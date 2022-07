Abbiamo assistito a cinque incontri tra Xi Jinping e Joe Biden, quest’ultimo presumibilmente il preludio di un vero e proprio incontro faccia a faccia tra i due leader a margine del vertice del G-20 di novembre. Sebbene sia certamente importante che i due leader comunichino frequentemente, almeno da un punto di vista pubblico, i loro colloqui passati hanno fatto ben poco per migliorare (tanto meno risolvere) i problemi fondamentali nelle relazioni, da Taiwan al commercio, al cambiamento climatico, al cyber spionaggio e norme globali. E sembra che questo incontro di ieri non abbia fatto eccezione.

Sotto i sorrisi e i gesti rassicuranti che tendono a manifestarsi durante questi incontri presidenziali, i due governi continuano a dimenarsi l’un l’altro, mentre ogni tanto esprimono il desiderio di cooperare e convivere pacificamente.

In questo dialogo tra sordi, ciascuna parte punta il dito contro l’altra per spiegare l’impasse in corso nelle relazioni, con gli Stati Uniti che affermano che Pechino non parlerà di sostanza fino a quando Washington non soddisfa alcune richieste inaccettabili e Pechino che si lamenta del fatto che gli Stati Uniti non smettono di diffamare, attaccare e minare la Cina praticamente su ogni questione.

Entrambe le parti si rifiutano di riconoscere la natura passata e presente della loro rivalità sempre più profonda e quindi la loro comune colpa nel produrre la situazione risultante, sempre più pericolosa, in cui ciascuna presume che solo aggressività, la diplomazia a somma zero e la deterrenza militare conserveranno i loro interessi. La moderazione e l’accomodamento reciproco non si vedono da nessuna parte. E, naturalmente, nessuna delle parti riconosce l’alto grado in cui la politica interna influenza la loro capacità di impegnarsi in modo significativo, con il prossimo Congresso del Partito Comunista Cinese e le elezioni di medio termine negli Stati Uniti che danno un premio a ciascuna parte che non mostra debolezza o flessibilità.

L’intenso pericolo di questo ambiente è attualmente più evidente nell’aggravarsi del nodo su Taiwan, intensificato dalla possibilità di un prossimo viaggio nell’isola della Presidente della Camera dei Deputati Nancy Pelosi. Pelosi non è un deputato qualunque. In quanto terza in linea per la presidenza e sostenitrice aggressiva a lungo termine di Taiwan contro la Cina, la sua visita costituirebbe una provocazione unica e un’indicazione dell’ulteriore erosione della One-China policy statunitense, che vieta ai leader statunitensi di visitare Taiwan.

Il governo cinese ha utilizzato in diverse occasioni un avvertimento particolarmente inquietantecontro la visita di Pelosi, affermando che se dovesse verificarsi, l’EPL (cioè l’esercito cinese) «non starebbe a guardare».

Pechino ha pronunciato questa frase solo una volta, più di vent’anni fa, in una precedente crisi su Taiwan che rischiava il conflitto. Nel suo incontro con Biden ieri, Xi Jinping non avrebbe ripetuto questa frase. Ma ha affermato che «coloro che giocano con il fuoco si bruceranno». Entrambe le osservazioni suggeriscono che qualsiasi reazione cinese alla visita non si limiterà a proteste diplomatiche o pressioni economiche.

Coloro che ignorano tali avvertimenti o affermano che Pelosi deve andare avanti con il viaggio per dimostrare che Washington non può essere intimidito da Pechino, trascura il punto ovvio che il fallimento di Biden nell’evitare una tale situazione di stallo opponendosi fortemente al viaggio di Pelosi in primo luogo ha prodotto questo risposta cinese fin troppo prevedibile. Sebbene Biden non abbia il potere di ordinare a Pelosi di non visitare Taiwan, avrebbe potuto fare molto di più che semplicemente osservare in modo disinvolto che l’esercito americano pensa che «non è una buona idea in questo momento…» Non è chiaro cosa Biden ha detto in risposta all’osservazione di Xi riguardo a Taiwan nell’incontro di ieri mattina tra i due leader. Ma si spera che abbia riconosciuto le chiare implicazioni dei messaggi di Pechino e che agirà in modo più schietto per opporsi al viaggio di Pelosi ed evitare la crisi imminente.

Più in generale, a un certo punto (forse a causa degli effetti castiganti di una crisi di Taiwan), i due leader si sposteranno per porre fine al gioco di responsabilità reciproche in cui i due governi sono coinvolti, e riconosceranno che il raggiungimento di intese significative, su questioni instabili e comuni minacce come Taiwan e il cambiamento climatico, sostituiscono qualsiasi tentativo di‘vincere‘ una competizione mal definita e in gran parte impossibile da vincere tra di loro. Un cambiamento di prospettiva così tanto necessario potrebbe trasformare i futuri incontri Xi-Biden in eventi davvero significativi.