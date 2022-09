Le aziende ora sono giustamente più preoccupate per lo scoppio delle ostilità nello Stretto di Taiwan e il suo impatto sulla sicurezza fisica, sui beni/investimenti e sulla continuità aziendale. Data la risposta cinese alla visita del presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taiwan il 2-3 agosto 2022, si ritiene che il rischio di una significativa interruzione dell’attività sia passato da uno scenario a bassa probabilità a una probabilità media.

Cosa è cambiato?

Spinta dalla visita, la Cina ha lanciato esercitazioni militari senza precedenti vicino a Taiwan, rispetto alla terza crisi dello Stretto di Taiwan del 1995-6. La Cina ha effettivamente chiuso sei zone che circondano Taiwan dal 4 al 7 agosto. A differenza del 1995-6, questo è un passo avanti poiché tre delle zone di esercizio rientrano nelle acque territoriali di Taiwan e tutte le zone cadono sul lato taiwanese della linea mediana. La Cina ha anche lanciato missili balistici in più zone di esercizio e alcuni di questi missili hanno sorvolato Taiwan, un’altra mossa senza precedenti. Queste esercitazioni militari cinesi segnalavano la capacità della Cina di imporre un blocco a Taiwan e prevedevano anche capacità di negare l’accesso all’area per scongiurare l’intervento delle forze straniere.

La Cina ha anche dimostrato l’intera gamma delle sue opzioni al di fuori della guerra, dalla leva economica agli attacchi informatici. La Cina ha temporaneamente interrotto oltre 100 marchi taiwanesi di importazioni di prodotti alimentari e ha anche smesso di vendere sabbia a Taiwan. La Cina non è arrivata al punto di fermare altri tipi di importazioni taiwanesi come l’elettronica, ma ha iniziato a far rispettare rigorosamente le sue normative doganali che stabilivano che i prodotti con contenuti di fabbricazione taiwanese dovevano essere etichettati come fabbricati a “Taiwan, Cina” o “Taipei cinese”. I gruppi sponsorizzati dallo stato cinese si sono anche impegnati in attacchi informatici di basso livello contro obiettivi governativi e commerciali a Taiwan.

Impatto sulle imprese e sulle filiere

Le azioni della Cina hanno avuto un impatto limitato sulla navigazione marittima e sul traffico aereo a Taiwan e dintorni. La Cina ha limitato i voli commerciali che passavano attraverso aree pericolose, ma per quanto indicato dai media, questo è stato solo per la durata di quattro giorni (4-7 agosto) del primo round di esercitazioni militari. Anche alcune spedizioni commerciali erano state interessate. Il traffico di transito (come le grandi navi GNL) attraverso rotte marittime vicine a Taiwan era stato dirottato per evitare le aree di esercizio e anche le navi mercantili dovevano cercare rotte di accesso alternative più lunghe.

Non è stato osservato alcun impatto significativo sulle catene di approvvigionamento. Un sondaggio AmCham su 126 società statunitensi a Taiwan riportato a metà agosto ha indicato che solo una manciata di queste società ha subito ritardi nella catena di approvvigionamento. Ciò è probabilmente dovuto alla durata limitata della chiusura delle zone marittime e aeree e al fatto che la potenziale visita di Pelosi è stata ampiamente ipotizzata dai media, che hanno fornito un allarme tempestivo e probabilmente hanno consentito alle aziende di apportare modifiche per prepararsi alle interruzioni.

Tuttavia, le azioni della Cina hanno avuto un impatto dimostrativo su quanto sarebbe dirompente un blocco effettivo. Ciò avrebbe allarmato le aziende preoccupate per i rischi operativi e le interruzioni della catena di approvvigionamento. La zona 2 dell’area di esercizio, che si trovava a nord di Taiwan, era prossima al porto di Taipei e ai principali aeroporti della città. La zona 6 era appena al largo del porto meridionale di Taiwan di Kaoshiung, un importante punto di accesso per le navi che prelevano chip semiconduttori taiwanesi e dove la raffineria statale CPC Corp produce prodotti petrolchimici per fornire i produttori a livello globale. Durante il periodo di esercizio, la navigazione marittima si è allontanata da questa vasta area (zona 6) per cautela e si è rivolta invece ad altri porti taiwanesi.

