Tra l’interruzione del commercio internazionale e delle rotte di trasporto causate dalla guerra Russia-Ucraina e dalle sanzioni occidentali alla Russia, l’Iran ha visto un improvviso aumento della sua importanza come hub di transito e trasporto che collega la Cina e l’Asia centrale all’Europa, e anche la Russia con l’India, lungo il corridoio di trasporto internazionale nord-sud (INSTC). L’Amministrazione del Presidente Ebrahim Raisi, che ha collegato la politica economica iraniana al rilancio del Joint Comprehensive Plan of Action (PACG), si è concentrata sulla diplomazia economica con le potenze ‘orientali‘ -Russia e Cina- e ha adottato misure per migliorare la connettività infrastrutturale con l’Asia centrale, dando una spinta allo status geoeconomico dell’Iran in Eurasia.

Il 18 giugno, il primo treno merci che trasportava il carico di zolfo del Kazakistan destinato all’Europa, è arrivato in Iran da Incheh Borun, al confine Iran-Turkmenistan. Il giorno dopo, il carico ha raggiunto Teheran, dove il Presidente Raisi, insieme al Presidente kazako in visita Kassym -Jomart Tokayev, ha lanciato il corridoio di transito Kazakistan-Turkmenistan-Iran (KTI), chiamato anche Corridoio del Mar Caspio meridionale verso l’Europa attraverso la Turchia. Appena una settimana prima della visita di Tokayev a Teheran, anche il Presidente del Turkmenistan, Serdar Berdimuhamedow, ha visitato Teheran, firmando accordi bilaterali per promuovere la cooperazione economica, in particolare nei settori dei trasporti, nonché del petrolio e del gas naturale.

L’Iran, dunque, ha visto un improvviso aumento della sua importanza come hub di transito e trasporto, ma poiché la Russia è concentrata sulla sua guerra in Ucraina, Teheran teme che gli Stati Uniti approfittino del ‘vuoto di sicurezza‘ in Asia centrale. Pertanto, sostiene attivamente gli sforzi regionali collettivi per affrontare il terrorismo, nonché le minacce del traffico di droga dall’Afghanistan.

Negli ultimi 30 anni dall’emergere di Paesi indipendenti nelle sue vicinanze in Asia centrale e nel Caucaso meridionale, l’Iran ha cercato la cooperazione bilaterale e multilaterale e i collegamenti regionali per consentirgli di sfruttare la sua posizione di crocevia tra il Mar Caspio e l’Asia centrale e il Golfo Persiano. Nell’ambiente geopolitico successivo alla Guerra Fredda, Teheran ha visto la promozione delle interazioni regionali e dei collegamenti interregionali come parte di ciò che Edmund Herzig descrive come«processo di globalizzazione benigno che limiterà la capacità di ogni singola potenza di dominare il sistema». Si sperava che una maggiore connettività promuovesse lo sviluppo socio-economico, favorisse la stabilità e la sicurezza regionale e quindi aiutasse a resistere al ruolo egemonico delle potenze extraregionali.

Il perseguimento da parte dell’Iran di una cooperazione funzionale, in particolare nei trasporti e dei trasporti, e di sviluppo energetico, è stato accolto favorevolmente dai Paesi dell’Asia centrale e del Caspio, anche se hanno perseguito una cooperazione simile con attori rivali come l’Unione Europea (UE) e la Turchia, il cui approccio è stato progettato per minare l’influenza di Iran e Russia. La strategia geoeconomica dell’Iran è stata quella di offrire rotte stabili e competitive che collegassero i suoi vicini senza sbocco sul mare dell’Asia centrale ai mercati internazionali in Europa e in Asia.

