È probabile che l’ordine mondiale venga riscritto a seguito del conflitto multidimensionale in corso tra Russia e Occidente sull’Ucraina, la riattivazione di tensioni militari dirette che coinvolgono grandi potenze, la crescente concorrenza strategica tra Stati Uniti e Cina, la riconfigurazione delle alleanze e una forte recessione economica globale riflessa in fenomeni come l’inflazione, l’interruzione delle catene di approvvigionamento transnazionali, la volatilità finanziaria e la scarsità di beni critici. Queste difficili condizioni di incertezza alimentano ansie strategiche nei principali centri nevralgici di molti paesi. Tuttavia, nonostante questa atmosfera oscura, detto paesaggio può anche offrire preziose opportunità che vale la pena sfruttare per coloro che sono disposti e capaci di trarre vantaggio da tali circostanze per portare avanti la propria agenda. In altre parole, un rimpasto sismico della correlazione globale delle forze è favorevole all’attuazione dei piani revisionisti. A questo proposito, la Turchia è ben posizionata per riaffermarsi come una grande potenza emergente nei decenni a venire.

LA SCOMPARSA DEL ‘MALATO D’EUROPA’

Secondo il pensiero geopolitico classico, gli Stati nazionali si comportano come organismi viventi che cercano di prosperare in una dura arena darwiniana. Nascono, crescono, maturano, si espandono, si evolvono, competono con le loro controparti, declinano, dove, muoiono, si riproducono e -in alcuni casi- sperimentano anche una piena rivitalizzazione che ne ripristina le forze.

Quando i turchi ottomani (un popolo di origine centroasiatica) invasero fatalmente ciò che restava del decadente impero romano d’oriente, si impegnarono a sviluppare il proprio Stato. Così, la caduta di Costantinopoli, nel 1453, segna la fine di un capitolo storico, ma anche l’inizio di una nuova storia.

A poco a poco, gli ottomani costruirono un impero potente, ricco, prestigioso e cosmopolita. Infatti, si può sostenere che abbiano ereditato la posizione geopolitica un tempo detenuta dai Bizantini come grande potenza nell’angolo orientale del Mediterraneo, al crocevia dell’Europa e dell’Asia e la cui sfera di influenza raggiunse l’Europa orientale, i Balcani, il Maghreb, il Levante e il Grande Medio Oriente.

Non sorprende che si sia spesso scontrato con rivali dei pesi massimi come la Repubblica di Venezia, l’Impero spagnolo, la Russia e la Persia. Vale anche la pena sottolineare che, se gli ottomani non fossero stati sconfitti a Lepanto e alle porte di Vienna, forse la storia dell’Europa sarebbe stata sostanzialmente diversa.

Tuttavia, sviluppi come la scoperta del Nuovo Mondo e la successiva ascesa sia dell’industrializzazione che dello sviluppo tecnologico, hanno cambiato per secoli gli equilibri di potere a favore degli Stati dell’Europa occidentale.

Nel frattempo, l’Impero Ottomano è diventato stagnante, soprattutto nei domini economici e tecnologici. Il declino è stato così evidente che è stato comunemente chiamato ‘il malato d’Europa’ tra gli osservatori stranieri.

Infine, la schiacciante sconfitta delle forze ottomane nella prima guerra mondiale,rappresentò la campana a morto dell’Impero. La sua caduta militare e la conseguente dissoluzione politica incoraggiarono Gran Bretagna e Francia a conquistare territori precedentemente controllati dagli ottomani, un evento le cui conseguenze si riverberano ancora un secolo dopo. Nonostante un duro colpo, un grande spargimento di sangue e la perdita dei suoi possedimenti coloniali, la Nazione turca riuscì a sopravvivere.

L’ERA DELLA ‘TURCHIA ATLANTISTA’



Il processo di reinvenzione di uno Stato dopo che i suoi sogni imperiali sono stati infranti è piuttosto disordinato. Nel caso della Turchia, ha comportato atti di violenza politica, tra cui guerra, rivolte, agitazione, feroci lotte di potere, omicidi e persino diversi capitoli di persecuzioni genocide. Una volta che la polvere si è calmata, è stata istituita la Repubblica di Turchia e, sotto la guida di Kemal Atatürk, sono state fatte ambiziose riforme per trasformare in modo completo il profilo del Paese come stato nazionale occidentalizzato moderno, industrializzato e laico.

