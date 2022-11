La Thailandia ancor più all’avanguardia nelle politiche di liberalizzazione della cannabis

Sulla strada che porta alla liberalizzazione della cannabis, la Thailandia si pone ulteriormente all’avanguardia a livello mondiale. In un altro passo verso l’accelerazione dell’economia della cannabis, la Thailandia sta eliminando alcune restrizioni sull’importazione di semi di cannabis. Thai PBS World, il sito web di notizie in inglese del Thai Public Broadcasting Service, ha riferito nel fine settimana che il Dipartimento dell’Agricoltura del Paese afferma che “semi di cannabis e canapa possono ora essere importati in Thailandia per via aerea, marittima o terrestre. In precedenza, era consentito solo il trasporto aereo. Negli Stati Uniti è grande il dibattito intorno alla liberalizzazione della cannabis e l’Associazione di settore chiede una profonda riforma dell’intero settore, una riforma che ponga rimedio a numerose falle giuridiche rimaste aperte nel Farm Bill del 2018. L’ex amministratore delegato di un’azienda quotata in borsa che commercializzava bevande a base di CBD su licenza dell’eredità di Bob Marley ha mentito agli investitori e al pubblico sull’entità degli accordi di distribuzione con Walmart e l’esercito americano nel tentativo di risollevare il futuro dell’azienda in difficoltà, secondo quanto dichiarato dalle autorità federali di regolamentazione dei titoli. Contrazione della metà della produzione di canapa in un anno negli USA. Secondo la borsa merci PanXchange, il raccolto di canapa statunitense di quest’anno dovrebbe ridursi del 46% rispetto al 2021. Secondo la borsa con sede in Colorado, la forte diminuzione deriva dalla minore domanda di CBD, con quasi il 75% dell’estratto di CBD utilizzato per i prodotti a base di THC delta-8 e delta-9. Nel 2021 sono stati raccolti circa 36.925 acri di canapa, secondo il National Agricultural Statistics Service del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

Thailandia

Le restrizioni all’importazione di semi di cannabis diminuiscono in Thailandia

In un altro passo verso l’accelerazione dell’economia della cannabis, la Thailandia sta eliminando alcune restrizioni sull’importazione di semi di cannabis.

Thai PBS World, il sito web di notizie in inglese del Thai Public Broadcasting Service, ha riferito nel fine settimana che il Dipartimento dell’Agricoltura del Paese afferma che “semi di cannabis e canapa “* possono ora essere importati in Thailandia per via aerea, marittima o terrestre. In precedenza, era consentito solo il trasporto aereo.

Inoltre, non è più necessario che i semi siano trattati con fungicidi. Tuttavia, i semi importati non devono essere geneticamente modificati e devono essere spediti in contenitori puliti, privi di insetti, altri semi, terra, resti di piante o animali. Le spedizioni devono essere accompagnate da un “certificato di sicurezza delle piante“, rilasciato dall’agenzia nazionale per la protezione delle piante del Paese esportatore.

Tutte le spedizioni di semi che entrano in Thailandia saranno ispezionate e quelle che non passano il controllo saranno distrutte.

La svolta della Thailandia sulla cannabis e il ritmo con cui è avvenuta sono stati incredibili. Solo nel dicembre dello scorso anno la cannabis a basso contenuto di THC è stata rimossa dal codice degli stupefacenti della Thailandia. Poi, nel maggio di quest’anno, il governo thailandese ha annunciato che avrebbe regalato un milione di piante di cannabis alle famiglie.

Legalizzata per la prima volta nel 2019 per scopi terapeutici, le restrizioni su tutte le parti della pianta sono state eliminate nel giugno di quest’anno. Tuttavia, gli estratti contenenti più dello 0,2% di THC sono ancora illegali.

Il settore della cannabis nel Paese è in piena espansione. Ma la riappropriazione della cannabis da parte della Thailandia a un ritmo così sostenuto non è stata priva di problemi. Ciò ha comportato una serie di modifiche alle politiche e ai regolamenti per risolvere vari problemi, rendendo le cose piuttosto confuse sia per i consumatori che per gli operatori del settore. Alcuni si riferiscono ora alla Tailandia come alla “Amsterdam dell’Asia” – un grande allontanamento dalla sua precedente reputazione di avere alcune delle leggi sulla marijuana più dure della regione.