È importante sottolineare che la spinta per la connettività regionale, invece di essere guidata dall’intensità delle relazioni interdipendenti tra i vicini regionali, è arrivata dagli Stati regionali che cercano di affrontare il livello artificialmente basso di tale interdipendenza, conferendo alle iniziative di connettività regionale il carattere di ‘integrazione dello sviluppo’. Inoltre, in assenza di investimenti e domanda limitati, il miglioramento della connettività dei sistemi di trasporto nazionali, comprese le ferrovie, è stato considerato la soluzione più praticabile per lo sviluppo dei trasporti e della logistica regionali e transregionali.

L’IRAN NELLA CONNETTIVITÀ EURASIATICA

L’Amministrazione del Presidente Raisi ha dato priorità alla politica di vicinato come pilastro fondamentale dell’‘economia della resistenza‘, che mira a ridurre la vulnerabilità alle sanzioni. Di recente, descrivendola come una politica ‘strategica’, Raisi ha affermato che l’attenzione al vicinato non cambierà con gli sviluppi internazionali.

La prima visita ufficiale di Raisi all’estero è stata quella per partecipare al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione economica (ECO), composta da Stati dell’Asia centrale e del Caucaso, a parte Iran, Turchia e Pakistan, ad Ashgabat nel novembre 2021. A margine del vertice, Iran, Kazakistan e Turkmenistan hanno firmato un memorandum d’intesa tripartito sulla cooperazione ferroviaria.

La ferrovia Iran-Turkmenistan-Kazakistan, chiamata anche corridoio ferroviario nord-sud perché fa parte dell’INSTC, è in lavorazione da anni.

La linea ferroviaria di 80 km da Incheh Borun, al confine tra Iran e Turkmenistan, fino a Gorgan, nella provincia iraniana del Golestan, è stata inaugurata nel dicembre 2014. Dato che la linea ferroviaria Incheh Borun-Gorgan collega le reti ferroviarie di Russia, Kazakistan, Turkmenistan e Iran ed è allineata con l’obiettivo della Russia di un corridoio di trasporto nord-sud attraverso l’Asia centrale e l’Iran verso l’India, le ferrovie russe avevano firmato un accordo con le ferrovie iraniane nel 2017 per realizzare l’elettrificazione di un tratto di 500 km da Incheh Borun a Garmsar sulla linea principale Teheran-Mashhad. Questo progetto doveva essere finanziato da una linea di credito di 5 miliardi di dollari dalla Russia per progetti infrastrutturali in Iran. La Russia si è ritirata dal progetto nel 2020, ma si è impegnata a rilanciare la linea di credito durante la visita di Raisi a Mosca nel gennaio 2022.

La linea di credito aiuterà a completare due progetti ferroviari relativi all’INSTC in Iran: l’elettrificazione della linea ferroviaria Incheh Borun–Garmsar e la ferrovia Rasht–Astara, lunga 167 km, che collegherà le reti ferroviarie di Iran, Azerbaigian e Russia. La Russia sta attualmente affrontando importanti sfide logistiche, dopo che i suoi vicini europei hanno chiuso i confini con essa e con la Bielorussia. Le sanzioni occidentali hanno portato Maersk, il più grande operatore di container al mondo, e altre importanti società di spedizioni, a sospendere le consegne in Russia. A maggio, il Ministro dei Trasporti russo, Vitaly Savelyev, ha affermato che le sanzioni occidentali avevano «praticamente rotto tutti» i corridoi logistici utilizzati dal Paese per il commercio. Di conseguenza, Mosca attribuisce una nuova priorità alla connettività eurasiatica e sta accelerando rotte di trasporto alternative verso l’Asia meridionale.

Il vice Primo Ministro russo, Alexander Novak, durante la visita a Teheran nel maggio 2022, ha sottolineato l’impegno di Mosca nello sviluppo di una rotta ferroviaria per il trasporto di merci dalla Russia all’India attraverso l’Iran. La visita di Novak è arrivata un mese dopo che il Ministro iraniano per le strade e lo sviluppo urbano, Rostam Qasemi, ha firmato un documento completo nel settore dei trasporti e del transito che include accordi per l’attivazione dell’INSTC e lo sviluppo della cooperazione marittima, aerea e ferroviaria.

