Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto;

è quanto mi hanno dato al posto di un fucile

(Philip Roth)

È molto difficile, no di più, complicato, trovarsi a parlare di un essere umano la cui conoscenza si fonda su un’estraneità di chi muore e basta non essendovi un al di qua, e ancor meno un mai comprovato al di là. Qui nasciamo viviamo moriamo. Punto, il resto sono tentativi di edulcorare la pillola dell’angosciante finitezza dell’esistenza umana. L’umano è contingente e deteriorabile anche quando crede di essere onnipotente ed immortale, mentre la sola natura è assoluta e si trasforma. Insomma la ‘legge della conservazione della massa’ nel postulato di Antoine-Laurent de Lavoisier ‘Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma’ legge cruciale della meccanica classica, per gli umani al massimo si potrebbe tradurre con un più tragico ciò che si crea alla fine si distrugge, legge di ‘degradazione’ della massa. Ma gli umani sono diversi, comunicano con altre modalità. Parlando, poetando, scrivendo, con immagini, parola, simboli. Non ci resta che la memoria, potente trasmissione che la coscienza impianta nel divenire umano.

E con Monica Vitti che è morta il 2 febbraio dopo una lunga sofferenza di una malattia degenerativa che l’ha resa fisicamente… già come era diventata? Pochissimi vi hanno assistito. Tutti gli altri la ricordano com’era con la sua splendida trasparente bellezza nei diversi ruoli che ha vestito, dai primi drammatici con l’amato Antonioni alle diverse sfumature di un recitare scanzonato, divertente, melodrammatico. Questa sua fine del viaggio umano mi induce a trarne qualche breve commento, trasferendoci nel tempo di ieri. Cosa che faccio di buon grado nonostante la difficoltà che ciò comporta per lontananza, estraneità, intimità alla persona. Dunque la Vitti, nata Maria Luisa Ceciarelli il 3 novembre del 1931, del mio stesso segno e questo già me la rendeva ‘vicina’. E poi per certi tratti simile a mia madre, donna bionda con occhi azzurri.

Ho sempre trovato la Vitti di una trasparente bellezza, non dirò vera, poiché la menzogna insita nell’impersonare altri da sé dell’attore rende l’attrice una metafora di ciò che vediamo recitare dimenticandoci del suo rappresentare al meglio quanto più la sua finzione appare realistica. Che è roba non da poco, poiché è il principio della fiducia sociale, anche se non ce ne accorgiamo. Chi fosse e volesse essere la donna Monica Vitti è tema solo per chi l’abbia conosciuta. Questo è lo spettacolare fascino del linguaggio cinematografico delle parole con le immagini, immedesimarsi in qualcuno che non si conosce come se fosse un familiare. Immaginario filmico il suo fatto di immagini sature consonanti con poche parole, riferendomi al percorso compiuto con Michelangelo Antonioni. Questo più ieri, poiché oggi la carenza di parole corrette sprovviste di consistenza concettuale è sostituita da immagini computerizzate di facili emozioni basiche talora prive di profondità. In consonanza con l’imperio tecnocratico delle macchine e degli algoritmi, di Big Data e profilazioni di miliardi di dati. Mentre ieri gli umani pensavano in una rarefazione di gesti e parole, esprimendo con il silenzio la misura profonda dell’indicibile. Come farà nella sua lunga pratica attoriale di 52 anni di attricenei primi films interpretati in una trilogia diretta dallo spessore immenso di Michelangelo Antonioni con cui instaurerà una corresponsione di amorosi sensi. Ovvero la cosiddetta trilogia dell’‘incomunicabilità’ ma forse di più dell’‘alienazione’ che stava montando nelle realtà del mondo e che di lì a poco porterà ai moti studenteschi del ’68.

Lei giovanissima, appena trentenne di un fascino da far perdere il senno, corpo, colori, sorriso, voce roca, lentiggini, unica nel non essere somigliante ad altre donne dell’epoca. Comincia con un percorso umano nelle profondità della propria nudità priva di approdi che in quei primi anni ’60 raccontavano di un Paese, l’Italia, sospeso ma in trapasso dalle scorie di un’epoca di cui la seconda Guerra Mondiale è in qualche modo un epilogo. Per proiettarsi ed abbozzare un passaggio di sistema verso una modernità agli albori che qualche anno più tardi ci avrebbe proiettati, catapultati nel ciclo storico di una nuova libertà che al contrario di quella nevrotica ed egoistica del tempo attuale, dispiegava tra tanto ideologismo gruppettaro, frammenti fortemente partecipati di nuove mappe mentali e sociali, di cui porto diversi ricordi. Verso il mitico e mitizzato ’68, da quello parigino di Nanterre narratomi insieme all’amore corrisposto di quegli anni universitari da colleghi sociologi già adulti, Ann e Lucien, di studenti che volevano assaltare il cielo ed occupare la terra in un conflitto non solo generazionale quanto ontologico ed epistemologico verso una società che aveva navigato nelle terre distrutte del dopoguerra della libertà dal nazifascismo e che aveva lasciato vuoti e buche con anime perse.