La situazione è tale che alcuni professionisti del settore medico hanno fatto pressione affinché i cambiamenti venissero annullati. Ma questo genio sembra essere ormai fuori dalla bottiglia.

*La canapa è cannabis. La marijuana è cannabis. La differenza tra canapa e marijuana è il livello di THC; la marijuana ha livelli più alti di THC rispetto alla canapa. La soglia varia da Paese a Paese, e talvolta anche da giurisdizione a giurisdizione all’interno dello stesso Paese.

Stati Uniti

L’associazione dell’industria della cannabis chiede riforme sulla canapa negli Stati Uniti

Il Farm Bill 2018 ha lasciato la porta aperta a forme pericolose e intossicanti di canapa, afferma la California Cannabis Industry Association (CCIA).

La CCIA ha pubblicato un libro bianco che descrive in dettaglio i pericoli associati al crescente numero di prodotti sempre più intossicanti attualmente venduti come “canapa” da una miriade di punti vendita, e ha chiesto una riforma urgente.

La questione affonda le sue radici nella formulazione del Farm Bill del 2018, che rendeva legale la canapa se conteneva meno dello 0,3% di tetraidrocannabinolo delta-9 su base di peso secco. Il fatto che sia stato individuato solo il delta-9 – la forma di THC più comunemente consumata e quella che provoca lo sballo – ha dato origine ad altre forme di THC intossicante, come il delta-8. Queste possono essere create manipolando sostanze non nocive. Queste possono essere create manipolando il cannabidiolo (CBD) non intossicante estratto dalla canapa.

Il libro bianco osserva che alcuni di questi prodotti sono molto più potenti delle loro controparti delta-9 e spesso contengono sostanze chimiche pericolose derivanti dal processo di produzione. Alcuni di questi cannabinoidi includono il THCjd, il THC-O, l’HHC, il THC Delta-10 e il più comunemente venduto (per ora), il THC Delta-8.

«Con il modo in cui questi prodotti vengono venduti, è più facile per un ragazzo metterci le mani sopra che non una confezione da sei di birra», dice Tiffany Devitt, vicepresidente del consiglio della CCIA.

Diversi Stati hanno elaborato le proprie leggi sulle altre forme di THC per limitarne o bloccarne la distribuzione, ma la CCIA afferma che è necessario agire di più.

«Ci sono misure che possono e devono essere prese per proteggere il pubblico, che vanno dalla necessaria applicazione delle leggi esistenti all’azione del Congresso e delle autorità di regolamentazione federali e statali», ha detto la Devitt.

Questo è ciò che la CCIA vuole che accada:

Applicazione delle leggi esistenti in California e in altri Stati che vietano la vendita di intossicanti derivati dalla canapa.

L’azione della FDA statunitense per esercitare la sua giusta supervisione sui nuovi composti.

Emendamenti al Farm Bill per colmare le lacune non intenzionali.

Creazione di un quadro federale unificato per la regolamentazione dei cannabinoidi derivati dalla canapa e dalla cannabis.

«I politici hanno inavvertitamente creato un Far West di intossicanti derivati dalla canapa che stanno mettendo a rischio la salute dei consumatori in tutto il Paese», afferma il presidente della CCIA, Pamela Epstein.

Il libro bianco, “Il vaso di Pandora: The Dangers of a National, Unregulated, Hemp-Derived Intoxicating Cannabinoid Market” può essere consultato qui.

Stati Uniti

L’ex dirigente di CBD ha mentito su Walmart, accordi militari per aumentare le azioni, secondo la SEC

L’ex amministratore delegato di un’azienda quotata in borsa che commercializzava bevande a base di CBD su licenza dell’eredità di Bob Marley ha mentito agli investitori e al pubblico sull’entità degli accordi di distribuzione con Walmart e l’esercito americano nel tentativo di risollevare il futuro dell’azienda in difficoltà, secondo quanto dichiarato dalle autorità federali di regolamentazione dei titoli. Ex-CBD executive lied about Walmart, military deals to boost stock, SEC says (mjbizdaily.com)

Nelle accuse depositate il 18 ottobre presso il tribunale federale di Denver, la U.S. Securities and Exchange Commission ha affermato che Brent David Willis, l’ex amministratore delegato di NewAge, «ha fatto numerose dichiarazioni pubbliche materialmente false e fuorvianti» sulle sorti dell’azienda durante le conferenze con gli investitori e le telefonate sui guadagni, nonché sui media tra il luglio 2017 e il luglio 2019.

