La Turchia sta per invadere la Siria e gli USA non faranno molto per fermarla

Due settimane fa, una massiccia esplosione ha scosso una strada trafficata a Istanbul, uccidendo sei persone e ferendone più di 80. In poche ore, le autorità turche hanno attribuito l’attacco mortale all’YPG, un gruppo curdo siriano che ha lavorato a stretto contatto con gli Stati Uniti nel lotta contro l’ISIS.

La risposta della Turchia è stata enfatica. Dopo aver accusato Washington di essere complicedell’attentato, Ankara ha effettuato una serie di raid aerei contro obiettivi militari curdi in Iraq e nel nord della Siria, alcuni dei quali occupati anche dai soldati americani.

Sembra che quegli attacchi siano solo l’inizio. I leader turchi stanno ora suggerendo che un’invasione di terra è imminente, una mossa che espanderebbe le ostilità nel nord-est della Siria a un livello mai visto da quando gli Stati Uniti, le YPG e i loro alleati hanno respinto la maggior parte delle forze dell’ISIS nella regione. E i rapporti indicano che Washington ha recentemente portato un certo numero di soldati oltre il confine dall’Iraq alla Siria, il che significa che le truppe statunitensi potrebbero essere coinvolte nel fuoco incrociato.

Per i politici americani, questa situazione pone alcuni seri problemi.

Il sostegno di Washington all’YPG è stato a lungo una spina nel fianco di Ankara, che afferma che la milizia è affiliata al Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK). Mentre i due alleati della NATO considerano il PKK un’organizzazione terroristica, gli Stati Uniti sostengono che l’YPG sia un gruppo separato con propri interessi.

Questa differenza di opinioni è almeno in parte una mossa pratica degli Stati Uniti, che si sono appoggiati pesantemente alle forze democratiche siriane guidate dalle YPG per respingere l’ISIS. Come ha recentemente lamentato il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby,un’offensiva turca «limiterebbe» le operazioni anti-Stato islamico delle SDF. «E vogliamo essere in grado di mantenere la pressione sull’ISIS», ha aggiunto Kirby.

«Gli Stati Uniti non hanno approvato i recenti attacchi della Turchia in Siria», ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato in una dichiarazione a ‘Responsible Statecraft‘, aggiungendo che gli Stati Uniti «esortano tutte le parti a ridurre immediatamente» i combattimenti. «Continuiamo a opporci a qualsiasi azione militare che destabilizzi la situazione in Siria».

Nonostante queste parole forti, la guerra in Ucraina ha costretto Washington a ricalibrare le sue priorità, come ha detto a ‘Responsible Statecraft‘ Giorgio Cafiero di Gulf State Analytics.

«L’Amministrazione Biden vede la Turchia come un alleato molto importante per il conflitto in Ucraina», ha detto Cafiero, sottolineando il ruolo chiave di Ankara nel fornire armi a Kiev e moderare i colloqui tra le parti in guerra. «La Casa Bianca non è interessata a gravare sulla Turchia in questo momento».

Quindi, Washington probabilmente eviterà di usare la sua significativa influenza su Ankara -compreso un accordo in sospeso che consentirebbe alla Turchia di acquistare una flotta di 50 nuovi F-16- per cercare di prevenire un’offensiva in Siria. Invece, i leader statunitensi continueranno a invitare sia i combattenti curdi che quelli turchi a ridurre la tensione.

In un certo senso, questo segna l’accettazione di un fatto compiuto. I funzionari turchi sono gli unici che hanno concluso che dietro l’attacco di Istanbul c’era l’YPG. (Un portavoce del Dipartimento di Stato ha detto che gli Stati Uniti «non possono confermare le affermazioni della Turchia secondo cui il PKK era responsabile») Ma, in una certa misura, questo non ha importanza. La Turchia ha a lungo considerato la presenza militante curda in Siria come una delle principali minacce alla sicurezza nazionale, e i leader di Ankara avevano già lanciato l’idea di una nuova offensiva di terra nei mesi precedenti il bombardamento.

Oltre a tutto ciò, il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan dovrà affrontare elezioni difficili il prossimo giugno, e non riuscire a rispondere in modo deciso a un attacco in Turchia sarebbe una responsabilità significativa per il Presidente già a rischio. Come ha recentemente affermato l’esperta di Turchia Sibel Oktay, «la sconfitta elettorale è un risultato molto probabile per Erdogan».

«La Turchia non prende ordini dagli altri; siamo un attore chiave nella regione e gli artefici della nostra stessa politica estera’ è un messaggio potente e convincente che attrae elettori da ogni angolo della società turca», ha scritto Oktay.

La situazione nel nord-est della Siria è vitale anche per un’altra questione elettorale scottante: i rifugiati siriani. Mentre la crisi economica della Turchia continua a peggiorare, molti elettori si sono risentiti nei confronti dei diversi milioni di sfollati siriani che Ankara ha accolto dal 2011.

Mentre la situazione in gran parte della Siria rimane troppo pericolosa per il ritorno dei profughi, Erdogan ha suggerito la creazione di un ‘corridoio sicuro’ nel nord-est del Paese dove potrebbero essere rimpatriati. Per Ankara, questo significa sbarazzarsi della presenza delle YPG nella regione, il che darebbe ai funzionari turchi l’ulteriore vantaggio di creare una zona cuscinetto tra la Turchia e i suoi nemici curdi.

Nel frattempo, secondo quanto riferito, anche la Russia ha cercato di dissuadere la Turchia da un’offensiva su vasta scala in Siria. Dopo aver inizialmente chiesto un’incursione limitata, Mosca ora chiede alle YPG di cedere il controllo di una zona cuscinetto al governo di Damasco, guidato dall’alleato russo Bashar al-Assad. Le notizie indicano che i quadri delle YPG sono divisi sull’opportunità di accettare l’accordo, con alcuni che nutrono ancora la speranza che gli Stati Uniti trovino un modo per prevenire un attacco turco.

E l’YPG non è il solo a prendere in considerazione un cambiamento nella sua politica verso Damasco. In una conferenza stampa della scorsa settimana, Erdogan ha dichiarato di essere aperto a un incontro con Assad, nonostante il fatto che la Turchia abbia contribuito a guidare la lotta contro il regime siriano dal 2011