In precedenza, nel novembre dello scorso anno, per facilitare il crescente commercio iraniano con l’Unione economica eurasiatica, la Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) ha lanciato sei linee di navigazione dal porto iraniano di Anzali sul Mar Caspio ai porti russi di Astrakhan e Makhachkala e Aktau in Kazakistan. Queste linee di navigazione vengono ora utilizzate per rendere operativo l’INSTC per superare le sfide logistiche della Russia e le interruzioni della catena di approvvigionamento. Nel giugno 2022, l’IRISL statale ha condotto un test pilota sull’INSTC. Ha coordinato il trasporto di container di fogli di legno laminato, del peso di 41 tonnellate, su strada da San Pietroburgo al terminal iraniano-russo di proprietà congiunta nella città portuale di Astrakhan sul Mar Caspio al porto iraniano di Anzali nel Caspio, e da lì su strada al porto iraniano di Bandar Abbas nel Golfo Persico e poi al porto di Nhava Shava sulla costa occidentale dell’India.

Il Kazakistan, nodo cruciale della connettività Cina-Europa attraverso la Russia, sta cercando di proteggere il suo ruolo di transito diversificando le rotte di trasporto attraverso l’Iran. Il commercio UE-Cina attraverso il corridoio settentrionale (Cina-Kazakistan-Russia- Bielorussia-Polonia-Germania) è stato colpito dall’inizio dell’anno a causa delle tensioni sul confine tra Polonia e Bielorussia e dei litigi diplomatici tra Lituania e Cina per Taiwan. Ma le sanzioni dell’UE alla Russia e la chiusura dei confini dei Paesi europei con Russia e Bielorussia hanno reso necessarie rotte alternative.

A marzo si è verificata una raffica di visite ad alto livello dal Kazakistan a Bruxelles. Oltre a raccogliere il sostegno dell’UE per le riforme annunciate dal Presidente Kassym-Jomart Tokayev, altri punti importanti dell’agenda Kazakistan-UE includevano la connettività e la sicurezza di rotte commerciali e logistiche senza ostacoli e misure di mitigazione per il possibile impatto negativo delle sanzioni dell’UE alla Russia sull’economia kazaka. Successivamente, il Kazakistan e l’UE hanno cercato di aumentare la capacità della Trans-Caspian International Transport Route(TITR), chiamata Middle Corridor perché traccia un passaggio intermedio aggirando la Russia a nord e l’Iran a sud.

Il Middle Corridor è uno sviluppo istituzionale multilaterale che collega le reti di trasporto merci su rotaia della Cina e l’UE attraverso i porti del Mar Caspio del Kazakistan di Aktau e Kuryk al porto di Baku in Azerbaigian e poi tramite la ferrovia Baku–Tbilisi–Kars. Tuttavia, gli analisti ne hanno evidenziato l’inefficacia per il commercio UE-Cina. Essendo un corridoio marittimo-ferroviario che attraversa cinque confini tra Cina ed Europa, rimane principalmente un’iniziativa regionale che collega il Kazakistan e il Turkmenistan all’Europa, come dimostra il fatto che lo sviluppo delle infrastrutture lungo questo corridoio non hanno visto molto coinvolgimento delle società finanziarie o logistiche cinesi.

Il Kazakistan, quindi, nel suo tentativo di diventare un ‘hub di transito competitivo‘ tra Cina ed Europa, sta cercando di diversificare creando rotte terrestri competitive attraverso il Turkmenistan e l’Iran. Nel maggio 2022, durante la visita in Iran del vice Primo Ministro kazako e Ministro del Commercio e dell’integrazione, Bakhyt Sultanov, i due Paesi hanno firmato un protocollo d’intesa per aumentare la cooperazione in materia di trasporti e fissare tariffe preferenziali tra i due Paesi. Sulla base di questo protocollo d’intesa, parte del il carico che passa attraverso il corridoio settentrionale sarà trasportato attraverso l’Iran attraverso il corridoio ferroviario Kazakistan–Turkmenistan–Iran– Turchia.

