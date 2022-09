Lo straordinario successo della recente controffensiva ucraina ha messo in luce la cattiva realtà dietro la reputazione della Russia come superpotenza militare. A più di sei mesi dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina di Vladimir Putin, è ora ovvio che il suo esercito è in realtà un’istituzione profondamente imperfetta che non ha quasi alcuna somiglianza con l’immacolata forza combattente delle parate della Piazza Rossa e della propaganda del Cremlino. Invece, l’esercito russo soffre di corruzione endemica, morale basso e scarsa leadership, con l’iniziativa individuale che scarseggia e comandanti profondamente riluttanti ad accettare la responsabilità personale. La disastrosa sconfitta della scorsa settimana nell’Ucraina nord-orientale non farà che peggiorare la situazione, con gli ufficiali presi dalla paura mentre Mosca cerca capri espiatori per quella che si sta preparando a una delle sconfitte militari più vergognose della storia russa.

La portata della recente vittoria dell’Ucraina ha sbalordito il mondo intero, ma forse nessuno è rimasto sorpreso quanto gli stessi russi. Naturalmente, il Cremlino ha cercato di sopprimere la notizia della controffensiva, ma la velocità degli eventi e la vastità del crollo hanno fatto sì che i dettagli del disastro in corso non potessero essere completamente censurati nonostante i migliori sforzi delle autorità. Il risultato che ne è derivato è stato un enorme colpo psicologico per il pubblico russo, che ha appreso per la prima volta che i loro soldati in Ucraina erano stati demoralizzati e picchiati. La disfatta delle forze russe nell’Oblast di Kharkiv è stata anche un doloroso campanello d’allarme per i collaboratori ucraini, che si sono resi conto che non si può fare affidamento sulla Russia che li abbandonerà senza pensarci due volte.

Al di là di queste implicazioni immediate, la controffensiva ucraina dice molto anche sullo stato più ampio dell’esercito russo e fornisce preziose indicazioni su ciò che possiamo aspettarci di vedere dopo. D’ora in poi, la paura modellerà ogni singola decisione presa dai comandanti russi in Ucraina. Questo non sarà il timore di perdere vite preziose o di danneggiare gli interessi nazionali della Russia; sarà una paura molto personale di vendetta da parte di una gerarchia vendicativa che cerca i colpevoli da incolpare per le fortune in rapido declino dell’esercito russo.

Questa reazione la dice lunga sulla cultura di leadership disfunzionale all’interno dell’esercito russo, dove la paura del fallimento è stata l’istinto dominante sin dai tempi dell’Unione Sovietica e può essere fatta risalire probabilmente all’era zarista. Con la caccia ai colpevoli ormai in corso, nessuno vorrà assumersi la responsabilità di decisioni che potrebbero portare a ulteriori sconfitte. Invece, gli ufficiali di ogni livello cercheranno di agire come ingranaggi leali nel sistema costringendo quelli più in alto nella catena di comando a impartire ordini.

L’inefficienza e la mancanza di responsabilità nel cuore dell’esercito russo aiutano a spiegare le sue scarse prestazioni in Ucraina. Mentre l’esercito ucraino ha subito una trasformazione radicale lontano dalle tradizioni sovietiche negli ultimi anni e ha abbracciato riforme in stile NATO che affidano l’iniziativa a singole unità e comandanti sul campo, l’esercito russo rimane una rigida macchina da combattimento ostacolata da una decisione dall’alto verso il basso – totalmente inadatto ai rigori della guerra moderna. I comandanti russi di oggi continuano a cercare ispirazione principalmente dalle conquiste militari dell’Armata Rossa durante la seconda guerra mondiale. Non sorprende quindi che si trovino costantemente sopraffatti da un nemico molto più mobile e arguto.

