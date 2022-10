La trappola della politica estera della Malesia e la paura della Cina

La Malesia ha recentemente annunciato il piano per reclutare addetti linguistici e culturali per le missioni malesi nel mondo, in un’apparente priorità e urgenza non corrispondenti per il suo orientamento di politica estera. Difesa come la ricerca della promozione della sua lingua nazionale e del suo potere di persuasione culturale sulla scena mondiale, questa mossa è vista come una misura strategica per mettere la Malesia alla pari con il soft power e i giganti culturali tra cui la Corea del Sud e l’Occidente.

La ricerca per elevare la posizione globale della Malesia e l’apprezzamento della sua cultura e del suo patrimonio non è raggiungibile dall’oggi al domani, ci vuole un corso calcolato, strategico e attento di misure e strategie nel corso di molti anni per costruire su un’impresa resiliente e autosufficiente che sia in grado di generare rispetto, influenza e ammirazione da parte degli altri. La mossa ha raccolto critiche, in considerazione della priorità di gran lunga maggiore per la ricostruzione economica e per far fronte ad altre esigenze e minacce di politica estera.

Rimane la questione che nella sua ricerca per aumentare l’appeal globale e la penetrazione del suo apprezzamento culturale, abbia l’audacia e la convinzione di opporsi alle potenze straniere e ammonirle per aver violato le regole internazionali e i diritti umani e per aver minacciato gli interessi e la sovranità di Paese? La Cina incombe in questa dicotomia.

Per decenni la Malesia è stata la voce morale in tutto il mondo nell’opporsi ai diritti e alla difficile situazione dei palestinesi nell’affrontare gli abusi da parte di Israele e nel guidare la voce del mondo in via di sviluppo e del mondo musulmano, ma rimane sottomessa alle questioni di le violazioni dei diritti umani nello Xinjiang e le incursioni della Cina sul suo territorio. Le azioni coercitive sul Mar Cinese Meridionale e lo stallo che lede i suoi interessi e diritti sono state in gran parte risolte attraverso la diplomazia segreta, al fine di preservare i legami e non voler prolungare le questioni che danneggeranno le relazioni bilaterali. Tutto ciò ha ulteriormente rafforzato la percezione e la prospettiva da parte di altri attori regionali e globali, in particolare la stessa Cina, che la Malesia rimane indebolita e continuerà ad esserlo, grazie alla potenza delle oscillazioni e della presa del potere morbido e duro di Pechino.

La Malesia si è astenuta dal votare nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nella decisione di discutere il recente rapporto sulle violazioni dei diritti umani nello Xinjiang, dove alla fine dà un’enorme vittoria a Pechino nei suoi sforzi pervasivi per fermare il dibattito sul rapporto, che ha definito un altro tentativo dell’Occidente di implicare falsamente Pechino. Il processo decisionale chiave di questa portata riflette ancora una volta la continuazione della paura della rappresaglia cinese insita nella Malesia e l’impatto sulle sue linee di vita economiche e quindi sui mezzi di sussistenza della stragrande maggioranza della sua popolazione Rivela anche la portata e l’impatto della presa cinese, per la quale la Malesia non ha ancora una buona risposta.

Il recente rapporto di Freedom House sul livello di influenza dei media e sulla formazione della narrativa a favore e negli interessi della Cina, con un’ampia presa sui media nazionali e sul discorso pubblico della nazione è un vero motivo di allarme, ma purtroppo è perso nell’ignoranza pubblica e apatia e peggio ancora silenzio e inerzia del governo per paura di sconvolgere il carretto delle mele. Ci sono più esempi e senza dubbio ce ne saranno di più in futuro, con la stessa triste realtà e verità del suo stato di cose nel trattare efficacemente con la Cina.

Questa è la questione urgente che richiede il discorso pubblico, il coinvolgimento e la comprensione nella direzione e negli obiettivi più ampi che la Malesia deve intraprendere nell’affrontare il suo futuro comune e la minaccia alla politica estera e alla sopravvivenza degli interessi nazionali. Una posta in gioco così alta e l’impatto così pervasivo richiedono una maggiore consapevolezza e coinvolgimento del pubblico, che rimangono relativamente bassi, tanto più che sono dettati dall’ampia influenza cinese e dalla forma narrativa. L’ampia presa della Cina nella sfera economica della Malesia rimane intoccabile, il che ostacola il suo principio morale e la convinzione di mantenere la propria posizione su questioni chiave, in particolare per quanto riguarda la propria sopravvivenza e gli interessi a lungo termine.