L’integrazione dei corridoi regionali come il corridoio ferroviario Kazakistan–Turkmenistan–Iran con i corridoi di trasporto internazionali è fondamentale per aumentare il traffico merci necessario per la stabilità del corridoio. Inoltre, i vantaggi ottenibili per le economie dei Paesi di transito, dipendono dal grado di integrazione tra i corridoi di trasporto internazionale con le infrastrutture logistiche regionali e nazionali. L’Iran ha voluto promuovere la complementarità tra l’INSTC e altri corridoi latitudinali est-ovest, in particolare il corridoio Asia centrale-Asia occidentale della Belt and Road Initiative (BRI). Al vertice SCO del settembre 2021, Raisi aveva affermato che «i progetti infrastrutturali chiave della One Belt-One Road Initiative, dell’Unione economica eurasiatica e del corridoio nord-sud non sono concorrenti, ma si completano a vicenda. L’Iran è l’anello di congiunzione tra i tre progetti infrastrutturali di cui sopra».

L’INIZIATIVA DELL’IRAN PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA REGIONALE

Sulla scia della guerra Russia-Ucraina, l’Iran ha accusato l’espansione verso est della NATO di aver creato tensioni, chiedendo al contempo il dialogo e la diplomazia per risolvere la crisi.

In una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin, subito dopo l’inizio dell’operazione russa in Ucraina, Raisi ha osservato che «l’espansione della NATO è una seria minaccia alla stabilità e alla sicurezza dei Paesi indipendenti in diverse regioni», sottolineando gli obiettivi di sicurezza condivisi di Iran e Russia volti a limitare l’influenza occidentale nella regione. Sia l’Iran che la Russia hanno sostenuto il dialogo e la cooperazione tra i Paesi della regione su questioni che vanno dal Mar Caspio all’Afghanistan e al terrorismo, e condividono l’appartenenza a una serie di raggruppamenti regionali multilaterali. La loro concezione geoeconomica e geopolitica dell’Eurasia si basa sul progresso della connettività e della cooperazione in materia di sicurezza tra gli Stati regionali e sull’esclusione degli attori extraregionali.

Al sesto vertice degli Stati litoranei del Mar Caspio ad Ashgabat a giugno, Raisi ha descritto il Mar Caspio come un «mare di pace e amicizia» tra i Paesi vicini. Raisi ha inoltre affermato che la cooperazione tra i Paesi litoranei, soprattutto a causa degli sviluppi internazionali, è diventata sempre più importante e questa interazione non solo porterà a un boom economico e ad una maggiore prosperità per le Nazioni, ma rafforzerà anche la pace e la stabilità regionali e risolverà i problemi del regione del Mar Caspio facendo affidamento sulle capacità dei Paesi litoranei [senza la presenza di potenze straniere].

Durante l’incontro con il Presidente Putin a margine del vertice del Caspio, Raisi ha ribadito che l’Iran persegue «relazioni strategiche» con la Russia e ha chiesto il rafforzamento del corridoio nord-sud, stabilendo relazioni bancarie e monetarie indipendenti dal sistema finanziario occidentale e dalla cooperazione nel campo dell’energia.

Dall’acquisizione dell’Afghanistan da parte dei talebani, nell’agosto 2021, Teheran ha perseguito una politica pragmatica di coinvolgimento dei talebani su questioni relative all’afflusso di rifugiati in Iran, al terrorismo, alla sicurezza delle frontiere, alla condivisione dell’acqua, ecc., subordinando al contempo il riconoscimento formale del governo talebano a la sua condivisione del potere con le minoranze etniche e religiose. L’Iran ha voluto evitare il conflitto con i talebani. Ad esempio, ha cercato una rapida riduzione dell’escalation durante gli scontri al confine nel dicembre 2021 e ha accusato i recenti combattimenti tra il leader locale Hazara e i talebani nel distretto di Balkhab nella provincia di Sar-e-pol, nel nord dell’Afghanistan, all’intelligence statunitense che cercava di creare guerra per vittimizzare gli Hazara ei Tagiki.

