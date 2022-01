«Mi chiamo Constance Mary Lloyd. Avevo ventidue anni quando ho incontrato Oscar Wilde, ma lui non è stata l’unica cosa importante della mia vita, anche se il nostro è stato un grande amore. Non mi sono mai sentita vittima di mio marito. Questa che state per leggere è la mia storia, la mia parte di verità». E’ l’incipit del libro che Laura Guglielmi, giornalista e scrittrice, ha dedicato a questa donna colta e coraggiosa, anch’ essa scrittrice “dotata di un’insaziabile sete di conoscenza, cui il destino ha tarpato le ali all’età di 40 anni, ”che ha sfidato la società inglese bigotta e ipocrita del suo tempo. “

Il titolo è ‘Lady Constance Lloyd, L’importanza di chiamarsi Wilde’ (Morellini editore). E’ scritto in forma autobiografica, essendosi calata – l’autrice – nei panni, nei pensieri, nelle emozioni e nello spirito combattivo della protagonista troppo offuscata dalla fama del marito e poi dimenticata dopo lo scandalo che lo travolse. “Una sorta di biografia mancata”, la definisce. In realtà molto vicina alla verità, la sua verità, quella di questa bella ragazza irlandese che il destino le fece incontrare, poco più che ventenne, il già affermato e brillante dandy. “Ma LadyConstance Lloyd non è stata soltanto la moglie, sconosciuta ai più, del celebre Oscar Wilde” – ci tiene a sottolineare l’autrice – “bensì una donna libera, colta ironica e attraente, scrittrice e giornalista impegnata in battaglie sociali importanti condotte sfidando i tabù e i costumi della castigata società vittoriana del tempo, nonché i consigli di amiche e amici che le erano vicini.”

Laura Guglielmi, giornalista e scrittrice, ci racconta del suo rapporto e della sua ammirazione per questa donna coraggiosa alla quale ha dedicato questo libro da poco uscito, allo scopo dichiarato di contribuire alla “riscoperta di questa straordinaria figura di donna, che attende ancora di trovare la sua giusta collocazione della Storia.” Il libro è stato presentato nella sala del cinema del Museo del Novecento a Firenze, perché -ricorda il Direttore Sergio Risaliti – Lady Constance aveva avuto un rapporto speciale con Firenze, con la comunità inglese che viveva nelle colline d’intorno alla città, con la sua storia e le sue bellezze artistiche culturali e paesaggistiche, il cui clima è stato immortalato nella letteratura e nel cinema ( basti ricordare ‘Camera con vista’ di Yvory). Ed è a seguito di questa presentazione che ho potuto raccogliere la preziosa testimonianza dell’autrice.

Intanto, vediamo chi è Laura Guglielmi. Nata a Sanremo, vive a Genova, dopo aver trascorso alcuni anni a Roma, Dublino e Londra. Ha lavorato per le pagine culturali de «Il Secolo XIX», vanta varie collaborazioni (Radio Rai, «D-la Repubblica delle donne», e «TuttoLibri – La Stampa, ecc.) e pubblicazioni tra cui, per la Newton Compton, Le incredibili curiosità di Genova. Esperta di giornalismo culturale e di media digitali, insegna all’Università̀ di Genova ( dopo essere approdata alla New York University).

Com’è nato l’interesse di Laura per Lady Constance Lloyd? “Amo scoprire storie e raccontarle. E quella di Lady Constance, è una storia che mi ha subito intrigato, che ha avuto il suo drammatico epilogo nella mia Regione, la Liguria e in particolare a Bogliasco e Genova, dove morì nel 1898 a soli 40 anni dopo due interventi chirurgici. Ho condotto ricerche su quel periodo doloroso della malattia che l’aveva portata sul punto di non riuscire a camminare (e anche sul chirurgo che la operò, un noto ginecologo) sulla clinica che la ospitò, sulla sua vita, le sue passioni, l’amore per i figli e anche per Oscar, particolarmente sotto il profilo intellettuale. Dal quale non volle mai divorziare. Nonostante tutto”.

