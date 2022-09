Michail Sergeyevich Gorbaciov, è stata la figura più tragica della storia recente. Uomo di alti ideali ma con un background intellettuale molto limitato, aveva grandi risultati al suo attivo -eppure visse fino a vederli quasi tutti distrutti.

Una delle sue più belle eredità fu quella rispetto alla caduta di altri imperi (tra cui inglese e francese):presiedette il crollo sovietico con uno spargimento di sangue straordinariamente ridotto. E ora, anche quel risultato viene distrutto dalla guerra post-imperiale in Ucraina.

Gorbaciov ha commesso errori molto gravi, ma forse la combinazione di sfide che ha dovuto affrontare avrebbe sconfitto il più grande degli statisti. Nessun altro leader nella storia è stato costretto fondamentalmente a riformare un sistema economico semi-sviluppato ma irrazionale e sclerotico, trasformando allo stesso tempo un vasto impero multinazionale, anche se l’ideologia che teneva insieme quell’impero si stava disintegrando attorno a lui. Il parallelo storico più vicino è con i riformatori dell’Impero Ottomano nei decenni prima del suo crollo finale -e anche loro fallirono disastrosamente.

Per comprendere sia l’idealismo di Gorbaciov che la sua ingenuità sul sistema sovietico, è fondamentale comprendere i veri successi raggiunti dall’URSS. In effetti, lo stesso Gorbaciov era uno di loro. Nacque da una povera famiglia di contadini di origine mista russa e ucraina nella provincia di Stavropol, nel Caucaso settentrionale. Il sistema sovietico e il Partito Comunista lo hanno educato e gli hanno dato enormi opportunità. Suo padre fu ferito nell’Armata Rossa durante la seconda guerra mondiale e Gorbaciov aveva 14 anni quando quell’esercito vinse la sua grande vittoria sulla Germania nazista.

Negli anni che seguirono, fu testimone delle conquiste tecnologiche e ingegneristiche sovietiche degli anni ’50 e ’60. Successivamente, come Primo Segretario del Partito Comunista di Stavropol, ha presieduto uno degli ultimi di questi, il Grande Canale di Stavropol. Ha vissuto il ‘disgelo’ di Krusciov e l’idealismo di quel periodo sembra essere rimasto con lui, sopravvivendo alla grigia ‘stagnazione’ autoritaria degli anni di Breznev. Questo è stato alimentato anche dalla letteratura russa classica, gran parte della quale (almeno nella sua selezione sovietica) aveva un cast altamente idealista.

Come Krusciov (sebbene senza la sua rudezza contadina), Gorbaciov era quindi un prodotto interamente sovietico e, nonostante la sua grande intelligenza, c’erano cose che non era attrezzato per vedere.

Uno era che i crimini del comunismo non iniziarono con Stalin, ma con Lenin, e quindi, se rivelati pienamente, avrebbero compromesso l’intera ideologia da cui dipendeva il sistema sovietico.

Un altro era il potere del nazionalismo. Sembra che Gorbaciov credesse sinceramente nella fratellanza dei popoli sovietici. Essendo lui stesso per metà ucraino, l’odio nazionale tra ucraini e russi era per lui letteralmente inimmaginabile.

Il fallimento di Gorbaciov è spesso contrastato sfavorevolmente con l’enorme successo di Deng Xiaoping nella trasformazione della Cina comunista durante lo stesso periodo, mentre allo stesso tempo tiene insieme lo Stato. Ciò non è tuttavia del tutto equo. A differenza della Cina, non solo l’Unione Sovietica stessa era un enorme Stato multinazionale in cui i russi etnici erano la minoranza, ma governava anche Nazioni grandi,antiche e irrequiete nell’Europa centrale e orientale.

Data la storia polacca, cecoslovacca e ungherese e la divisione forzata della Germania, era certo che non appena la repressione comunista fosse stata allentata, questi Paesi si sarebbero ribellati. Dato che confinavano con la stessa URSS, era anche altamente probabile che i disordini risultanti si sarebbero diffusi alle nazionalità sovietiche. Prevenire ciò avrebbe richiesto una feroce repressione. Non solo questo contraddiceva l’intero programma di Gorbaciov, ma lui stesso sembrava essersi sinceramente rifuggito da esso.

