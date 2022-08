Mentre l’invasione russa dell’Ucraina entra nel suo sesto mese, influenti personaggi a Mosca hanno continuato le loro minacce apocalittiche riguardo alle armi nucleari, echeggiate dalle dichiarazioni dei membri della Duma e della cerchia ristretta di Putin, in particolare Dmitry Medvedev. Nonostante ciò, lo stesso Putin non ha parlato molto delle armi di distruzione di massa da quando ha messo in allerta le forze missilistiche russe lo scorso febbraio.

Il Cremlino ha una storia dal trarre vantaggio dalla mancanza di unità tra attori e istituzioni occidentali come l’UE e la NATO per ottenere vantaggi strategici. Sapendo che Mosca non può vincere in un conflitto militare diretto contro le potenze occidentali, Putin si affida, per così dire, a Deadman’s Switch per ingannare l’Occidente.

Tuttavia, questo cambiamento non si riflette necessariamente nelle armi nucleari, come molti ritengono, ma piuttosto nella capacità del Cremlino di influenzare varie imminenti elezioni che determineranno il destino del sostegno a lungo termine dell’Occidente all’Ucraina.

Dopo la devastante offensiva russa a Luhansk, armi rivoluzionarie come l’HIMARS sono arrivate in Ucraina. L’High Mobility Air Rocket System ha distrutto numerosi depositi di carburante, depositi di munizioni e centri di comando e controllo, stabilizzando il fronte e instillando paura nelle forze russe, che hanno lottato per intercettare efficacemente i missili. L’esercito russo deve anche affrontare importanti problemi logistici dovuti agli attacchi missilistici, con qualsiasi slancio in avanti che fa sempre più affidamento sul lancio di un numero compreso tra 20.000 e 50.000 proiettili al giorno, un tasso che nessun Paese potrebbe sostenere, specialmente uno con un aggravio sanzionatorio così significativo. Il risultato finale è stata la frustrazione e il continuo cambio di leadership tra il personale militare russo di alto livello.

Putin ha ordinato una pausa operativa e, anche se ha in programma l’annessione dei territori occupati, insieme a ulteriori ambizioni nei confronti di Odessa e della Transnistria, ora sembra orientarsi verso un piano di riserva. Sapendo che l’esercito russo non dispone di armi sofisticate al di fuori delle armi nucleari per contrastare le nuove spedizioni di armi dell’Ucraina, Putin tenterà di effettuare un cambio di leadership occidentale per recidere il supporto diplomatico e materiale dell’Ucraina. Lo farà in diversi modi: ‘armando’ il gas russo, esacerbando la carestia e influenzando le imminenti elezioni.

‘Armare’ il gas russo per compromettere l’Unione Europea era stato predetto dalle nazioni dell’Europa orientale insieme all’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questi avvertimenti sono stati ignorati dalla leadership di paesi come la Germania e l’Italia. Va notato che il Nord Stream 2 è stato finalizzato dopo l’annessione russa della Crimea. C’era anche un accordo per dare all’ex Cancelliere tedesco, Gerhard Schröder, un membro del consiglio di Gazprom, anche se ha recentemente rifiutato l’offerta.

Nonostante la Russia abbia firmato un accordo di apertura del porto di grano con Ucraina, Turchia e Nazioni Unite, ha recentemente bombardato il porto di Odessa, colpendo vicino a un silo di grano. Ciò non sorprende, poiché la Russia ha bloccato di proposito il grano durante l’intera guerra, sapendo che causerebbe deficit di grano nelle nazioni povere e quindi pressioni esterne per porre fine alla guerra alle condizioni russe. Un potenziale inverno duro con allocazioni alimentari minime in Medio Oriente e Africa potrebbe dare origine a nuove migrazioni in Europa e i media russi hanno amplificato questa possibilità nella convinzione che potrebbe essere un percorso politico per sanzionare gli aiuti.

“Tutta la nostra speranza è nella carestia”, ha affermato Margarita Simonyan, capo di RT e stretta alleata di Putin, durante il Forum economico internazionale di San Pietroburgo di quest’anno.

Questo è il modo in cui il Cremlino gioca al crescente malcontento, minacciando l’Occidente con rinnovate ondate migratorie in un’eco delle precedenti crisi derivanti dai rifugiati siriani e dai migranti africani negli anni 2010. È qui che il Cremlino cerca di giocare la sua carta definitiva: sostenere i politici isolazionisti di estrema destra e smantellare la NATO e l’UE dall’interno. La Russia ha investito molto nelle elezioni occidentali e no, questo non è solo un argomento di discussione del Partito Democratico degli Stati Uniti.

