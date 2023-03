La vera definizione di vittoria per l’Ucraina

Per secoli gli ucraini hanno combattuto per la loro indipendenza. La guerra attuale è una continuazione di questa lotta storica. Oggi gli eroi ucraini muoiono per la causa dell’indipendenza; è proprio questa causa che la Russia sta cercando di negare e distruggere.

Come possiamo definire l’indipendenza? Certo, significa un paese veramente sovrano e controlla tutto il suo territorio, ma per l’Ucraina significa qualcosa di più. Per l’Ucraina, la vera indipendenza sarà raggiunta solo quando il Paese sarà sicuro e ancorato all’Occidente, la sua naturale casa geografica, politica e strategica. La vera indipendenza arriverà solo con l’Ucraina come membro dell’Unione Europea e della NATO.

L’adesione all’UE e alla NATO sono componenti integranti della vittoria e devono già diventare realtà proprio nel momento in cui la guerra finisce. Gli amici internazionali dell’Ucraina devono fornire armi sufficienti per creare le circostanze in cui ciò diventi possibile. Ma oltre agli aiuti militari, dovrebbero anche sostenere gli obiettivi geopolitici dell’Ucraina. Devono farlo con una visione grandiosa piuttosto che in modo incrementale. Devono essere pronti per l’adesione ucraina all’UE e alla NATO non appena i combattimenti si fermeranno.

La terribile guerra che stiamo attualmente vivendo non è principalmente una lotta per il territorio. Questo vale sia per la Russia che per l’Ucraina. L’obiettivo principale della Russia non è prendere e annettere un certo numero di miglia quadrate dall’Ucraina. La Russia vuole annientare l’Ucraina come Stato; far sparire gli ucraini come nazione.

Per l’Impero russo, un’Ucraina libera rappresenta una minaccia esistenziale. La Russia non può tollerare l’emergere di un paese post-sovietico, post-comunista, ortodosso, slavo che sia una democrazia di successo, prospera, libera e un’economia di mercato. Quindi l’impero vuole riportarci indietro nel passato attraverso la guerra.

Per gli ucraini, ora c’è la possibilità che il loro Paese vinca finalmente la sua secolare lotta per l’indipendenza e diventi veramente libero. Nei secoli passati, gli ucraini hanno dimostrato lo stesso coraggio che vediamo oggi, ma erano soli nella loro lotta contro l’impero. Oggi l’intero mondo civilizzato sta dalla parte dell’Ucraina.

Per essere indipendente, l’integrità territoriale dell’Ucraina deve essere ripristinata in linea con i confini del paese del 1991 riconosciuti a livello internazionale. Deve essere istituito anche un tribunale per i criminali di guerra e le riparazioni. Ma questo non creerà un’Ucraina veramente indipendente. Perché ciò accada, l’Ucraina richiede altri due passaggi chiave.

In primo luogo, l’Ucraina deve ricevere garanzie di sicurezza credibili dall’Occidente che impediscano alla Russia di attaccare nuovamente. Senza tali garanzie, non ci sarà una vera fine della guerra e nessuna vittoria, solo una pausa. Il secondo passo fondamentale è la riforma radicale delle istituzioni ucraine. Ciò significa stato di diritto, democrazia e istituzioni indipendenti. Liberare l’Ucraina dall’occupazione russa non porterà alla vittoria a meno che il Paese non venga liberato anche dalle cattive pratiche del passato.

Affrontiamo questi passaggi uno per uno. La guerra ha dimostrato che l’Ucraina ha bisogno dell’adesione alla NATO. Pertanto, l’adesione dell’Ucraina alla NATO deve essere un elemento integrante di qualsiasi soluzione duratura. È possibile che garanzie di sicurezza simili all’adesione alla NATO possano servire da via per questo obiettivo, se fornite dalla stessa NATO o da una coalizione di paesi.

Al fine di porre riforme istituzionali radicali su un percorso irreversibile, l’Ucraina ha bisogno che l’adesione del paese all’UE sia finalizzata o imminente entro la fine della guerra. L’adesione all’UE non sostituisce le riforme, ma ne è un incentivo necessario. Spetta agli ucraini condurre le riforme, mentre il ruolo dell’UE è valutarle e decidere in merito all’integrazione. L’esperienza ha dimostrato che il processo di adesione all’UE è uno strumento straordinariamente potente per una riforma istituzionale radicale. E l’appartenenza all’UE è la migliore assicurazione contro il ritorno alle cattive pratiche.

Se questi due obiettivi saranno raggiunti, le risorse finanziarie affluiranno all’Ucraina. Ciò non avverrà solo sotto forma di assistenza internazionale e risarcimenti, ma anche in termini di investimenti privati. Un’Ucraina libera e sicura godrà di una crescita molto forte di cui beneficeranno tutti i soggetti coinvolti.

Molti degli amici internazionali dell’Ucraina concordano che la sicurezza del Paese e le riforme istituzionali sono la prima priorità dopo la vittoria. Riconoscono che l’adesione all’UE e alla NATO dovrebbe essere all’ordine del giorno, ma solo dopo la vittoria. Sono fortemente in disaccordo. Questi passaggi non possono aspettare fino a dopo la vittoria; sono componenti essenziali della vittoria.

Per l’Ucraina, la vera vittoria significa sicurezza e riforma. Significa l’adesione alla NATO e all’UE, o per lo meno, garanzie di sicurezza ferree insieme a componenti pratiche chiave dell’integrazione dell’UE in corso. Senza questi passaggi, non ci sarà vittoria.

L’UE deve rafforzare il suo attuale impegno per l’adesione dell’Ucraina e attuarlo con una velocità e una volontà politica senza precedenti. L’adesione alla NATO deve essere all’ordine del giorno del prossimo vertice NATO del luglio 2023 a Vilnius.

Questo non sarà semplice. Le attuali normative dell’UE e della NATO rendono difficile una rapida adesione. Ma nei momenti chiave della storia, limitarsi a seguire le regole non è sufficiente. Con la giusta leadership politica, le regole esistenti possono essere adattate e nuovi standard adottati per soddisfare le esigenze del momento.

Mai nella storia dell’UE un paese è servito da tale ispirazione per l’Europa o ha sacrificato così tanto per l’Europa. Mai nella storia della NATO un Paese ha combattuto con tanto coraggio e sacrificato così tante vite per sconfiggere una minaccia mortale che mette in pericolo anche la NATO.

Ora non è il momento di chiedersi quanto ancora si può fare entro i limiti esistenti. Invece, la vera domanda è: come possiamo farlo bene? Se questo non è il momento di cambiare pratiche e procedure esistenti, quando è il momento giusto?

Il mio messaggio ai leader occidentali è semplice: se capisci bene l’Ucraina, non solo salverai vite umane. Mostrerai anche al mondo intero che l’alleanza occidentale e l’Unione europea sono il futuro. E anche per te questa sarà una vera vittoria.