L’intero spettro di questo cambiamento strutturale includeva innovazioni costituzionali, politiche, economiche, educative, socioculturali e persino linguistiche. Ciò alla fine avrebbe consentito alla Turchia di consolidarsi come Stato nazionale, evolversi per affrontare una nuova realtà contestuale, preservare la sua stabilità interna, adottare un nuovo modello di governance, alimentare lo sviluppo dell’industria, favorire la crescita di prestigiose università, favorire l’integrazione delle donne in diversi campi della sfera pubblica e persino adottare l’alfabeto latino per la lingua turca. Pertanto, Atatürk è considerato sia il padre fondatore della Turchia moderna, sia uno statista visionario che ha preparato il Paese ad affrontare le sfide e le circostanze del 20° secolo.

Tuttavia, molte di queste misure -soprattutto quelle che erano considerate non islamiche o contrarie allo spirito delle tradizioni e delle identità collettive che erano state mantenute per centinaia di anni- sono state, a dir poco, controverse.

Di conseguenza, i militari e i servizi di intelligence(riorganizzati come istituzioni professionali) sono stati designati come i guardiani finali dell’ideologia kemalista e della sua eredità. In effetti, più di una volta, questi settori sono intervenuti rovesciando governi civili le cui azioni hanno sfidato il credo laico dell’ortodossia kemalista. Pertanto, il potere de facto indicibile e inspiegabile esercitato da dietro le quinte dagli alti livelli sia dell’esercito che dell’intelligence, e la loro influenza segreta negli affari della Repubblica turca, è stato concettualmente descritto come‘governo ombra‘, ‘Stato all’interno di un Stato‘, o anche ‘Stato profondo‘.

La conformazione di tale assetto politico semi-clandestino era comprensibile. Dopotutto, il pensiero di Machiavelli insegna che, quando si parla di governo, anche se può potenzialmente portare alla gloria mondana o al raggiungimento del bene comune nel lungo periodo, intraprendere un percorso riformista può anche essere pericoloso. Tale direzione potrebbe alimentare il risentimento di coloro che bramano un ritorno al vecchio ordine per convenienza o ragioni ideologiche; inoltre, i benefici risultanti dalla riforma non si concretizzeranno dall’oggi al domani, il che può generare malcontento popolare a breve termine. Di conseguenza, il successo richiede il tacito sostegno dell’hard power. Altrimenti, le buone intenzioni e le aspettative ottimistiche da sole non saranno sufficienti e l’intero sforzo riformista prima o poi si sgretolerà come un castello di carte.

In termini di politica estera, la Turchia ha adottato un approccio cauto. E’ rimasta in gran parte neutrale durante la seconda guerra mondiale, unendosi agli alleati solo quando la loro vittoria sulla Germania nazista fu inequivocabilmente chiara.

Poco dopo la fine di questo conflitto,l’Amministrazione Truman -ispirata dalle prescrizioni geopolitiche avanzate da George Kennan, artefice della politica americana di contenimento nei confronti dell’Unione Sovietica, nonché dall’esperienza storica dell’Impero Britannico- impedì l’assorbimento della Turchia nell’orbita gravitazionale di Mosca. Va tenuto presente che la penisola anatolica è una formidabile piattaforma per la proiezione di potere nelle aree centrali vicine, ed è stata vista dai politici americani come un baluardo chiave che limiterebbe sostanzialmente l’accesso dei sovietici alle calde acque del Mediterraneo.

A sua volta, la Turchia era preoccupata per la minaccia di una sovversione interna segreta da parte delle forze comuniste sostenute dai sovietici e per la prospettiva di un accerchiamento militare da parte dell’Armata Rossa. Considerando l’aggressiva spinta espansionistica verso ovest di Stalin, queste ansie non erano affatto infondate. Così, insieme alla Grecia, la Turchia è entrata a far parte della NATO nel 1952, evento che ha formalizzato il suo allineamento geopolitico con il blocco delle democrazie capitaliste liberali marittime guidate dagli Stati Uniti e ha cementato le politiche che perseguivano l’occidentalizzazione. Ulteriori vantaggi includevano l’accesso ad armi all’avanguardia e addestramento specializzato, risorse che sono state sfruttate per migliorare le capacità dell’esercito turco. Fu durante questo periodo che il cosiddetto ‘Stato profondo’ turco sviluppò stretti legami con le forze armate occidentali e le agenzie di intelligence. Inoltre, insieme a Stati mediorientali non arabi come Iran e Israele, la Turchia è stata un’ancora strumentale per tenere sotto controllo l’influenza sovietica nella regione.

L’apice di questo periodo è stato il tentativo turco di entrare nell’Unione Europea, qualcosa che non sembrava inverosimile nell’atmosfera di ottimismo entusiasta che fiorì nel primo dopoguerra.

