La strategia di Biden traccia la mappa mentale della guerra fredda

A pochi giorni l’uno dall’altro, sono stati svelati tratti rivelatori degli Stati Uniti e della Cina. A Washington, l’Amministrazione Biden ha pubblicato la sua strategia di sicurezza nazionale. Dice molto sulla psicologia americana in un momento critico. E Pechino ha assistito all’apertura del 20° Congresso del Partito il 16 ottobre che vede Xi Jinping confermato presidente per un terzo mandato record.

Arriva quando la Casa Bianca lancia probabilmente la sua più grande mossa per competere e frenare la Cina nella sua guerra tecnologica, frenando la capacità dei produttori di chip mondiali e statunitensi di vendere semiconduttori e apparecchiature per la produzione di chip ai clienti cinesi. Come osserva ‘Bloomberg‘, colpisce alla base degli sforzi della Cina per costruire la propria industria di chip.

Ciò rappresenta una drammatica escalation nel disaccoppiamento tecnologico ed è stata accolta con una forte risposta cinese. Funzionari furiosi a Pechino già minacciano ritorsioni economiche.

Con le tariffe commerciali di Trump ancora in vigore, Pechino non ha dubbi sul fatto che gli Stati Uniti vogliano paralizzare la loro capacità di competere ad armi pari. Oltre al crollo della proprietà, alle tensioni derivanti dalla politica zero-COVID-19 di Xi e al rallentamento della crescita economica, non è l’atmosfera che Xi desiderava per oscurare il Congresso.

La strategia di sicurezza nazionale di Biden è, come quelle dei suoi predecessori, sonora nello stile e nella pronuncia. Mette l’America sulle basi per quello che il presidente chiama un momento di ‘flessione’ per il mondo, un ‘decennio decisivo’ per gli Stati Uniti.

Fondamentalmente, proietta umiltà sui fallimenti passati. Washington sottolinea di aver imparato dagli errori, offrendo un addio sollevato all’era del dopo Guerra Fredda. Ancora più sorprendentemente, sembra aver rinunciato all’obiettivo della promozione della democrazia. «Non useremo i nostri militari per cambiare i regimi», si dice, «o per ricostruire le società». Questa è la rottura più forte di tutte. In gran parte manca l’accento pre-elettorale di Biden su una «politica estera per la classe media». Le catene, a quanto pare, si sono staccate ancora una volta.

Questa rimane un’America che non accetterà facilmente, se mai, la prospettiva di essere una Nazione ‘normale‘, o anche solo una grande potenza convenzionale. Farlo significherebbe negare l’essenza stessa di ciò che li rende americani.

L’impresa delineata dai politici statunitensi in questa strategia rimane vasta e onnicomprensiva. Tocca tutti gli angoli del globo, abbraccia una panoplia di politiche. La comunità delle Nazioni, si presume, in una dichiarazione che avrebbe potuto essere pronunciata da Woodrow Wilson a Parigi nel 1919, «condivide la nostra visione per il futuro dell’ordine internazionale».

La mappa mentale della vecchia Guerra Fredda con tutte le sue ovvie contraddizioni ha ancora una presa potente. Sebbene la divina provvidenza non sia apertamente invocata, il suo battito accelera il sistema americano, alimenta la sua autostima. ‘Primacy’, che compare solo una volta nel documento, non è più il cuore pulsante della grande strategia statunitense. Ma la sua sostituzione, vale a dire ‘superare la concorrenza’ di Russia e Cina, ha lo stesso significato, anche se si impegna a evitare la «tentazione di vedere il mondo esclusivamente attraverso il prisma della concorrenza strategica».

In effetti, nel cercare di evitare l’idea di una nuova Guerra Fredda e resistere a un mondo di «blocchi rigidi», il documento rimane un manifesto per lo stesso binario dichiarato da Biden all’inizio della sua presidenza: quello tra democrazie e autocrazie.

In tal modo, la strategia ricorda in qualche modo il lungo telegramma dell’ex diplomatico statunitense George Kennan da Mosca nel 1946, che essenzialmente stabilì le basi intellettuali per il contenimento dell’Unione Sovietica. Allo stesso modo, il documento di Biden descrive la Russia e la Cina come afflitte da problemi associati alle«patologie inerenti alle autocrazie altamente personalizzate» che stanno «esportando un modello illiberale di ordine internazionale».

Questo è un giudizio chiave della strategia: la Russia ha dato prova di forma nella sua invasione dell’Ucraina e nella «politica estera imperialista», e la minaccia cinese è descritta come in diffusione.

Ma i fili retorici più antichi sono anche intessuti nel tessuto del documento, dai presidenti Truman fino a Kennedy e Nixon. Ci sono echi del discorso di Truman al Congresso nel marzo 1947 nella sua promessa di «difendere la democrazia nel mondo». Ci sono tensioni nel discorso inaugurale di Kennedy nel gennaio 1961 nell’impegno della strategia di «sostenere ogni Paese nell’esercizio della libertà di fare scelte». E più di una dose dell’appello di Richard Nixon da Guam nel luglio 1969 -in un altro momento di relativa vulnerabilità americana- per una condivisione ancora maggiore del carico degli alleati.

Vale la pena ricordare che dopo la seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti hanno deciso deliberatamente di fare tutto ciò che dicevano che non avrebbero mai fatto. Entrò proprio nel tipo di «alleanze intricate» di cui George Washington aveva messo in guardia nel suo discorso di addio. Ha avuto a che fare con Stati corrotti a partito unico e regimi autoritari dove riteneva opportuno. E stazionava truppe in basi militari in tutto il mondo.

All’inizio del 1947, lo stimato editorialista americano di affari esteri Walter Lippmann avvertì che il contenimento aveva creato una «mostruosità strategica». Obbligherebbe gli Stati Uniti a intraprendere una serie infinita di interventi in tutto il mondo.

Lippmann ha ricordato a Kennan che «la storia della diplomazia è la storia delle relazioni tra potenze rivali che non godevano di intimità politica e non rispondevano agli appelli a scopi comuni». Tuttavia, ha aggiunto, «ci sono stati degli accordi. Alcuni di loro non sono durati molto a lungo. Alcuni di loro lo fecero’. Ma per un diplomatico pensare che i poteri rivali e ostili non possono essere portati a un accordo significa dimenticare in cosa consiste la diplomazia».

Questo è lo stesso tipo di consiglio quasi ignorato oggi a Pechino e Washington.