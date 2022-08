Nell’era moderna, le aziende devono affrontare molte sfide. Il numero crescente di ore di lavoro e il costante stress a cui i dipendenti sono sottoposti, possono causare uno stato di ansia e depressione, che necessita la giusta attenzione. Si fa riferimento al supporto psicologico nel contesto lavorativo, che risulta essere una vera e propria necessità per i dipendenti. Quest’ultima può essere soddisfatta con l’introduzione in azienda di un terapeuta, capace di condurre i collaboratori al benessere mentale.

A confermarlo è Serenis (www.serenis.it), con dati che sottolineano la crescita del trend sull’inserimento della psicoterapia tra i benefit aziendali: 1 richiesta di supporto psicologico su 5. “Anche noi in Serenis abbiamo previsto la possibilità, per i nostri dipendenti, di usufruire di ore gratuite di supporto da parte dei nostri terapeuti” afferma Silvia Wang, co-founder della piattaforma.

A cosa serve il terapeuta in azienda?

Tramite specifiche convenzioni stabilite con il terapeuta, vi è la possibilità di affrontare sia problematiche relative alla sfera personale che quelle legate al contesto lavorativo. Infatti, spiega la Wang: “Il terapeuta interviene sulle relazioni tra colleghi, sulla disconnessione dovuta al lavoro da remoto, sull’incertezza riconducibile agli scenari macroeconomici in continuo mutamento e, in generale, sugli effetti che i cambiamenti organizzativi possono avere sul benessere mentale dei collaboratori”.

In caso di mancata assistenza psicologica in azienda, infatti, i rischi di burnout potrebbero essere notevoli. Quest’ultimo rappresenta uno dei fattori responsabili della diminuzione della produttività sul luogo di lavoro e del malessere dei dipendenti; può arrivare a costare a un datore di lavoro fino al 30% del suo fatturato annuale. Elemento che sottolinea il bisogno di offrire servizi di salute mentale ai dipendenti, come parte dei loro pacchetti di benefit.

Il successo di un’azienda, d’altronde, si riflette sul benessere dei suoi dipendenti. Più i dipendenti sono felici e soddisfatti, più saranno produttivi.