L’ASCESA DEL NEO-OTTOMANESIMO



Negli ultimi due decenni, l’ambiente strategico della Turchia è cambiato radicalmente.

L’elenco degli sviluppi significativi include l’invasione anglo-americana dell’Iraq nel 2003, il fallito intervento militare della NATO in Afghanistan, le sconvolgenti onde d’urto della Primavera araba, i conflitti in Siria e Yemen, la rivoluzione a tutto tondo dell’Egitto, la rinascita dell’islamismo militante, gli sforzi dalla Russia per riaffermarsi come una grande potenza, l’intensificarsi delle tensioni tra sunniti e sciiti in tutto il Medio Oriente Grater, i disordini e le ‘rivoluzioni colorate’ in diversi Stati post-sovietici, l’aggressiva ricerca dell’egemonia regionale da parte dell’Iran, i piani incessanti di Teheran di acquisire armi nucleari armi, i crescenti squilibri interni dell’UE, il partenariato emergente tra Israele e le petro-monarchie del Golfo per contrastare l’influenza iraniana, l’intervento militare russo in Ucraina e l’aumento della guerra economica a proporzioni senza precedenti. Pertanto, lo Stato turco è diventato sempre più aggressivo per affrontare le sfide che ne derivano, ma anche per sfruttare le opportunità che il caos ha portato.

Questo atteggiamento si riflette in:

-Il sostegno diplomatico di Ankara all’indipendenza del Kosovo dalla Serbia.

-Il coinvolgimento delle forze turche in teatri operativi come Siria e Iraq, principalmente per contrastare le milizie curde.

-L’aperta manipolazione della diaspora turca in luoghi come la Germania per modellare decisioni nominalmente sovrane relative sia alla politica estera che alla politica interna in conformità con gli interessi nazionali di Ankara.

-L’armamento strumentale delle ondate di immigrati come strumento di pressione coercitiva e di ricatto nei confronti dei membri dell’UE.

-La sponsorizzazione turca di milizie sunnite, jihadisti e mercenari come delegati e carne da cannone per promuovere la sua agenda regionale e per attaccare i rivali.

-Una posizione antagonista nei confronti del regime di al-Assad, così come tensioni intermittenti con la Grecia e persino alleati tradizionali come Israele.

-L’istigazione della guerra del Nagorno-Karabakhdel 2000 come un attivo sostenitore dello sforzo bellico azero, nel tentativo di aumentare l’influenza di Ankara nel Caucaso e posizionarsi come il leader naturale del più ampio mondo turco.

-Il rimpatrio delle riserve auree turche precedentemente mantenute negli Stati Uniti come segno della diminuzione della fiducia della Turchia in Washington.

Questo livello di audacia -che ribalta drasticamente il precedente approccio di ‘problemi zero’ con i vicini- non corrisponde al profilo di uno Stato nazionale la cui agenda è preservare lo status quo. Al contrario, riflette una mentalità revisionista.

In effetti, è noto che alti funzionari turchi come Ahmet Davutoglu -sulla base dello studio di testi geopolitici classici, come gli scritti di Friedrich Ratzel e del generale Karl Haushofer- hanno plasmato la politica estera di Ankara secondo il perseguimento di una geopolitica espansionistica. Tali piani comprendono la ricerca dell’egemonia regionale, la necessità di aumentare il Lebensraum dello Stato turco nella sua immediata periferia e lo sviluppo di una sfera di influenza in aree come i Balcani, il Medio Oriente, nel Caucaso e forse anche in tutte le steppe centroasiatiche del Grande Turkestan. Degne di nota sono anche le continue aperture diplomatiche di Ankara per rafforzare i legami con l’America Latina attraverso partnership commerciali e la proiezione del ‘soft power’ turco. In sintesi, è ragionevole affermare che il sistema internazionale sta assistendo alla rinascita della tradizione imperiale turca come bussola intellettuale della grande strategia turca nel 21° secolo.

È interessante notare che la Turchia ha agito in modo molto pragmatico nei confronti delle grandi potenze.

