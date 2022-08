La Russia potrebbe aver perso la maggior parte, o quasi, della sua precedente posizione preminente nel plasmare la percezione del mondo esterno degli altri Paesi della CSI e di tutti gli eventi e i processi che si verificano in essi.

Eppure una tale supposizione, vera o no, non è rilevante per il Kazakistan. Le informazioni e le intuizioni più basilari sulla politica e le situazioni sociali della nazione dell’Asia centrale destinate a un pubblico globale sono state e si stanno formando, in un modo o nell’altro, sulla base delle opinioni stereotipate di coloro che consciamente o inconsciamente sono coinvolti nella promozione della visione russa dei kazaki e il loro Paese. Ma non è questo l’aspetto più importante del potere di Mosca di raccontare al pubblico internazionale il Kazakistan in modo dominante, o di impedire la formazione e l’emergere di altre narrazioni su questo argomento. Ancora più preoccupante ora è il fatto che il Cremlino stia adottando misure proattive – attraverso l’uso di una sorta di metodo di formazione di immagini speculari curve – per distorcere sostanzialmente l’immagine dei processi che hanno luogo dentro e intorno al Kazakistan agli occhi del pubblico straniero. L’obiettivo qui apparentemente è aumentare la vulnerabilità del Nur-Sultan ufficiale alle pressioni russe – fino a un livello critico, in caso di necessità – e fornire alle élite dominanti kazake una chiara comprensione di ciò. Tutto ciò è una realtà a cui quasi nessuno in Occidente presta ancora attenzione. Almeno, esteriormente sembra così.

L’obiettivo finale del Cremlino per quanto riguarda il Kazakistan sembra risiedere nel trasformare un’altra Bielorussia dalla repubblica dell’Asia centrale trasformandola in uno ‘Stato dell’Unione’. Qui si tratta solo di come potrebbero evolversi le cose in caso di attuazione di uno scenario morbido da parte di Mosca. Su altre opzioni che la parte russa può prendere, si può solo supporre. Ma in questo momento è un momento piuttosto brutto per l’attuazione di nuove iniziative di integrazione progettate, ad esempio, sul modello della Comunità di Bielorussia e Russia. La gente a Mosca ne è certamente ben consapevole. E quindi i compiti che ora si sono proposti di svolgere nei confronti del Kazakistan possono apparentemente essere formulati come segue: in primo luogo, creare e mantenere una ‘cortina fumogena’ progettata per nascondere il vero stato delle relazioni tra la parte russa e quella kazaka affinché la Russia possa poter utilizzare liberamente l’aiuto del Kazakistan per eludere le sanzioni occidentali imposte a Mosca per la sua continua invasione dell’Ucraina; e, in secondo luogo, effettuare manovre di propaganda devianti e ingannevoli volte a indebolire le capacità delle forze politiche e dei gruppi alternativi kazaki di aumentare la competizione per il potere al fine di fornire, a loro volta, assistenza all’attuale regime di governo kazako.

Ora diamo un’occhiata alle circostanze in cui tale scenario sarebbe dovuto diventare una questione di necessità e come viene ora implementato. È lì che sta la chiave affidabile per comprendere e interpretare la situazione che si è sviluppata nel rapporto tra Mosca e Nur-Sultan e la politica kazaka.

Iniziamo con il primo di questi due compiti. Il Cremlino è ben consapevole dell’importanza che gli ambienti politici americani ed europei attribuiscono al mantenimento di buoni rapporti con l’attuale regime al potere nel Paese centroasiatico, in quanto si pone come garante dell’inviolabilità dei termini contrattuali con le multinazionali occidentali per lo sviluppo dei maggiori giacimenti di idrocarburi del Kazakistan. Pertanto, sembra appropriato che la parte russa creda che, anche se qualcosa non va, l’Occidente non includerebbe semplicemente il Kazakistan nella categoria degli Stati canaglia. E con questo, forse, è difficile non essere d’accordo. Altrimenti, come si spiegherebbe perché l’Occidente non ha imposto sanzioni al Kazakistan dopo il gennaio sanguinoso del 2022, così come dopo gli eventi di dicembre del 2011? Dopo la simile rivolta di Andijan del 2005, l’Unione Europea e il Congresso degli Stati Uniti hanno effettivamente imposto sanzioni contro l’Uzbekistan. Si tratta di tre tragici eventi simili tra loro. Di conseguenza, sono state imposte sanzioni all’Uzbekistan, ma non al Kazakistan. Come si potrebbe spiegare un approccio così selettivo? La risposta a questa domanda sta in superficie. Il business del petrolio e del gas è una questione troppo seria per essere lasciata al caso. Sulla base di questo tipo di fattori, Mosca vorrebbe utilizzare il Kazakistan come, per così dire, una “finestra sull’Occidente” per la Russia. Il che va bene, ma deve essere importante per la politica e i decisori russi dissimulare e nascondere la loro intenzione e pratica di utilizzare la nazione dell’Asia centrale in quanto tale, creando allo stesso tempo l’apparenza di dimostrare che i kazaki stanno “tradendo i loro alleati EAEU e CSTO’, e minacciandoli con alcune misure punitive in risposta a ciò. I russi sarebbero riusciti a farla franca, se non fosse stato per i loro sforzi eccessivamente esibizionisti portati avanti in tal senso. Come insegna il confucianesimo, “andare troppo oltre è tanto male quanto non andare abbastanza lontano”. A questo proposito la storia che segue sembra essere significativa.

