Pubblicato nel 1946, il romanzo ‘Orphan of Asia‘, dell’autore taiwanese Wu Zhou-liu, racconta la storia di Hu Tai-ming. Nato nella Taiwan occupata dal Giappone, cresciuto secondo la tradizione cinese, Hu è costretto a entrare nel sistema educativo giapponese. Alla fine si ritrova escluso dai giapponesi e, assistendo all’orrore della guerra tra Cina e Giappone, si sente ripudiato da entrambi e alienato dalla sua casa a Taiwan.

Nel 1983, quando la musica pop aveva aperto uno spazio critico per l’espressione politica nell’autoritaria Taiwan, ‘Orphan of Asia‘ divenne una canzone popolare. Il testo racconta l’orfano, con una «faccia gialla macchiata di fango rosso» e «occhi neri che fissano con bianco terrore». Questo continuo senso di tristezza riflette la disillusione tra i taiwanesi, il che non sorprende se si considera la storia dell’isola dopo il 1945.

Nel 1945, Taiwan divenne parte della Repubblica di Cina (ROC) sotto il governo nazionalista (Kuomintang, KMT), succeduto alla dinastia Qing dopo la rivoluzione Xinhai nel 1912. Nel 1949, quando il Partito Comunista Cinese (PCC) prese il potere sulla terraferma dopo la guerra civile, il KMT è fuggito a Taiwan, portando con sé un’intera classe di funzionari pubblici, funzionari di partito e politici, intellettuali, industriali etruppe, nonché uomini e donne comuni in fuga da una guerra devastante. L’esodo fu composto principalmente da uomini, che divennero noti come ‘continentali‘ –che apparentemente si stavano rifugiando solo temporaneamente a Taiwan.

Dopo che il PCC ha dichiarato la fondazione di una Repubblica popolare il 1 ottobre 1949, il KMT ha trasformato Taiwan in una fortezza anticomunista. A ciò si opposero i comunisti taiwanesi, i sostenitori dell’indipendenza e gliintellettuali liberali e di sinistra, ma Chiang Kai-shek, il leader del KMT, e il suo governo imposero la legge marziale nel maggio 1949. Apparentemente per proteggersi dalle infiltrazioni dalla terraferma, le misure chiusero i confini tra Taiwan e Cina e diritti costituzionali limitati dei cittadini. Seguì il ‘Terrore Bianco‘, che durò fino al 1987. Questo fu un periodo di dura repressione durante il quale in migliaia furono arrestati e molti giustiziati per opposizione al partito-stato autoritario del KMT.

La pretesa del KMT di rappresentare l’intera Cina è stata inizialmente sostenuta dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno anche sostenuto l’occupazione da parte di Taiwan del seggio cinese alle Nazioni Unite, fino all’ottobre 1971, quando una risoluzione dell’Albania secondo cui la Repubblica popolare avrebbe dovuto avere il seggio è stata approvata dall’assemblea generale. L’anno successivo il Presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, visitò Pechino nell’ambito di un processo di normalizzazione delle relazioni tra Washington e Pechino.

Ma a Taiwan, i cittadini venivano ancora indottrinati a vedere la Cina come la loro ‘patria‘ perduta che un giorno sarebbe stata riconquistata, ripresa ai comunisti.

Per ‘liberare‘ Taiwan, la RPC ha lanciato attacchialle isole di Dachen, Yijianshan e Kinmen occupate dai taiwanesi negli anni ’50 -Kinmen, in particolare, è stata sottoposta a un intenso bombardamento dell’artiglieria cinese che è durato 44 giorni dal 23 agosto 1958. Nel decennio successivo, i proiettili di artiglieria dal vivo furono sostituiti da proiettilicontenenti materiale di propaganda.

Oltre a sostenere militarmente Taiwan, gli Stati Uniti hanno fornito massicce iniezioni di aiuti economici tra il 1951 e il 1965, per un importo di 16 miliardi di dollari USA in dollari odierni, che hanno permesso a Taiwan di sopravvivere. Dopo la fine del programma, la fiorente industria di esportazione di Taiwan comprendeva vestiti,elettronica, giocattoli, articoli per la casa ealimenti trasformati.

L’aumento del prodotto nazionale lordo pro capite tra il 1951 e il 1983 da 145 USD a 2.880 USD nel 1983 è stato accompagnato dalla rapida crescita di una classe media istruita. Più o meno nello stesso periodo il governo è riuscito ad attirare a Taiwan una classe di giovani e istruiti a lavorare nel fiorente settore tecnologico, per invertire la fuga di cervelli dei decenni precedenti. Uno dei frutti di ciò è stata l’industria dei semiconduttori,Taiwan ne ha il dominio globale, incluso il gigante Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Nel frattempo, nel 1986, una coalizione di forze di opposizione ha sfidato la repressione del KMT sull’opposizione per fondare il Partito Democratico Progressista (DPP) nel 1986. L’anno successivo, la legge marziale è stata revocata. Le disposizioni temporanee che avevano consentito al KMT di soffocare qualsiasi dissenso politico, furono abolite nel 1991.

Nel 1992 si è tenuta la prima elezione completa del Paese per il Parlamento, lo Yuan legislativo. Il KMT mantenne il potere, ma il DPP ottenne seggi sufficienti per costituire, per la prima volta,un’opposizione effettiva. Gli anni successivi videro una graduale liberalizzazione dei media e nel 1996 Lee Teng-hui, conosciuto come il ‘Mr Democracy’ di Taiwan, divenne il primo Presidente eletto direttamente (era succeduto al figlio di Chiang Kai-shek, Chiang Ching-kuo, nel 1988 ). Le elezioni del 2000 sono state vinte dal DPP, ponendo fine a più di cinque decenni di regole del KMT.

Questo lento movimento verso la democrazia è stato accompagnato dal graduale venir meno dell’identificazione taiwanese come ‘cinese‘. Nel novembre 1987, il divieto di recarsi in Cina è stato revocato, consentendo ai cittadini continentali di tornare nelle loro città d’origine per la prima volta dal 1949. Nel 1991, il governo taiwanese ha legalizzatogli investimenti nella terraferma e oggi la Cina è il più grande partner commerciale di Taiwan.

Il ‘1992 Consensus‘ concordato in un incontro a Hong Kong tra la Repubblica popolare cinese e la Repubblica popolare cinese e sancito dalla legislazione di Taiwan, divide il territorio della Repubblica popolare cinese in ‘Taiwan Area’ e ‘Mainland Area’. Il ‘Consensus’ è visto dagli analisti come ancora ambiguo: la ROC lo vede sancire l’indipendenza di fatto dalla PRC, Pechino insiste sul fatto che Taiwan rimanga una provincia della Cina.

Ma le giovani generazioni di Taiwan sono note per essere ‘intuitivamente favorevoli all’indipendenza‘. E la situazione è ulteriormente complicata dai matrimoni misti con persone provenienti da Cina, Indonesia, Thailandia, Filippine, Vietnam e Cambogia che si sono trasferite a Taiwan. Arricchiscono la composizione etnica di Taiwan, originariamente dominata dai cinesi Han con una minoranza di indigeni, riconosciuti dalla Costituzione nel 1997 come la prima nazione dell’isola.

Il popolo di Taiwan è sempre più definito dalla sua diversità, che porta le proprie sfide. Sebbene Taiwan non sia riconosciuta come uno Stato indipendente, la stragrande maggioranza dei taiwanesi ritiene che la loro prima fedeltà sia all’isola.