Chi è stata Lady Constance Lloyd si è accennato all’inizio: femminista e progressista, è stata paladina di una rivoluzione culturale che voleva migliori condizioni di vita e istruzione per tutte le fasce ‘deboli’ della società inglese, a partire proprio dalle donne. Ai suoi tempi era conosciuta quasi quanto Wilde per il suo impegno nella rigida, e spesso ipocrita, società vittoriana. La loro era coppia più in vista della scena londinese. Ma qui ci interessa soprattutto lei, lady Constance. Come si è svolta la sua storia ce lo racconta lei stessa, attraverso la penna e l’immaginazione di Laura Guglielmi, che ha costruito il romanzo della vita di Constance in tre atti ( appunto come il lavoro teatrale ‘L’importanza di chiamarsi Ernesto’). Il primo atto è dedicato alla sua infanzia e a quella che definisce “la mia squinternata famiglia”, con il padre noto avvocato, sempre fuori casa per lavoro e nei club di Londra, a bere whisky, fumare sigari e progettare tresche, e la madre chiamata Ada, “donna difficile e madre crudele” la quale dopo la morte prematura del marito si mise alla ricerca di un altro uomo. L’unica figura a cui Constanceera legata, è il fratello Otho, più grande di tre anni “ l’unico della famiglia che ho sentito come una parte di me”. E poi c’era Jane, la malinconica balia. Un’ infanzia triste la sua trascorsa china sui libri, resa ancor più dura dalla separazione dal fratello destinato all’Università, mentre a lei era proibito frequentarla, nonostante la sua predisposizione agli studi. la Divina Commedia era il libro più frequentato dal suo istruttoree, quindi anche da lei, ma il suo modello era Shilley, la ragazza geniale che a soli 19 anni aveva scritto Frankenstein. Sì, anche lei , Constance, da grande voleva fare la scrittrice e vivere una storia d’amore come quella di Mary con l’amato Percy, fuori dall’Inghilterra bigotta, sperimentando una nuova vita.

Ebbene, l’incontro che le cambierà la vita, avvenne in un salotto di Londra, lei stava leggendo in italiano un cantico della Divina Commedia – quello celebre di Paolo e Francesca – e Oscar Wilde, presente a quella serata ne rimase colpito. “ Lui ne rimase folgorato – sottolinea Laura – E l’amore scoccò immediato e reciproco: si sposarono e insieme avrebbero conquistato Londra e incarnato un modello di coppia innovativa e originale. “ Wilde era già noto per la sua eccentricità….lei voleva vivere una vita in libertà, soddisfare la sua sete di conoscenza, fatta di viaggi di incontri e di impegno sociale, aveva già declinato proposte di matrimonio, ma non voleva fare la vita della signora destinata a ad occuparsi della casa, della cucina, del marito e dei figli. Sì, erano proprio una bella coppia, una coppia diversa che suscitava invidie.” All’obiezione che si trattasse di un matrimonio di facciata, Laura replica secca: il loro fu amore, dal quale nacquero duefigli: Cyril e Vyvyan. Poi, le cose cambiarono quando apparve sulla scena Robert Ross, che all’epoca aveva 17 anni, il quale iniziò all’amore omosessuale lo scrittore. In quel periodo, Constance e Oscar erano in attesa del secondo figlio. Il sogno di lei era destinato a infrangersi contro i continui debiti contratti da Wilde e con l’affacciarsi, nella loro vita, di Lord Alfred Douglas, Bosie. La relazione omosessuale tra Oscar e l’aristocratico sfocerà infatti nel famoso processo per ‘sodomia’ e ‘atti osceni’, che vedrà Wilde come protagonista e unico condannato.

Il libro dedica ampio spazio al processo…. ci puoi dire qualcosa di nuovo? “È stato Oscar a mettere nei guai sé stesso, Constance e i bambini, per aver denunciato il papà del suo amante, l’aristocratico Lord Queensbery, per diffamazione, perché lo aveva definito pubblicamente sodomita. Wilde verrà condannato e messo all’indice dalla bigotta società vittoriana, che prima lo aveva acclamato. Era l’artista più famoso del suo tempo. Ma Lady Constance non abbandonerà mai il marito e saprà anche difendere i suoi figli dalla pesante eredità del nome che portavano e reinventare se stessa, fuggendo dall’Inghilterra. E cambiando in Holland il loro cognome, per meglio proteggerli. Mandò i figli in scuole diverse e sempre all’estero, d’altra parte l’Inghilterra non accettava i figli di Oscar Wilde, né era ammessa la libertà sessuale. Nonostante tutto lei non smise mai di proteggerlo tanto da assicurargli una rendita di 150 sterline l’anno purchè non frequentasse cattive compagnie (in particolare Bosie, che lei giudicava un ‘essere ignobile’). Il rapporto fra loro non si è mai spezzato del tutto, sebbene lei avesse deciso nel 1896, dopo lo scandalo che investì il marito, di trasferirsi in Italia, nella Riviera Ligure, dove viveva l’amica Lady Margaret Brooke, la sua “principessa asiatica”: prima a Nervi e poi a Villa Elvira a Bogliasco. Constance non volle mai divorziare da Oscar Wilde e, a differenza di tutti i loro amici e conoscenti, non rimase certo scandalizzata dalle scelte omosessuali del marito. Vien da chiedersi se tali tendenze non si fossero già manifestate prima… “

