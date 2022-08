L’introduzione della Health Silk Road (HSR) e della Digital Silk Road (DSR) nel 2015 come parte della Belt and Road Initiative (BRI) mostra l’espansione della diplomazia cinese dalle infrastrutture e dalle costruzioni ai settori della salute e della tecnologia. Molteplici aree di cooperazione aumentano l’influenza della Cina e promuovono la longevità del quadro BRI oltre la pandemia di COVID-19.

L’HSR è un’estensione della lunga storia cinese di assistenza medica in varie regioni. La cooperazione medica Africa-Cina risale al 1963, quando la Cina fu il primo Paese a inviare un’équipe medica in Algeria.

La pandemia di COVID-19 ha visto una nuova fase di cooperazione medica con la Cina che investe in infrastrutture sanitarie e invia attrezzature mediche, lavoratori e prodotti farmaceutici all’estero. Il governo cinese si sta ora concentrando su quali possono avvantaggiare sia i Paesi beneficiari che quelli donatori. Può migliorare i sistemi sanitari nelle regioni povere e creerà nuove opportunità per aumentare gli investimenti sanitari cinesi a lungo termine.

In un discorso al Summit sulla salute globale del 2021, il Presidente Xi Jinping ha espresso la necessità della cooperazione e della solidarietà globali per combattere la pandemia di COVID-19. La capacità della Cina di contenere il virus in patria ha dato alla Cina la credibilità per assumere un ruolo attivo nella produzione e lancio di vaccini in Africa e Medio Oriente.

L’uso della tecnologia digitale per monitorare le malattie, in particolare la tecnologia 5G, ha consentito la connessione remota tra operatori sanitari e pazienti. La Cina sta implementando la sua esperienza interna con l’accesso all’assistenza sanitaria rurale e remota per l’abilitazione nei Paesi poveri.

Nell’Africa subsahariana, nel Medio Oriente e nell’America Latina, la BRI svolge un ruolo importante nel fornire l’accesso ai vaccini e alle forniture mediche prima dei Paesi occidentali. Le Nazioni del Medio Oriente, come gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain, sono state tra le prime Nazioni al di fuori della Cina ad approvare il vaccino Sinopharm, riflettendo la fiducia degli Stati mediorientali nella moderna medicina cinese.

L’Egitto è stato il primo Paese africano a produrre il vaccino cinese Sinovac. In base a un accordo con l’azienda farmaceutica cinese, una fabbrica del Cairo produrrà più di 200 milioni di dosi all’anno e una seconda fabbrica produrrà tre milioni di dosi al giorno. Ciò renderebbe l’Egitto il più grande produttore di vaccini in Africa e Medio Oriente.

Nel 2021, la Cina ha dichiarato di aver fornito due miliardi di dosi di vaccini a 120 Paesi e organizzazioni internazionali, più di qualsiasi altra Nazione, tra cui un totale di 180 milioni di dosi di vaccino all’Africa. Egitto, Algeria e Marocco sono tra i maggiori beneficiari.

Per i Paesi del Medio Oriente, che cercano di trasformare le loro economie, il settore sanitario è una priorità di riforma crescente a causa del grave impatto della pandemia di COVID-19 sulla crescita economica e sull’assistenza sanitaria. Attrarre investimenti nel settore sanitario è una delle principali preoccupazioni. L’attenzione all’integrazione della tecnologia e allo sviluppo delle infrastrutture sanitarie sarà fondamentale per questa riforma.

Negli ultimi decenni, Egitto, Giordania e Tunisia sono diventati centri regionali a causa dell’elevata qualità percepita dei servizi sanitari offerti dai loro settori sanitari privati. Ma nonostante i maggiori investimenti nelle infrastrutture sanitarie da parte di molti Paesi della regione del Medio Oriente e del Nord Africa, la spesa sanitaria in percentuale del loro PIL è ancora molto bassa. Libano, Tunisia e Arabia Saudita spendono più del loro PIL per la salute rispetto al resto della regione, ma la spesa sanitaria sta crescendo più velocemente negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar.

Secondo la nuova visione di sviluppo degli Stati del Golfo, il settore sanitario farà sempre più affidamento su prodotti farmaceutici e manufatti importati, mentre il mercato sanitario svolgerà un ruolo fondamentale nell’aumentare gli investimenti sanitari. La Cina è un partner cruciale per gli investimenti commerciali e sanitari nella realizzazione di questa visione. L’Abu Dhabi Vision 2030 considera l’industria farmaceutica un’area primaria di sviluppo grazie alle sue prospettive di crescita futura, al potenziale di esportazione e all’impatto economico a medio e lungo termine.

In un momento critico della pandemia di COVID-19, la Cina ha preso l’iniziativa di offrire assistenza medica e vaccini ai Paesi in via di sviluppo. Questa mossa ha ulteriormente aumentato il rapporto tra Cina e Stati Uniti. La Cina ha colto l’occasione per acquisire maggiore influenza in Medio Oriente e in Africa, che lottano con bassi tassi di vaccinazione in assenza di un maggiore coinvolgimento da parte degli Stati Uniti e dell’UE.

Mentre la pandemia di COVID-19 entra nel suo terzo anno e le nuove sottovarianti si diffondono rapidamente, la Cina non sarà in grado di vincere da sola la corsa al lancio del vaccino e soddisfare tutte le esigenze di vaccinazione delle regioni povere. Una piena ripresa globale da questa crisi sanitaria richiede la cooperazione di tutte le grandi potenze.