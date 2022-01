La Thailandia sorprende ancora una volta in tema di liberalizzazione di accesso alla marijuana. La Thailandia, infatti, è diventata la prima Nazione in Asia ad approvare -de facto- la depenalizzazione della marijuana, sebbene le Autorità thailandesi abbiano ancora lasciato una zona grigia circa l’uso a scopo ricreativo. Secondo la nuova legislazione, le persone possono coltivare piante di cannabis a casa dopo aver informato il proprio governo locale ma la cannabis non può essere utilizzata per scopi commerciali senza ulteriori licenze. I coltivatori di cannabis all’aperto, sia di canapa che di marijuana, si affidano da tempo alla plastica per piantare in vaso, costruire tralicci e schiacciare le erbacce. Ora alcuni di loro stanno cercando modi per ridurre la loro dipendenza dalla plastica. La plastica è ovunque e non solo è dannosa per l’ambiente, ma colpisce anche la salute umana e la sicurezza alimentare, e la produzione agricola è uno dei maggiori colpevoli e trasgressori. Un’altra università si unisce all’appello per indagare sul potenziale del CBD di trattare o prevenire il COVID-19, ma l’Università di Chicago avverte anche i consumatori di non aspettarsi la protezione dal COVID-19 dai prodotti a base di CBD da banco.

Thailandia

Il Governo legalizza la coltivazione di marijuana a casa, prima Nazione in Asia

La Thailandia è diventata la prima Nazione in Asia ad approvare -de facto- la depenalizzazione della marijuana, sebbene le Autorità thailandesi abbiano ancora lasciato una zona grigia circa l’uso a scopo ricreativo.

Secondo la nuova legislazione, le persone possono coltivare piante di cannabis a casa dopo aver informato il proprio governo locale ma la cannabis non può essere utilizzata per scopi commerciali senza ulteriori licenze, ha detto ai giornalisti martedì scorso il ministro della Salute Anutin Charnvirakul.

Il Narcotics Control Board ha approvato l’eliminazione della cannabis dall’elenco del ministero delle droghe controllate, richiedendo la pubblicazione della regola nella Gazzetta reale ufficiale e il trascorrere di 120 giorni prima che le piante di cannabis domestiche diventino legali. Segue la rimozione della cannabis, una specie vegetale a cui appartengono sia la marijuana che la canapa, il mese scorso dall’elenco delle droghe illegali ai sensi della legge thailandese sugli stupefacenti.

Il capo del regolatore alimentare e farmaceutico Paisal Dankhumin precedenza aveva affermato che la cannabis coltivata in casa dovrebbe essere utilizzata per scopi medici come la medicina tradizionale e che ci sarebbero state ispezioni casuali.

La polizia e gli avvocati contattati dall’Associated Press hanno affermato che non era chiaro se il possesso di marijuana non sarebbe più un reato soggetto ad arresto. Un groviglio di leggi correlate significa che la produzione e il possesso di marijuana rimangono per il momento regolamentati, lasciando lo status legale dell’uso ricreativo di marijuana in una zona d’ombra.

La misura del Ministero della Salute mantiene nel suo elenco di droghe controllate parti della pianta di cannabis che contengono più dello 0,2% in peso di tetraidrocannabinolo, o THC, l’ingrediente psicoattivo che dà ai consumatori uno sballo.

La Thailandia nel 2020 è diventata la prima nazione asiatica a depenalizzare la produzione e l’uso della marijuana per scopi medicinali.

In base a tali modifiche, la maggior parte delle parti della pianta di cannabis è stata eliminata dall’elenco delle droghe controllate della “Categoria 5”, ma sono stati mantenuti semi e gemme, che sono associati all’uso ricreativo. La proposta ora implementata dalla FDA rimuove tutte le parti dell’impianto dall’elenco.

Il ministro della Salute Anutin è stato la forza trainante della depenalizzazione della marijuana. È il leader del Bhumjai Thai Party, uno dei principali partner della coalizione di governo del Paese, e ha condotto una campagna alle elezioni generali del 2019 per la legalizzazione della produzione di marijuana per aiutare gli agricoltori. L’ultima misura è anche considerata un aiuto per promuovere i prodotti a base di cannabis come una delle principali industrie in Thailandia.