Gorbaciov avrebbe potuto imitare Deng Xiaoping nel riformare l’economia mantenendo il controllo autoritario comunista? Il problema qui è che il sistema economico comunista nell’Unione Sovietica era molto più antico e radicato più profondamente. In Cina, il controllo totale dell’economia da parte dello Stato è durato solo vent’anni, dal Grande Balzo in avanti alla morte di Mao.

In Unione Sovietica durò quasi tre volte di più. Quando Gorbaciov divenne leader, solo poche persone molto anziane, ad esempio, potevano ricordare l’agricoltura a scopo di lucro. Né l’Unione Sovietica aveva un enorme bacino di manodopera contadina povera e sottoutilizzata, o la grande diaspora commerciale cinese a cui attingere.L’Unione Sovietica, quindi, semplicemente non possedeva il dinamismo economico di fondo della Cina. Di conseguenza, con il diffondersi delle turbolenze politiche, l’economia, lungi dal fiorire, è crollata, distruggendo la legittimità di Gorbaciov nel processo.

Inoltre, per attuare riforme economiche, Gorbaciov dovette spezzare il potere di una burocrazia sovietica profondamente investita nel sistema economico esistente e nelle sue basi ideologiche. Per spezzare il loro potere e avviare la Perestrojka(ricostruzione), Gorbaciov sentiva di aver bisogno di introdurre Glasnost (apertura, trasparenza) per rivelare i difetti del sistema e minare il loro potere e la capacità di bloccare il cambiamento. Ma questo significava anche minare il potere centralizzato del Partito Comunista -a quel punto i leader comunisti di alcune repubbliche sovietiche iniziarono a nascondere le loro scommesse facendo appello al nazionalismo locale.

Gorbaciov avrebbe potuto ancora tenere insieme una forma più libera dell’Unione Sovietica, se non fosse stato per una combinazione di altri fattori.La cosa più importante fu la defezione della stessa repubblica sovietica russa, quando Boris Eltsin fu eletto suo leader in opposizione a Gorbaciov. Il voto per lui rifletteva la rabbia pubblica per la miseria economica, ma anche la sensazione tra i russi che l’energia e le materie prime russe stessero sovvenzionando le altre repubbliche.

In secondo luogo, entro la fine del 1990 il crollo economico sovietico significava che Gorbaciov era profondamente dipendente dagli aiuti dell’Occidente. Gran parte del suo prestigio personale rimasto era legato alla fine della Guerra Fredda e all’instaurazione di buoni rapporti con l’Occidente. Entrambe queste cose sarebbero andate distrutte se si fosse impegnato nel livello di repressione necessario per tenere insieme l’Unione.

L’unica forza che avrebbe potuto raggiungere questo obiettivo sarebbe stata l’esercito sovietico. L’esercito, tuttavia, era stato sistematicamente escluso da un ruolo politico interno, spietatamente sotto Stalin, più dolcemente sotto i suoi successori. I generali non avevano idea di come comportarsi in queste circostanze, e inoltre erano infuriati dalle occasioni in cui Gorbaciov utilizzava le truppe per la repressione locale solo per rinnegarle e criticarle. Quando una manciata di generali decise di agire, nell’agosto 1991, il loro colpo di Stato fu un caos caotico che assestò il colpo mortale all’Unione Sovietica.

Nei quasi 30 anni dalla fine dell’Unione Sovietica, Gorbaciov divenne una figura sempre più triste, rispettata ma ignorata in Occidente, insultata in patria. Gli anni ’90 in Russia hanno visto le sue speranze di riforma crollare in un’orgia di saccheggi e cinismo. L’Occidente ha tradito la sua promessa di non espandere la NATO e ha sostituito il suo sogno di una ‘casa comune europea‘ con un ordine di Stati Uniti e UE che escludeva la Russia e cercava di trasformarla in un satellite impotente.

Putin, sebbene abbia ricevuto l’approvazione qualificata di Gorbaciov, ha creato uno Stato antitetico agli ideali di Gorbaciov. E nella negazione finale di quegli ideali, la Russia ha invaso l’Ucraina in nome di un brutale nazionalismo di grande potenza, evocando a sua volta un feroce nazionalismo etnico ucraino e dividendo permanentemente le etnie del padre e della madre di Gorbaciov.

Pensando a Gorbaciov nei suoi ultimi anni, mi viene in mente un anziano ex ufficiale dell’esercito imperiale russo, che in esilio a Parigi osservò che se fosse morto nel 1917 avrebbe avuto una vita più felice. Anche Gorbaciov sarebbe stato più felice se fosse morto con il suo Paese.