La trappola incombente di Biden in Ucraina

Sono in atto tre grandi fattori che daranno forma alle prospettive della guerra in Ucraina. Ognuno di questi influenza gli altri in modi potenzialmente rinforzanti. Insieme, potrebbero presto creare una dinamica che potrebbe limitare notevolmente la capacità dell’amministrazione Biden di guidare gli eventi verso i risultati desiderati.

Il primo è il corso degli sviluppi sul campo di battaglia. Sostenute dalla mobilitazione ordinata da Putin lo scorso autunno, le forze russe si stanno avvicinando per accerchiare Bakhmut e gli ucraini sembrano essere sull’orlo della loro prima battuta d’arresto significativa dalla scorsa estate. Sebbene questa battaglia si sia rivelata lenta e costosa per la Russia, sta imponendo un enorme tributo all’Ucraina.

Il Washington Post riferisce che le difese ucraine soffrono di gravi carenze di munizioni e di truppe esperte, due cose a cui l’Occidente è in una posizione difficile per porre rimedio in tempi brevi. L’invio di truppe statunitensi o della NATO rischierebbe uno scontro diretto con l’esercito russo e una potenziale escalation in un conflitto nucleare. Le scorte occidentali di proiettili di artiglieria e missili per la guerra stanno diminuendo, il che a sua volta ha implicazioni per la prontezza militare americana in altre parti del mondo. E sta diventando evidente che gli Stati Uniti ei loro alleati non possono incrementare la produzione della difesa abbastanza rapidamente per soddisfare le esigenze urgenti dell’Ucraina.

È discutibile se la presa di Bakhmut da parte della Russia si dimostrerà fondamentale per la sua capacità di conquistare più territorio ucraino. Ma le guerre non si vincono sempre conquistando punti su una mappa; esaurire la capacità di un avversario di schierare e fornire forze combattenti può essere altrettanto efficace. In una guerra di logoramento, la Russia ha una base di manodopera e industria militare molto più ampia a cui attingere rispetto all’Ucraina. Anche se riuscisse a tenere a bada l’assalto della Russia a Bakhmut, la scommessa del presidente ucraino Zelensky di investire le sue limitate risorse in una difesa a tutto campo di quella città potrebbe paralizzare la capacità dell’Ucraina di organizzare un’efficace controffensiva altrove e raggiungere il suo obiettivo dichiarato di reclamare tutto il russo- territorio occupato, compresa la Crimea.

Il secondo pezzo in movimento è almeno altrettanto importante: la politica interna degli Stati Uniti. Per mesi, l’opinione popolare americana sulla guerra è diventata sempre più polarizzata, con i repubblicani che mettono sempre più in discussione gli obiettivi di guerra degli Stati Uniti e l’entità del sostegno americano all’Ucraina. Un anno fa, meno del dieci per cento dei repubblicani pensava che gli Stati Uniti stessero fornendo “troppo sostegno” all’Ucraina; oggi quel numero è vicino al cinquanta per cento, secondo un recente sondaggio di Quinnipiac. Al contrario, circa il sessantadue per cento dei democratici ritiene che il sostegno degli Stati Uniti sia “quasi giusto”.

Questa divisione partigiana probabilmente si approfondirà man mano che rapporti che fanno riflettere dal campo di battaglia intaccano l’ottimismo americano e mentre la campagna per le elezioni presidenziali del 2024 si surriscalda. Sia il governatore della Florida Ron DeSantis che l’ex presidente Donald Trump – che insieme rappresentano le attuali preferenze di oltre tre quarti degli elettori repubblicani – hanno chiesto esplicitamente la “pace” in Ucraina e si sono opposti a un più profondo coinvolgimento americano, contrapponendo la loro posizione all'”assegno in bianco” di Biden ” finanziamenti per il perseguimento di obiettivi non definiti o non ottenibili. Sebbene la politica ucraina di Biden abbia goduto di un enorme sostegno bipartisan nell’ultimo anno, è probabile che in futuro debba affrontare una crescente opposizione politica.

