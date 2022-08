Le vere conseguenze della visita della Presidente Nancy Pelosi a Taiwan, contro il parere della Casa Bianca e la forte opposizione della Cina, devono ancora essere determinate.

Mentre Washington ha cercato di minimizzare la visita di Pelosi come mera continuazione della politica statunitense di ambiguità strategica, la risposta cinese è diventata sempre più bellicosa negli ultimi giorni. Col senno di poi, tuttavia, la visita di Pelosi potrebbe rivelarsi meno importante per ciò che dice sul cambiamento dello stato di Taiwan che per ciò che suggerisce sui limiti dell’attuale strategia globale dell’America.

L’Amministrazione Biden sembra determinata a raccogliere il sostegno internazionale e porre fine alla deriva strategica americana inquadrando una nuova gara di ‘democrazie contro autocrazie‘, che rischia di aumentare le tensioni globali attraverso aperture simboliche che non accrescono significativamente il potere americano.

Il viaggio di Pelosi segna il primo di un Presidente della Camera dal viaggio di Newt Gingrich a Taiwan, nel 1997, dove ha incontrato l’allora Presidente Lee Teng-hui. Mentre era a Taiwan, ha proclamato che il viaggio dovrebbe essere visto come «una dichiarazione inequivocabile che l’America è con Taiwan, il nostro partner democratico, mentre difende se stessa e la sua libertà». Ma dal punto di vista dei funzionari cinesi, questa disputa non riguarda la ‘democrazia’; piuttosto, è la violazione della loro sovranità nazionale e dell’identità storica cinese.

Nel 1997, una Cina molto più debole è stata costretta a tollerare il viaggio di Gingrich, ma ora vedono questo episodio come un errore che ha dato sostegno alle speranze di autonomia taiwanese. «Un errore precedente non rende legittimo il seguente», ha affermato Zhang Jun, ambasciatore cinese alle Nazioni Unite che attualmente detiene la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Allo stesso modo, Qin Gang, ambasciatore cinese negli Stati Uniti, ha dichiarato alla ‘CNN’ che «25 anni fa il Presidente Gingrich visitò Taiwan. Era completamente sbagliato. La parte cinese era fermamente contraria fin dall’inizio. La parte statunitense dovrebbe trarne una lezione, invece di commettere errori ripetuti…»

Pertanto, in risposta al viaggio di Pelosi, l’esercito cinese ha condotto una serie di esercitazioni a fuoco vivo in aree che sfidano direttamente le coste di Taiwan, una pratica evidente per bloccare l’isola. La Cina sta, inoltre, ponendo una serie di nuove restrizioni commerciali a Taiwan, tra cui la sospensione delle esportazioni di sabbia naturale e il divieto di importazione di pane e biscotti da Taiwan. Per evitare di provocare ulteriormente la Cina, il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha ordinato il rinvio del lancio di prova di routine di un missile balistico intercontinentale (ICBM) dell’Air Force Minuteman III. Nonostante la mossa statunitense, la reazione cinese ha implicazioni importanti.

In primo luogo, la loro assertività dimostra che la Cina è ora un concorrente a tutti gli effetti degli Stati Uniti, con la capacità di reagire su più fronti. L’economia cinese è oltre 17 volte più grande di quanto non fosse nel 1997, quando il PIL si attestava a un misero 961,60 miliardi di dollari. Inoltre, la spesa per la difesa della Cina è aumentata da 15 miliardi di dollari nel 1997, a 230 miliardi di dollari nel 2022. La Cina ha anche aumentato costantemente le dimensioni del suo arsenale nucleare, raggiungendo 350 testate nel 2022. Tutto ciò significa che la Cina può agire con più forza se i suoi interessi vitali sono minacciati.

Vale anche la pena ricordare che, dal punto di vista di Pechino, questa visita non è solo un’escursione simbolica di un rappresentante americano. I cinesi ritengono che tutte le recenti amministrazioni americane si siano mosse con crescente deliberazione per ‘contenere ‘ l’ascesa della Cina, o quello che i cinesi ritengono essere il ritorno della Cina sulla scena internazionale.

