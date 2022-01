Appena un paio di giorni fa il pianeta Terra ha ricevuto un ‘inchino’ da un sasso cosmico classificato 7482 1994 PC1, alla velocità relativa di quasi 20 km/sec. Abbiamo usato un termine che i gentiluomini del mare legati a un proprio galateo indicano sin dai tempi delle Repubbliche Marinare per esaltare il passaggio sottocosta di una nave. Peccato legare un nobile atto solo al naufragio di Costa Concordia avvenuto dieci anni fa! Ma se pensiamo per un istante alla vastità dell’universo e ai corpi che vi ruotano ciascuno con il proprio ordine e con una logica sublime, non è lontano un paragone tra un grande mare e un minuscolo sistema solare in cui a volte delle pietre si agitano tra un pianeta e l’altro come barchette in balia delle onde provocate dai transatlantici.

Dunque chi è questo strano corpuscolo senza nome ma con un solo numero di targa? Le agenzie specializzate parlano di una scoperta del 1994 dell’astronomo australiano Robert McNaught del Siding Spring Observatory, che ne ha calcolato con buona precisione la sua traiettoria. L’ultimo passaggio ravvicinato è avvenuto il 17 gennaio 1933 e il prossimo lo si vedrà il 18 gennaio 2105. Lo ricordino bene i nostri Lettori. Almeno i più giovani e per i loro nipoti!

In astronomia, vengono definiti asteroidi ciascuna delle decine di migliaia di piccoli corpi rocciosi in orbita solare che in gran parte si trovano tra Marte e Giove. La loro genesi risale a detriti di protopianeti non catturati dall’imperiosa gravità di Giove e quindi non incorporati nei pianeti, durante la formazione del sistema solare. I frammenti degli asteroidi sono meteoriti. Sono comete se formate di ghiaccio.

Ci interessa una piccola massa grande quanto l’ultimo scafo acquistato da Roman Abramovih, il proprietario del club di calcio del Chelsea? La cosa principale, diciamocelo, è che fino a quando possiamo guardare un asteroide con un telescopio, vuol dire che ce la siamo scampata. Non fu così per gli esseri viventi dell’intero globo che circa 66 milioni di anni fa, dopo lo schianto di una roccia grande quanto Deimos -uno dei due satelliti naturali di Marte- che lasciò un cratere largo più di 170 km. sulla penisola dello Yucatán. L’impatto elevò nell’aria oltre 50.000 metri cubi di materiale, provocando un inverno che è durato per decenni acidificando gli oceani, avvelenando le piante e coprendo la luce del sole che bloccò la crescita delle piante. Quando la cappa si sollevò -secondo la teoria postulata dal fisico Luis Álvarez- scomparvero tre quarti di tutte le specie animali e vegetali del nostro ecosistema. Un cambio climatico dai risvolti apocalittici.

Cinque volte la distanza dalla Terra alla Luna –tanto l’asteroide si è avvicinato a noi- sono stati sufficienti a trattare l’argomento come fatto di scienza e non di cronaca, ma è giusto ignorare certe fenomenologie affidandosi solo alla buona sorte? L’asteroide di McNaught è considerato ‘potenzialmente pericoloso’ per le sue caratteristiche, che contemplano dimensioni, distanza dall’orbita terrestre, velocità e forza d’impatto. L’atmosfera che ci avvolge è una protezione consistente, per cui qualunque corpo venga attratto dal nostro pianeta troverebbe una barriera di frantumazione che metterebbe fine alla folle corsa dei residui pietrosi. Ma non è sempre così, come abbiamo visto. Per cui una difesa planetaria su larga scala sarebbe una delle cose più intelligenti che possa fare la razza umana. Tutta, indipendentemente da ridicoli perimetri nazionali o peggio ancora, da divisioni confessionali o cromatiche. Con buona approssimazione si è calcolato che ci siano circa 28.000 oggetti di questo tipo vicino alla Terra, con 3.000 nuovi avvistamenti effettuati ogni anno. C’è da guardare la realtà con molta attenzione se abbiamo voglia di preservare la razza umana! Non è sempre scontato aver tutto sotto controllo.

