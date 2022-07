Il settore Ho.Re.Ca. (Hospitality, Restaurant, Cafè) sta attraversando, da anni ormai, una grave crisi concernente la ricerca e assunzione di nuovo personale.

Eppure questo ambito lavorativo è stato, da sempre, uno dei più prosperi al quale affidarsi se si è in cerca di un lavoro stagionale, di una semplice occupazione occasionale che aiuti gli studenti a non pesare troppo sul bilancio familiare, oppure di un impiego stabile da scegliere tra una delle tante figure professionali correlate a questo settore.

Con l’arrivo della bella stagione è sempre più complicato per i titolari sopperire alla mancanza di personale qualificato e adattarsi alle richieste di chi vorrebbe iniziare ma è privo di formazione sul campo.

Risolvere queste difficoltà è l’intento di Camerieri.it, il portale di Jobtech, agenzia leader del lavoro online in Italia, che ha selezionato vari annunci di offerte lavoro come barista a Milano, ma anche di cameriere, cuoco e personale di cucina, con la finalità di costruire un ponte tra le aziende lombarde e i lavoratori, offrendo un valido contributo alla risoluzione di questa crisi che è caratterizzata in gran parte proprio dal trovare un punto d’incontro tra domanda e offerta.

In un Paese come l’Italia, dove il numero di bar si aggira intorno a 150.000 secondo i dati della FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), una gran rilevanza ha il panorama milanese. Infatti, con più di mille bar, il capoluogo lombardo vanta alcuni tra i 50 migliori bar del mondo, dei veri e propri gioielli incastonati tra le vie della città. Altro primato da evidenziare, è la presenza insolita, ma molto particolare, di quello che viene menzionato come il bar più piccolo del mondo, con i suoi appena quattro posti a sedere.

Il turismo recita un ruolo sempre più importante nell’espansione del settore ristorazione e il panorama milanese ne è la prova con le sue svariate opportunità lavorative e la sempre più ingente richiesta di camerieri e barman.

Che sia per un aperitivo, oppure per un dopo cena, gli avventori, italiani o stranieri, si trovano davanti un’ampia scelta tra migliaia di location esclusive, di salottini d’epoca con mobili vintage, locali in stile british, o anche vere e proprie sedi culturali. Si può spaziare dall’antico al moderno, e in alcuni casi è possibile incappare anche nello stile futuristico, frutto di estro e creatività.

Le influenze estere, soprattutto quelle esotiche offrono un’infinita possibilità di combinazioni sulle drink list sapientemente strutturate, dove le etichette di nicchia sposano, in una continua evoluzione, le proposte inedite frutto dell’inventiva dei barman, che mai come ora rappresentano una figura professionale sempre più preparata e aggiornata sulle mode del momento.