L’agenzia ha affermato che Willis era impegnato in una «frode pluriennale».

Secondo la SEC, le menzogne hanno fatto salire il prezzo delle azioni di NewAge – un tempo in forte crescita, con una capitalizzazione di mercato di oltre 500 milioni di dollari prima della cancellazione dal Nasdaq a settembre – fino a un picco di 8,47 dollari per azione.

L’agenzia ha anche affermato che Willis, che è entrato a far parte della società nel 2016 e si è assicurato un accordo per la distribuzione di prodotti a marchio Bob Marley con la defunta icona del reggae e della controcultura nel 2017, ha “incassato” più di 2 milioni di dollari dalla vendita di azioni della società durante un periodo di sei mesi nel 2019.

NewAge, con sede a Denver, è attualmente quotata sui fogli rosa e le azioni della società – che in precedenza si chiamava New Age Beverages Corp. – martedì erano scambiate a meno di un centesimo.

Willis, che ora lavora presso Vaya Space, un’azienda con sede in Florida che si occupa di propulsione di razzi ibridi e di lancio di piccoli veicoli spaziali, non ha potuto essere raggiunto immediatamente da MJBizDaily per un commento.

Ma Michael Diver, l’avvocato di Willis, ha respinto le accuse della SEC e ha promesso di combattere l’agenzia in tribunale.

«In nessun momento qualcuno si è rivolto a lui con domande sull’esistenza o la portata degli accordi di distribuzione citati nella denuncia della SEC; né nessuno ha messo in dubbio che NewAge fosse impegnata nello sviluppo di prodotti a base di CBD», ha dichiarato Driver in un comunicato.

«Si tratta di questioni in bianco e nero e ci aspettiamo di prevalere nel contenzioso».

Nei documenti annuali pubblicati nel 2019, NewAge ha ammesso che i nuovi regolamenti federali dopo l’approvazione del Farm Bill del 2018 potrebbero non consentire la distribuzione di prodotti a base di CBD negli Stati Uniti.

In seguito le indicazioni della Food and Drug Administrationstatunitense hanno chiarito che l’aggiunta di CBD ai prodotti alimentari viola la legge federale.

Secondo la SEC, le false affermazioni di Willis su NewAge includevano un annuncio dell’aprile 2019 secondo cui l’azienda aveva concluso un accordo con Walmart per la “distribuzione nazionale” delle sue bevande infuse di CBD “Marley Mate” in tutti i punti vendita del retailer a livello nazionale.

In realtà, le bevande sono apparse “in meno del 7%” dei negozi Walmart in 21 Stati.

Ma l’affermazione di Willis è stata sufficiente a far salire le azioni di NewAge del 38%, secondo la SEC.

Nel gennaio 2018 Willis ha anche affermato di aver raggiunto un accordo con le forze armate statunitensi per distribuire le bevande NewAge in oltre 3.340 negozi di base in tutto il mondo.

Anche questo era falso, secondo la SEC.

Secondo la SEC, queste «dichiarazioni errate hanno fatto lievitare artificialmente il prezzo delle azioni di NewAge e ne hanno aumentato la liquidità, consentendo alla Società di risanare le proprie finanze e di crescere» quando l’eccesso di offerta epica e la saturazione dei consumatori stavano mettendo in difficoltà altre aziende produttrici di CBD.

Stati Uniti

2022 Il raccolto di canapa negli Stati Uniti dovrebbe ridursi di quasi la metà rispetto all’anno scorso

Secondo la borsa merci PanXchange, il raccolto di canapa statunitense di quest’anno dovrebbe ridursi del 46% rispetto al 2021.

Secondo la borsa con sede in Colorado, la forte diminuzione deriva dalla minore domanda di CBD, con quasi il 75% dell’estratto di CBD utilizzato per i prodotti a base di THC delta-8 e delta-9.

La pubblicazione del rapporto di PanXchange è stata riportata per la prima volta da Hemp Today.

Nel 2021 sono stati raccolti circa 36.925 acri di canapa, secondo il National Agricultural Statistics Service del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

Quest’anno, tuttavia, si prevede che verranno raccolti solo 20.000 acri, tra cui:

6.400-6.800 acri di fiori di canapa.

