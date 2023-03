Le conseguenze monetarie della guerra in Ucraina

La guerra che la Russia sta conducendo contro la civiltà euro-atlantica (“occidentale”) sul territorio dell’Ucraina sta già influenzando in modo significativo il sistema geo-economico del mondo intero. Non c’è dubbio che le sue conseguenze economiche saranno ancora più significative. Ciò vale anche per l’influenza sulla sfera delle relazioni monetarie. E questo non è sorprendente, dal momento che Putin individua chiaramente gli obiettivi monetari di questa guerra.

Nel suo discorso alla 19a riunione annuale del Valdai International Discussion Club a Mosca, nell’ottobre 2022, Putin accusa le élite occidentali di giocare a un “gioco pericoloso, sanguinario e sporco” e persino di aver iniziato la guerra in Ucraina, come è stata la reazione della CNN e altri esperti. Tuttavia, poche persone hanno prestato attenzione al fatto che Putin tre volte (prima in un discorso e altre due volte in risposta a domande che non riguardavano direttamente questo problema) ha affrontato la questione della visione russa del futuro sistema monetario internazionale. Secondo lui, “è una delle questioni chiave dello sviluppo di oggi e del futuro, non solo del sistema finanziario, ma anche dell’ordine mondiale”. In particolare, ha affermato che “la Russia considera inevitabile il processo di formazione di nuove piattaforme finanziarie internazionali, anche ai fini degli accordi internazionali. Tali piattaforme dovrebbero essere al di fuori delle giurisdizioni nazionali, essere sicure, depoliticizzate, automatizzate e non dipendere da un singolo centro di controllo”. In sostanza, questo significa impegno per una delle due opzioni:

Questa incomprensione dell’essenza dei processi monetari è stata rafforzata dalla seconda tesi – sulla necessità di espandere i regolamenti nelle valute nazionali. Inoltre, per qualche motivo, è stato definito un “precursore” della creazione del suddetto sistema “depoliticizzato” di accordi internazionali, sebbene in pratica e secondo logica, tale sistema aumenti la dipendenza del sistema monetario dal politica economica di decine di emittenti di valuta nazionale. A proposito, il diritto internazionale (compresi gli articoli dell’accordo del FMI) non proibisce tali accordi, ma la pratica si riduce al fatto che le controparti stesse preferiscono solo le valute più stabili e convertibili (tra le quali le autorità russe hanno cercato di collocare i loro rublo).

Ricordando il futuro?

Nei primi anni della seconda guerra mondiale, i successi delle “armi tedesche” ispirarono i leader nazisti a pianificare il loro futuro “dominio mondiale” su larga scala, anche nel campo dell’economia. Dopo il ritorno dalla Parigi occupata nella terza decade di giugno 1940, Hitler incaricò il suo ministro dell’economia e presidente della Reichsbank, Walther Funk, di preparare un piano per la riorganizzazione postbellica della vita economica in Europa. Anche prima della guerra, la Germania aveva affrontato relativamente bene la depressione e la disoccupazione e aveva una forte bilancia dei pagamenti (nonostante le grandi esigenze di importazione dei preparativi in ​​tempo di guerra). Ora le ricette economiche naziste potrebbero essere offerte a tutta l’Europa. E non solo l’Europa.

Walther Funk annunciò i principi fondamentali del “Nuovo Ordine” (Neuordnung) il 25 luglio 1940. Doveva essere basato su una stretta cooperazione tra Germania e Italia e sull’uso di metodi che non avrebbero consentito il “gioco non regolamentato delle forze economiche. ” In particolare, si presumeva che l’esperienza esistente delle relazioni economiche bilaterali si sarebbe sviluppata in un sistema di commercio multilaterale e che gli accordi di bilanciamento sarebbero stati effettuati attraverso la compensazione valutaria. Un tale sistema monetario prevederebbe parità fisse e tassi di cambio stabili. Ogni governo regolerebbe la propria bilancia dei pagamenti (con metodi amministrativi) e quindi non sorgerebbero problemi di squilibrio internazionale. Il sistema di compensazione doveva avere un’eccedenza di oro ai fini del pagamento.

Naturalmente, il centro finanziario mondiale ha dovuto spostarsi da Londra a Berlino, dove sono stati effettuati accordi di compensazione tra i paesi europei. Per quanto riguarda gli Stati Uniti (che a quel tempo non erano ancora entrati in guerra contro la Germania), si supponeva che i rapporti economici con loro sarebbero stati costruiti a seconda che smettessero di discriminare le merci tedesche.

