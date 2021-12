Tra l’apparente disinteresse degli ‘addetti ai lavori’, e una malcelata ostilità, i sei referendum per una giustizia più giusta promossi da Partito Radicale e Lega, hanno superato il primo ostacolo, il vaglio della Corte di Cassazione, che ha dato il suo ‘Ok, si può fare’. Ora la parola spetta alla Corte Costituzionale; non potrà falcidiare l’intero pacchetto; potrà dichiarare che qualche quesito non può essere sottoposto a referendum popolare ma bocciarli tutti e sei non è cosa. Dunque, se non saranno sciolte le Camere (evento non meno improbabile), a primavera ci si pronuncerà su importanti questioni di giustizia e di come la si vuole amministrare. La Corte Costituzionale si pronuncerà al riguardo entro il mese di febbraio.

E’ augurabile che con il 2022, finalmente, i mezzi di comunicazione, e in particolare quello che dovrebbe essere il servizio pubblico radio-televisivo, allestiscano spazi di informazione, confronto e dibattito tra sostenitori e avversari delle iniziative referendarie. ‘Conoscere per deliberare’ è uno dei precetti di Luigi Einaudi: diritto alla conoscenza presupposto senza il quale non è data una vera democrazia.

A proposito di democrazia: gran parlare, e scrivere, in questi giorni, di rischi e pericoli per la democrazia, in Italia, in Europa, nel mondo. Non che non sia vero: rischi, pericoli ce ne sono, e non da ora; ma sono molto più gravi, concreti, letali di quelli evocati e ‘gridati’ nei talk show che vanno per la maggiore nelle reti televisive pubbliche e private; o che possiamo leggere nei pensosi ma poco pensati editoriali dei maggiori quotidiani. Mentre è tutto un “filosofare sui pericoli del green pass, la “dittatura sanitaria, i possibili abusi legati al vaccino anti-covid, curiosamente il vero pericolo che incombe non viene visto, lo si ignora; e si assistono a curiosi, ma significativi episodi.

A metà novembre Nino Di Matteo, magistrato attualmente membro del Consiglio Superiore della Magistratura, viene intervistato da Andrea Purgatori su “La 7”. Confessa un timore: “che si siano formate anche al di fuori o trasversalmente alle correnti, delle cordate attorno a un procuratore o a un magistrato particolarmente autorevole, composte da ufficiali di polizia giudiziaria e da esponenti estranei alla magistratura che pretendono, come fanno le correnti, di condizionare l’attività del Consiglio superiore della magistratura e dell’intera magistratura… Con l’appartenenza alle cordate vieni tutelato nei momenti di difficoltà, la tua attività viene promossa, vieni sostenuto anche nelle tue ambizioni di carriera e l’avversario diventa un corpo estraneo da marginalizzare, da contenere, se possibile da danneggiare… La logica dell’appartenenza è molto simile alle logiche mafiose, è il metodo mafioso che ha inquinato i poteri, non solo la magistratura”.

Questa situazione dove (e chi) l’’ha evocata e descritta prima di Di Matteo? Si deve recuperare un libro di grande successo, ‘Il sistema’, lunga conversazione tra Luca Palamara e Alessandro Sallusti: “…Le spiego una cosa fondamentale per capire che cos’è successo in Italia negli ultimi vent’anni”, dice Palamara. “Un procuratore della Repubblica in gamba, se ha nel suo ufficio un paio di aggiunti e di sostituti svegli, un ufficiale di polizia giudiziaria che fa le indagini sul campo altrettanto bravo e ammanicato con i servizi segreti, e se questi signori hanno rapporti stretti con un paio di giornalisti di testate importanti – e soprattutto con il giudice che deve decidere i processi, frequentandone magari l’abitazione…Ecco se si crea una situazione del genere, quel gruppo e quella procura, mi creda, hanno più potere del Parlamento, del premier e del governo interno. Soprattutto perché fanno parte di un ‘Sistema’ che lì li ha messi e che per questo li lascia fare, oltre ovviamente a difenderli”.

