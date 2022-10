La tuta: presente nei nostri guardaroba da più di un secolo

Comode anzi comodissime. Quando si indossa una tuta è praticamente impossibile non sentirsi a proprio agio.

Se un tempo erano pensate solo come indumento per chi pratica sport, con gli anni la tuta è diventata un capo di abbigliamento addirittura chic.

La tuta in felpa sicuramente rimane quella più conosciuta, usata e amata. La indossiamo fin da piccoli per giocare liberi mentre ci muoviamo e poi in tanti momenti di svago una volta adulti. Quando si parla di tuta viene in mente una lezione di ginnastica in palestra, oppure una passeggiata per portare a spasso il cane o il meritato relax dopo una lunga giornata di lavoro. Le tute economiche sono le nostre alleate più preziose in tutti quei momenti in cui le circostanze ci permettono di poter vestire comodo, senza costrizioni e formalismi.

La tuta: nel guardaroba da poco più che 100 anni

Era il 1919 quando l’artista futurista italiano Ernesto Michahelles inventò la tuta con l’intento di creare un capo anticonformista. Si trattava di un indumento che nasceva per contrapporsi alla moda borghese del tempo e il suo curioso nome deriva dall’adattamento del francese “tout-de-meme” ovvero “tutti uguali”.

Per decenni è stata utilizzata unicamente per lo sport, poi come abito realizzato in un unico pezzo, con la funzione di proteggere i vestiti degli operai durante il loro lavoro manuale. Solo negli anni ‘80, grazie a stilisti importanti come ad esempio Giorgio Armani, la tuta è diventata un indumento di alta moda. Oggi non è più cosa strana, durante le sfilate, vedere modelle e modelli indossare in passerella una tuta, magari impreziosita da particolari importanti o con forme fantasiose, a seconda dell’estro dei creativi.

La tuta. Due cap i in uno

Oggi la tuta è un indumento presente nei guardaroba di tutti, o quasi.

La varietà data da tanti modelli, colori, tessuti e forme, la rendono tutt’altro che un capo che rende tutti uguali, così come intende l’origine del suo nome.

I modelli vintage sono spesso ripresi dalla moda e resi attuali con qualche piccola variazione, così come nuove idee, in linea con i trend del momento, riempiono i negozi di tutto il mondo.

Oggi è possibile creare una tuta in modo assolutamente personale, senza essere costretti ad acquistare maglia e pantalone in coordinato. E anche quando è così, nessun problema: ogni modello si può spezzare infatti in due parti, capaci entrambe di creare in modo indipendente nuovi outfit, in abbinamento ad altri capi.

Si può quindi utilizzare la felpa con un paio di jeans e i pantaloni della stessa tuta invece con una semplice t-shirt o un maglione.

Le tute più eleganti, magari quelle con un tocco originale, una volta spezzate possono essere usate per rompere la monotonia di altri capi più seriosi e formali.

In questo modo, mixando gli elementi, si possono creare nuovi outfit tanto personali quanto originali. Impossibile così non farsi notare.