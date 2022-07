Alle 15:3 ore italiane di ieri è stato effettuato il lancio di qualifica del razzo Vega C dalla base spaziale europea di Kourou, in Guyana Francese. È l’ultimogenito della famiglia Vega e rappresenta un sostanziale incremento di capacità rispetto al suo predecessore che vola da febbraio 2012.

In un momento in cui si lancia con grande frequenza, la notizia da risaltare è che ieri un vettore italiano per concezione e realizzazione negli stabilimenti Avio di Colleferro entra nella flotta di lanciatori dell’Agenzia Spaziale Europea, in attesa dell’entrata in servizio dell’Ariane 6 dal 2023.

Una proposta nazionale che ha radici lontane, di quando un ‘visionario’ come Carlo Buongiorno, il primo direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana, ideò un sistema -che in un primo tempo fu chiamato Gennarino- che avrebbe potuto dare al nostro Paese un’opportunità di indipendenza per l’accesso allo spazio.

Molte cose sono cambiate e naturalmente da quel progetto di carta lucida disegnato su una terrazza di Sperlonga, le evoluzioni sono state tante. Lo stesso Buongiorno non c’è più e non ha potuto vedere il suo progetto completato. Ma il razzo esiste, con tutte le sue modifiche e le opportunità per le nuove necessità di carico multiplo in bassa orbita. Il nuovo lanciatore integra consolidati miglioramenti grazie a un nuovo motore P120 a combustibile solido, un secondo stadio migliorato Zefiro e maggiore capacità di carico, sia masse maggiori che volume più grandi. Il nuovo motore Avum+ a propellente liquido permetterà inoltre a Vega C di rilasciare i carichi su tre orbite differenti e infine di indirizzare lo stadio finale in un’orbita di rientro in modo che bruci nell’atmosfera senza lasciare detriti.

È alto 35 metri, con una massa di 210 tonnellate il Vega C e può posizionare circa 2.200 kg di satelliti in un’orbita polare di 700 km.

Un mercato di riferimento molto promettente: le prossime sentinelle previste da Copernicus, il programma per lo studio del pianeta lanciato da ESA e Commissione Europea per l’osservazione della Terra rappresentano una frontiera molto importante su cui puntare per la salvaguardia della salute del nostro pianeta e il controllo istituzionale del territorio.

Ieri è stata la giornata del Vega C ma spendiamo due parole, con il proposito di un maggior approfondimento sul suo carico: sette piccoli satelliti rilasciati in poco più di due ore. Il carico principale è stato LARES2, un satellite scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana, realizzato dall’INFN su progetto dei ricercatori del Centro Fermi e dell’Università La Sapienza di Roma studiato per misurare l’effetto di Frame-Dragging, una distorsione dello spazio-tempo causata dalla rotazione di un corpo massiccio come la Terra, come previsto dalla Teoria della Relatività Generale di Einstein.

A bordo anche sei CubeSat, tra cui i cui tre italiani AstroBio, Greencube (promossi e finanziati da ASI) e ALPHA, che costituiscono il carico utile secondario.

AstroBio testerà una soluzione per rilevare biomolecole nello spazio; Greencube rappresenta il primo esperimento assoluto di coltivazione di vegetali superiori in ambiente estremo oltre la Low Earth Orbit e ALPHA aiuterà a comprendere i fenomeni legati alla magnetosfera terrestre, come l’aurora boreale australe. Gli altri tre CubeSat – Trisat-R (Slovenia), MTCube-2 (Francia) e Celesta (Francia) studieranno gli effetti dell’ambiente spaziale sul funzionamento dei sistemi elettronici.

Ma di questi ne parleremo tra un po’.