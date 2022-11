La vittoria ucraina potrebbe infliggere un colpo decisivo all’imperialismo russo

A quasi nove mesi da quando i suoi carri armati hanno attraversato il confine per la prima volta, è ormai chiaro che l’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin è una guerra coloniale vecchio stile, completa di annessioni illegali e negazione del diritto all’esistenza dell’Ucraina. Questo selvaggio atto di aggressione riflette il rifiuto della Russia moderna di abbandonare la sua identità imperiale e la disponibilità di Mosca a impiegare la forza militare come strumento di politica estera. Fino a quando questo risorgente marchio dell’imperialismo russo non sarà definitivamente sconfitto, rimarrà una delle più grandi minacce alla sicurezza globale.

La sconfitta della Russia potrebbe essere più vicina di quanto molte persone attualmente pensino. L’invasione dell’Ucraina si sta rapidamente sgretolando, con l’esercito russo demoralizzato che si trova costantemente sconfitto e spaesato sul campo di battaglia. La Russia è già stata costretta a ritirarsi da più della metà del territorio occupato dall’inizio dell’invasione a febbraio, con la maggior parte degli osservatori che si aspettano che l’esercito ucraino altamente motivato e agguerrito libererà una parte maggiore del paese nei prossimi mesi invernali.

Il fallimento dell’invasione di Putin è dovuto in gran parte alla sua arroganza imperiale e all’abitudine di sottovalutare il popolo ucraino. Nel corso della sua carriera politica, il dittatore russo ha rifiutato di riconoscere l’Ucraina come nazione separata e indipendente. Invece, ha insistito nel liquidare gli ucraini come russi inferiori, minimizzando pericolosamente la forza del sentimento nazionale ucraino.

Fondamentalmente, Putin non ha mai riconosciuto la nazione ucraina e ha cercato di incolpare ogni successivo fallimento russo in Ucraina sull’ingerenza di attori stranieri. Nel 2004, i maldestri tentativi di Putin di truccare le elezioni presidenziali ucraine e insediare un candidato filo-russo portarono direttamente alla Rivoluzione Arancione. Piuttosto che ammettere il suo errore, Putin ha accusato l’Occidente di aver orchestrato la grande svolta a favore della democrazia dell’Ucraina. Dieci anni dopo, quando ancora una volta milioni di ucraini sono scesi in piazza in difesa della loro scelta europea, Putin ha ripetuto il suo precedente errore e ha attribuito l’intera rivolta agli agenti occidentali.

L’ultimo errore di Putin è stata la sua decisione del febbraio 2022 di lanciare un’invasione su vasta scala dell’Ucraina. Sembra aver accettato la sua stessa propaganda e credeva sinceramente che l’esercito russo invasore sarebbe stato accolto come liberatore. Invece, Putin si è trovato in guerra con una nazione di quaranta milioni di ucraini che ora vedono la Russia come il loro nemico giurato. L’escalation del conflitto ha avuto anche un impatto disastroso sulla posizione internazionale della Russia, con lo stesso Putin ora ampiamente visto come un paria e persino nazioni precedentemente amiche come Cina e India che cercano di prendere le distanze dal Cremlino.

Mentre la guerra è tutt’altro che finita, anche il più impegnato degli imperialisti russi ora riconosce che l’invasione non può più sperare di raggiungere i suoi obiettivi originali di estinguere la statualità ucraina e costringere gli ucraini ad accettare un’identità russa imposta. Di fronte al cupo spettacolo di una ritirata dopo l’altra, stanno gradualmente facendo i conti con l’idea precedentemente impensabile che la Russia possa aver già perso la guerra.

Questa consapevolezza sta scatenando il panico a Mosca. I funzionari del regime e gli intransigenti nazionalisti comprendono che perdere la guerra in Ucraina sarebbe una sconfitta esistenziale che potrebbe portare al crollo dell’imperialismo russo. Finora, hanno risposto con minacce raccapriccianti e ricatti nucleari, alzando la posta in gioco retorica inveendo sulle guerre sante contro i satanisti. La crescente campagna di attacchi aerei russi contro obiettivi civili ucraini è un’ulteriore prova della furia e della frustrazione di Mosca per i fallimenti sul campo di battaglia.

