La Turchia si prepara a nuove conquiste

Il 19 novembre il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha iniziato a lanciare attacchi aerei, droni e di artiglieria sulle città della Siria nord-orientale. In quattro giorni sono stati registrati almeno 100 attacchi e le forze democratiche siriane (SDF), la forza sostenuta dagli Stati Uniti nell’area, hanno iniziato a segnalare morti militari e civili. Erdogan ha poi annunciato che gli attacchi aerei sono stati solo l’inizio e che si sta preparando a lanciare un’operazione di terra quando sarà il momento giusto.

“Stiamo continuando l’operazione aerea”, ha detto in un discorso ai membri del suo partito AK in parlamento, “e attaccheremo duramente i terroristi da terra, nel momento più conveniente per noi”,

Sostiene che la Turchia è più determinata che mai a proteggere il suo confine meridionale impadronendosi di un “corridoio di sicurezza” che lo percorre da ovest a est, territorio che è nominalmente parte della Siria sovrana. “Noi abbiamo fatto parte di questo corridoio”, ha annunciato, e “ce ne occuperemo a partire da luoghi come Tal Rifaat, Manbij e Ayn al-Arab (Kobane), che sono fonti di guai”.

Le SDF, che incorporano una grande forza di combattenti curdi noti come YPG, sono viste da Erdogan come un braccio del suo Partito dei Lavoratori del Kurdistan, o PKK. Il PKK, un gruppo politico militante che cerca l’indipendenza curda, o almeno l’autonomia, non ha evitato di perseguire i suoi fini politici attraverso attacchi armati all’interno della Turchia. Erdogan lo combatte in patria da decenni e l’ha proscritto come organizzazione terroristica. Da alcuni anni combatte anche le milizie curde nel nord della Siria e in Iraq, senza fare distinzioni tra queste e il PKK. Ciò che mette la Turchia in contrasto con gran parte dell’opinione mondiale è che gli Stati Uniti, l’UE e molti altri Paesi occidentali sostengono le SDF dominate dai curdi nella lotta comune contro lo Stato islamico (ISIS).

Sebbene l’offensiva aerea di Erdogan sia stata chiaramente pianificata da tempo come preliminare a un’offensiva di terra su vasta scala, l’innesco è stato un attentato dinamitardo nel pomeriggio del 13 novembre nel centro di Istanbul. Sei persone hanno perso la vita. Dichiarazioni ufficiali turche hanno attribuito fermamente la colpa alla porta del PKK e dell’YPG, sebbene entrambe le organizzazioni abbiano negato qualsiasi coinvolgimento nell’incidente. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità. Intanto la Procura della Repubblica di Istanbul ha aperto un’inchiesta.

La prima incursione militare di Erdogan oltre i confini della Turchia è avvenuta nel 2016, quando le sue truppe hanno invaso la regione quasi autonoma del Kurdistan siriano, l’area nota come Rojava. Il risultato è che le forze turche hanno sequestrato e occupato il territorio abitato dai curdi che, ha annunciato, doveva essere una sorta di cuscinetto o ‘zona sicura’ a protezione del confine meridionale della Turchia.

Quell’operazione, e i due tentativi successivi, ovviamente non hanno soddisfatto Erdogan. Il 18 aprile 2022 la Turchia ha lanciato una nuova offensiva terrestre e aerea, denominata Operazione Claw Lock, questa volta contro i militanti curdi nel nord dell’Iraq. Supportati da elicotteri e droni, i jet e l’artiglieria turchi hanno colpito obiettivi sospetti del PKK, quindi le truppe del commando hanno attraversato l’Iraq occupato dai curdi via terra o sono state trasportate in aereo da elicotteri.

È stato ad agosto che Erdogan ha annunciato che stava pianificando una nuova offensiva militare nel nord della Siria. Ha mantenuto la sua parola.

Nel frattempo, le SDF sostenute dagli Stati Uniti sono preparate per un assalto delle forze turche che, secondo Washington, rischia non solo una violazione con il suo alleato della NATO, la Turchia, ma anche una rinascita dell’ISIS in Siria. Secondo l’addetto stampa del Pentagono: “I recenti attacchi aerei in Siria hanno minacciato direttamente la sicurezza del personale statunitense che sta lavorando in Siria con partner locali per sconfiggere l’ISIS e mantenere la custodia di oltre diecimila detenuti dell’ISIS. … È necessaria un’immediata riduzione dell’escalation per … garantire la sicurezza e l’incolumità del personale sul campo impegnato nella missione di sconfitta dell’ISIS”.

In un’intervista al Washington Post del 23 novembre, il generale Mazloum Kobane Abdi, massimo comandante delle SDF, sostenendo che la pressione occidentale potrebbe evitare un’operazione di terra, ha esortato gli alleati occidentali a opporsi a ulteriori attacchi turchi: “Non è una novità per nessuno che Erdogan abbia minacciato l’operazione di terra per mesi”, ha detto Abdi, “ma potrebbe lanciare questa operazione ora. Questa guerra, se accade, non gioverà a nessuno. Interesserà molte vite. Ci saranno massicce ondate di sfollati e una crisi umanitaria”.

La Russia ha aggiunto la sua voce alla richiesta a Erdogan di annullare la sua prevista invasione. I colloqui sulla guerra civile siriana e sul futuro della Siria sono in corso tra Iran, Turchia e Russia nella capitale kazaka, Astana. Il 23 novembre l’alto negoziatore russo, Alexander Lavrentyev, ha affermato che Mosca aveva chiesto ad Ankara di astenersi da un’offensiva di terra su vasta scala in Siria. “Speriamo che le nostre argomentazioni vengano ascoltate ad Ankara”, ha detto Lavrentyev, “e che si trovino altri modi per risolvere il problema”. Un buon consiglio, ugualmente applicabile più vicino a casa.

C’è sempre stato un ulteriore motivo per gli espropri di terra di Erdogan lungo il suo confine meridionale. Oltre a indebolire i suoi oppositori curdi, sta cercando un modo per liberare la Turchia dai milioni di rifugiati siriani che sono fuggiti dal loro paese durante i suoi undici anni di guerra civile. La sua idea è stata quella di reinsediarli sotto il confine turco nella cosiddetta “zona sicura”. I rifugiati, tuttavia, sono tutt’altro che desiderosi di trasferirsi in quella che è una zona di guerra fortemente militarizzata e altamente popolata, anche se si tratta di un ritorno alla loro terra natale, la Siria.

Se realizzerà il suo piano, Erdogan rafforzerà senza dubbio la sua posizione politica in patria, in vista delle elezioni presidenziali e parlamentari previste per giugno 2023. Quindi è più probabile che la nuova offensiva di terra di Erdogan avrà luogo e che, oltre a disagi diffusi e perdite di vite umane nel nord della Siria, un gran numero di rifugiati siriani riluttanti sarà trasferito nella sua ‘zona sicura’.