Nonostante un’atmosfera di crescente reciproca animosità tra Ankara e Washington, la Turchia ha barattato la sua benedizione per l’adesione di Svezia e Finlandia alla NATO in cambio di garanzie che aiuteranno lo Stato turco a combattere e persino a dare la caccia alle milizie curde. La permanenza della Turchia nella NATO può essere allegoricamente considerata come un matrimonio inquieto e teso di pura convenienza in cui, anche se l’amore reciproco è scomparso da tempo, può ancora essere reciprocamente vantaggioso stare insieme, in modo tale che far saltare in aria la relazione sarebbe controproducente per entrambe le parti. Tuttavia, resta dubbio che la Turchia sarebbe disposta a unire le forze con altri Stati della NATO per respingere un ipotetico attacco contro i Paesi baltici o la Polonia. Al contrario, nonostante secoli di ostilità ricorrenti, la Turchia ha fatto gesti civettuoli nei confronti di Mosca negli ultimi anni e ha espresso apertamente la sua riluttanza a unirsi alle sanzioni collettive occidentali contro la Russia come rappresaglia per l’invasione dell’Ucraina. Ciò non significa che Ankara sia filo-russa, solo che crede che la Russia possa in qualche modo prevalere, quindi alienare l’orso russo non sarebbe saggio, una decisione che ricorda il percorso seguito dall’Ungheria, membro dell’UE e della NATO. A loro volta, se il Cremlino subisce una sconfitta strategica, tutto ciò che i turchi devono fare è approfittare del conseguente vuoto di potere che inghiottirebbe gran parte dello spazio post-sovietico. Inoltre, la Turchia ha un forte incentivo a svolgere un ruolo fondamentale nei progetti cinesi per lo sviluppo di partnership per la creazione di vasti corridoi geoeconomici e, di conseguenza, stanno emergendo legami più forti con Pechino.

VERSO UNO STATO DI GRANDE POTERE?



E’ pertinente chiedersi se le capacità della Turchia saranno sufficienti per raggiungere lo status di grande potenza. Scrutare le varie componenti del potere nazionale turco suggerisce che, anche di fronte ai limiti, Ankara ha le carte in regola per portare avanti la sua agenda o almeno per provarci.

Geopoliticamente parlando, nel corso della storia, la penisola anatolica è stata una porta per la proiezione di influenza nei Balcani, nell’Europa orientale, nel Mediterraneo, nel Caucaso e nel Medio Oriente. Quando si tratta di questioni militari,la Turchia ha un esercito piuttosto numeroso dotato di armi moderne, oltre all’accesso ai rifornimenti occidentali grazie alla sua appartenenza alla NATO. In più, Turchia ha un complesso militare-industriale nazionale che produce satelliti e UAV (notare le prestazioni ottimali del drone da combattimento Bayraktar nelle operazioni sia di guerra regolare che di antiterrorismo). Sorprendentemente, i turchi stanno anche sviluppando il proprio caccia stealth di quinta generazione (il progetto TAI TF-X). Inoltre, con un PIL di oltre 692.380 milioni di dollari nel 2021 (secondo il FMI), la Turchia è la 23a economia più grande del mondo. Inoltre, la sua popolazione di circa 85 milioni di abitanti lo rende il 18° Paese più popoloso. Allo stesso modo, la Turchia è probabilmente l’unico Paese musulmano le cui università sono competitive a livello internazionale.

Inoltre, anche il profilo etnico della Turchia, i suoi denominatori comuni e l’eredità condivisa con altri popoli turchi provenienti da Paesi situati nell’ex Unione Sovietica, è una risorsa da sfruttare. Allo stesso modo, per ragioni storiche e religiose, Ankara può diventare la guida del mondo sunnita. Ultimo ma non meno importante, la Turchia dispone di un servizio di intelligence abbastanza competente e spietato.

D’altronde, anche il profilo interno dello Stato turco ha subito una profonda ridefinizione.

Sotto la guida di Recep Tayyip Erdoğan e del Partito per la giustizia e lo sviluppo (AKP), la Turchia è diventata -a tutti gli effetti- uno Stato illiberale e autoritario impenitente. Il regime stabilito da Erdoğan e dai suoi più stretti alleati non pretende nemmeno più di aderire agli standard politici e ideologici occidentali. In un aperto rifiuto del kemalismo e di tutto ciò che rappresenta, il Paese ha abbracciato l’islamismo militante come un quadro per rifare la società, la politica el’identità culturale turche secondo una visione del mondo fermamente conservatrice di cosa significhi essere turco.

In una certa misura, ciò è stato alimentato da fenomeni strutturali esterni, come la crescente forza dell’illiberalismo, l’appello del cesarismo come modo per affrontare le crisi sistemiche, la rinascita della religione come strumento di controllo socio-politico e la mobilitazione e l’emancipazione delle forze nazionaliste in molti luoghi. Inoltre, il tentativo del 2016 da parte di funzionari militari canaglia di lanciare un colpo di Stato contro Erdoğan ha accelerato e approfondito questo processo. Non è chiaro se l’incidente sia stato ideato da entità straniere (ci sono ragionevoli sospetti sul coinvolgimento della CIA e il fatto che alcuni leader ribelli avessero stretti legami con gli Stati Uniti non dissipa del tutto i dubbi esistenti), un complotto orchestrato principalmente da rivali interni o una complessa combinazione di entrambi. In un modo o nell’altro, ha fornito una buona opportunità a Erdoğan per sbarazzarsi dei suoi avversari e critici interni, nonché per effettuare un’epurazione specificamente progettata per rimuovere l’influenza residua del kemalismo dai militari e dai servizi di sicurezza. Così Erdoğan ha consolidato il suo ruolo di uomo forteo, forse ancora più precisamente, di Sultano di una Turchia neo-ottomana.