Cosa significa questo?

La maggior parte degli analisti ha sottolineato che gli sviluppi che circondano la visita di Pelosi e le sue conseguenze rappresentano una nuova normalità di più mini crisi di Taiwan. La Cina probabilmente intendeva usare la sua risposta per normalizzare la sua attività militare intorno a Taiwan. I media statali cinesi hanno citato un commentatore che ha affermato che l’EPL d’ora in poi condurrà esercitazioni regolari sul lato taiwanese della linea mediana. Andando avanti, la Cina dovrà rispondere con forza alle provocazioni statunitensi e taiwanesi, che sono diventate sempre più audaci. La visita di Pelosi contro Pechino ha ora spianato la strada e incoraggiato un maggior numero di tali visite non ufficiali, comprese le delegazioni del Congresso degli Stati Uniti desiderose di profilarsi in vista delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Ad esempio, una seconda delegazione del Congresso è arrivata a Taiwan il 15 agosto, appena due settimane dopo la partenza della delegazione di Pelosi. Ciò ha spinto il PLA Eastern Theatre Command ad annunciare la continuazione delle sue esercitazioni congiunte intorno a Taiwan.

Dovremmo aspettarci un maggiore stato di tensione USA-Cina su Taiwan, data l’importanza strategica della questione taiwanese per le relazioni USA-Cina e le dinamiche crescenti che circondano questo perenne punto di crisi. Come hanno dimostrato i recenti sviluppi, gli Stati Uniti e Taiwan sono diventati molto più audaci nello spingere i confini dell’area grigia attorno alla politica della Cina unica e, in risposta, le mosse di allerta della Cina (sebbene calibrate e in grado di provocare un conflitto) sono diventate molto più forti . Il monitoraggio dovrebbe concentrarsi sull’identificazione degli sviluppi che hanno il potenziale per innescare percezioni errate e spirali di azione-reazionaria tra i tre attori: Cina, Taiwan e Stati Uniti.

Per coloro che sono preoccupati per il sonnambulismo degli Stati Uniti e della Cina nella terza guerra mondiale, il rischio di un conflitto è effettivamente aumentato, ma non è affatto un esito ad alta probabilità. Né gli Stati Uniti stanno perdendo una battaglia né la Cina è avviata su un costoso sentiero di guerra verso il ringiovanimento nazionale. Il conflitto non è nell’interesse a lungo termine di entrambe le grandi potenze e ci sono stati segni di moderazione da entrambe le parti. Il piano di gioco a lungo termine della Cina rimane ancora la riunificazione pacifica con Taiwan nell’ambito di un modello di un paese a due sistemi, sebbene le tendenze dell’opinione pubblica taiwanese rimangano un grosso ostacolo. La posizione della Cina è stata chiaramente esplicitata nel suo terzo libro bianco in tre decenni, pubblicato prontamente il 10 agosto dopo giorni di atteggiamenti militari. Analogamente ai due precedenti libri bianchi, la Cina ha sottolineato che l’uso della forza sarebbe l’ultima risorsa, anche se non lo escluderebbe se i loro limiti fossero stati superati. Inoltre, qualsiasi invasione militare avrebbe un costo significativo per la Cina. La Cina non può invadere Taiwan senza seriamente ritardare non solo la sua economia ma anche il suo stesso sviluppo tecnologico, dal momento che Taiwan produce la stragrande maggioranza dei chip avanzati ed è anche parte integrante delle catene globali di fornitura di semiconduttori da cui la Cina fa ancora molto affidamento per i chip importati.