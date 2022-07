Russia e Ucraina sono in guerra, l’incapacità dell’Europa di prendere sul serio la propria difesa è evidente a tutti e gli alleati finalmente sentono la pressione di spendere e fare di più militarmente. Perché, allora, hanno trattato la Cina come un avversario e hanno invitato diversi governi dell’Asia-Pacifico al vertice della NATO della scorsa settimana?

Tre anni fa Emmanuel Macron ha descritto l’alleanza transatlantica come cerebralmente morta. La risposta dell’Europa all’invasione russa dell’Ucraina ha dimostrato il suo punto. Il continente europeo ha una forza economica dieci volte superiore e più di tre volte la popolazione della Russia. Eppure i governi europei erano sorprendentemente impreparati all’attacco di Mosca.

Sebbene ingiustificata, la “operazione militare speciale” di Vladimir Putin non avrebbe dovuto sorprendere. La NATO ha ostentatamente diffamato le preoccupazioni di sicurezza spesso dichiarate dalla Russia e ha violato un branco di assicurazioni alleate estendendo l’alleanza sempre più a est. Quindi i suoi membri si sono rifiutati di negoziare sulla richiesta di Putin di non andare oltre. Nessuno credeva che avrebbe seguito un’ampia invasione dell’Ucraina. Quando lo fece, gli europei si impegnarono in molti lamenti e stridore di denti mentre si rivolgevano a Washington.

Le successive amministrazioni statunitensi hanno chiesto, spinto, chiesto e implorato gli europei di fare di più per la propria difesa, ma hanno sminuito quel messaggio inviando missioni di “rassicurazione” e stabilendo programmi di “rassicurazione” per convincere i membri della NATO che l’America sarebbe sempre stata lì, non importa quanto poco hanno fatto. Washington ha anche sostenuto l’ammissione di nani militari senza alcun valore pratico per la sicurezza, come il Montenegro e la Macedonia del Nord. Se si fosse applicato il Ducato di Grand Fenwick, sarebbe stato aggiunto anche questo.

Dopo l’invasione della Russia, il generale Mark Milley, presidente del Joint Chiefs of Staff, ha proposto di stabilire basi permanenti nell’Europa orientale (forze aggiuntive, armi e un quartier generale in Polonia sono stati annunciati da Biden durante il vertice della NATO). A Madrid il Pentagono ha annunciato numerosi nuovi schieramenti nel continente. Inoltre, il Dipartimento della Difesa ha affermato che “continua a eseguire $ 3,8 miliardi di finanziamenti dell’Iniziativa di deterrenza europea (con altri $ 4,2 miliardi richiesti nell’esercizio 23) per forze di rotazione, esercitazioni, infrastrutture (costruzione di strutture di stoccaggio, aggiornamenti di aeroporti e complessi di addestramento) e attrezzature preposizionate .”

Nonostante le ostentate diatribe del Presidente Donald Trump durante la sua stessa tensione, gli sforzi militari europei sono ancora in forte ritardo. Secondo gli ultimi dati, solo un membro dell’alleanza ha speso una quota maggiore del suo PIL per l’esercito rispetto a Washington, la Grecia, che è più preoccupata per la Turchia, membro della NATO, che per la Russia. Solo altri sette governi europei hanno rispettato la linea guida del due per cento, concordata 16 anni fa. Ad ogni modo, data la ferocia dei combattimenti in Ucraina, un paio di penny sul dollaro sembrano inadeguati per paesi, come la Polonia e gli Stati baltici, che affermano di temere un Armageddon russo e fanno costantemente pressioni per le proprie guarnigioni statunitensi.

Anche il Regno Unito, nonostante abbia assunto un ruolo di guida intransigente contro Mosca, “ha rifiutato di aumentare le spese per la difesa quest’anno, poiché i ministri e il capo dell’esercito chiedono più soldi per far fronte alla minaccia russa”. Questo nonostante “gli avvertimenti di Ben Wallace, il segretario alla Difesa, che le forze armate sopravvivevano con una “dieta di fumo e specchi”.