L’economia globale dovrebbe essere divisa in diversi blocchi e la valuta principale del Grande Blocco Economico Tedesco (Grosswirtschaftsraum) sarebbe il Reichsmark. Sarà legato alle valute degli altri paesi del blocco da un tasso di cambio fisso, che può essere modificato solo di comune accordo. Tuttavia, l’obiettivo finale era trasformare il Reichsmark in un’unica moneta comune.

Questo progetto, per ovvi motivi, non fu mai realizzato e il Sistema Monetario Internazionale del dopoguerra fu costruito su basi completamente diverse (che a quel tempo stavano appena iniziando a svilupparsi).

Infatti, per la seconda volta, la storia si ripete sotto forma di farsa.

Quindi, quali conseguenze può avere l’attuale guerra per il Sistema Monetario Mondiale? Naturalmente, dipende dal suo esito.

Torniamo all’oro?

Tuttavia, a giudicare da tutto, esattamente questo scenario è stato previsto dagli esperti di Putin come conseguenza della Russia che ha scatenato una guerra contro l’Ucraina, e poi con l’intero “Occidente collettivo”. Ciò è dimostrato dalla pratica di accumulare riserve auree presso la Banca centrale della Federazione Russa durante diversi anni prebellici. Unitamente all’aumento della quota di riserve valutarie in renminbi cinese, ciò dovrebbe, a loro avviso, garantire la possibilità di effettuare pagamenti internazionali (in primis, per l’importazione di beni di natura strategico-militare sotto forma di dual -utilizzare attrezzature tecniche), se non direttamente versando “metallo giallo”, almeno con dollari ricevuti a seguito della vendita di oro sul libero mercato. Tuttavia, come la vita ha dimostrato, questo mercato si è rivelato non così libero dalla regolamentazione statale come era stato originariamente immaginato e rivendicato dagli adepti della moneta d’oro sin dai tempi della discussione sull’era sovietica di cui sopra. Questo è bastato per includere le transazioni con oro russo nell’elenco delle sanzioni approvate dal Congresso degli Stati Uniti, rendendo praticamente impossibile la vendita di oro alla Russia. (Fatta eccezione per il renminbi cinese, che in Russia si è rivelato più che sufficiente, nonostante anche la Banca popolare cinese avesse preventivamente aumentato significativamente le proprie riserve auree).

Quindi, l’unico modo realistico per utilizzare le riserve accumulate del “metallo giallo” dalla banca centrale era di coniare rubli d’oro dal profilo del “leader russo” per uso interno. Riflettendo sulla nuova situazione, in connessione con la guerra contro l’Ucraina e l’Occidente, iniziata dalla Russia, il professore dell’Università di Torino Enrico Colombatto discute la possibilità di “creare un rublo duro, basato sulle materie prime, in contrasto con il suo attuale stato fiat (moneta cartacea). Un “rublo forte” sarebbe forse il modo migliore per aumentare il prestigio della Russia, uccidere l’inflazione e soddisfare le aspettative dei russi per una valuta stabile, non diversamente da quanto accadde nella Russia sovietica quando Lenin introdusse i “chervonet” con la garanzia dell’oro nell’ottobre 1922. È un progetto fattibile? Il petrolio o il gas potrebbero sostituire l’oro come merce standard? Questo potrebbe aprire la strada ad altre valute basate sulle materie prime, come lo yuan cinese? (…) Un rublo duro sarebbe probabilmente un parziale successo domestico, ma solo se fosse veramente duro – monete d’oro che gli individui possono tenere e possibilmente nascondere. I rubli liquidi – certificati (moneta cartacea) garantiti da petrolio e gas – non funzioneranno perché le persone non si fiderebbero di un impegno a convertire la carta in oro, figuriamoci in gas o petrolio”.

Per quanto riguarda la moneta d’oro, negli ultimi decenni sono stati dedicati così tanto tempo e sforzi per realizzare le sue prospettive (almeno a partire dalla Commissione dell’oro degli Stati Uniti dell’epoca del presidente Reagan), che sollevare nuovamente la questione sembra semplicemente frivolo. E come fa giustamente notare il professor Colombato, “in effetti, si può concludere che le recenti tensioni internazionali hanno probabilmente ucciso anche tutti i grandi progetti per uno yuan d’oro”. Lo stesso si può dire del “dinaro d’oro”, del “rublo d’oro” e di qualsiasi altra “moneta d’oro”.