A partire dai primi di agosto, l’opinione pubblica kazaka è stata coinvolta nel dibattito su un post della pagina Vkontakte dell’ex presidente russo Dmitry Medvedev sul Kazakistan come “uno stato artificiale”. Questo attacco verbale, sebbene in seguito sia stato annunciato come un falso, non ha sorpreso e non sorprende nessuno nel paese dell’Asia centrale, poiché in precedenza i suoi politici e cittadini comuni avevano ripetutamente sentito cose del genere dalle labbra di altri alti ranghi della Russia funzionari e parlamentari. Sembra non abbia senso elencarli tutti, quando basterebbe citare un solo nome: Vladimir Putin. Nel 2014, ha “messo in discussione la legittimità dello stato post-sovietico del Kazakistan ordinando ai kazaki di comportarsi al meglio quando si trattava di servire gli interessi russi”. Putin ha detto in particolare: “I kazaki non avevano uno stato”.

Ha in qualche modo stabilito un nuovo standard nel trattamento del Kazakistan e dei kazaki per le élite politiche, intellettuali e mediatiche russe. Il modello da lui dato ha preso piede a Mosca. Eccone un paio di esempi dal passato relativamente recente. Apparendo alla televisione di stato russa nel dicembre 2020, il deputato russo Vyacheslav Nikonov ha dichiarato: “Il Kazakistan semplicemente non esisteva, il Kazakistan settentrionale non era affatto abitato e il Kazakistan di oggi è un grande dono della Russia e dell’Unione Sovietica”. Poi Evgeny Fyodorov, ancora un altro deputato della Duma di Stato e membro del Consiglio politico centrale del partito al governo Russia Unita, ha articolato più chiaramente cosa si intende per “un grande dono della Russia”. Ha chiamato il gruppo etnico titolare del Kazakistan, i kazaki, “nitshebrody” (“vagabondi e mendicanti”, “spazzatura”, “senzatetto che chiedono l’elemosina”) che non hanno diritto alla propria terra. Letteralmente, Evgeny Fyodorov ha detto: “Togli la Costituzione kazaka dal territorio del Kazakistan e le leggi kazake dal territorio del Kazakistan!.. Quello di cui sto parlando ora è una rivendicazione territoriale diretta. Una rivendicazione territoriale diretta e distinta”. A proposito, Evgeny Fyodorov ha giustamente notato che il suo collega deputato, Vyacheslav Nikonov, non stava dicendo altro che quello che aveva detto prima Putin.

Se si seguisse tale logica, allora bisognerebbe ammettere che anche nel caso di cui sopra Dmitry Medvedev non è stato fuori luogo. Ebbene, tranne per il fatto che il controverso testo nel post su VK, a lui attribuito, accusa direttamente le autorità kazake di genocidio contro i russi [etnici], indica che il territorio del Kazakistan (così come il territorio della Georgia) deve essere restituito a Russia, e afferma che Mosca si sta “preparando a intraprendere la prossima mossa per ripristinare i confini della nostra patria”. Tra la guerra in Ucraina e le sanzioni occidentali, tali formulazioni sono state prese più che sul serio dai politici e dall’opinione pubblica in tutto lo spazio post-sovietico e oltre, motivo per cui le reazioni al post di Dmitry Medvedev sono state così violente. In un’intervista rilasciata al servizio ucraino della BBC, il secondo Presidente dell’Ucraina, Leonid Kuchma, ha affermato che Moldova, Kazakistan e Georgia sarebbero state le prossime dopo l’Ucraina ad essere attaccata dalla Russia. Giga Bokeria, Presidente del partito di opposizione della Georgia europea ha espresso questa opinione al riguardo: “Non so se è stato hackerato o era ubriaco, forse qualcuno ha davvero hackerato e scritto tutto questo, ma il punto qui è che tutto ciò che è scritto qui è una forma condensata di ciò che Putin, Medvedev e la loro propaganda hanno servito regolarmente”.

Il post in questione è apparso sull’account VK di Medvedev il 1° agosto ed è stato rimosso in circa 9 minuti. È stato ripreso e messo online dal personaggio televisivo russo Ksenia Sobchak. Il suo post è subito diventato virale.

