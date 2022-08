A prima vista, c’è poco che il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, islamista e nazionalista, abbia in comune con Dogu Perincek, socialista anticonformista, eurasista, militante laico e kemalista.

Eppure è Perincek – un uomo con un mondo di contatti in Russia, Cina, Iran e Siria, la cui visione del mondo cospirativa identifica gli Stati Uniti come il nucleo di tutti i mali – cui Erdogan a volte si rivolge per aiutare a risolvere delicate questioni geopolitiche .

Sette anni fa, Perincek mediò una riconciliazione tra Russia e Turchia dopo che le relazioni si sono inasprite in seguito all’abbattimento di un caccia russo da parte dell’aviazione turca.

Ora, Perincek è diretto a Damasco per progettare un riavvicinamento sostenuto dalla Russia con il Presidente siriano Bashar al-Assad, il cui rovesciamento Erdogan aveva incoraggiato negli ultimi 11 anni dallo scoppio delle manifestazioni antigovernative di massa dell’era della Primavera araba che si trasformò in una sanguinosa guerra civile.

È probabile che lo sforzo di Perincek avrà più successo rispetto all’ultima volta nel 2016 quando ha tentato di rattoppare le divergenze tra Erdogan e Al-Assad, ma alla fine è inciampato nel rifiuto del leader turco di abbandonare la sua insistenza sul fatto che il Presidente siriano se ne dovesse andare .

Erdogan ha suggerito lo stesso nei giorni scorsi, insistendo sul fatto che la Turchia doveva mantenere un dialogo con il governo di Al-Assad.

“Non abbiamo il problema se sconfiggere Assad o meno… Occorre accettare che non puoi tagliare il dialogo politico e la diplomazia tra gli stati. Dovrebbero esserci sempre tali dialoghi”, ha detto Erdogan.

Ha continuato dicendo che “non osserviamo il territorio siriano… L’integrità del loro territorio è importante per noi. Il regime deve esserne consapevole”.

La volontà di Erdogan di seppellire l’ascia di guerra segue la sua incapacità di ottenere l’acquiescenza russa e iraniana in una rinnovata operazione militare turca nel nord della Siria. L’operazione aveva lo scopo di garantire che i curdi siriani sostenuti dagli Stati Uniti, che la Turchia considera terroristi, non creassero una regione curda autogovernata al confine con la Turchia come la regione autonoma curda nel nord dell’Iraq.

La Turchia sperava che l’operazione le avrebbe consentito di creare una zona cuscinetto di 30 chilometri controllata dalle sue forze e dai suoi delegati siriani sul lato siriano del confine dei due Paesi.

Il rifiuto della Russia e dell’Iran di sostenere il piano, che avrebbe minato l’autorità del loro alleato, Al-Assad, ha costretto la Turchia a limitare le sue operazioni al bombardamento delle posizioni militari curde e siriane.

L’apparente riluttanza degli Stati Uniti a offrire ai curdi nient’altro che supporto verbale, e solo in modo sparso, ha avvicinato i curdi a Damasco e, per estensione, a Russia e Iran mentre la Siria espande silenziosamente la sua presenza militare nella regione. Gli Stati Uniti si affidano da tempo ai curdi per contrastare lo Stato Islamico nel nord della Siria.

La riorganizzazione delle relazioni e delle alleanze in Siria sta avvenendo sia sul campo di battaglia diplomatico che militare.

Gli attacchi e le risposte turche delle Forze democratiche siriane (SDF) con al centro le Unità di protezione del popolo curdo (YPG) sembrano essere tanto un disegno militare quanto politico di linee di battaglia in previsione del cambiamento delle relazioni turche e curde con il governo di Assad.

Prendendo di mira le forze militari siriane, la Turchia sta segnalando che non starà a guardare se la Siria sostiene i curdi o fornisce loro copertura, mentre il targeting curdo senza precedenti delle forze turche suggerisce che i curdi hanno adottato nuove regole di ingaggio. La Turchia sta ulteriormente segnalando che conserva il diritto di prendere di mira le forze curde a piacimento, proprio come fa nel nord dell’Iraq.

Sia Erdogan che i curdi stanno preparandosi a scommesse rischiose.

I curdi sperano contro ogni previsione che Assad ripaghi il favore di consentire al presidente di portare avanti il ​​suo obiettivo di ottenere il controllo di parti della Siria detenute dalle forze ribelli e costringere al ritiro delle forze statunitensi dall’area concedendo ai curdi un misura di autonomia.

Con le elezioni in Turchia che incombono nel prossimo anno, Erdogan spera che Assad lo aiuterà a soddisfare i sentimenti nazionalisti anti-curdi e anti-migranti prendendo il controllo delle aree curde.

La Turchia vuole iniziare a rimpatriare alcuni dei quattro milioni di rifugiati prevalentemente siriani che ospita. All’inizio di agosto, il ministero dell’Interno turco ha annunciato di aver completato la costruzione di oltre 60.000 case per il ritorno dei rifugiati nel nord-est della Siria.

La preoccupazione per un potenziale accordo con Assad e un appello del ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusloglu alla riconciliazione tra i gruppi di opposizione e Damasco hanno scatenato proteste anti-turche nelle aree controllate dai turchi della Siria settentrionale, nonché a Idlib, controllata dai ribelli.

La Turchia si aspetta anche che Assad, desideroso di riguadagnare non solo il controllo territoriale ma anche di mantenere il potere centralizzato, alla fine reprimerà i gruppi curdi armati e gli sforzi per sostenere le aree curde governate autonomamente.

Di conseguenza, Perincek, insieme ai contatti dell’intelligence turco-siriana, ha il suo lavoro da fare per lui. Il divario tra le aspirazioni turche e siriane è ampio.

Assad vuole il ritiro completo delle forze turche e il ritorno al controllo siriano delle aree curde e controllate dai ribelli. È improbabile che sia disposto o in grado di fornire il tipo di garanzie di sicurezza che la Turchia richiederebbe.

I curdi potrebbero non avere opzioni se un riavvicinamento turco-siriano ha successo o affrontare un assalto turco se fallisce.

Allo stesso modo, la riconciliazione a condizioni accettabili per Erdogan può equivalere a tirare fuori un coniglio dal cilindro.

Sia che sia d’accordo con Al-Assad o che la violenza nel nord della Siria si intensifichi, Erdogan rischia di innescare una nuova ondata di rifugiati che si dirige verso la Turchia in un momento in cui economicamente e politicamente può permettersela meno.

Nelle parole dell’analista Kamal Alam, il problema di Erdogan è che per il Presidente turco “sta scadendo il tempo prima delle prossime elezioni per risolvere il nodo gordiano che è la Siria. Da parte sua, Assad può aspettare, perché dopo che la Turchia ancora una volta non riesce a uscire con i bombardamenti dal problema nord-orientale, Erdogan avrà bisogno di Assad molto più del contrario”.