E dunque nel 1960 arrivano ‘L’avventura’ e ‘La notte’ seguìti nel 1962 da ‘L’eclissi’. A cui fece seguito ‘Deserto rosso’ nel 1964. Ma poi ancora insieme più in là ne ‘Il mistero di Oberwald’ del 1980, passando, non per caso, ad un registro surreale ne ‘Il fantasma della libertà’ di Luis Buñuel. Notate la valenza dei titoli, un’avventura di uno spirito privo di legami, dove lei è Claudia, amica dell’insofferente personaggio di Anna che pare la protagonista ‘smarritasi’ a Lisca Bianca nelle allora lontanissime isole Eolie che avrei vissuto un quindicennio dopo. Lei nel film diviene il punto di attrazione di Sandro l’architetto, che accetta lo svanire della moglie Anna quasi come la fine di un amore, senza dolersi più per cercarla. E così si staglia Claudia di cui non sappiamo nulla, né chi sia né di che cosa si occupi. Alienata dal contesto rappresenta una donna, libera di essere perché senza vincoli che ne sminuiscano i limiti. In apparenza una carenza dell’essere, una figura che pare rappresentare un nulla iscritto nel paesaggio di uno spaesamento storico tra antiche certezze ed un malfermo presente di una modernità che sta arrivando nello svecchiamento di arcaici ed autoritari modi autoritari (che torneranno 30 anni dopo in un ripiegamento storico e culturale di cui ancor oggi paghiamo i costi) la cui pienezza pare assumere il senso di un vuoto dell’essere.

Piccola nota, alla presentazione a Cannes, il film venne fischiato dal pubblico ma apprezzato con premio dalla giuria. Ché le avanguardie hanno talora una capacità recettiva che anticipa ritrosie e difficoltà culturali del pubblico più ancorato alle teporose certezze che poi mostrano il volto più drammatico e violento. Piacque tanto il film che un grande Roberto Rossellini dichiarò che ‘L’avventura’ “è il più bel film presentato ad un festival”. Non poca cosa. Azzardo al riguardo che meno di venti anni prima Jean Paul Sartre scrisse ‘L’essere e il nulla. Saggio di ontologia fenomenologica’, in cui discute un immane tema dell’’uomo che è condannato ad essere libero’ il quale per dare senso a questa che è una tragedia, quella della consapevolezza irrisolvibile del finire, non potendo o volendo più aggrapparsi ad antiche cosmogonie, fede, potere, denaro, è dunque obbligato ad agire privo di reti protettive assumendo una responsabilità a cui attribuire un significato. Il compito supremo dell’uomo. Ma non potendo approfondire, penso all’altro film, ‘La notte’ (1961 Orso d’oro a Berlino, Nastro d’argento e David di Donatello, con sceneggiatori del calibro di Flaiano e Tonino Guerra) in cui innova per contenuti e gesto filmico. In cui si dipana l’esistenza attraverso le paure, aggrediti daun senso del nulla, in cui la propria interiorità annaspa, con quel vagabondare senza meta nella città di Monica Vitti, quasi al modo della sorte del peripatetico incedere nella giornata di Leopold Blomm nell’’Ulisse’ di James Joyce. E poi fino a ‘L’Eclissi’, evento ottico-astronomico in cui qualsiasi corpo celeste, un pianeta o un satellite, si interpone tra una sorgente di luce, una stella o un corpo che vive di luce riflessa, ed uno dei due corpi citati. Con l’ingresso in un cono d’ombra. Quell’ombra in cui sbiadiscono personaggi e vite, con un addio non detto tra Piero e Vittoria, ovvero due disturbanti personaggi per bellezza come Alain Delon e la Vitti che attrattisi si ritraggono dandosi un appuntamento ‘alle 8 stasera’ a cui non andranno. In un paesaggio urbano dalle architetture metafisiche associate alle opere di Giorgio De Chirico.

In sintesi estrema, Antonioni anticipa come tutti i grandi ‘voyeurs’ ante litteram, prima che le vicende accadano, i temi che saranno espliciti nei decenni seguenti nell’affermarsi imperioso e gravido di disastri in cui sentimenti personali e dinamiche culturali incroceranno una società orientata a divenire una società di massa dal crescente benessere materiale. A cui farà da elemento di non corrispondenza una crisi esistenziale e sistemica di un’organizzazione sociale della società che cercherà di occultare il nulla con un progressivo avere, possedere, perdendo le coordinate molto più difficoltose da raggiungere dell’essere. Oggi ciò che noi scambiamo è la nostra egoistica affranta sicurezza del possesso quale fonte di status sociale rigettando rischi ed incertezze connesse al vivere che attraversavano i silenzi urbani od isolani della Vitti sminuendo solidarietà ed umanità dello stare insieme che determinano un sempre maggiore senso di spaesamento.

Dell’essere e dell’esserci (il dasein) nel mondo come condivisione, pensando al filosofo Karl Löwit, in una spirale di un incedere talmente iperconnesso nel mondo globale e dunque così avversato. Perché quegli spazi interiori che i personaggi interrogavano anticipavano quella notte dell’esistenza iperindividualistica performativa in accordo con le dinamiche di un’esistenza competitiva innervata in una riaffermata lotta homo homini lupus nel ‘De Cive’ di Thomas Hobbes, in cui gli umani soggiogati dall’egoismo si combattono l’un l’altro per sopravvivere. Per giunta oggi in cui algoritmi e potenza della tecnica, intelligenza artificiale, peraltro poco intelligente ed artificiale, incrociano dinamiche e fenomeni in cui le masse conformistiche e cloroformizzate da merci non sanno più guardare l’altro né vogliono perder tempo a pensarlo. Quello che in quei film Vitti/Antonioni era un laceramento di un corredo in cui l’umano stava cominciando a perdere la sua partita, oggi diviene la sconfitta di un’umanità a favore di un virtuale che, nel ridisegnare la cartografia del mondo, occulta la mappa interiore. Il metaverso del capo di Facebook e la realtà aumentata sono l’innesto tecnologico di un nulla cosmico ormai vincente. Grazie Monica Vitti.