Scommettendo che gli Stati occidentali alla fine si stancheranno e smetteranno di sostenere l’Ucraina nel lungo periodo, Putin cerca di plasmare la crescente crisi del grano e dei migranti, insieme alle spese militari occidentali, per sostenere i politici di estrema destra con precedenti legami con il Cremlino. Abbiamo già visto questo successo con il partito Fidesz di Viktor Orban in Ungheria, che, nonostante la guerra in Ucraina in corso, ha bloccato le sanzioni contro la Chiesa ortodossa russa e ha aperto volontariamente conti in rubli per gli acquisti di gas russi. Orban è un noto rappresentante pro-Putin all’interno dell’UE e della NATO, che gestisce il suo Paese con un metodo che rispecchia l’autoritarismo di Putin, meno gli omicidi aperti di giornalisti e critici.

Allo stesso modo, la Russia ha investito molto nelle ultime due elezioni generali francesi, scommettendo su Marine Le Pen e concedendole persino un prestito bancario di 12 milioni di euro da una banca russa ora sanzionata. Le Pen è nota per la sua posizione di estrema destra sui migranti e per la retorica sulla spesa contro la difesa, amplificata dai media russi. Lo stesso Macron ha persino denunciato i suoi legami con il Cremlino durante i dibattiti presidenziali di quest’anno.

La Russia è stata anche pesantemente influente in nazioni cristiane ortodosse come Grecia e Bulgaria, con la prima che ha un partito fuorilegge fortemente sostenuto da Mosca, Alba Dorata. La strategia del Cremlino nei Balcani ruota attorno al patriarca Kirill, un presunto ex ufficiale del KGB che ha armato il cristianesimo ortodosso nella regione per creare cristiani più fedeli al Cremlino rispetto alle loro stesse nazioni. Ciò alla fine ha causato una grande spaccatura tra la Chiesa greco-ortodossa e la Chiesa ortodossa russa. La politica estera russa ha avuto più successo nei confronti della Serbia e dei serbi bosniaci, che ancora vedono i bombardamenti della NATO e il riconoscimento del Kosovo nelle guerre jugoslave come un’ingiustizia. Va notato che Putin descrive il riconoscimento del Kosovo come una delle ragioni della sua ingerenza in Ucraina, che è stata elogiata dagli ultranazionalisti serbi. Mosca cerca anche di alimentare la secessione serbo-bosniaca che, se realizzata, potrebbe alimentare un altro disastroso conflitto nei Balcani.

Gli strateghi russi hanno anche amplificato gli influenti presentatori di talk show americani tramite RT. Una conduttrice di RT, Olga Skabeyeva, ha dichiarato apertamente alla televisione russa che avrebbero avuto più fortuna con Trump nel 2024. Non è un segreto il motivo per cui questo è vero, poiché Trump è noto per la sua retorica isolazionista e il disprezzo per l’enorme onere finanziario di spesa USA nell’ambito della NATO.

Per quanto riguarda la Russia, questa è una strategia a lungo termine. In quanto despota, Putin non ha bisogno di preoccuparsi dei cicli elettorali e sta sfruttando una vulnerabilità percepita nelle nazioni occidentali, che cambiano strategia in base a chi viene eletto. Questa strategia mira a mantenere l’UE dipendente dall’energia russa (diversificando così gli acquirenti di gas russo), mentre continua ad esacerbare la crisi globale del grano e dei migranti per influenzare le elezioni.

Putin è noto per trarre vantaggio dai trattati e vede l’inazione o il compromesso occidentale come una debolezza. Eppure, se lo affronti con forza, spesso non ha risposta. Lo abbiamo visto quando la Turchia ha abbattuto un jet russo nel 2015 e ora con l’HIMARS, dove la Russia non ha risposte per il sistema missilistico. L’autunno e l’inverno imminenti determineranno come andrà la nuova Guerra Fredda, poiché la Russia utilizzerà l’insicurezza alimentare e le forniture energetiche europee per ottenere concessioni sulla guerra in Ucraina. Il momento in cui è necessaria la forza e l’unità dell’Occidente è adesso, e se la Russia non viene fermata in Ucraina, la prossima provocazione potrebbe coinvolgere direttamente una nazione NATO.