I recenti eventi in Ucraina hanno rivelato la travolgente verità dietro le molte esagerazioni che in precedenza avevano portato esperti internazionali a classificare la Russia come il numero due dell’esercito mondiale. In un ambiente di pace, tali idee sbagliate erano forse comprensibili. Secondo i dati ufficiali, la Russia aveva il terzo budget annuale per la difesa più grande del mondo, con oltre sessanta miliardi di dollari. Mosca era esperta nell’organizzazione di impressionanti esercitazioni di addestramento, mentre il Cremlino ha anche investito molto in eventi di prestigio che hanno rafforzato l’impressione di un potente esercito.

È ormai chiaro che gli osservatori occidentali hanno commesso l’errore di confondere la quantità con la qualità. Sebbene la maggior parte delle analisi si concentrasse sul numero di truppe, carri armati, missili e aerei, queste cifre erano fuorvianti e non offrivano alcuna reale indicazione di prontezza al combattimento. Né i dati russi erano del tutto accurati. Migliaia di carri armati russi si sono rivelati parzialmente spogliati e inadatti, mentre centinaia di missili non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Le pratiche corruttive sembrano aver gonfiato artificialmente le dimensioni dell’esercito russo, minandone drasticamente il potenziale di combattimento.

Le difficoltà dell’esercito russo in Ucraina sono servite anche a mettere in evidenza i limiti del governo autoritario di Vladimir Putin. La forza d’invasione radunata all’inizio del 2022 era tristemente inadeguata per il compito in questione, ma l’ossessione personale di Putin per la distruzione dell’Ucraina significava che nessuno osava avvertirlo dei pericoli. Invece, la fede cieca di Putin nell’invincibilità dell’esercito russo e la sua insistenza sfrenata sull’illegittimità dell’Ucraina hanno potuto prevalere su giudizi militari più obiettivi. Dopotutto, come può una superpotenza perdere contro un ‘Paese che non esiste’? Come tanti dittatori prima di lui, Putin è stato vittima della sua stessa propaganda. I suoi comandanti erano semplicemente troppo spaventati per contraddirlo.

Mentre la visione fantastica di Putin si scontrava con la realtà, la Russia precipitava sempre più nella negazione. Il ritiro russo dall’Ucraina settentrionale nell’aprile 2022 in seguito alla sconfitta nella battaglia di Kiev e la successiva ritirata dall’Isola dei Serpenti sono stati entrambi ridicolmente descritti come “gesti di buona volontà”. Allo stesso modo, quando l’Ucraina affondò l’ammiraglia della flotta russa del Mar Nero, la Moskva, ciò fu attribuito a un incendio accidentale a bordo. Non sorprende che i propagandisti russi abbiano tentato di trasformare la recente ritirata da Kharkiv come un “raggruppamento pianificato”. Queste scuse assurde non convincono nessuno e servono semplicemente a sottolineare l’incapacità della Russia di ammettere la sconfitta.

Poiché il vero stato dell’esercito russo diventa impossibile da negare, la fiducia internazionale in una vittoria ucraina sta crescendo visibilmente. L’offensiva di Kharkiv ha dimostrato al di là di ogni dubbio che l’Ucraina è in grado di organizzare operazioni offensive su larga scala e rivendicare la terra che la Russia ha detenuto per lunghi periodi. Sebbene la guerra sia tutt’altro che finita, la maggior parte degli osservatori ora riconosce che l’iniziativa è passata all’Ucraina.

Nei prossimi mesi, molto dipenderà dal continuo flusso di armi verso l’Ucraina. I leader del Paese richiedono carri armati e jet da combattimento, nonché più artiglieria, munizioni e trasporti corazzati per costringere la Russia a lasciare completamente l’Ucraina. Questo supporto non può essere dato per scontato, ma al momento sembra probabile che le consegne di armi continueranno ad espandersi, sia in termini di tipi che di quantità di armi consegnate. Con il mito dello status di superpotenza militare russa ora in frantumi, al mondo democratico è aperta la strada per armare l’Ucraina per una vittoria decisiva che assicurerà la pace in Europa e porrà fine alle ambizioni imperiali di Putin.

