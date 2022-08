C’è molta colpa per l’apparente quarta crisi dello Stretto di Taiwan dell’agosto 2022. La politica statunitense intensamente partigiana ha preso l’ordine internazionale liberale per una corsa pericolosa. Le politiche sempre più nazionalistiche in Cina hanno prodotto un comportamento di politica estera assertivo e nell’era dei social media, le emozioni in tutto il Pacifico stanno ribollendo.

Il delicato compromesso diplomatico di costruttiva ambiguità sullo status di Taiwan avviato dall’ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Henry Kissinger e dal premier cinese Zhou Enlai nel 1972 si sta logorando irreparabilmente.

Stiamo assistendo a un inasprimento della lotta tra impegni ideativi nei confronti dei principi rivali della democrazia e della sovranità nazionale.

Il compromesso attorno a una politica generale ‘Una Cina’, insieme alla deterrenza inscritta dal Taiwan Relations Act degli Stati Uniti del 1979 e altre rassicurazioni che sono state rafforzate l’ultima volta nel 1998, sono state le basi delle relazioni diplomatiche tra la Cina e le nazioni occidentali. In caso di rottura di questo delicato equilibrio, l’ordine globale ne risulterebbe minato, provocando un’accresciuta tensione fino al punto di un possibile conflitto.

La regione è sconvolta sulla scia del presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, della visita di Nancy Pelosi a Taiwan e della risposta della Cina sotto forma di massicce esercitazioni militari e spacconate diplomatiche. La marina e l’aviazione cinese sono entrate per la prima volta nelle acque territoriali di Taiwan. I missili sono arrivati vicino all’isola e nella zona economica esclusiva del Giappone. La Cina ha anche interrotto la maggior parte dei canali diplomatici con gli Stati Uniti ed è uscita dal vertice dell’ASEAN, non una ma due volte.

L’India ha espresso la sua preoccupazione con un forte silenzio, il Sud-Est asiatico con un appello urgente per una riduzione della tensione e la Corea del Sud con il sorprendente affronto di Pelosi durante la sua visita a Seoul.

Il Giappone si è unito al comunicato del G7 a sostegno della visita di Pelosi e ha condannato la pericolosa risposta militare della Cina. Ciò ha fatto infuriare la Cina e ha causato la cancellazione all’ultimo minuto di un incontro programmato tra il ministro degli Esteri cinese Wang Yi e il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi.

È preoccupante che le due superpotenze economiche e militari del mondo continuino a intensificare le loro interazioni tit-for-tat senza un punto finale visibile o alcun guardrail istituzionalizzato. L’attuale fulcro della politica interna in ogni Paese sembra premiare una mentalità di fondo, una grandiosità normativa e uno sconto reciproco. Una situazione così ad alto rischio è un flashback della politica dell’estate 1914 o della crisi missilistica cubana del 1962. L’umore domestico in ogni Paese non tiene conto della miseria che una mossa sbagliata potrebbe creare, specialmente per il popolo di Taiwan. Non vi è alcun incentivo a perseguire la stabilizzazione attraverso la moderazione, l’accomodamento o la volontà di mostrare qualsiasi apparenza di debolezza.

Il tour asiatico di Pelosi è stato completamente oscurato dalle speculazioni sulla sua visita a Taiwan. Nonostante le rassicurazioni del Segretario di Stato americano, Antony Blinken, sul fatto che l’impegno di Washington per la politica della ‘Cina unica’ rimane invariato, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha definito la visita “maniacale, irresponsabile e irrazionale”. Come pre-avvertito dal presidente cinese Xi Jinping, la Cina ha utilizzato la visita per intraprendere esercitazioni a fuoco vivo di alto calibro, imponendo efficacemente un blocco di quattro giorni di Taiwan e interrompendo le spedizioni e i voli per Taipei.

La visita è stata preceduta da segretezza e fughe di notizie. La dichiarazione iniziale rilasciata dall’ufficio di Pelosi non menzionava Taiwan, affermando che le sue “visite a Singapore, Malesia, Corea del Sud e Giappone” miravano a stabilire “sicurezza reciproca, partenariato economico e governo democratico nella regione indo-pacifica”. Tra le crescenti fughe di notizie dai media da Taiwan, il primo ministro di Singapore Lee Hsien Loong ha riaffermato “l’importanza di relazioni stabili USA-Cina per la pace e la stabilità regionale”.

Nonostante tutte le chiacchiere su una fermata dell’ultimo minuto, Taiwan ha offerto un benvenuto da carnevale con un live streaming del suo arrivo e un saluto massiccio all’edificio del Taipei 101. Sia i sostenitori che i manifestanti si sono presentati nelle strade. Allo Yuan legislativo, Pelosi ha espresso una forte espressione di sostegno alla lotta di Taiwan per la libertà e la democrazia.

Le onde d’urto provocate dalla visita di Pelosi a Taiwan sono state avvertite durante la sua sosta a Seoul. Percependo l’atmosfera a Pechino, il Presidente sudcoreano Yoon Suk-Yeol ha scelto di non incontrarla perché, secondo quanto riferito, era in vacanza, rendendolo l’unico leader a non incontrare Pelosi durante il suo tour in Asia.

Il Presidente Yoon ha fatto questa mossa nonostante le sue tendenze a favore degli Stati Uniti, i suoi indici di approvazione quasi storici e la visita di Pelosi al “villaggio della tregua” di Panmunjom nella ZDC coreana. Nessun alto funzionario o legislatore ha accolto con favore Pelosi al suo sbarco a Seoul. La Cina si è affrettata a premiare la Corea del Sud invitando il ministro degli Esteri Park Jin a Pechino.

I riverberi di Taipei erano ancora palpabili quando ha incontrato il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida e il Presidente della Camera Kiroyuki Hosoda. L’incontro è avvenuto subito dopo che i missili cinesi sono atterrati nella zona economica esclusiva del Giappone e l’incontro di Wang Yi con Yoshimasa Hayashi è stato annullato.

Alla fine, questa crisi ha offerto a Nancy Pelosi la possibilità di stabilire la sua eredità di durezza sulla Cina e sostegno alla democrazia in vista delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Ha anche dato alla Cina l’opportunità di testare il suo crescente equipaggiamento militare nelle acque taiwanesi e dimostrare il suo impegno per la sovranità prima del Congresso del Partito autunnale.

Ma il viaggio, come si sarebbe potuto prevedere, ha scatenato un nuovo ciclo di sfiducia, escalation nazionalista e corsa agli armamenti nel Pacifico. Gli Stati Uniti e la Cina devono istituire con urgenza canali di comunicazione più solidi, meccanismi aggiornati di controllo degli armamenti e riportare un po’ di stabilità e pace al compromesso di Taiwan.