Mentre il dibattito sull’Ucraina si intensifica all’interno degli Stati Uniti, il più grande jolly in questa guerra – la Cina – sta iniziando a diventare attivo. Citando informazioni non divulgate, gli Stati Uniti hanno affermato che la Cina sta valutando la fornitura di aiuti militari alla Russia e hanno pubblicamente messo in guardia Pechino dal farlo. Nel frattempo, mentre il Presidente cinese Xi si prepara a incontrare il presidente russo Putin a Mosca questa settimana e a conferire con Zelensky per telefono, Biden e i suoi alti funzionari hanno respinto il piano di pace recentemente svelato dalla Cina per l’Ucraina, sostenendo che l’inclinazione di Pechino verso la Russia la squalifica come potenziale mediatore. .

Nonostante le preoccupazioni degli Stati Uniti, è improbabile che la Cina fornisca un significativo sostegno militare alla Russia in tempi brevi. Tale assistenza danneggerebbe gravemente la posizione di Pechino nei confronti dell’Europa, che è tra i partner commerciali più critici della Cina in un momento di crescente incertezza economica. Sebbene Xi potrebbe essere disposto a rischiare questi legami se pensasse che la Russia fosse in pericolo di perdere la guerra, non ci sono indicazioni che Pechino ritenga che un simile esito sia imminente.

Tuttavia, c’è una maggiore opportunità per la Cina di fare il pacificatore di quanto la maggior parte di Washington creda. La Cina ha una notevole influenza sulla Russia, poiché i passi falsi di Putin in Ucraina hanno reso la Russia fortemente dipendente da Pechino sia economicamente che geo-strategicamente. Avendo alienato l’Occidente, Putin non può permettersi di fare ostruzionismo al suo più importante partner internazionale se insiste affinché si muova verso i colloqui. Al contrario, l’Ucraina è senza dubbio consapevole che la considerazione da parte della Cina di un sostegno militare alla Russia potrebbe rivelarsi decisiva per l’esito della guerra. L’offerta di Pechino di fare da mediatore potrebbe attrarre Kiev se gli ucraini percepissero Washington come riluttante a portare la vittoria sul campo di battaglia e incapace di portare la Russia a un accordo accettabile.

Cosa potrebbero produrre questi fattori in combinazione? L’amministrazione Biden ha a lungo sostenuto che la posizione negoziale dell’Ucraina si rafforzerà nel tempo; che la decisione di negoziare dovrebbe essere presa a Kiev, non a Washington; e che la Russia non si presenterà al tavolo dei negoziati finché non perderà quantità significative di territorio che attualmente occupa. Ma entro l’estate, l’Ucraina potrebbe avere meno potere negoziale, poiché la sua posizione sul campo di battaglia ristagna e la sua fiducia nel duraturo sostegno americano si erode. Sia l’Ucraina che la Russia potrebbero, per motivi diversi, trovare la Cina sempre più allettante come potenziale mediatore, anche se nessuna delle due è ancora disposta a concessioni significative. Washington, che non vede tale attrattiva, potrebbe ancora fare da spoiler a un processo di pace sponsorizzato dalla Cina, poiché mantiene una notevole influenza sull’Ucraina.

Non è troppo tardi per l’amministrazione Biden trovare una via d’uscita da questa potenziale trappola premendo il pedale dell’acceleratore sui negoziati con la Russia. Ad esempio, segnalare con discrezione a Mosca che siamo pronti a discutere la spinosa questione dell’adesione dell’Ucraina alla NATO – una questione che Putin considera centrale per la guerra, ma che Biden finora si è rifiutato di discutere – potrebbe aiutare a cambiare queste dinamiche e rimodellare L’atteggiamento della Russia nei confronti di un accordo.

Ma non è troppo presto per dire che la finestra di opportunità per la diplomazia americana rischia di restringersi.