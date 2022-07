Gli ultimi otto anni di dialogo tra i funzionari ucraini e i partner internazionali del Paese hanno messo in evidenza l’importanza della società civile. Di volta in volta, i rappresentanti del vivace settore della società civile ucraina hanno svolto un ruolo fondamentale nel consentire la comunicazione e promuovere un vero cambiamento.

I risultati di questo coinvolgimento sono evidenti. Negli anni trascorsi dalla Rivoluzione della dignità in Ucraina del 2014, praticamente ogni singola riforma significativa nel Paese è stata realizzata grazie alla partecipazione attiva della società civile. Anzi, in molte occasioni questa partecipazione si è rivelata decisiva.

Dal momento che la pianificazione internazionale per la trasformazione del Paese nel dopoguerra continua, molto dipenderà dalla capacità della società civile ucraina di monitorare e coordinare il processo. C’è molto lavoro da fare. La recente conferenza sulla ripresa dell’Ucraina, svoltasi in Svizzera all’inizio di luglio, ha messo in evidenza l’attuale mancanza di consenso sulla ricostruzione dell’Ucraina. L’evento ha visto una serie di approcci diversi sostenuti con poca chiarezza su come questi sforzi potrebbero essere combinati efficacemente.

Il compito di costruire un’Ucraina migliore richiede una visione chiara e un dialogo costante tra le diverse parti interessate che partecipano al processo. In caso contrario, si creeranno problemi e alla fine potrebbe portare alla frustrazione. È qui che la società civile ucraina può dare un contributo fondamentale.

I problemi derivanti dalla mancanza di comunicazione e cooperazione efficaci sono stati evidenti durante l’adozione delle misure di riforma giudiziaria nel 2021. Il parlamento ucraino ha adottato una serie di progetti di legge che incarnavano ampiamente la visione inizialmente proposta dalla società civile e dai partner internazionali dell’Ucraina. Tuttavia, anche le migliori riforme sulla carta non sempre garantiscono il successo nella vita reale. È essenziale mantenere il dialogo durante la fase di attuazione, ma ciò non è avvenuto. Al contrario, si è verificata un’interruzione della comunicazione con la società civile, che ha portato alla raccomandazione di numerosi candidati dubbiosi che ha portato l’intero processo di riforma giudiziaria sull’orlo del disastro.

Tali errori sono estremamente costosi. A causa dei problemi incontrati durante l’attuazione delle ultime riforme giudiziarie dell’Ucraina, il Paese potrebbe presto vedere migliaia di giudici nominati da funzionari con credenziali discutibili. Successivamente sarà molto difficile rimuovere qualcuno di questi nuovi giudici.

Senza il contributo della società civile che agisca da guardia, c’è il pericolo che tali riforme inefficaci o addirittura controproducenti possano essere ritenute accettabili dai partner internazionali dell’Ucraina. Peggio ancora, se le riforme inefficaci ricevessero il sigillo dell’approvazione dall’Unione Europea o da altri partner, ciò potrebbe aiutare a preservare l’influenza di oligarchi e giudici screditati per i decenni a venire, ritardando anche indefinitamente le riforme tanto necessarie.

È quindi essenziale valutare le riforme in modo pratico analizzando l’attuazione piuttosto che esaminando l’adozione teorica delle misure. La società civile ucraina è particolarmente adatta a svolgere questo compito. In effetti, è la sua funzione principale.

Ora è il momento giusto per investire nell’ulteriore rafforzamento della società civile ucraina. Questo segmento della società ucraina ha svolto un ruolo smisurato nel progresso del Paese negli ultimi decenni e si è dimostrato ancora una volta durante l’attuale guerra con la Russia. È una risorsa nazionale in grado di guidare il cambiamento e di lavorare per coordinare gli sforzi delle autorità ucraine e dei partner internazionali del Paese.

I compiti che ci attendono hanno una portata senza precedenti. Oltre alla sfida esistenziale di sconfiggere la Russia, l’Ucraina sta anche cercando di ottenere una trasformazione di successo praticamente in ogni sfera della vita pubblica. Senza investimenti ed espansione significativi, la società civile odierna non sarà in grado di far fronte alle dimensioni dell’impresa.

Fortunatamente, molte delle organizzazioni della società civile esistenti in Ucraina sono veterane nei rispettivi campi e possono fungere da nucleo, contribuendo nel contempo a creare nuovi gruppi per operare in diversi settori della pubblica amministrazione e in tutto il paese a livello locale e regionale. Questi attori indipendenti aiuteranno a mantenere il programma di riforma e ricostruzione estremamente ambizioso dell’Ucraina.

Non c’è mai stato un momento migliore per la comparsa di una nuova generazione di attivisti della società civile. La guerra di oggi contro la Russia è un vero sforzo nazionale. Milioni di ucraini stanno attualmente contribuendo alla lotta contro l’invasione di Putin. Ciò ha portato al rapido sviluppo di reti di volontari che possono essere ulteriormente sviluppate per servire come parte delle infrastrutture della società civile necessarie per la trasformazione del Paese. Niente può essere paragonato ai legami di fiducia forgiati da persone impegnate in una lotta comune per la sopravvivenza nazionale.

L’obiettivo ora deve essere quello di fornire a queste persone le competenze necessarie per assumersi la responsabilità di salvaguardare i progressi dell’Ucraina verso lo stato di diritto e una maggiore integrazione euro-atlantica. Ciò richiederà sia formazione che accesso alle risorse.

I partner internazionali dell’Ucraina devono riconoscere che investire nella società civile del Paese è un passo strategico che produrrà un alto ritorno. Dovrebbero cercare di sostenere incubatori e acceleratori per le organizzazioni pubbliche ucraine, fornendo anche il sostegno necessario per la crescita delle organizzazioni della società civile esistenti con comprovata esperienza. Così facendo, possono rendere inevitabile la trasformazione storica dell’Ucraina.

La versione originale di questo intervento è qui.