Anutin ha affermato la scorsa settimana che il delisting della FDA «risponde alla politica urgente del governo di sviluppare marijuana e canapa per benefici medici e sanitari, sviluppare tecnologia e creare reddito per il pubblico».

Il suo partito ha annunciato che mercoledì proporrà in Parlamento un progetto di legge sulla cannabis per chiarire lo stato legale della marijuana.

La Thailandia mantiene in essere leggi severe che controllano l’importazione e l’esportazione di droghe illegali, inclusa la pena di morte per i trafficanti di droga.

Stati Uniti

Come i coltivatori della canapa possono ridurre ed eliminare l’uso della plastica

I coltivatori di cannabis all’aperto, sia di canapa che di marijuana, si affidano da tempo alla plastica per piantare in vaso, costruire tralicci e schiacciare le erbacce.

Ora alcuni di loro stanno cercando modi per ridurre la loro dipendenza dalla plastica.

La plastica è ovunque e non solo è dannosa per l’ambiente, ma colpisce anche la salute umana e la sicurezza alimentare, e la produzione agricola è uno dei maggiori colpevoli e trasgressori.

Lo afferma un nuovo rapporto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, un’agenzia che promuove la sicurezza e la sostenibilità alimentare, descrivendo in dettaglio come l’inquinamento da plastica sia diventato pervasivo nei suoli agricoli.

L’ONU avverte che la terra utilizzata per coltivare cibo e altri prodotti di consumo è contaminata da grandi quantità di inquinanti plastici, comprese le microplastiche, a un livello ancora più alto degli oceani.

La plasticacultura

La canapa e la marijuana vengono spesso coltivate su aiuole rialzate ricoperte di plastica per impedire alla luce solare di colpire il suolo e stimolare la crescita delle erbacce, riscaldando anche la terra per aiutare i semi a germogliare e le giovani piante a stabilirsi rapidamente, aumentando la resa e la durata della stagione.

A differenza di altre colture che necessitano di nuova plastica ogni stagione, alcuni produttori di cannabis stanno scoprendo di poter lasciare la plastica in posizione dopo il raccolto.

Anche se ciò consente di risparmiare sui rifiuti, le sostanze chimiche della plastica potrebbero penetrare nel terreno, ha affermato Brandon Rivers, fondatore e presidente di SLO HempCo. a San Luis Obispo, in California.

«Quel materiale si trova direttamente sulle file di lettiera, è esposto alla luce ultravioletta e all’umidità e si sta degradando solo per ossidazione naturale», ha detto.

Ha aggiunto che invece della plasticacoltura, molti produttori di cannabis della California utilizzano fieno e paglia, o un film di pacciame biodegradabile a base vegetale per coprire le file dei letti all’aperto e bloccare la luce solare alle erbacce, trattenendo l’umidità e riducendo lo spreco d’acqua.

Il pacciame di plastica nera o bianca biodegradabile e compostabile del suolo può costare $400 in più rispetto alla sua controparte convenzionale, o più a seconda del fornitore.

Tuttavia, a causa di alcuni standard normativi, alcune plastiche biodegradabili non sono del tutto prive di prodotti petrolchimici e in alcuni casi devono soddisfare solo una certa percentuale di materiali di origine vegetale per essere considerate biodegradabili, ha aggiunto Rivers.

«Per questo motivo, i pacciami a base di carta vengono utilizzati anche nelle fattorie biologiche“, ha affermato. “È importante che gli agricoltori eseguano la loro due diligence».

Ancora meglio per la cannabis, questo materiale di cellulosa vegetale potrebbe in definitiva essere a base di canapa, ha detto Rivers. Nel frattempo, i produttori possono sopprimere le erbacce utilizzando pratiche di coltivazione rigenerativa.

«Gli agricoltori non devono necessariamente essere spaventati dalle erbacce; possono semplicemente trovare colture di copertura naturali da mettere tra le loro file o sotto le loro colture che supereranno le erbacce», ha detto.

«Puoi solo lasciare crescere alcune erbacce lì dentro e non è la fine del mondo, non hai bisogno di mettere la plastica per coprire le tue file. Incoraggerà insetti e api più utili a trasferirsi».