Questa dipendenza che crea dipendenza dal mercato, dai capitali e dalle risorse della Cina maschera la sua pianificazione strategica a lungo termine, nonostante le assicurazioni che continuerà a diversificare le sue scommesse economiche e le sue credenziali. Per motivi di necessità e opportunità politiche, Kuala Lumpur rimane sottomessa a questo ordine. Non ha altra scelta che fornire una spiegazione insistendo sull’inevitabilità della potenza della Cina e sul suo ruolo nel plasmare il progresso economico della nazione, della regione e del mondo. Questa rimane una risposta facile e un capro espiatorio per il suo attuale dilemma, attribuendo la colpa alle mani legate e all’irrefutabilità del fatto che la Cina sia una potenza economica dominante.

La Malesia è sempre stata orgogliosa delle sue manovre diplomatiche intelligenti, sagge, delicate e affascinanti nel corso dei decenni e di rimanere neutrale, pacifica e amichevole. Tuttavia, a volte, è stata disfunzionale e all’oscuro degli eventi chiave che implicano i suoi interessi e la sua sopravvivenza. Quali sono state le misure reali sui risultati e sull’impatto dei suoi decenni di non allineamento e quali sono i vantaggi a breve e lungo termine? Il danno e le vulnerabilità a lungo termine annulleranno i guadagni e i benefici percepiti? La Malesia è davvero migliore e più protetta da questo orientamento? Esistono calcoli e strategie reali per tracciare le proprie politiche incrollabili e risposte alle diverse minacce e nell’umanizzare i suoi percorsi di politica estera che si sintonizzeranno meglio con le diverse esigenze e le politiche talvolta contrastanti degli altri suoi ministeri e agenzie?

Rimangono altre domande e riflessioni sulla necessità di rinnovare il suo spettro di politica estera, ma le priorità e le urgenze dovrebbero dare il tono. La saggezza e la chiarezza delle visioni sono necessarie per identificare le narrazioni mutevoli future e l’influenza del potere e le capacità dei poteri presenti. L’attuale potere economico della Cina non si tradurrà necessariamente in una prospettiva duratura e resiliente in futuro in altri denominatori. Un potere che è apparentemente forte e potente per ora non sarà necessariamente così negli anni o nei decenni a venire, sulla base di misure e calcoli di potere mutevoli. In breve, lo slancio della Cina o il riso fulmineo non sono scolpiti nella pietra e il declino percepito dell’America e lo svanire nell’oblio non sono inevitabili. In che misura la Malesia copre la sua scommessa sulla sua presunta diversificazione e presto la sua già endemica dipendenza dalla Cina si ritorcerà contro con implicazioni più forti? Un amico sotto mentite spoglie e un nemico sbagliato per un obiettivo porteranno a maggiori ricadute nel garantire la sua sopravvivenza e i suoi interessi.

Invece di spendere più soldi e risorse per iniziative non necessarie che per ora non sono urgenti, la Malesia starà meglio se l’attenzione sarà focalizzata sul rafforzamento delle sue priorità fondamentali, delle capacità di difesa nell’affrontare le minacce di attori statali e non statali e in armare il suo corpo diplomatico e strategico per difendere meglio i suoi interessi e principi nell’arena regionale e globale.

Se il governo è serio nell’elevare lo status e il profilo persuasivo della Malesia, deve iniziare da casa, nel difendere il suo onore, i suoi interessi e la sua sopravvivenza e prendere una posizione chiara sui suoi principi e valori. Ciò rifletterà le sue credenziali di soft power, la convinzione e i principi di fede inflessibile e audacia nel suo approccio, non inchinandosi alle minacce, alla coercizione o agli accordi di quid pro quo per paura e sottomissione.

Ciò otterrà l’ammirazione e il rispetto dei suoi pari regionali e globali e la nazione sarà rispettata per la sua coerenza e audacia nella sua convinzione morale e fede.