La visita di Pelosi rafforza quella prospettiva da falco, più o meno allo stesso modo in cui la dichiarazionepubblica di Biden secondo cui Putin «deve andare» potrebbe essere utilizzata per dare credito alle accuse russe secondo cui la promozione della democrazia è semplicemente un eufemismo per il cambio di regime.

In secondo luogo, mentre l’Amministrazione Biden è ben lungi dall’essere l’unica responsabile di questo inasprimento delle tensioni globali, si tratta anche di una decisione politica intenzionale, poiché arriva in un momento in cui gli Stati Uniti stanno cercando di chiarire la propria strategia e riprendere il controllo della situazione globale.

Secondo un recente rapporto dell”Economist‘, l’America rischia di perdere una discussione globale sul futuro delle relazioni internazionali e sulla legittimità delle istituzioni del secondo dopoguerra. Nonostante l’inondazione di scene di orrore dall’Ucraina, due terzi della popolazione mondiale vive in Paesi che hanno rifiutato di sanzionare la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, e gran parte del mondo in via di sviluppo vede l’Occidente come ‘decadente, egoista e ipocrita‘.

Inoltre, gli Stati Uniti sono profondamente divisi a livello nazionale, ancora sconvolti dalle ricadute dell’assalto del 6 gennaio alla capitale, e si preparano per il controverso midterm del 2022 e una presidenziale del 2024, potenzialmente destabilizzante gestita da Donald Trump. Inquadrare la politica internazionale come una gara epocale di democrazia contro autocrazia sembra essere il tentativo di Biden di creare un nuovo consenso politico in patria e all’estero, chiarendo la posta in gioco, riducendo i conflitti multipli a un’unica linea di contestazione.

Ad un certo livello, la nuova strategia ha un chiaro potenziale. Ad esempio, il Taiwan Invasion Prevention Pact, introdotto dal senatore Tim Scott (RS.C.), è uno dei pochi atti legislativi potenziali che gode del sostegno sia dei repubblicani che dei democratici . Confrontarsi con la Cina è ormai uno dei rari argomenti che avvicina democratici e repubblicani, un vantaggio non da poco. Inoltre, un’America che si impegna nuovamente a rispettare i propri obblighi internazionali è più propensa a sostenere le sue strutture di alleanza in Europa, Medio Oriente e Asia.

D’altra parte, questo nascente quadro democrazia contro autocrazia, di cui la visita di Pelosi è solo un esempio, comporta gravi rischi al ribasso che non devono essere sottovalutati. Soprattutto, non risolve le vere domande sulle capacità di potere dell’America di fronte alle nuove sfide degli Stati revisionisti, ma minaccia di aumentare la volatilità globale minacciando gli interessi strategici di Stati rivali come Russia e Cina in aree del mondo in cui possiedono alcuni vantaggi militari all’interno del teatro. Un ritorno a una strenua promozione della democrazia rischia anche di inimicarsi gli Stati alleati, dall’Arabia Saudita alla Turchia, il cui sostegno potrebbe essere cruciale in futuro.

Alla fine, quindi, se la Cina sceglie di non intensificare le sue azioni, la lezione principale dell’escursione di Nancy Pelosi a Taiwan potrebbe essere che una sequenza di colpi di scena ben pubblicizzati non sostituisce una strategia internazionale sostenibile.

Mentre le precedenti visite di politici americani hanno mostrato fiducia e potere americani, la visita del Presidente Pelosi e le sue ricadute mostrano probabilmente la debolezza e le divisioni interne americane. È un tentativo di riconquistare la narrativa e generare supporto, innescando una gara di democrazie contro autocrazie quando gli Stati Uniti sono divisi a livello nazionale e lottano per trovare il proprio appoggio nell’arena internazionale. Ma questa è una strategia ad alto rischio per guadagni puramente simbolici.

Nei suoi Discorsi su Livio, Machiavelli mette in guardia dall’offendere gli avversari senza scopo, è quello che qui rischiamo di fare: insultare un grande potere senza guadagni tangibili.