Verso la fine di ottobre 2021 l’asteroide 2021 UA1, di appena due metri di diametro, ma non per questo innocuo, si è accostato a 3.000 km. dall’Antartide; la NASA considera già pericolosa la distanza di 7,5 milioni di chilometri dall’orbita terrestre attorno al Sole. Probabilmente non ha costituito un vero rischio per le sue dimensioni, ma uno scontro avrebbe potuto causare danni enormi già a una fascia dei satelliti che orbitano attorno alla Terra.

Bene, non sarà nostra intenzione fare del terrorismo psicologico ma ci sono situazioni di rischio che non possiamo tralasciare e per quanto appare, lo studio e l’approfondimento di queste materie potrebbe rappresentare anche una fonte di grande guadagno. Da quando nel 1801 l’astronomo palermitano Giuseppe Piazzi scoprì e iniziò la classificazione di questi elementi, gli studiosi hanno seguito il prezioso filone annotando composizioni straordinarie, non solo di minerali rocciosi, ma anche di ferro e acqua e sempre più vicini a Giove ci sarebbero sostanze che sulla Terra classifichiamo preziose: miniere all’aperto che rappresentano uno dei principali target della ricerca spaziale privata.

C’è spazio per tutti: sono già stati numerati e catalogati oltre 600.000 asteroidi e probabilmente altre centinaia di migliaia attendono ancora di essere scoperti.

La tecnologia potrebbe essere già pronta a spedizioni di cattura ma ancora il problema principale è costituito dai costi troppo elevati e da una mancanza di regole mondiali che non siano violate dai Paesi più forti e più arroganti. Non è infatti ammessa alcuna forma di colonizzazione di corpi celesti, secondo i trattati delle Nazioni Unite e non si possono trasportare armi di nessun tipo. Ma nel momento in cui sarà scoperta una miniera d’oro o di platino sia pur a qualche milione di chilometri, siamo sicuri che la nazione o l’imprenditore che vi avrà messo per prima le mani non abbia voglia di difendere quello che ritiene suo?

Nelle settimane scorse abbiamo raccontato della missione DART che la NASA ha appena iniziato per andare a compiere studi a dieci milioni di chilometri dalla Terra. La navicella dovrà colpire il piccolo asteroide Dimorphos e deviarne la rotta per comprenderne gli effetti.

«Stiamo cercando di imparare come deviare una minaccia», ha detto il capoprogetto Thomas Zuburchen. Ma intanto la missione è partita da una base militare e molti capitoli del programma hanno avuto una copertura di riservatezza non accessibile agli operatori. Già, perché a bordo del vascello americano c’è anche Liciacub, un microsatellite la cui ideazione è stata coordinata dall’Istituto Nazionale di Astofisica (INAF) e strutturata dall’Agenzia Spaziale Italiana e comprende ricercatori anche del Politecnico di Milano, delle Università di Bologna e Università Parthenope di Napoli e dell’Ifac-Cnr di Firenze. Ma realizzato da Argotec, la società di David Avino, un giovane imprenditore che rappresenta una punta di diamante per la tecnologia spaziale nazionale. Liciacub realizzerà le riprese dell’intera operazione che saranno necessarie a documentare l’esperimento scientifico che qualuno ha definito di difesa planetaria attiva e quindi alla verifica di una strategia difensiva dai potenziali pericoli che possono arrivare dallo spazio. O forse una prova lontana da sguardi indiscreti per qualcosa che non è poi molto pacifico.

Noi sosteniamo comunque la necessità di seguire questo filone. Quali siano i ritorni in termini industriali e economici, ma anche di contributo alla sicurezza, ci appare del tutto evidente.