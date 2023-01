La strana ambivalenza di Israele sull’Ucraina

Attualmente ci sono solo due capi di stato ebrei nel mondo. Il primo, non a caso, guida Israele. Il secondo è Volodymyr Zelensky, il Presidente dell’Ucraina.

Non vanno d’accordo.

L’affiliazione religiosa di per sé non determina alleanze politiche o militari. Molte guerre hanno contrapposto cristiani contro cristiani e musulmani contro musulmani. Ma ci sono solo circa 15 milioni di ebrei nel mondo. Soprattutto nell’era post-Olocausto, le comunità ebraiche si sono generalmente sostenute a vicenda. Pensiamo agli ebrei americani che si sono mobilitati a sostegno dei refusnik sovietici durante la Guerra Fredda o all’enorme numero di ebrei etiopi accolti in Israele (anche se non sempre a braccia completamente aperte).

Zelensky ha certamente sfruttato questa naturale affinità nei suoi sforzi per acquisire armi militari da Israele. Ha parlato diverse volte al pubblico israeliano, compreso un appassionato discorso alla Knesset.

Ma il rapporto di Zelensky con l’ex Primo Ministro Naftali Bennett non era particolarmente stretto e ha preso una brutta piega quando Bennett ha rimproverato in privato Zelensky per avergli fatto pressioni pubblicamente per ulteriori aiuti. Quando Israele ha rifiutato di fornire all’Ucraina il suo sistema di difesa aerea Iron Dome, di fronte al brutale attacco aereo della Russia alle infrastrutture ucraine, Zelensky non ha potuto contenere la sua frustrazione in un’intervista alla TV francese: “Sapete, ci sono molte persone in Ucraina di origine ebraica e ci sono molti ucraini in Israele. Come è possibile avere questo atteggiamento? Sono scioccato.”

Tutti gli alleati di Israele in Occidente si sono mobilitati dietro l’Ucraina. Nel frattempo, anche se affermano di combattere i nazisti, i leader russi hanno fatto affermazioni stravaganti e antisemite, come la falsa dichiarazione di Sergei Lavrov a maggio secondo cui anche Hitler aveva origini ebraiche e il confronto più recente del Ministro degli Esteri russo con la strategia occidentale in Ucraina alla ‘soluzione finale’ di Hitler. E, naturalmente, gli attacchi russi hanno ucciso veri ebrei, tra cui Boris Romantschenko, un sopravvissuto di 96 anni di quattro campi di concentramento nazisti che è morto quando un missile russo ha distrutto il suo condominio a Kharkiv la scorsa primavera.

Quindi, perché mai l’unico Stato ebraico del mondo non è riuscito a sostenere l’unico altro Paese con un leader ebreo? Questo per quanto riguarda le teorie del complotto sugli ebrei che controllano il mondo. Non possiamo nemmeno unirci per controllare l’esito della guerra in Ucraina.

Di solito, il potere è attratto dal potere. In quale altro modo spiegare perché i leader autoritari sembrano radunarsi insieme, indipendentemente dall’ideologia politica.

Devono essere i feromoni.

Donald Trump era così innamorato delle sue “lettere d’amore” del leader nordcoreano Kim Jong Un che ha violato la sicurezza nazionale per fuggire con loro dopo la fine del suo mandato. Diversi eminenti politici di estrema destra – Matteo Salvini in Italia, Marine Le Pen in Francia – non vedevano l’ora di baciare l’anello del leader russo Vladimir Putin, nonostante il suo passato di apparatchik comunista.

Così anche Benjamin Netanyahu ha parlato della sua stretta relazione con Putin. Nel 2021, Bibi ha chiesto al leader russo di dare una mano con una donna israeliana detenuta in Siria. “Ho parlato due volte con il mio amico Presidente russo Vladimir Putin”, ha riferito Netanyahu . “Ho chiesto la sua assistenza per restituirla e lui ha agito”.

Naturalmente ci sono ragioni geopolitiche molto più ampie per le strette relazioni tra il Cremlino e lo Stato ebraico. Il governo israeliano dipende dalle buone grazie dell’esercito russo, che controlla di fatto lo spazio aereo sopra la Siria, per monitorare cosa sta succedendo vicino al confine israeliano e per bombardare le posizioni iraniane oltre il confine. Israele ha anche in passato fatto affidamento sui canali russi verso i gruppi palestinesi, in particolare Hamas.

Per questi motivi, Israele ha condannato la Russia per la sua invasione dell’Ucraina, ma non ha applicato le sanzioni contro il Cremlino né ha fornito alcuna assistenza militare all’Ucraina. Ciò potrebbe cambiare sotto Netanyahu, ma solo se l’Ucraina si schiererà in modo più esplicito con la politica israeliana nei Territori Occupati.

Un giorno dopo essere entrato in carica alla fine del mese scorso, Netanyahu ha chiamato Zelensky con una richiesta specifica. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite stava votando se autorizzare la Corte internazionale di giustizia a pubblicare un rapporto sull’occupazione israeliana della terra palestinese. Netanyahu voleva che l’Ucraina votasse contro la risoluzione o almeno si astenesse. In cambio, aveva promesso di riconsiderare la fornitura del sistema Iron Dome all’Ucraina.