Produzione di vasi e rete a traliccio

Molti produttori di cannabis all’aperto e al chiuso utilizzano vasi di plastica, che possono essere riutilizzati e riciclati ma alla fine devono essere sostituiti, ha affermato Julia Jacobson, CEO di Aster Farms, produttore di marijuana con sede a Oakland, in California. Invece, i coltivatori possono usare aiuole in crescita.

«Non importa dove stai coltivando, è possibile creare aiuole… invece di coltivare in vasi da 5 o 10 galloni», ha detto Jacobson.

«Sono un modo migliore per crescere, ottieni di più dai composti chimici effettivi con la complessità della pianta. Passare dalla coltivazione in vaso alla coltivazione in aiuola è una soluzione chiara per ridurre il numero di vasi che stiamo usando nell’industria della cannabis».

La rete a traliccio, utilizzata per distanziare le piante per un migliore flusso d’aria, una crescita più completa dei fiori e una protezione contro la putrefazione delle cime e la muffa, è «uno dei maggiori criminali» del consumo di plastica nella coltivazione della cannabis perché viene raramente riutilizzata, ha detto Jacobson.

«Non è solo una plastica dannosa in generale e un grande volume, ma ha anche una forma particolare che può essere estremamente dannosa per finire negli oceani. È fondamentalmente una rete di plastica in cui gli animali e le creature marine rimangono bloccati».

Per questo motivo, Aster Farms ha sostituito le tradizionali reti a traliccio con un’alternativa compostabile.

Irrigazione

I tubi in PVC utilizzati per l’irrigazione a goccia sul campo sono «fatti da tutta una serie di sostanze chimiche nocive», ha detto Rivers, e i tubi “piatti” più piccoli, i tubi a goccia e gli emettitori sono realizzati in plastica o polietilene.

I coltivatori potrebbero scegliere di sostituire l’irrigazione a goccia con l’irrigazione a perno centrale, a fossa o ad inondazione per evitare di usare così tanta plastica, ha affermato.

Potenziale per il divieto di plastica?

Il rapporto delle Nazioni Unite elenca diverse misure che possono prevenire il rilascio di plastica agricola nell’ambiente migliorando nel contempo la sostenibilità, compresi i divieti su prodotti selezionati e polimeri plastici e sanzioni per promuovere comportamenti sostenibili. Ma l’attuale clima politico degli Stati Uniti non fa ben sperare per apportare cambiamenti significativi alla politica ambientale. È più probabile che altri paesi prendano l’iniziativa, affermano gli imprenditori della cannabis.

Ad esempio, alla fine dello scorso anno, il Canada ha introdotto normative che vietano la plastica monouso e una nuova legge che vieta gli imballaggi in plastica sulla maggior parte dei prodotti ortofrutticoli è entrata in vigore in Francia il 1° gennaio.

I consumatori sceglieranno

In assenza di normative che limitino l’uso della plastica, i consumatori guideranno la domanda del mercato di prodotti intelligenti per il clima, ha affermato Rivers.

«Le persone spenderanno il dollaro in più se si sentono bene con il prodotto che stanno acquistando», ha detto Rivers.

Nel frattempo, i produttori e le aziende di cannabis devono dimostrare sforzi per la sostenibilità piuttosto che danneggiare la credibilità del settore attraverso il greenwashing, ha affermato Jacobson.

«Ci sono molti operatori là fuori, non solo danno una cattiva reputazione all’industria della cannabis, ma stanno ulteriormente danneggiando il nostro clima o ambiente e stanno creando prodotti che semplicemente non fanno bene alle persone».

Stati Uniti

Un ulteriore studio scientifico dimostra la protezione del CBD dal Covid-19

Un’altra università si unisce all’appello per indagare sul potenziale del CBD di trattare o prevenire il COVID-19, ma l’Università di Chicago avverte anche i consumatori di non aspettarsi la protezione dal COVID-19 dai prodotti a base di CBD da banco.

E i rivenditori dovrebbero rimanere cauti nel promuovere tali benefici per la salute dei loro prodotti.

Il team di ricercatori ha concluso che sono necessari studi clinici sull’uomo dopo aver trovato prove che il CBD può inibire l’infezione da COVID-19 nelle cellule umane e nei topi.

«Volevamo solo sapere se il CBD avrebbe influenzato il sistema immunitario», ha affermato Marsha Rosner, ricercatrice sul cancro e autrice senior dello studio.