Mentre ha firmato protocolli d’intesa per ampliare i trasporti e i legami di transito con i suoi vicini dell’Asia centrale, ha contattato i talebani per commissionare la linea ferroviaria di 225 km che collega Khaf, nell’Iran orientale, con Herat. La ferrovia è stata inaugurata nel dicembre 2020, ma alcune parti necessitano di ricostruzione dopo aver subito danni durante i combattimenti che hanno portato al controllo talebano del Paese. Tuttavia, le preoccupazioni condivise sulla diffusione dell’instabilità e del terrorismo dall’Afghanistan hanno portato l’Iran a mantenere uno stretto dialogo e cooperazione con Turkmenistan, Uzbekistan e Tagikistan, tre Stati dell’Asia centrale che condividono confini lunghi e porosi con l’Afghanistan. Sia la Russia che Teheran sono consapevoli che gli Stati Uniti possono trarre vantaggio dalle preoccupazioni per la sicurezza dei vicini dell’Afghanistan per rafforzare il partenariato in materia di sicurezza con questi Paesi a proprie spese.

In un’importante inversione di tendenza delle relazioni bilaterali, Iran e Tagikistan hanno istituito un comitato congiunto militare e di difesa nell’aprile 2021. Il comitato aveva il compito ditracciare il futuro della cooperazione militare e di difesa tra i due Paesi. Questa cooperazione ha raggiunto una nuova pietra miliare quando Teheran ha aperto uno stabilimento di produzione di veicoli aerei senza pilota (UAV) in Tagikistan per produrre droni Ababil 2 di fabbricazione iraniana nel maggio 2022. Gli analisti hanno sottolineato che l’inaugurazione dell’impianto di produzione di droni iraniani in Tagikistan segna «il primo serio passo verso la realizzazione di una capacità ufficiale di esportazione di prodotti per la difesa» dalla scadenza dell’embargo sulle armi convenzionali imposto dall’ONU all’Iran nell’ottobre 2020.

Con la guerra della Russia in Ucraina e il suo sostegno alle repubbliche ribelli di Donetsk e Luhansk che causano nervosismo tra gli Stati dell’Asia centrale per le tendenze revansciste della Russia e le ricadute negative della guerra sulla loro economia, Washington vede un’apertura per ‘controbilanciare‘ l’influenza della Russia in Asia centrale.

Il generale Michael Erik Kurilla, capo del comando centrale degli Stati Uniti, ha intrapreso un tour di 10 giorni negli Stati dell’Asia centrale. Le preoccupazioni degli Stati Uniti per la minaccia del terrorismo dall’Afghanistan, che sta affrontando una grave crisi umanitaria, lo hanno portato a perseguire la cooperazione antiterrorismo, in particolare la condivisione dell’intelligence. Sta anche cercando di aumentare la sua capacità ‘oltre l’orizzonte’ dalle sue basi militari nel Golfo cercando alcune disposizioni di base in Asia centrale per lanciare droni e altri voli di sorveglianza.

Al termine del tour di Kurilla, il rappresentante speciale del Presidente dell’Iran per l’Afghanistan, Hassan Kazemi Qomi, ha visitato il Tagikistan, l’Uzbekistan e il Kirghizistan per sottolineare l’importanza del processo regionale nell’affrontare gli sviluppi postbellici in Afghanistan. A Tashkent, Kazemi Qomi ha confermato la partecipazione alla conferenza internazionale sull’Afghanistan che Tashkent ospiterà a luglio e ha sottolineato la necessità che Iran e Uzbekistan realizzino i progetti di infrastrutture, trasporti ed energia in Afghanistan. All’inizio di marzo, Iran e Uzbekistan hanno concordato di istituire una commissione di sicurezza congiunta per facilitare la cooperazione in materia di sicurezza e intelligence tra i due Paesi.