Il 2 agosto, l’aiutante di Medvedev, Oleg Osipov, ha negato che l’ex Presidente della Russia avesse scritto il post, aggiungendo che era apparso sull’account dopo che era stato violato. Il 3 agosto, lui stesso ha rilasciato una dichiarazione simile in relazione a tale incarico. Sembrerebbe che la questione sia chiusa. Eppure il fatto che il testo controverso nel post su VK, attribuito all’ex presidente russo, sia abbastanza in linea con ciò che la comunità politica e la propaganda russa dicono spesso sulla statualità del Kazakistan, e lui stesso rimane attivo nel campo pubblico come niente è successo, e il fatto che gli screenshot del post di cui sopra siano stati distribuiti dalla personalità televisiva ed ex candidata alla presidenza Ksenia Sobchak, che, secondo Maxim Shevchenko, un noto giornalista russo indipendente, “è appena diventata un portavoce delle autorità [del Cremlino]‘, e ‘il suo canale [Telegram], è solo [una specie di agenzia di stampa statale russa]RIA Novosti,… è chiaro che questo è [fatto]per soldi’, ed è stata la prima a ipotizzare che l’account di Medvedev fosse stato violato , fanno nascere l’idea che si sia trattato di una sorta di messa in scena politica, presumibilmente quella organizzata dagli strateghi politici del Cremlino.

Questa supposizione potrebbe anche essere supportata da altri conti indiretti. Pertanto, Glavred.info ha riportato quanto segue: “GeneralSVR, un canale Telegram, afferma che non c’è stato alcun hacking della pagina [Telegram] [appartenente a Medvedev]. “Pochi giorni fa Medvedev ha ricevuto una ‘proposta’ – a nome di Putin – per preparare un testo radicale da pubblicare sui social network sul tema della ricreazione dell’URSS e dello status quo ingiusto, con una denuncia dei vicini ostili. Il testo era stato preparato e ieri mattina è stato sottoposto all’approvazione dell’amministrazione presidenziale, dove [Sergey] Kiriyenko [vice capo di stato maggiore del presidente russo], aveva agito come promotore [della proposta di cui sopra]a nome del presidente. È stato quasi immediatamente approvato senza modifiche. L’unica cosa che non è stata concordata [in anticipo]è il [presunto]momento di pubblicazione… Lo stesso Medvedev si lamenta già di essere caduto vittima di intrighi tra l’entourage del presidente e incolpa Kiriyenko e suo figlio, che è direttamente imparentato con VK, per tutto’, si legge nella relazione”.

A giudicare dalla debole reazione dei circoli dirigenti kazaki e di quelli vicini alle autorità al posto in questione, si può presumere che i gruppi vicini al potere e i tecnologi politici che lavorano per l’Ak Orda fossero consapevoli di ciò che stava effettivamente accadendo, e quindi i responsabili politici e decisionali di Nur-Sultan non sono stati colti di sorpresa al momento della sua pubblicazione. Nel segmento kazako dei social media, al contrario, ha suscitato reazioni indignate e accese discussioni, con la loro atmosfera che ha influenzato alcuni politici ucraini e occidentali e la percezione della situazione in Kazakistan da parte dei giornalisti derivante dalla storia di cui sopra con il signor Medvedev.

Così, ad esempio, Yurii Poita, capo della sezione Asia-Pacifico presso il Centro per gli studi sull’esercito, la conversione e il disarmo con sede a Kiev, ha rivolto queste parole ai suoi omologhi in Kazakistan: “All’attenzione dei miei colleghi kazaki per quanto riguarda L’ultimo post di Medvedev: … Credo che le minacce al Kazakistan siano aumentate in modo significativo, la tendenza a “correggere gli errori” [commessi da Mosca prima e durante il crollo dell’URSS]sia in aumento. La questione se il Kazakistan farebbe qualcosa con questa [minaccia]rimane aperta. Per ora, non ne vedo segni reali. Né vedo indizi su un simile sviluppo”.

Mentre Evan Gershkovich, un giornalista del WSJ, sembra avere un’opinione diversa sulla preparazione del Kazakistan per le presunte minacce dalla Russia. Quindi ecco cosa ha detto a questo proposito: “Loro [la politica e i decisori kazaki]sono preoccupati, estremamente preoccupati per quello che penso che tutti abbiano visto come un governo sempre più irregolare a Mosca … Dall’invasione [russa][dell’Ucraina] I diplomatici statunitensi sono andati più volte in Asia centrale. Quindi quello che stiamo vedendo non è necessariamente questo massiccio riallineamento geopolitico, ma una sorta di Kazakistan e il resto dell’Asia centrale che si mettono al riparo”.