«Nessuno sano di mente avrebbe mai pensato che bloccasse la replicazione virale, ma è quello che fa», ha detto all’Università di Chicago News.

Ma Rosner e i suoi colleghi hanno avvertito che gli effetti bloccanti della malattia del CBD derivano da una dose altamente pura e appositamente formulata e che i risultati dei loro studi non suggeriscono che il consumo di prodotti CBD disponibili in commercio possa prevenire il COVID-19.

Cosa hanno trovato

Lo studio pubblicato sulla rivista Science Advances la scorsa settimana mostra una significativa associazione negativa con i test COVID positivi in ​​un campione nazionale di cartelle cliniche di pazienti che assumevano il farmaco approvato dalla FDA Epidiolex per l’epilessia.

L’idea di testare il CBD come potenziale terapeutico per il COVID-19 si basava sui comprovati effetti antinfiammatori del CBD.

«Pensavamo che forse avrebbe fermato la seconda fase dell’infezione da COVID che coinvolge il sistema immunitario, la cosiddetta ‘tempesta di citochine’», ha detto Rosner.

«Sorprendentemente, ha inibito direttamente la replicazione virale nelle cellule».

Il gruppo aveva precedentemente pubblicato uno studio pre-revisione tra pari nel marzo 2021, dimostrando che i pazienti con epilessia che assumevano Epidiolex avevano 10 volte meno probabilità di contrarre il COVID-19.

Come hanno fatto

I ricercatori hanno prima trattato le cellule polmonari umane con CBD per due ore prima di esporre le cellule al virus COVID, quindi le hanno monitorate per il virus e la proteina spike virale.

Hanno scoperto che, al di sopra di una certa concentrazione soglia, il CBD inibiva la capacità di replicazione del COVID, sia per il ceppo COVID originale che per tre varianti di COVID.

I ricercatori hanno affermato che il CBD non ha impedito al virus di entrare nella cellula. Ma sembrava essere efficace nel bloccare la replica.

Il team ha testato la capacità del CBD di prevenire la replicazione virale sui topi, per mostrarne l’efficacia negli animali vivi. La loro ricerca ha mostrato un pre-trattamento con CBD per una settimana prima dell’infezione con l’infezione soppressa da COVID-19 sia nei polmoni che nei passaggi nasali dei topi.

Necessari ulteriori studi

Sulla base dei risultati dello studio sulle cellule umane e di risultati simili che mostrano che il CBD può inibire le infezioni da COVID-19 nei topi, i ricercatori affermano che è necessario condurre studi clinici per determinare se il CBD potrebbe eventualmente essere utilizzato come trattamento preventivo o precoce per COVID- 19.

Il team dell’Università di Chicago ha anche sottolineato che i risultati dello studio si basavano solo su un’elevata purezza e alte concentrazioni di CBD e che i cannabinoidi strettamente correlati come CBDa, CBD-V e THC non avevano la stessa potenza.

La combinazione di CBD con quantità uguali di THC ha effettivamente ridotto l’efficacia, hanno affermato gli scienziati.

Tuttavia, ulteriori risultati in studi pre-peer-review riportati nelle ultime settimane hanno scoperto che sia il CBD sintetico che le forme acide di CBD e CBG – CBDa e CBGa – presenti nelle piante prima della loro trasformazione in olio attraverso la decarbossilazione possono anche impedire a COVID di entrare nelle cellule umane.

Prossimi passi

I risultati degli studi sugli animali forniranno «un importante supporto» per gli studi clinici sull’uomo, ha affermato Rosner.

«È necessario uno studio clinico per determinare se il CBD è davvero efficace nel prevenire o sopprimere l’infezione da SARS-CoV-2, ma pensiamo che questo possa avere un potenziale come trattamento profilattico», ha affermato Rosner.

«Forse sei in un punto caldo o pensi di essere stato esposto o di essere appena risultato positivo, è qui che pensiamo che il CBD potrebbe avere un effetto».

Il team è ansioso di avviare studi clinici, considerando gli ultimi due anni che hanno combattuto la pandemia di COVID, ha affermato Rosner.

«Soprattutto perché stiamo vedendo che la pandemia non è ancora vicina alla fine, determinare se questo cannabinoide generalmente sicuro, ben tollerato e non psicoattivo possa avere effetti antivirali contro il COvID-19 è di fondamentale importanza».

