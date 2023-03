L’Australia e la geopolitica del litio

Le tecnologie energetiche pulite sono essenziali per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati nell’accordo di Parigi. I minerali critici, tra cui litio, nichel, cobalto, grafite, rame e terre rare, sono vitali per produrre prodotti energetici puliti come pannelli solari, turbine eoliche e batterie per veicoli elettrici (EV).

La domanda di litio, un componente chiave delle batterie agli ioni di litio, è aumentata vertiginosamente negli ultimi tre anni con l’ accelerazione della transizione verso l’energia pulita . Sebbene abbondante, il litio è distribuito in modo non uniforme e non rinnovabile. E fino a quando non sarà disponibile un materiale o un approccio alternativo per alimentare le batterie, il litio sembra destinato a essere al centro delle tensioni geopolitiche sul controllo delle risorse critiche.

I primi tre paesi produttori elaborano oltre l’80% dei minerali più critici utilizzati nelle batterie al litio. La Cina domina la lavorazione di quasi tutti i minerali, con oltre il 50% della quota di mercato totale – ad eccezione del nichel e del rame – di cui la Cina controlla rispettivamente il 35 e il 40%.

Le industrie ad alta intensità tecnologica fanno affidamento sulle interdipendenze tra paesi con dotazioni diverse. Funziona bene durante i periodi di stabilità e cooperazione geopolitica, ma l’elevata concentrazione di lavorazione nella catena di approvvigionamento delle batterie al litio significa che è vulnerabile a interruzioni dovute a guerre, pandemie globali, disastri naturali o tensioni geopolitiche.

L’Australia ha i più grandi depositi di litio per batterie al mondo e i ricavi delle esportazioni sono saliti alle stelle, con il litio che è diventato la sesta merce di esportazione più preziosa dell’Australia . L’Australia deve considerare come trarre profitto dal boom e quale ruolo può svolgere nella corsa al litio.

La produzione di batterie al litio si basa su una catena di approvvigionamento globale composta da estrazione e produzione di minerali, raffinamento e lavorazione dei minerali, produzione di celle di batterie e assemblaggio di batterie. Questa filiera è una complessa rete di organizzazioni, persone, attività, informazioni e risorse.

Australia e Cina si completano a vicenda in questa catena di approvvigionamento. L’Australia fornisce il 46% dei prodotti chimici al litio e gran parte va agli impianti di lavorazione cinesi e quindi ai produttori cinesi di batterie e veicoli elettrici. La Cina produce il 60% dei prodotti al litio del mondo e il 75% di tutte le batterie agli ioni di litio, alimentando principalmente il suo mercato dei veicoli elettrici in rapida crescita, che rappresenta il 60% del totale mondiale.

La gravità della vulnerabilità della catena di approvvigionamento è diversa per Australia e Cina. La Cina fa affidamento sulle importazioni di prodotti chimici al litio dall’Australia per le produzioni a valle, ma può procurarsi il litio da altri canali, comprese le sue forniture interne o dal Sud America.

Tuttavia, il predominio della Cina nella lavorazione del litio significa che pochi paesi potrebbero assorbire l’offerta dell’Australia se la Cina guarda a fonti alternative. I lunghi tempi di consegna nella costruzione di impianti di lavorazione del litio limitano la velocità con cui la nuova produzione può essere aumentata per soddisfare i rapidi aumenti della domanda. Costruire tali capacità richiede investimenti di capitale, lavoratori qualificati e un ecosistema in cui i fornitori complementari di componenti, apparecchiature e servizi sono raggruppati per ridurre al minimo i costi.

Dando priorità alla sicurezza nazionale rispetto ai benefici economici, gli Stati Uniti e l’Unione Europea mirano ad aumentare la loro autosufficienza nella catena di approvvigionamento del litio a causa della preoccupazione per la potenziale interruzione delle forniture di batterie derivante dal predominio della Cina nella produzione. La Cina potrebbe affrontare la possibilità di essere tagliata fuori dal sistema della catena di approvvigionamento guidato dagli Stati Uniti.

Il ministro australiano dell’Industria e della Scienza, Ed Husic, ha commentato : ‘L’Australia ha depositi di materiali essenziali per batterie a livello globale e forti capacità locali di ricerca e innovazione. Attingendo a questi punti di forza, l’Australia può prendere il suo posto nella redditizia catena di fornitura globale di batterie’. Ha insinuato che di fronte alle tensioni geopolitiche del litio, l’Australia dovrebbe passare da “scavarlo e spedirlo” a basso valore aggiunto a una posizione a più alto valore aggiunto, compresa la lavorazione chimica del litio e persino la produzione di batterie.

Sebbene l’Australia non abbia subito una ” maledizione delle risorse ” in senso tradizionale, il suo boom di risorse di minerale di ferro e gas naturale negli ultimi trent’anni ha portato all’apprezzamento del dollaro australiano, che ha abbassato la competitività di altre esportazioni, soprattutto in produzione. Nel 2021, il valore aggiunto nel settore manifatturiero è sceso a meno del 6% del PIL australiano, in calo rispetto a quasi il 14% nel 1990.

L’Australia risalire la catena del valore richiederebbe investimenti e tecnologia e sosterrebbe un costo ambientale significativo. Senza vantaggi di scala, i prodotti fabbricati in Australia non riusciranno a raggiungere la competitività globale. L’Australia deve prendere in considerazione politiche industriali a lungo termine che consentano al paese di svolgere un ruolo nella lotta contro il cambiamento climatico piuttosto che rimanere intrappolato tra la concorrenza delle superpotenze.

L’Australia è invischiata nella competizione tra superpotenze tra Cina e Stati Uniti per il controllo del litio . I produttori cinesi di veicoli elettrici e batterie vogliono investire nella produzione australiana di litio, compresa la tecnologia e lo sviluppo di talenti, come indicato da un accordo tra Ford e il produttore di batterie CATL che costruirà un impianto di batterie utilizzando la tecnologia cinese negli Stati Uniti. Ma gli Stati Uniti si aspettano che l’Australia sia a bordo del suo sostegno amico delle catene di approvvigionamento.

Se l’Australia riuscirà a sconfiggere la ‘maledizione delle risorse’ e a beneficiare del ‘grande boom del litio’ sarà un delicato atto di bilanciamento tra molti fattori.

I politici e i decisori politici hanno la responsabilità di fare la scelta giusta per bilanciare le preoccupazioni di sicurezza nazionale ed economica, le parti interessate emergenti e in carica, nonché le esigenze attuali e future. Il litio dovrebbe fornire un percorso verso un futuro pulito, non uno strumento per la supremazia della competizione di grande potere.