Da 8.200 a 9.100 acri di fibra di canapa.

Da 4.800 a 5.000 acri di grano di canapa.

Jody McGinness, direttore esecutivo della Hemp Industries Association, ha dichiarato al settimanale di Denver Westword che i raccolti più piccoli aiuteranno i coltivatori a gestire meglio l’eccesso di offerta precedente.

«Nei primi due anni di canapa si è verificato un ciclo di boom and bust molto ampio, che ha fatto sì che dopo il 2019 e il 2020 molti, moltissimi coltivatori avessero scorte residue di canapa – in alcuni casi, tutti i loro raccolti – che non sono mai riusciti a vendere», ha dichiarato McGinness.

Stati Uniti

Metalli pesanti, plastica e altri contaminanti sono “pervasivi” nei prodotti a base di CBD, secondo i ricercatori

I prodotti a base di CBD attualmente in commercio sono sicuri? Un team di ricercatori è stato recentemente determinato a trovare la risposta e ha testato oltre 500 prodotti a base di CBD. Hanno scoperto la presenza di contaminanti nel CBD, secondo un documento di prossima pubblicazione su edibili e topici, riporta Hemp Today.

«La contaminazione a basso livello dei prodotti CBD commestibili con metalli pesanti e ftalati (additivi per la plastica) è pervasiva», si legge nel documento, redatto da ricercatori guidati da Hannah Gardener della University of Miami Miller School of Medicine e da due organizzazioni con sede in Colorado.

Il documento, che sarà pubblicato nel numero di dicembre di Science of the Total Environment, sottolinea anche che c’è una grande discrepanza tra le etichette e ciò che i prodotti effettivamente contengono. Gli autori hanno scritto: «una sostanziale discrepanza tra le dichiarazioni di potenza del CBD riportate sulle etichette dei prodotti e la quantità misurata sia nei prodotti commestibili che in quelli topici».

Il documento afferma inoltre che la canapa può assorbire e trattenere i contaminanti dal terreno in cui cresce. «È importante caratterizzare il grado di contaminazione dei prodotti a base di CBD e la loro accuratezza in etichetta per stimare meglio i potenziali benefici per la salute e i rischi associati al consumo», spiega il documento.

Gli autori affermano che è necessaria una stretta regolamentazione dell’etichettatura dei prodotti a base di CBD per proteggere i consumatori, in particolare coloro che sono vulnerabili dal punto di vista medico e utilizzano il CBD per ottenere sollievo e guarigione. Hanno anche osservato che la contaminazione da metalli pesanti e plastica nel CBD potrebbe controbilanciare i presunti benefici per la salute del cannabinoide.

Tra i risultati specifici del documento, il piombo è stato rilevato nel 42%, il cadmio nell’8%, l’arsenico nel 28% dei prodotti e il mercurio nel 37% dei 121 prodotti commestibili a base di CBD. La percentuale di prodotti commestibili con concentrazioni rilevabili di additivi plastici variava tra il 13% e l’80%. Quattro prodotti commestibili a base di CBD hanno superato la soglia californiana per il consumo giornaliero di piombo, pari a 0,5 microgrammi in due porzioni. Infine, solo il 42% (quindi meno della metà) del totale dei prodotti commestibili e topici analizzati rientrava nel 10% del CBD dichiarato sull’etichetta del produttore.

Le parti interessate al CBD hanno continuamente spinto la Food & Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti a fare maggiore chiarezza su test, etichettatura, coltivazione e altro ancora per i prodotti a base di CBD. I gruppi di consumatori sostengono che accelerare il processo di approvazione finirà per danneggiare i consumatori. Detto questo, precedenti test hanno riscontrato l’adulterazione di alcuni prodotti a base di CBD.

In passato, la FDA ha avvertito le aziende in merito a problemi di etichettatura, in base alle regole per l’etichettatura degli integratori alimentari, per i nuovi farmaci non approvati e per i farmaci con marchio improprio.

Il Farm Bill sarà probabilmente modificato e integrato nel 2023. Sarà interessante vedere come la questione della contaminazione e dell’etichettatura – e come i risultati dello studio pubblicato a dicembre – influenzeranno le modifiche alle future normative sulla canapa.