Nella sostanza le affermazioni di Di Matteo e Palamara si possono sovrapporre, sono due “opposti” che coincidono. Ma Di Matteo dice anche altro, questa volta a Saverio Lodato. I due sono autori di un libro, ‘I nemici della giustizia’. Quando si arriva alle pagine 75 e 76 si può leggere: “…Una cordata sorta attorno a qualche magistrato, di solito un importante procuratore, che ha saputo acquistare nel tempo, e spendere, la sua autorevolezza e il suo prestigio per occupare spazi sempre più ampi di potere dentro e fuori la magistratura…” con lo scopo “di fidelizzare altri colleghi, alti esponenti delle forze dell’ordine, acquisendo un potere tale da riuscire a influenzare scelte e nomine all’interno della magistratura e persino delle forze di polizia. Cordate, non più correnti…”.

A questo punto, idealmente, scende in campo un altro personaggio, fino a poco tempo fa, la toga del magistrato sulle spalle: Ilda Boccassini. Ha scritto ‘La stanza numero 30. Cronache di una vita’, di cui molto si è parlato e scritto, più che altro per il quarto capitolo, dove si racconta della storia d’amore con Giovanni Falcone. Capitolo che fa perdere di vista il cuore dei problemi che questo libro pone. Perché in fin dei conti, cos’abbiano combinato sono affari di Boccassini e Falcone; si può al massimo eccepire che il racconto di questa storia poteva restare nel cono d’ombra dove era relegato, conosciuta da pochi. Ma è la sostanza delle questioni che si è persa di vista.

La sostanza delle questioni è il racconto di anni e anni di storia della magistratura, dei magistrati, del loro operare: il loro letterale trescare per acquisire e difendere postazioni di potere e carriera; le spartizioni, i boicottaggi, i servilismi: dal libro di Boccassini insomma, emerge un quadro desolante e desolato della magistratura, e di uffici giudiziari particolarmente importanti: quelli di Milano, Roma, Palermo, Caltanissetta. Del lato meschino e vanesio di magistrati ed ex magistrati famosi; i metodi di spartizione per l’attribuzione dei vertici apicali della magistratura da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Insomma: un contesto, una “scena” e tanti retroscena, deprimenti.

Significative queste ‘concordanze’ di personaggi così diversi, perfino opposti. Tutto ciò aggravato dal fatto che nessuno al Colle supremo, a via Arenula, a palazzo dei Marescialli, i tanti che dicono di occuparsi delle questioni della giustizia, batte ciglio, mostra il minimo interesse. D’accordo, il Parlamento è ridotto come si sa, ma non un deputato o un senatore che presenti uno straccio di interrogazione…

Un’occhiata, ora, allo specifico carcerario. Cresce il sovraffollamento, aumentano i suicidi, e a fronte di tutto ciò non si approntano serie misure per arginare le criticità. Secondo gli ultimi dati pubblicati dal ministero della giustizia, alla fine di novembre le nelle carceri risultano stipati 54.593 detenuti: 2.313 donne, 17.302 gli stranieri. Rispetto a fine settembre, 286 detenuti in più. Sono 19 le madri in carcere con i loro 21 figli di meno di 3 anni. Possibile che per queste 19 donne più i loro 21 figli non si riescano a trovare soluzioni alternative al carcere? La sicurezza del paese in cosa verrebbe compromessa, se dovessero uscire dalle celle?

Proprio la questione irrisolta del sovraffollamento e delle misure deflattive non varate, induce Rita Bernardini esponente del Partito Radicale e presidente di Nessuno Tocchi Caino, a intraprendere lo sciopero della fame: “Lo faccio soprattutto per ricordare che in un Paese democratico quel che avviene nell’inerzia istituzionale ci riguarda tutti”. Un digiuno ‘per’ e ‘con’ le ragazze detenute del carcere di Torino che effettueranno lo sciopero del carrello dal 17 al 23 dicembre. Bernardini ricorda anche la carenza dei direttori delle carceri: sono senza direttore le Case circondariali di Trapani, Voghera e Arezzo; le Case di reclusione di Altamura, Tempio Pausania e San Cataldo; l’Icam (Istituto a Custodia Attenuata per Detenute Madri) di Lauro. Ventisette Direttori dirigono due istituti, un Direttore ne dirige addirittura tre. Nelle carceri più grandi, sono stati ridotti drasticamente i vice-direttori.

Aumentano ancora i suicidi: almeno 51. L’ultimo, un paio di giorni fa, nel carcere di Pavia, il terzo nello stesso carcere in un anno.