Quindi cosa intende fare la NATO nell’Asia-Pacifico? Se i membri dell’alleanza europea non prendono sul serio la loro difesa da Mosca, è improbabile che si trovino di fronte a una potenza ancora più formidabile a migliaia di chilometri di distanza, con la quale molti di loro hanno legami economici significativi.

Conoscono il discorso, tuttavia. Il Concetto strategico NATO 2022 pubblicato a Madrid ha dedicato due paragrafi alla Cina. Il primo si è lamentato del fatto che le “ambizioni dichiarate e le politiche coercitive della RPC mettono in discussione i nostri interessi, sicurezza e valori”. La Cina è stata accusata di condurre “operazioni ibride e informatiche dannose”, cercando “di controllare i settori tecnologici e industriali chiave, le infrastrutture critiche e i materiali strategici e le catene di approvvigionamento, utilizzando “la sua leva economica per creare dipendenze strategiche e rafforzare la sua influenza” e sovvertendo “l’ordine internazionale basato su regole, anche nei domini spaziali, cibernetici e marittimi”.

Da nessuna parte la dichiarazione di 11 pagine ha spiegato come la NATO avrebbe raggiunto questi obiettivi dopo che la consapevolezza dei membri fosse stata adeguatamente rafforzata. Non sono stati inclusi passaggi di azione. I leader politici di Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud hanno partecipato, ma non hanno ricevuto promesse di supporto militare pratico se fosse scoppiato un conflitto con la Cina. In effetti, il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol si è precipitato ad assicurare alla RPC che il vertice “non riguardava l’esclusione di un determinato paese”.

Tuttavia, il cambio di direzione della NATO nel Pacifico ha attirato l’attenzione di Pechino. E la risposta della Cina è stata tagliente: “Il cosiddetto Concetto strategico della Nato, pieno di idee da guerra fredda e pregiudizi ideologici, sta attaccando maliziosamente e diffamando la Cina. Ci opponiamo fermamente”. La RPC ha continuato avvertendo: “Quando si tratta di atti che minano gli interessi della Cina, daremo risposte ferme e forti”.

Pechino non deve preoccuparsi. A parte gli Stati Uniti, solo la Francia e il Regno Unito possono affermare in modo credibile di avere una certa capacità di combattimento nella regione. Gli sforzi degli altri membri per mostrare la portata militare sono stati patetici, abbastanza da irritare la Cina, ma poco di più. Quale governo europeo investirà sostanzialmente nella sua marina e creerà un esercito di spedizione, con una potenza aerea adeguata, per combattere la Repubblica popolare cinese, quando saranno disperatamente necessari ulteriori investimenti in Europa?

Ancora una volta, considera lo stato delle forze armate britanniche, uno dei migliori d’Europa. Il Times di Londra ha riportato: “La guerra più probabile che i soldati britannici debbano affrontare ora è in Estonia, un viaggio di 24 ore e 1.500 miglia. La nostra capacità di spostare grandi quantità di attrezzature e forniture su tali distanze non è stata testata nemmeno in tempo di pace. Quando le nostre munizioni convenzionali si esauriscono, solo gli americani sovraccarichi, o le armi nucleari, si frappongono tra noi e la sconfitta. Se la Russia riesce a sopravvivere alla prima settimana, vince”.

E il Regno Unito prevede di affrontare anche la RPC?

Le democrazie asiatiche ed europee possono cooperare contro la Cina in settori importanti: promuovere i diritti umani, scoraggiare gli attacchi informatici, diversificare le catene di approvvigionamento, affrontare gli abusi commerciali e respingere la coercizione economica. Sebbene il Concetto strategico menzioni il rafforzamento della cooperazione NATO-Unione Europea per affrontare “le sfide sistemiche poste dalla RPC alla sicurezza euro-atlantica”, i governi europei e l’UE, non la NATO, dovrebbero essere il punto di partenza su queste questioni per gli stati asiatici amici.

L’alleanza transatlantica dovrebbe concentrarsi sull’espansione della capacità degli europei di difendersi dalla Russia. Se mai completassero quel processo, allora potrebbero aggiungere Pechino alla loro lista di potenziali avversari. Fino ad allora dovrebbero smettere di fingere di essere potenze dell’Asia-Pacifico.