Deluso dal fatto che Bibi non avesse fornito un quid pro quo più concreto , Zelenskyj ha reagito ordinando al suo rappresentante delle Nazioni Unite di non partecipare al voto. Questo divario tra Israele e Ucraina non è incolmabile. Ma sarebbe un’ironia suprema se l’Ucraina riuscisse a ottenere un sistema di difesa aerea da Israele solo sostenendo l’occupazione illegale della terra palestinese da parte di quest’ultimo.

Dall’invasione dell’Ucraina lo scorso febbraio, più di 20.000 ebrei hanno lasciato la Russia per Israele. Migliaia di altri sono andati in altri Paesi. Una comunità che contava circa 165.000 persone prima dell’invasione si sta rapidamente riducendo.

Il mese scorso, uno degli ebrei più importanti che hanno lasciato la Russia, l’ex rabbino capo Pinchas Goldschmidt, ha esortato il resto della comunità a correre verso le frontiere. “Stiamo assistendo a un crescente antisemitismo mentre la Russia sta tornando a un nuovo tipo di Unione Sovietica, e passo dopo passo la cortina di ferro sta scendendo di nuovo”, ha detto a ‘The Guardian’ . “Questo è il motivo per cui credo che l’opzione migliore per gli ebrei russi sia andarsene”. Lo stesso Goldschmidt se ne è andato perché non avrebbe ceduto alle pressioni del governo per sostenere la guerra.

La comunità ebraica in Ucraina, nel frattempo, si è mobilitata per difendere il Paese. Ha ripudiato le affermazioni di Putin secondo cui l’esercito russo è venuto a salvarli dai nazisti. “Prima della guerra, ridevamo di questo”, commenta Avraham Wolff, rabbino capo di Odessa e dell’Ucraina meridionale. “Pensavamo fosse uno scherzo. Ma ora, è uno scherzo molto doloroso. Fa male. È impossibile dire che l’Ucraina sia piena di nazisti. È sbagliato.”

In un sondaggio Pew del 2018, solo il 5% degli ucraini affermava che non vorrebbe ebrei come vicini, il numero più basso nella regione rispetto al 14% dei russi, al 18% dei polacchi e al 23% dei lituani. Nel frattempo, l’afflusso di ebrei ucraini in fuga dalle aree orientali occupate dai russi ha “creato una rinascita ebraica in miniatura nelle regioni occidentali dell’Ucraina”, secondo il ‘Jerusalem Post’.

Sul terreno in Ucraina e Russia, in altre parole, gli ebrei hanno reso chiara la loro scelta.

Durante la sua ultima campagna elettorale, Netanyahu ha promesso di dare un’altra occhiata al rifiuto di Israele di offrire assistenza militare all’Ucraina. Ma dato il suo rapporto con Putin e il ruolo che la Russia gioca nella geopolitica israeliana, Bibi probabilmente non cambierà lo status quo in modo sostanziale.

Dopotutto, il Primo Ministro israeliano è già impegnato con mosse radicali altrove.

Il nuovo governo israeliano è ancora più di destra, con diversi noti estremisti politici, un paio di criminali condannati e rappresentanti dei partiti ultraortodossi Shas, Sionismo religioso e Giudaismo della Torah unita. Il capo di un partito di estrema destra anti-LGBT, nel frattempo, sarà responsabile della “identità nazionale ebraica”.

In cima alla lista delle priorità per il nuovo governo c’è non solo l’espansione degli insediamenti ebraici nei Territori Occupati, ma anche l’annessione effettiva della terra palestinese. Diversi membri del gabinetto provengono direttamente dalle comunità di coloni, come Itamar Ben-Gvir, il nuovo ministro della sicurezza nazionale che vive in un minuscolo avamposto di coloni nella città di Hebron, in Cisgiordania. Il responsabile della politica degli insediamenti, Bezalel Smotrich, è lui stesso un leader di coloni ultraortodossi.

Per facilitare il rinnovamento della società israeliana, Netanyahu ha ambizioni molto più grandi della semplice espansione del territorio israeliano a spese dei palestinesi. Ha preso una pagina dal manuale di leader autoritari di destra come l’ungherese Viktor Orbán puntando all’indipendenza dei tribunali. Negli ultimi anni, i tribunali israeliani sono stati l’unica istituzione governativa che ha preservato le libertà civili dei cittadini.

Su questo tema, almeno, l’opinione pubblica israeliana si sta facendo sentire: 110.000 persone si sono recentemente presentate a Tel Aviv per una terza settimana di proteste contro i piani di Netanyahu di trasformare la magistratura nel suo cagnolino. “La notte sta scendendo su Israele”, ha detto ai manifestanti l’ ex vice procuratore generale Dina Silber . “È un vero allarme… Non ce lo stiamo immaginando.”

In altre parole, Netanyahu è impegnato a trasformare Israele nella Russia di Putin: un governo autoritario combinato con una politica sociale ultraconservatrice e un’occupazione coloniale del “vicino estero”. I primi sionisti trassero ispirazione e sostegno dall’Unione Sovietica. Oggi la destra israeliana sta seguendo l’esempio di una Russia reazionaria.

Zelensky e Netanyahu possono condividere il primato di essere leader ebrei. Ma l’ucraino non dovrebbe aspettarsi molto in termini di aiuto militare da Israele. Francamente, quest’ultimo è troppo impegnato a dirigersi verso il fascismo per essere di grande aiuto nella difesa di uno stato democratico dal putinismo.