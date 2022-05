Secondo un rapporto dell’Istituto per la pace degli Stati Uniti, nell’ultimo decennio, le controversie di lunga data tra gli Stati dotati di armi nucleari dell’Asia meridionale si sono ripetutamente trasformate in ostilità e violenza più profonde.

Questi sviluppi regionali riflettono e rafforzano nuovi e significativi cambiamenti geopolitici, a cominciare dalla competizione strategica globale tra Cina e Stati Uniti.

Nell’Asia meridionale, le relazioni tra Stati Uniti e Pakistan si sono logorate anche se i legami Stati Uniti-India e Cina-Pakistan si sono rafforzati. La regione ora deve affrontare una polarizzazione sempre più profonda e sfaccettata. La concorrenza globale aggiunge carburante al conflitto regionale e riduce le opzioni per la mediazione delle crisi.

Questo rapporto esamina le sfide poste dalle mutevoli circostanze strategiche nell’Asia meridionale, valuta una serie di opzioni politiche statunitensi e presenta una serie di raccomandazioni prioritarie per i responsabili politici statunitensi.

Cina, India e Pakistan hanno sviluppato capacità nucleari come un modo per scoraggiare il conflitto con avversari più potenti: rispettivamente Stati Uniti, Cina e India. Ciascuno degli stati dell’Asia meridionale sta espandendo il proprio arsenale nucleare e investendo nei relativi sistemi di consegna. Tutti aspirano a schierare triadi nucleari con capacità di secondo attacco assicurate, ma Cina, India e Pakistan si trovano in fasi molto diverse in questo processo.

Nel fare questi investimenti nella sicurezza nazionale, ogni stato minaccia anche i suoi rivali meno potenti. Il risultato, un “dilemma di sicurezza a cascata”, incoraggia la corsa agli armamenti, interrompe la stabilità strategica regionale e aumenta il rischio che le crisi possano oltrepassare la soglia nucleare.

Oltre alle dinamiche generali della corsa agli armamenti, l’introduzione di nuove munizioni, sistemi di consegna più capaci e cambiamenti dottrinali potenzialmente più inclini al rischio tendono, nel complesso, ad esacerbare l’instabilità strategica nell’Asia meridionale.

Sofisticati sistemi di difesa missilistica; missili ipersonici e multiplo a bersaglio indipendente di veicoli di rientro (MIRV); e i sistemi nucleari tattici, marittimi (di superficie e sottomarini) e a doppia capacità sollevano tutte nuove sfide per la gestione delle crisi e sollevano domande su come potrebbero influenzare le strategie e le dottrine nucleari degli stati regionali.

Il potenziale di conflitto tra India e Pakistan rimane elevato dopo la crisi Pulwama-Balakot del 2019. La successiva diplomazia ha portato alla ripresa di un cessate il fuoco lungo la linea di controllo nel 2021, ma permangono le cause alla base dell’ostilità, incluso anche se non limitato al territorio conteso del Kashmir.

Inoltre, l’India e il Pakistan sembrano aver tratto lezioni dal 2019 che aumentano la probabilità che future crisi possano degenerare in modi pericolosi, forse anche fino alla soglia nucleare.

Nel complesso, il 2019 ha mostrato importanti cambiamenti nelle posizioni di lunga data (da parte di India e Pakistan, oltre a Cina e Stati Uniti) e una nuova volontà di tutte le parti di accettare rischi maggiori.

Negli ultimi anni, anche le relazioni dell’India con la Cina si sono notevolmente deteriorate. Nell’estate del 2020, il loro confine terrestre a lungo conteso ha visto gli scontri più violenti degli ultimi quattro decenni. Da allora India e Cina hanno ritirato le forze dal conflitto acceso, ma non hanno trovato una via per tornare allo status quo precedente al 2020.

Entrambi stanno attivamente investendo in nuove capacità e infrastrutture militari lungo la loro inospitale frontiera himalayana, aumentando la prospettiva che future controversie potrebbero degenerare in scambi militari convenzionali ancora più significativi.

L’uso del nucleare rimane improbabile, ma non può essere escluso, se non altro come conseguenza non intenzionale dell’escalation militare convenzionale. Le tensioni al confine tra India e Cina influenzeranno sicuramente le loro più ampie relazioni bilaterali così come gli investimenti militari, sia convenzionali che nucleari.

Oltre alle preoccupanti tendenze nelle relazioni bilaterali India-Pakistan e India-Cina, l’India affronta la spinosa sfida di gestire le relazioni con due vicini ostili (Cina e Pakistan) che sono partner sempre più stretti.

Altri sviluppi regionali, compreso l’Afghanistan, dove è probabile che il governo talebano crei nuove opportunità per i gruppi terroristici, minacciano ulteriormente la stabilità strategica nell’Asia meridionale.

In definitiva, è l’evoluzione imprevedibile di queste pericolose dinamiche combinate – crisi India-Pakistan, violenza al confine tra Cina e India e risorgenti minacce terroristiche – che dovrebbe destare preoccupazione sul fatto che inevitabili riacutizzazioni potrebbero evolversi.

