Lavorare nel turismo: i requisiti indispensabili

Il turismo è uno dei settori economici più sviluppati in Italia e ogni anno il nostro Paese è meta di cittadini provenienti da tutto il mondo per le loro vacanze.

Città d’arte, località al mare, centri sciistici e centri termali: l’Italia ha turisti 365 giorni all’anno.

Per un giovane è un ottimo settore nel quale iniziare a lavorare, specialmente nell’ultimo periodo. Durante gli ultimi due anni, infatti, moltissime aziende hanno iniziato ad avere moltissime difficoltà nel reperire il personale per lo svolgimento dei servizi nei confronti dei visitatori.

Le cause sono molte: chi dice che sia colpa del reddito di cittadinanza, per cui giovani e meno giovani non cercano più lavoro, e chi dice che invece molte persone che svolgevano lavori prettamente stagionali in inverno ed estate abbiano cambiato settore durante il periodo pandemico.

A fronte di questi dati ci rendiamo presto conto che manca il personale e qui si apre una porta molto ampia per un giovane che voglia iniziare a lavorare, in quanto è possibile trovare occupazione anche senza particolare esperienza nel settore.

Resta inteso che per ambire ad alcuni ruoli maggiormente retribuiti servano conoscenze specifiche e all’interno di questo articolo abbiamo deciso di darvi maggiori informazioni in merito alle competenze che si dovrebbero avere per iniziare nel migliore dei modi la propria carriera nel settore turistico.

Le lingue straniere

Per riuscire ad avere fin da subito un livello retributivo elevato è molto conveniente riuscire a trovare lavoro nelle strutture che si trovano nelle località scelte maggiormente dai visitatori stranieri.

Il Lago di Garda, l’Isola d’Elba, Roma, Firenze, Venezia, Costiera Amalfitana e non solo. Hotel e villaggi presenti in queste località hanno stagionalità notevolmente più elevate rispetto a quelle di altre mete turistiche, ma richiedono la conoscenza delle lingue straniere per poter interagire nel modo più opportuno con i clienti.

Spesso e volentieri gli studi scolastici non sono sufficienti ad avere una buona comprensione e un lessico sufficiente per dialogare e per questo motivo sono nate moltissime piattaforme che vi permettono di migliorare il vostro livello di lingue straniere online. Tra queste ci sentiamo di segnalarvi italki.com, dove potrete scegliere voi stessi l’insegnante che vi seguirà nelle sessioni individuali, con la possibilità di stabilire il vostro percorso specifico per il raggiungimento degli obiettivi desiderati.

Il tedesco in particolar modo è una lingua per la quale c’è molta richiesta nel mondo del turismo italiano e vi permette di essere retribuiti meglio fin da subito. Se pensate che questa strada sia utile per voi, ci sentiamo di suggerirvi di visitare italki.com, dove troverete moltissime informazioni aggiuntive per poter studiare il tedesco online, con la possibilità di provare anche una lezione gratuitamente in modo da capire se questa soluzione possa fare al caso vostro.

Le conoscenze informatiche e di marketing

Altro aspetto molto importante, specialmente se ambite ad occupare nel corso del tempo una posizione di prestigio, è quello relativo alle competenze informatiche e di marketing digitale.

Moltissime aziende affidano la gestione delle prenotazioni al ricevimento, tramite l’utilizzo di specifici crm e booking engine.

Altre affidano a dei settori specifici dell’albergo il compito di rispondere alle recensioni online, pubblicare foto sui social media per migliorare la percezione dei servizi offerti e creare campagne pubblicitarie, in modo da non affidarsi a delle costose web agency.

Avere delle buone conoscenze in ambito informatico e in merito all’utilizzo dei social media per curare immagine e brand reputation della struttura che vi offre lavoro vi aiuteranno di certo nel migliorare il vostro livello retributivo.

Lo stesso vale per le operazioni di contabilità e di controllo di gestione: lavorare nel turismo, spesso e volentieri, significa iniziare ad occuparsi di operazioni che si differenziano parecchio rispetto alle classiche risposte telefoniche, check in e check out. Queste competenze vi daranno di certo la possibilità di scalare le gerarchie molto velocemente.

La passione e il contatto con il pubblico

I ruoli maggiormente retribuiti nel turismo sono quelli che vengono svolti a contatto con il pubblico e proprio per questo motivo ottengono maggior successo le persone che hanno predisposizione al dialogo e passione in ciò che fanno.

Una buona capacità di dialogo vi permetterà di gestire nel migliore dei modi richieste ed obiezioni, tramutandole magari in upsell e vendite supplementari, che di certo non potranno fare a meno di aver un buon impatto nel lungo periodo sulla vostra carriera.

La passione ha anche il suo peso: lavorare nel turismo significa decidere di sacrificare il tempo trascorso a casa in famiglia per scegliere di essere al lavoro, magari durante il giorno di Natale o l’ultimo dell’anno.

Se non avete una forte motivazione per fare questo tipo di lavoro, l’impegno potrebbe diventare molto pesante e stressante, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi che vi siete prefissati.