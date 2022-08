Le relazioni della Russia con la Serbia, uno Stato nel cuore dei controversi Balcani, saranno quasi certamente sfruttate per mettere in pericolo la sicurezza europea nel prossimo futuro. Il Presidente serbo Aleksander Vucic, un ex parlamentare eurofilo diventato leader autocratico, continua a portare avanti gli sforzi destabilizzanti della Russia nella regione. Le strette relazioni della Russia con la Serbia consentono al Cremlino di sviluppare legami con la diaspora nazionalista serba in tutti i Balcani per destabilizzare il Kosovo, la Bosnia e altri stati filo-occidentali nella regione.

Dopo la violenta disgregazione della Jugoslavia negli anni ’90, milioni di serbi si sono ritrovati negli Stati emersi dal conflitto. Di conseguenza, le divisioni settarie affliggono ancora la regione e guidano la politica estera serba. Belgrado continua a rivendicare il Kosovo come parte della Serbia, citando una rivendicazione storica sulla terra e l’illegittimità della dichiarazione unilaterale di indipendenza di Pristina. La Russia, facendo leva su profondi legami culturali con la Serbia, fornisce a Belgrado un vitale supporto diplomatico e retorico sulle questioni territoriali. In cambio, la Serbia funge da cavallo di Troia russo nei Balcani per facilitare la diffusione dell’influenza russa tra la diaspora serba nei Balcani.

A ovest della Serbia, la Russia mantiene solide relazioni con Milorad Dodik, il membro serbo della presidenza tripartita della Bosnia. Con il sostegno russo, Dodik e l’entità autonoma della Republika Srpska della Bosnia stanno creando istituzioni di governo regionali che rivaleggiano con la Bosnia. Queste istituzioni vanno da una magistratura a livello statale alla ricostituzione delle forze armate della Republika Srpska. Dodik ha dichiarato il 6 giugno che la Republika Srpska intende separarsi dalla Bosnia. In risposta, l’8 giugno 2022 la Germania ha annunciato che schiererà truppe in Bosnia per la prima volta in un decennio, citando la ripresa dell’instabilità derivante dalla situazione di tensione nel Paese.

Le minacce di Dodik continuano a destabilizzare la Bosnia e a ritardare l’adesione del Paese alle istituzioni occidentali, per la gioia di Mosca. Dodik ha incontrato il Presidente russo Vladimir Putin il 18 giugno per riaffermare il desiderio della Republika Srpska di approfondire la cooperazione economica e di combattere le sanzioni occidentali contro la Russia. In questo incontro, Putin ha espresso il suo apprezzamento per gli sforzi di Dodik per impedire alla Bosnia di conformarsi alle sanzioni occidentali derivanti dalla guerra in Ucraina.

Il sostegno della Russia alla diaspora serba si estende al Kosovo e continua a ritardare la risoluzione della controversia serbo-kosovara. Questa disputa è incredibilmente importante per l’attuale gruppo di leader della politica estera russa. Per Putin e i suoi, la secessione del Kosovo dalla Serbia non è un riflesso della volontà del popolo kosovaro, ma piuttosto uno sforzo cinico dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) per distruggere la Serbia, un alleato russo. Inoltre, Putin cita il presunto disprezzo dell’Occidente per il diritto internazionale sulla questione del Kosovo per deviare dalle attività maligne della Russia nell’ex Unione Sovietica.

I serbi kosovari hanno bloccato le strade chiave il 31 luglio nel nord del Kosovo per protestare contro il tentativo di Pristina di costringerli a sostituire le loro targhe serbe con l’equivalente kosovaro. Pristina è sensibile all’uso delle targhe serbe da parte dei serbi kosovari in quanto riflette il rifiuto della popolazione serba di legittimare lo Stato del Kosovo. A seguito delle proteste dei serbi kosovari, i serbi kosovari e la polizia kosovara si sono impegnati in un teso scontro il 31 luglio, che alla fine ha portato a scambi di colpi di arma da fuoco.

In risposta alle accresciute tensioni etniche in Kosovo, i funzionari serbi hanno minacciato di vendicarsi se il governo del Kosovo continua ad agire contro i serbi kosovari. Vladimir Djukanovic, un parlamentare serbo del partito di Vucic, ha twittato il 31 luglio che la Serbia “sarà costretta a iniziare la denazificazione dei Balcani”, in riferimento alla giustificazione della Russia per la sua guerra in Ucraina. Con l’escalation della situazione, il 31 luglio Vucic ha incontrato lo stato maggiore della Serbia per discutere le potenziali opzioni militari in risposta alle “provocazioni” contro i serbi kosovari. In risposta a questo sviluppo, la Forza Kosovo della NATO ha affermato che sarebbe intervenuta se la stabilità del Kosovo fosse minacciata. Alla fine, il governo del Kosovo ha concesso ai manifestanti serbi e ha accettato di posticipare il divieto delle targhe serbe il 1° agosto.

Durante la disputa di Pristina con i serbi kosovari, i media russi hanno invaso lo spazio informativo con articoli che affermavano che le tensioni erano colpa dell’Occidente e diversi funzionari russi hanno espresso il loro sostegno alla Serbia. Il primo vicepresidente russo del Comitato per gli affari internazionali del Consiglio della Federazione, Vladimir Dzhabarov, ha dichiarato il 1° agosto che la Russia può aiutare la Serbia con il supporto militare, se necessario. Il sostegno russo alla Serbia continuerà a incoraggiare Belgrado a scuotere la sciabola ed estrarre concessioni dal Kosovo, peggiorando così l’ambiente di sicurezza per la Forza in Kosovo della NATO.

In un certo senso, il sostegno della Russia a Belgrado durante il suo conflitto con il Kosovo ha trasformato la Serbia in una “piccola Russia”, la cui stabilità interna è ancorata alle vittorie in politica estera. Come la Russia, il percorso della Serbia verso la democrazia è ostacolato da un’autocrazia centralizzata che ha perseguitato figure dell’opposizione, stampa libera e ha stabilito il controllo completo della magistratura. Inoltre, l’ambiente mediatico della Serbia è gestito da una manciata di magnati filo-Vucic che assomigliano agli oligarchi che sostengono il regime di Putin. Sia la Russia che la Serbia sono amareggiate per la presunta divisione delle loro nazioni. La Russia ha agito con questa amarezza quando ha annesso illegalmente la Crimea nel 2014 e ha iniziato un’invasione su vasta scala dell’Ucraina il 24 febbraio 2022. Vista la visita di Vucic allo stato maggiore generale il 31 luglio e il minaccioso tweet di Djukanovic, il sentimento militarista tra i funzionari serbi sul Kosovo è evidentemente in aumento.

Tra il sostegno a Dodik in Bosnia e il sostegno ai serbi kosovari, la Russia ha illustrato con successo la sua capacità di sfruttare le divisioni settarie per congelare e intensificare i conflitti nei Balcani. Le attività maligne della Russia nei Balcani stanno riuscendo a innervosire l’Occidente e denigrare la democratizzazione negli Stati balcanici colpiti. Mentre il Cremlino cerca modi per scagliarsi contro l’Occidente, l’ingerenza nei Balcani continuerà a rappresentare un’opportunità di ricompensa a basso rischio e ad alto rischio per la Russia per minacciare la sicurezza dell’Europa. I funzionari filo-russi in Bosnia e Serbia continueranno a promuovere gli interessi regionali russi in cambio di sostegno diplomatico.