Gli Stati Uniti hanno solo una capacità limitata di influenzare il comportamento di altri stati dotati di armi nucleari. Le rivalità e le controversie territoriali sovrapposte e interconnesse nell’Asia meridionale complicano ulteriormente la sfida politica che Washington deve affrontare.

In particolare, i responsabili politici statunitensi dovranno bilanciare priorità strategiche concorrenti mentre approfondiscono la partnership strategica con l’India e scoraggiano l’aggressione, facendo attenzione ad evitare azioni che potrebbero contribuire a una corsa agli armamenti regionale, a una maggiore instabilità o all’escalation della crisi.

Detto questo, in passato gli Stati Uniti hanno svolto un ruolo significativo nella prevenzione e mitigazione delle crisi regionali e continuano a disporre di un’ampia gamma di strumenti politici.

Questo rapporto valuta sistematicamente una serie di opzioni per risolvere, mitigare o gestire meglio le controversie regionali; rafforzare la stabilità strategica regionale attraverso la deterrenza, la rassicurazione e altri mezzi diplomatici o tecnici; e migliorare gli strumenti e le pratiche di gestione delle crisi per ridurre la probabilità che una crisi specifica superi la soglia nucleare.

Questa valutazione non è intesa come uno sforzo una tantum. Mentre gli Stati Uniti devono affrontare circostanze nuove e in evoluzione, dovrebbero continuare a sviluppare politiche per affrontare i motivi, le nuove capacità e i processi che espongono l’Asia meridionale a un rischio significativo di guerra nucleare.

Per risolvere o attenuare le controversie fondamentali nell’Asia meridionale che minacciano la pace regionale, gli Stati Uniti dovrebbero continuare a perseguire iniziative diplomatiche per incoraggiare la riduzione delle tensioni tra India e Pakistan. Dovrebbe anche prepararsi a cogliere le opportunità per il progresso tattico, ad esempio sui modi per rimuovere le forze da specifici punti di attrito, come il ghiacciaio Siachen, anche se le controversie fondamentali si rivelano intrattabili.

Gli Stati Uniti dovrebbero sostenere progetti di sviluppo economico regionale a lungo termine per creare incentivi materiali e circoscrizioni elettorali più esplicite a favore della pace regionale.

Inoltre, gli Stati Uniti dovrebbero cercare nuove opportunità diplomatiche per gestire la disputa sul confine tra India e Cina, compresi i colloqui degli Stati Uniti con la Cina e il coordinamento con alleati e partner statunitensi per sviluppare nuovi strumenti economici e finanziari volti a scoraggiare l’aggressione territoriale cinese.

Gli Stati Uniti dovrebbero utilizzare i negoziati in corso con i talebani e la leva economica e finanziaria con il Pakistan per ridurre le minacce alla stabilità regionale poste dai terroristi con base in Afghanistan e Pakistan, in particolare indicando i terroristi anti-indiani come preoccupazioni e obiettivi prioritari degli Stati Uniti.

Per migliorare le prospettive di stabilità strategica nell’Asia meridionale, gli Stati Uniti dovrebbero dedicare una rinnovata attenzione alle misure di riduzione del rischio nucleare, a cominciare dall’istituzione di una hotline nucleare India-Pakistan dedicata, sicura e ridondante, supportata da accordi e pratiche bilaterali, e dovrebbero esortare sia l’India che la Cina ad avviare colloqui di stabilità strategica tra loro.

Inoltre, gli Stati Uniti dovrebbero sollevare l’idea di un nuovo forum transregionale sulla stabilità strategica regionale e globale che includa un “N-7” (Cina, Francia, India, Pakistan, Russia, Regno Unito e Stati Uniti) per discutere e rafforzare le norme nucleari stabilizzatrici.

Washington dovrebbe anche approfondire la sua cooperazione di difesa con Nuova Delhi in modi che contribuiscano alla capacità dell’India di difesa territoriale e di un deterrente stabilizzante convenzionale e nucleare senza esacerbare la corsa agli armamenti regionali o aumentare la probabilità di crisi nucleari.

Per gestire meglio le crisi tra gli Stati dotati di armi nucleari dell’Asia meridionale, gli Stati Uniti dovrebbero preparare i propri responsabili politici alla complessa diplomazia delle crisi nucleari nella regione conducendo esercitazioni di gioco all’interno della comunità dell’intelligence; lo sviluppo di un manuale politico generalizzato per le crisi India-Pakistan, India-Cina e la sovrapposizione di India-Pakistan-Cina; e condividere regolarmente le informazioni da questi documenti di pianificazione con tutti gli alti funzionari entranti nelle agenzie, ambasciate e basi governative statunitensi pertinenti.

Inoltre, Washington dovrebbe lavorare per migliorare i suoi indicatori e allerta per le crisi regionali e prepararsi a condividere le informazioni pubblicamente e con gli attori regionali per combattere la disinformazione nei casi in cui ciò potrebbe prevenire o attenuare un conflitto.

Dovrebbe offrire di aiutare Nuova Delhi a migliorare la resilienza dei suoi canali di informazione e comunicazione. Dovrebbe anche coordinarsi con terze parti fidate per prepararsi meglio alla diplomazia di crisi in modo che possano fungere da intermediari e intermediari onesti nelle crisi future.