Shelby Holliday, il suo collega in WSJ, ha completato Evan Gershkovich dicendo: “La guerra in Ucraina ha anche cambiato il modo in cui il Kazakistan pensa alla sua sicurezza. A gennaio, quando in Kazakistan sono scoppiate violente proteste anti-governative, Tokayev ha chiamato le truppe russe per ristabilire l’ordine. Ma ora che la Russia ha invaso un ex stato e vicino sovietico, i funzionari [kazaki]stanno ripensando alla loro strategia. Secondo il Ministero della Difesa cinese, non solo il Paese ha aumentato le proprie spese per la difesa, ma ha anche accettato di rafforzare la cooperazione militare con la Cina. Ha anche stretto un accordo con la Turchia, membro della NATO, per la produzione congiunta di droni d’attacco. Il Kazakistan ha avuto anche visitatori dagli Stati Uniti, incluso un alto comandante statunitense”.

Inoltre, molti in precedenza Evan Gershkovich hanno riferito, citando un anonimo funzionario kazako, che il Kazakistan stava aumentando in modo significativo le sue spese per la difesa e cercava legami più stretti con i Paesi della NATO tra i timori che le ambizioni geopolitiche di Mosca si diffondessero oltre l’Ucraina. Secondo questo rapporto, il Paese dell’Asia centrale impegnerà 441 miliardi di tenge in più (918 milioni di dollari) per il suo bilancio della difesa, un aumento di quasi 1,5 volte rispetto al budget dell’anno scorso di 1,7 miliardi di dollari, parte dei fondi aggiuntivi sarà spesa per rafforzare il suo riserve militari.

L’apparizione di questa notizia sul quotidiano americano sembra una sfida al dominio russo in Asia centrale. Ma coloro che hanno permesso questa ‘fuga’ di informazioni avrebbero potuto voler ottenere proprio questo effetto. Vista dal Kazakistan, quest’ultima versione sembra più credibile e convincente. Almeno, è solo il modo in cui lo vede questo autore. Ed ecco il motivo. Le opinioni espresse dai suddetti rappresentanti dell’Ucraina e dell’Occidente sembrano riflettere principalmente il modo in cui vogliono (nel caso di Yurii Poita) o si aspettano (nel caso dei giornalisti del WSJ) che il Kazakistan e i kazaki si comportino nel contesto di la crisi in corso tra la Russia, da un lato, e l’Ucraina e l’Occidente, dall’altro. Non sembrano essere del tutto consapevoli delle capacità di influenza e informatiche della Russia di proiettare potere e idee nel Kazakistan e nella società kazaka.

L’industria dei media russa ha ancora un controllo significativo sullo spazio informativo kazako. A questo proposito, non è cambiato abbastanza in Kazakistan dall’epoca sovietica. L’informazione tradizionale locale è stata ed è tuttora determinata dagli standard russi della visione del mondo in larga misura. Ecco alcuni esempi di come questo si manifesta. Nel corso della pandemia di COVID-19, i Paesi occidentali, come è noto, hanno visto un forte aumento di molestie e violenze contro le persone e le comunità dell’Asia orientale. I media di tutti i paesi della regione Asia-Pacifico hanno seguito da vicino questa situazione. Quanto alla stampa e alla televisione in Kazakistan, l’hanno sostanzialmente ignorata, probabilmente perché i media russi avevano scelto di ignorare l’argomento. Non è diventato oggetto di un’ampia discussione anche dopo che è emerso che gli studenti kazaki erano stati molestati e insultati dal punto di vista razziale dai giovani locali per motivi razzisti in uno dei paesi occidentali. Non c’erano nemmeno informazioni sulla richiesta ufficiale di Nur-Sultan alle autorità di quel paese per garantire la sicurezza dei suoi cittadini. L’intera storia non sembrava sorprendere nessuno. E la cosa deplorevole è che non ci sono stati tentativi pubblici di trarne lezioni. Se si trattasse di qualcosa di importante non solo per i kazaki, ma anche per tutti gli altri cittadini del Kazakistan, avrebbe guadagnato molta più attenzione. La ragione di tutto ciò probabilmente è che nelle condizioni del dominio informativo di Mosca, la popolazione titolare del paese si è abituata a guardare la propria situazione attraverso gli occhi dei russi. Questo è un lato della medaglia.

L’altro lato è che i giornalisti e gli scrittori occidentali tendono a vedere ciò che stava e sta accadendo nel paese dell’Asia centrale anche attraverso gli occhi della Russia. In questo modo ora puoi ottenere informazioni e disinformazione. Questo può essere il caso, ad esempio, dei discorsi sul fatto che il Kazakistan abbia preso una posizione più dura contro la Russia ripensando alla sua alleanza con Mosca.

Bene, prossimamente continueremo questo approfondimento, concentrandoci sul secondo dei due compiti sopra menzionati.