I leader occidentali devono ignorare le minacce della Russia e rimanere fermi nel loro sostegno all’Ucraina. Il Cremlino è attualmente alla disperata ricerca di un cessate il fuoco per riarmare e ricostruire il suo esercito in frantumi. Nell’interesse della sicurezza internazionale, è fondamentale che questi sforzi falliscano. L’Occidente ha attualmente una rara finestra di opportunità per sferrare un colpo decisivo all’imperialismo russo. Se questo momento non viene colto, il prezzo per contrastare il Cremlino continuerà a salire.

La sconfitta dell’imperialismo russo porterebbe una serie di benefici che si farebbero sentire ben oltre i confini dell’Ucraina. L’effetto più immediato sarebbe una ripresa economica man mano che l’impatto negativo della guerra sull’economia globale viene eliminato.

La sconfitta della Russia aprirebbe anche la strada a una trasformazione dell’apparato di sicurezza internazionale, inclusi nuovi approcci per prevenire il crimine di aggressione, i crimini contro l’umanità e il genocidio. La riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e il ripensamento dei poteri di veto dei membri permanenti sarebbero in cima all’ordine del giorno. Anche nuovi approcci alla sicurezza per l’Eurasia sarebbero fondamentali, con la NATO e l’UE che svolgono entrambi ruoli chiave.

Il crollo dell’imperialismo russo rinvigorirebbe la democrazia globale e servirebbe da potente colpo alle forze dell’autocrazia. Scoraggerebbe altri regimi autoritari dall’imporsi sui vicini più piccoli e incoraggerebbe i paesi ad abbracciare i valori democratici dimostrando che possono aspettarsi di ricevere sostegno dal mondo democratico.

La sconfitta in Ucraina porterebbe quasi certamente a crescenti richieste di indipendenza tra le molte nazioni non russe all’interno dell’odierna Federazione Russa. Ciò presenterebbe una serie di sfide alla sicurezza per la comunità internazionale simili ai problemi affrontati dopo il crollo dell’URSS. Mentre le battute d’arresto in Ucraina espongono la debolezza militare di Mosca, la disintegrazione della Russia in un numero di stati nazionali più piccoli non è più al di là delle possibilità; la comunità internazionale dovrebbe cominciare a prepararsi ora per un tale risultato.

Anche altri Paesi della regione post-sovietica avrebbero l’opportunità di abbandonare le posizioni pro-Cremlino sulla scia di un collasso imperiale russo. La Bielorussia, attualmente sotto occupazione russa non ufficiale, sarebbe di particolare importanza in questo processo. La liberazione della Bielorussia creerebbe la possibilità di stabilire un confine solido e geograficamente coerente lungo il fianco orientale dell’Europa.

L’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin è ampiamente riconosciuta come la più grande minaccia al sistema di sicurezza globale dalla fine della Guerra Fredda. Il dittatore russo sta cercando di riscrivere il libro delle regole e riportare la comunità internazionale a un’epoca di nuda aggressione imperiale. Se ci riuscirà, il mondo intero entrerà in una nuova era minacciosa di conflitti e scontri contrassegnati da un’escalation del militarismo e confini chiusi.

Fortunatamente, c’è un’alternativa. L’Ucraina ha già distrutto il mito imperiale centrale dell’invincibilità militare russa e ha dimostrato di essere più che capace di battere le forze di Putin sul campo di battaglia. Se l’Occidente mantiene il suo sostegno e fornisce a Kiev gli strumenti per portare a termine il lavoro, ci sono tutte le ragioni per credere che l’Ucraina possa sconfiggere definitivamente la Russia.

Questa sarebbe una vittoria storica per la stessa Ucraina, ma rappresenterebbe anche una vittoria estremamente significativa per la più ampia comunità internazionale. La sconfitta in Ucraina ridurrebbe a brandelli l’ideologia imperiale della Russia, aprendo la strada a una pace duratura in Europa. Contribuirebbe a garantire un ambiente geopolitico basato su regole in cui i paesi più piccoli sono liberi di determinare il proprio destino e non devono temere i loro vicini più grandi. Questi obiettivi sono a portata di mano. Tutto ciò che serve è un sostegno incrollabile all’Ucraina.

La versione originale di questo intervento è qui.