Ma tutte le spiegazioni riguardanti non solo l’impossibilità, ma anche, soprattutto, l’assenza della necessità di ripristinare qualsiasi forma di gold standard sembrano inutili. Il desiderio dei neofiti di tornare ai “tempi d’oro” è simile all’ingenuità del primo amore: non importa quanti adulti avvertano della sua caducità, i giovani credono che sia per sempre… Ed è fantastico! Non convinciamo nessuno del contrario.

L’autore non può quindi che ripetere la propria conclusione fatta alcuni decenni fa:

“In un’ipotetica situazione di collasso del sistema economico, potrebbe effettivamente verificarsi un ritorno all’oro come merce monetaria, ma ciò non indicherà in alcun modo che l’oro sia denaro valido anche nelle condizioni attuali. Inoltre, si può persino immaginare una situazione del genere in cui l’umanità sarà respinta a uno stadio precedente dello sviluppo delle relazioni economiche. Ricordiamo che il ripristino del sistema monetario cambogiano, distrutto dai Khmer rossi, iniziò con l’emissione di nuove banconote e 1 Riel cambogiano aveva un valore pari a 1 chilogrammo di riso. È improbabile, tuttavia, che qualcuno oserà affermare seriamente che il riso può servire come misura dei valori nelle condizioni moderne.

Sfortunatamente, questo è esattamente ciò che potrebbe accadere se la Russia utilizzasse armi nucleari. E poi, ovviamente, è possibile un ritorno al gold standard. A meno che, ovviamente, non sia rimasto in vita nessuno capace di coniare monete d’oro.

Ma come sarà il Sistema Monetario Internazionale se escludiamo questo spiacevolissimo scenario apocalittico?

Pax Dollaro Americano…

L’economia degli Stati Uniti d’America conserva ancora il ruolo del “nucleo”, che continua a svilupparsi non secondo regole generali, ma sfruttando il suo posto speciale nel sistema economico mondiale. Tuttavia, l’ulteriore sviluppo e diffusione della globalizzazione ha causato l’emergere di una nuova periferia sotto forma di mercati di nuova creazione di un certo numero di paesi in Asia e America Latina. La “periferia” moderna è dunque molto più numerosa ed eterogenea. In particolare, anche negli anni ’60, i livelli di coordinamento delle azioni e di integrazione economica generale dell’Europa occidentale erano superiori a quelli che dimostrano oggi i paesi asiatici, il che influisce direttamente sulla loro capacità di “risposta collettiva” alle sfide avviate dal “nucleo” di l’economia globale. Per quanto riguarda altri paesi industrializzati (ad esempio, paesi membri dell’OCSE) e, in primo luogo,

Non c’è motivo per cui il dollaro debba continuare a scendere in futuro fino a quando non sarà necessario regolare la bilancia dei pagamenti. Quindi è improbabile che lo status del dollaro nel sistema monetario moderno sia semplicemente un “privilegio esorbitante”. Piuttosto, è un ‘dovere del dollaro’ – piacevole e redditizio, ma pur sempre un dovere, condizionato dallo stato oggettivo e dai bisogni dell’economia globale.

D’altra parte, il valore del dollaro è aumentato solo in condizioni di restrizioni sulle transazioni in dollari a seguito delle sanzioni contro la Russia. Non è un caso che George Friedman, noto analista nel campo della geopolitica, parli di “dollaro armato”, considerandolo “forse l’arma più potente del mondo”, con l’aiuto della quale gli Stati Uniti creano un “coalizione con paesi lontani dal luogo delle azioni di ostilità, ma vicini al dollaro” (ad esempio, con il Giappone).

Allo stesso tempo, come Gita Gopinath, il primo vicedirettore generale dell’FMI ha dichiarato una volta che le sanzioni di pagamento contro la Russia possono anche causare l’effetto opposto: la frammentazione del sistema monetario mondiale (la sua divisione in “blocchi valutari” separati) e la relativo indebolimento del ruolo del dollaro; anche se, in tali condizioni, rimarrà la principale valuta mondiale. Quindi, sembra che Pax Dollar Americana sopravviverà in ogni caso.

Per quanto riguarda altri scenari, vale a dire l’emergere di una valuta sovranazionale (ad esempio, basata sui DSP, sebbene questa opzione “tradizionale” non sia l’unica) o di una valuta di rete (di cui molti considerano la criptovaluta il prototipo), è sembra improbabile che saranno le conseguenze di una guerra. Sebbene possano diventare le conseguenze della prossima pace.