Fatto sta che Constance non lo ha mai lasciato e sono rimasti legati anche quando lui è finito in carcere. Ne sono testimonianza le lettere che si sono scambiate. In una di queste Oscar narra alla moglie le condizioni di crudeltà con cui venivano trattati i bambini: il sistema proibisce di recar loro qualsivoglia assistenza e se qualcuno lo fa viene licenziato. Un insulto all’umanità. Ho mandato dei soldi ai miei amici carcerati, non posso dimenticarmi quanto mi abbian consolato in carcere. Parteggio per loro e ora appartengo alla loro categoria. Mi son ritrovato in compagnia dello stesso genere di persone che piacevano a Cristo, derelitti e mendicanti. Non mi vergogno minimamente di essere stato in prigione. “ Parole che toccavano il cuore di Constance. Altra testimonianza di questo legame il fatto che, sebbene fosse malata, Constance prese un treno andando Genova a Reading, il carcere vicino a Londra, per comunicargli di persona che la madre, Lady Speranza Wilde, era morta. Lei accettò anche la proposta di lavorare ad una antologia di battute celebri del marito, tratte dalle sue opere che s’intitolò Oscariana. In quella circostanza lei fu aiutata da un giovane direttore della libreria Hatchard’s di Londra, tale Arthur Humphrey, pare che tra loro sia nata anche una storia. Innamorata dell’Italia e della sua lingua, Constance dopo un soggiorno a Firenze si trasferì in Liguria, la Liguria delle ville e dei parchi, felice di vivere il sogno di Shelley, fino a quando non conobbe un ginecologo –Luigi Maria Bossi – convinto che lei avesse una disfunzione uterina ( era un sostenitore della “follia pelvica”, oggi considerata una folle teoria sessista). Lui la operò ben due volte, sostenendo di averle asportato un tumore. C’è da chiedersi come mai avesse accettato di sottoporsi a simili interventi sconsigliati dai ginecologi di Londra.

Constance non sopravvisse e nel 1908 a soli 40 anni, lasciò la vita terrena. Oscar fece in tempo ad andare a rendere omaggio alla sua tomba nel cimitero di Staglieno. Dopo scrisse: E’ stato molto tragico vedere il suo nome e cognome scolèito su di una tomba. Il mio nome non viene citato, c’è scritto solo ‘Constance Mary, figlia di Horace Llyod Q.C.’ e un verso dlel’Apocalisse. Ho portato qualche fiore. Sono stato profondamente colpito da quanto sia inutile ogni rimpianto. Niente sarebbe potuto esseree diverso, e la vita è una cosa assai terribile.”

Lui, Oscar Wilde, sarebbe morto due anni dopo, a 46 anni, nell’amata Parigi. Dove ebbe sepoltura al PéreLachaise. Solo nel 1963 qualcuno degli eredi riuscì a far aggiungere sul cippo di Constance, che lei era la moglie di Oscar Wilde.

Un capitolo del libro è dedicato a Firenze, a Laura Guglielmi chiedo qual è stato il suo rapporto con la città? ‘Finalmente in Italia’ è il capitolo dedicato al suo agognato viaggio a Firenze. Appassionata di Dante e dei pittori Preraffaelliti, la sua relazione con Wilde è già in crisi quando visita la città con la zia e le cugine. Sa bene dove andare e scatta diverse foto con la sua Kodak. Rimane colpita dal quadro del Botticelli, “Pallade e il Centauro”. Visita con attenzione Santa Croce, leggendo i “Sepolcri” del Foscolo. Sosta a lungo sotto la statua di Dante. A Firenze, viveva per diversi mesi l’anno una folta comunità di inglesi. Constance è ospite di amici, tra cui la pittrice Laura Troubridge, che con il marito Adrian Hope diventeranno i tutori dei figli di Constance e Oscar.

In gioventù Adrian si era invaghito di lei ed intendeva sposarla, ma lei si era rifiutata preferendo una vita diversa rispetto a quella della “bella signora borghese” che le si prospettava, una vita in cui si sentisse più libera di dar sfogo ai suoi vasti interessi letterari artistici culturali , ai suoi viaggi, al suo attivismo politico e sociale. Gli preferì un “matto” come Oscar. Durante quel suo soggiorno, Oscar l’andò a trovare, del resto aveva sempre dimostrato di esser un buon padre.

Una vita purtroppo breve e avventurosa quella di Constance, legata nel bene e nel male a quella di Oscar di cui è stata compagna e moglie innamorata, fino a sfidare il perbenismo del tempo, a rivendicare il valore dei sentimenti sulle convenzioni sociali. Una vita da scoprire e il libro di Laura Guglielmi è senz’altro un contributo prezioso alla conoscenza di questa straordinaria figura di donna, che merita lo spazio che le è dovuto nella storia.