Col senno di poi, sembra che la Turchia creda che il kemalismo sia servito al suo scopo, ma che ora che le cose sono cambiate, e Ankara punta più in alto, non sia più ritenuto utile. Inutile dire che questa nuova realtà socio-politica ha motivato i liberali occidentali troppo zelanti a chiedere l’espulsione immediata della Turchia dalla NATO e da altre strutture occidentali, ma ciò non sembra molto probabile, a meno che non si verifichi un cambio di gioco incendiario. Sebbene il regime guidato da Erdoğan abbia clamorosamente seppellito il precedente impegno dello Stato turco nel progetto di occidentalizzazione, i costi pragmatici dell’alienazione della Turchia solo per preferenze ideologiche astratte supererebbero i potenziali benefici e potrebbero persino spingere i turchi ad abbracciare allineamenti geopolitici alternativi con Stati apertamente interessati a minare il modello occidentale di ordine mondiale liberale.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE



Diversi analisti geopolitici hanno discusso se la Turchia si schiererà con le potenze marittime occidentali o con i colossi eurasiatici nel contesto della Guerra Fredda 2.0. Dopotutto, entrambe le parti hanno offerto argomentazioni convincenti ma, lungi dall’essere conclusive, l’evidenza empirica disponibile è nella migliore delle ipotesi ambivalente. Tuttavia, esiste una spiegazione alternativa che può essere utile per dissipare questa ambiguità e conciliare segni apparentemente contraddittori. In quanto Stato che cerca di riaffermarsi, la Turchia sarà solo allineata ai propri interessi nazionali.

Per Ankara, non c’è bisogno di trascinare coalizioni conflittuali come partner junior, ma ha dimostrato una forte volontà politica di trattare pragmaticamente su base vantaggiosa per tutti con le principali parti interessate senza schierarsi, una linea d’azione che potrebbe accelerare l’emergere della Turchia come una delle principali forze da non sottovalutare, indipendentemente da quale blocco alla fine prevarrà nella riconfigurazione in corso dell’ordine globale. In effetti, tale percorso rispecchia in una certa misura l’approccio seguito da altri Stati con ambiziose aspirazioni geopolitiche (come l’India) o da potenze regionali che hanno bisogno di coprire le proprie scommesse in un periodo incerto di crescenti sconvolgimenti, come Israele.

L’Impero Ottomano è morto, lunga vita all’Impero Ottomano? Innegabilmente, è abbastanza chiaro che i turchi sono fortemente coinvolti nella ricerca di uno status di grande potere e hanno il potenziale per percorrere un tale percorso. Il proverbiale dado è stato tratto e questa realtà sembra confermare che a volte le forze geopolitiche guidano la risonanza ritmica dei modelli comportamentali.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che il risultato previsto sarà raggiunto. Devono affrontare complicate sfide interne come l’aggravarsi delle difficoltà economiche e delle turbolenze finanziarie. Allo stesso modo, le potenze straniere interessate a modificare l’orientamento strategico di Ankara potrebbero fare affidamento su un’azione segreta per destabilizzare Ankara, una misura attiva che potrebbe compromettere gli ambiziosi piani della Turchia attraverso un cambio di regime, una rivoluzione colorata o l’incoraggiamento delle tensioni interne.

Esternamente, l’ascesa della Turchia intensificherà sicuramente le ansie strategiche tra gli Stati vicini e può portare alla fine a una collisione con potenti concorrenti se pensano che la crescente proiezione geopolitica della Turchia minacci i loro interessi in aree in cui le corrispondenti sfere di influenza si sovrappongono. Inoltre, poiché la Turchia non è autosufficiente in termini di energia e materie prime, dovrà fare di tutto per garantirsi l’accesso a tali risorse strategiche.

In poche parole, i turchi sono determinati e capaci di raggiungere una posizione geopolitica più elevata in modo da poter svolgere un ruolo più importante negli affari globali, ma devono comunque superare l’influenza infida della fortuna e le vicissitudini del destino. La storia non è scritta nella pietra.