Stati Uniti

Una varietà di canapa priva di THC destinata al mercato potrebbe alleviare i maggiori rischi finanziari per i produttori

Si pensa che una nuova varietà di canapa a zero THC che arriverà sul mercato questa primavera sia la prima varietà di cannabis disponibile in commercio che utilizza la biotecnologia per “mettere a tacere” un cannabinoide.

La varietà Pandora è stata creata da un team di Texas A&M e scienziati privati ​​della cannabis negli ultimi due anni utilizzando la tecnologia dell’interfaccia RNA (RNAi), che agisce per silenziare il percorso genetico che produce THC in una pianta di canapa.

Gli sviluppatori affermano che la cultivar produce dal 17% al 22% di CBD ma non THC.

È il prodotto di una collaborazione di ricerca tra AgriLifeResearch della Texas A&M University e Growing TogetherResearch Inc., un’azienda di biotecnologie dell’Indiana focalizzata sulla genomica computazionale e la bioingegneria della canapa.

Trilogene Seeds, con sede a Boulder, in Colorado, venderà la varietà come cloni questa primavera negli Stati Uniti, con semi per gli Stati Uniti e i mercati internazionali pronti in autunno.

Risolvere la canapa calda

Lo sviluppo di una cultivar senza THC può aiutare gli agricoltori a rimanere conformi alle leggi federali senza il timore di dover distruggere i loro raccolti e perdere i loro investimenti, ha detto il CEO dell’azienda Matt Haddad a Hemp Industry Daily.

Nel 2020, quasi un decimo dei 70.530 acri di canapa piantati negli Stati Uniti ha superato la soglia federale dello 0,3% di THC e ha dovuto essere distrutto, secondo il 2021 Hemp & CBD Industry Factbook.

Oltre a perdere denaro e tempo per le loro colture e metterli in pericolo di essere criminalmente negligenti, il rischio che i raccolti di canapa diventino caldi ha influito sulla capacità degli agricoltori di assicurarsi servizi come prestiti, banche e assicurazioni.

La produzione di un tratto nullo di THC rende anche più efficiente la produzione di cannabinoidi nella canapa, poiché la pianta può concentrarsi sulla produzione di CBD anziché THC. Ciò consentirà ai coltivatori e ai trasformatori di canapa di aver bisogno di meno biomassa di canapa per produrre la stessa quantità di CBD, ha affermato Haddad.

Applicare la biotecnologia agricola alla cannabis

Trilogene ha fornito la sua genetica di canapa a GTR per il progetto, ha detto Haddad a Hemp Industry Daily.

La collaborazione alla ricerca è stata sperimentale perché non è stata fatta sulla cannabis, sebbene la tecnologia sia stata ampiamente utilizzata in altre colture agricole, ha detto Haddad.

Ma l’uso della tecnologia RNAi non significa che sia la stessa delle piante geneticamente modificate, in cui il materiale genetico è stato manipolato combinando geni vegetali, animali, batteri e virus per modificare la struttura fisiologica di una pianta.

La cultivar a zero THC non è fisiologicamente diversa dalle altre varietà di canapa; semplicemente non può esprimere o produrre THC, ha detto Haddad.

«Questo accade naturalmente, indipendentemente dal fatto che ci sia un lavoro di riproduzione svolto o meno, devi semplicemente trovare quelle piante, trovare quei fenotipi e testarli, ma questa è una cosa naturale che accade con la genetica della cannabis», ha detto.

«Abbiamo semplicemente messo a tacere un certo tratto che semplicemente non vogliamo senza influenzare la fisiologia della pianta stessa».

Inoltre, gli agricoltori che producono altre varietà non dovranno preoccuparsi del polline bioingegnerizzato canaglia che va alla deriva verso altre colture, tra cui canapa e marijuana, perché la varietà viene clonata e tutti i semi prodotti sono completamente femminilizzati, ha affermato Haddad.

«Questa è anche una varietà che prevediamo di triploide sotto forma di semi, quindi anche se ci fosse una sorta di ermafroditi in una coltura all’aperto … produrrebbe semi immaturi, ma non utilizzabili che provocherebbero contaminazioni, molto simili all’anguria senza semi o uva senza semi».

