Dalla sua ascesa al potere nel 2000, il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha mantenuto livelli di approvazione tra l’opinione pubblica russa che sarebbero l’invidia della maggior parte dei leader mondiali. Prima della recente invasione dell’Ucraina, il tasso di approvazione di Putin era del 71%, secondo un sondaggista indipendente. Contrariamente alla credenza diffusa, la ricerca ha scoperto che questo supporto non è una finzione o un artefatto di numeri elettorali massaggiati.

Mentre la Russia continua il suo assalto all’Ucraina, uno sguardo alla percezione pubblica di Putin nel corso degli anni può aiutarci a capire come reagiranno i russi a questa guerra violenta e dove risiede il destino della popolarità di questo leader.

Nella mia ricerca in corso, indago su cosa guida l’approvazione pubblica dei leader autoritari, incluso Putin. Io e altri studiosi abbiamo scoperto che la performance economica è un supporto costante dei russi a Putin negli ultimi 20 anni. Dopo il crollo economico della Russia negli anni ’90 dopo la caduta dell’Unione Sovietica, Putin ha fatto affidamento sulla ripresa economica e sulla stabilità per sostenere la sua popolarità.

Oggi, fattori pratici come il benessere finanziario e i tassi di inflazione generalmente dominano la percezione che molti russi hanno del loro governo. Questo è il caso anche durante i periodi di fervore patriottico, come il massiccio aumento dell’approvazione di Putin osservato dopo l’annessione della Crimea alla Russia nel 2014.

Poiché gran parte del mondo occidentale ora impone sanzioni economiche paralizzanti alla Russia, è improbabile che queste richieste di base per un frigorifero pieno e un reddito stabile vengano spazzate via da qualsiasi ondata di sentimenti favorevoli alla guerra.

Va detto che Putin è popolare anche per chi è e cosa rappresenta: una leadership ferma. Il suo fascino personale – una mascolinità evidente e un comportamento da uomo del popolo – e il suo ruolo nel riportare la Russia sulla scena principale degli affari globali non fanno che rafforzare la sua attrattiva.

Avere voce in capitolo

Tuttavia, né i fattori economici fondamentali né la rinascita geopolitica raccontano l’intera storia dietro il sostegno a Putin e al suo regime. Il pubblico russo apprezza anche avere voce in capitolo nel proprio sistema politico.

In una ricerca in corso, condotta con i coautori Ora John Reuter e Quintin Beazer, dimostriamo che l’approvazione dei russi nei confronti di Putin diminuisce quando la loro capacità di votare per il sindaco della loro città viene sottratta dal regime. A volte può non essere all’altezza di un grido per la piena democrazia liberale, ma le prove dai dati dell’opinione pubblica mostrano che i russi vogliono che i loro leader politici siano responsabili nei loro confronti.

La sensazione che nessuno stia ascoltando può portare alla delusione nel sistema e in Putin. Questa richiesta di input democratico nel funzionamento del vasto e complesso sistema di governo russo è un potente fattore che modella le percezioni dei russi su Putin e sul regime al potere.

Negli ultimi anni, la Russia è scesa in una modalità sempre più repressiva di governo autoritario. L’opposizione, i media indipendenti e il dissenso aperto sono stati messi al tappeto. È probabile che questa tendenza non faccia altro che inimicarsi ulteriormente i molti membri del pubblico russo che vogliono che le loro voci siano ascoltate. Ora, la fiorente guerra economica e diplomatica con l’Occidente non farà che approfondire le tendenze isolazioniste e antidemocratiche del regime e porterà a una disconnessione pubblica ancora maggiore dalle autorità.

Alcuni nel paese hanno iniziato a comprendere la natura piena e distruttiva della guerra del loro paese contro l’Ucraina. Migliaia di persone sono state arrestate per aver partecipato a proteste contro la guerra in tutto il paese. Questa potrebbe essere una cattiva notizia per Putin, il cui sostegno in Russia si basa sull’apatia politica.

Durante l’esame di centinaia di migliaia di risposte ai sondaggi dell’opinione pubblica russa dal 2003 al 2019, ho scoperto che il semplice fatto di essere esposto alla protesta pubblica deprime l’approvazione di Putin e del suo regime. I membri del pubblico in generale vengono a conoscenza dei misfatti del regime da queste proteste e scoprono che ci sono più dissidenti nella loro società di quanto avrebbero potuto supporre in precedenza. In altre ricerche in corso, io e i miei coautori abbiamo scoperto che quando i russi scoprono che i livelli di approvazione di Putin non sono così alti come pensavano, i loro sentimenti nei suoi confronti si inaspriscono sostanzialmente.

Il potere delle persone

Nel complesso, questa ricerca mostra che la popolarità di Putin si basa in larga misura su fondamenta reali, non fabbricate o immaginarie. Queste fondamenta saranno gravemente scosse dalla sua guerra a sangue freddo. Se il sentimento contro la guerra in Russia continua a crescere e le masse raccolgono il profondo coraggio necessario per esprimere il dissenso di fronte alla brutale repressione, potremmo vedere parti della popolarità di Putin svanire.

La ricerca sull’opinione pubblica russa suggerisce che il danno catastrofico che l’economia russa subirà a seguito dell’attacco all’Ucraina rischia di danneggiare gravemente Putin. Il crescente sentimento di protesta e un ulteriore appassimento dei sentimenti dei russi di avere voce in capitolo nelle decisioni prese nel loro paese possono portare a una cascata di disapprovazione.

Guardare l’opinione pubblica durante i “tempi stabilizzati” in regimi autoritari come la Russia non può che dirci molto su come gli atteggiamenti possono cambiare durante una crisi. Putin ha un’ampia base di supporto e una macchina di propaganda che può utilizzare per limitare i danni alla sua reputazione. Tuttavia, le rivolte di massa, il malcontento e persino la rivoluzione possono sorprendere tutti nei regimi autoritari. Non dovremmo escludere il popolo russo.