Il Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti e il suo servizio di ispezione per la salute degli animali e delle piante richiedono ad aziende come Trilogene Seed di segnalare ed etichettare i prodotti che sono bioingegnerizzati attraverso la regola SECURE(Sustainable, Ecological, Consistent, Uniform, Responsible, Efficient), che è la prima revisione completa alle normative sulle biotecnologie sin dalla loro costituzione nel 1987.

La norma consente all’USDA-APHIS di regolamentare gli organismi sviluppati utilizzando l’ingegneria genetica e offre trasparenza sul modo in cui le colture vengono sviluppate e prodotte.

«Non è certo qualcosa da cui vogliamo nasconderci. Vogliamo che le persone lo capiscano», ha detto Haddad.

«E alla fine, si tratta di etichettare le leggi di ciò che USDA e APHIS, e persino la FDA vuole che facciamo. Abbiamo superato praticamente tutti questi ostacoli».

E c’è dell’altro

Oltre a Pandora, Trilogene Seed e i suoi partner di ricerca stanno lavorando su altre varietà senza THC in grado di produrre cannabinoidi, ha detto Haddad a Hemp Industry Daily.

«La nostra genetica è la base di partenza di alcuni di questi progetti, quindi questa è davvero la punta dell’iceberg di ciò che possiamo fare con questa tecnologia», ha affermato.

«Qualsiasi attributo della cannabis, che si tratti di altri cannabinoidi minori, come CBD-V THC-V, pur mantenendolo, conforme al THC o nullo, sarà assolutamente possibile».

Oltre a ciò, Trilogene ha fornito più di 60 diverse varietà a Texas A&M e partner di ricerca per studiare le capacità di sequestro del carbonio della canapa. Il team di ricerca sta lavorando per identificare i geni all’interno della pianta per consentirle di sequestrare più carbonio e produrre più fibre, lignina e contenuto di bast per migliorare l’efficienza della catena di approvvigionamento, ha affermato Haddad.

«Davvero qualsiasi attributo della cannabis, questo può esserviapplicato, quindi questo è davvero l’inizio».

Stati Uniti

Cannabis Drinks Expo: un evento must per le bevande con infusi con cannabis

Cannabis Drinks Expo, una fiera b2b di grande successo, si è tenuta con diversi eventi a San Francisco l’11 novembre e Chicago il 15 novembre. La seconda conferenza annuale ha offertoall’industria della cannabis e delle bevande una piattaforma unica per fare affari, conoscere la categoria e la fonte di marchi sorprendenti.

Con un tema importante di “crescita della tua attività e crescita dei tuoi profitti”, qualsiasi azienda che cerchi una rampa per questo mercato fiorente ha trovato in Cannabis Drinks Expo la piattaforma perfetta.

Ospitata dalla Beverage Trade Network, questa fiera ha acceso i riflettori sul mercato alle stelle della cannabis legale ed ha fornitoinformazioni sul suo futuro ricco di opportunità. Cannabis Drinks Expo è un evento rilevante per chiunque sia coinvolto nello sviluppo, produzione, distribuzione e vendita al dettaglio di cannabis e bevande. Ha fornito anche un’opportunità di networking vitale per analisti politici, esperti medici e coloro che sono coinvolti nello sviluppo e nell’implementazione della cannabis legalizzata in nuovi mercati.

All’imprenditore della cannabis che ha partecipato sono state offerte preziose informazioni su tutto, dalle fasi di pianificazione della creazione di un marchio di bevande a base di cannabis alla formulazione, alle normative e alla conformità, al marchio, al marketing e alla distribuzione di un prodotto di bevanda alla cannabis. Esperti eccezionali nel loro campo sono stati presenti per chiarire e spiegare l’intero processo. Nessuna pietra miliare è stata lasciata intentata.

Le bevande alla cannabis non sono solo la “nuova mania della cannabis”. Gli studi dimostrano che negli Stati Uniti i consumatori si stanno costantemente allontanando dalle scelte alcoliche. La popolazione sta diventando più attenta alla salute e cerca bevande alternative. Questo è ciò che attrae un intero nuovo segmento emergente di acquirenti verso le bevande a base di cannabis. Il Cannabis Drinks Expo ha attirato persone da tutto il Paese e che hanno potuto vedere in prima persona cosa serve per creare un marchio di bevande a base di cannabis. Le possibilità di rete sono infinite.