La ‘stanchezza’ gioca brutti scherzi … anche a Mattarella!

Se non fosse, come noto, prerogativa indiscussa del direttore la titolazione degli articoli, suggerirei, con riferimento al discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un titolo che alluda al dato di fatto storico che, col tempo, anche i migliori possono essere stanchi.

Tra l’altro, la ‘regia’, forse intesa a sottolineare i cambiamenti di argomento, serviva solo a distrarre, con l’alternarsi di campi lunghi ai quali il Presidente rispondeva in evidente ‘ritardo’, mi ha dato la sensazione che il discorso sia stato registrato a pezzi, argomento per argomento. Non è importante, ma l’impressione di artefatto e di didascalico è stata forte: che siamo degli scolaretti che ci devono fare capire che cambiano argomento, che devono richiamare la nostra attenzione se no ci mettiamo a parlare con il compagno accanto!

Ciò premesso era non solo prevedibile, ma obbligatorio che Mattarella desse una copertura costituzionale al Governo, da troppe parti sommessamente ritenuto un abuso. Ha fatto bene a dire chiaro che un abuso non è, è la pura verità, e lo ha fatto riferendosi all’unica ‘bussola’ e cioè la Costituzione. Alla quale, anzi, il riferimento è stato ripetuto e insistito, appesantito dal richiamo alla ‘complessità’, che al di là dell’uso infelice del termine, rischia di essere inteso come una giustificazione preventiva di eventuali errori e fallimenti.

L’immediata scelta di Giorgia Meloni di ‘ringraziare’ il Presidente è stata, secondo me, un tentativo di trarne giustificazione, ma anche libertà di manovra, che, invece, non mi pare concessa visti i continui riferimenti alla Costituzione: e questa è una contraddizione che andrà sciolta. Ma certo, la sottolineatura, culturalmente provinciale, dell’importanza di avere una femmina al Governo, è stata accolta con la telefonata in cui la predetta ha ‘a memoria storica’ del fatto: «espresso gratitudine per l’incoraggiamento a governare con la responsabilità che la difficoltà del momento esige, dopo le elezioni politiche che per la prima volta vedono una donna alla guida del governo». La politica ridotta ad abbigliamento e occhiate furbesche di sguincio ‘sappiamo bene che la Germania paga l’elettricità meno di noi’ … Mah.

A dire il vero, e anche su ciò concordo appieno, il discorso è stato accompagnato da una staffilata di proporzioni cosmiche al ceto e alla parte politica della quale lui stesso fa parte, per dire che tutti hanno governato e tutti fatto grandi pasticci e di che si lamentano se ora ci sono quei tizi lì!

Ma, nel ricordare la legittima vittoria nelle urne, male ha fatto, in linea di principio, ma anche in linea di cultura politica, a non sottolineare che la ‘vittoria’ è una percentuale della metà dell’elettorato. E un politico che si rispetti questi problemi dovrebbe porseli, specie un ‘politico apicale’ come lui!

Certo, e va apprezzato, Mattarella non ha risparmiato qualche buffetto al Governo, sulla necessità di una politica sociale seria, sulla difesa vera della salute e, infine, sulla necessità di pagare le tasse, che è oggi il tema più importante per noi tutti.

Ma solo un buffetto, perché in fondo il Governo sta lì da pochi mesi e accusarlo della straordinaria evasione fiscale e dello sfascio della sanità è certamente eccessivo. Vero. Ma i primi atti del Governo sono e sono stati inequivoci: condoni fiscali di per sé negativi per grandi o piccoli che siano; inviti furbeschi ad evadere, a fare nero con l’aumento della disponibilità del contante e il giochetto del pos, eccetera. Infine, la bruttura etica e politica, dell’attacco al reddito di cittadinanza.

Tutte cose che si muovono in direzione inversa a quanto dice Mattarella, che per di più quelle cose le ha firmate e quindi non è affatto chiaro come potrà fare un po’ di resistenza alle certe future azioni divergenti del Governo. Certo, sulle tasse è stato netto, ma al Governo basterà lasciare le cose come stanno e noi continueremo ad avere i soliti cento miliardi di evasione fiscale all’anno. Tutto molto rituale, insomma, con le solite cose: il progresso, la digitalizzazione, le scoperte scientifiche. Richiami d’obbligo senza contenuti, temo. Anche frasi come ‘la Repubblica siamo noi insieme’, sono suonate rituali, dette perché fanno parte del gioco.

Molto mi ha colpito, invece, e colpito negativamente, la vera e propria ‘sparata’ sulla guerra. Toni forti, violenti e contraddittori. Frasi al limite, anzi, largamente oltre il limite, della propaganda e comunque della inimicizia come queste: «Folle guerra scatenata dalla Federazione russa … Di questi ulteriori gravi danni, la responsabilità ricade interamente su chi ha aggredito e non su chi si difende o su chi lo aiuta a difendersi. Pensiamoci: se l’aggressione avesse successo, altre la seguirebbero, con altre guerre, dai confini imprevedibili». E poi questo concetto evanescente e oscuro ‘l’Occidente’.

Ci risiamo, apoditticamente ‘aggressione’, ‘se avesse successo’ altre aggressioni: così, a caso, tanto per fissare nella mente di chi ascolta un punto fisso, appunto apodittico, ma certo in una sola cosa, l’ostilità irreversibile.

Inconciliabile, lo capirebbe anche un orbo, con una frase come «dobbiamo concentrare gli sforzi affinché il 2023 sia l’anno della fine delle ostilità, del silenzio delle armi, del fermarsi di questa disumana scia di sangue, di morti, di sofferenze» e come, con chi? la diplomazia è stata bruciata con una frase, e dunque … la bomba atomica?

Tra l’altro, proprio nel momento in cui si moltiplicano le voci di una certa ‘stanchezza’ statunitense, sempre più infastiditi dal sempre più ‘gotico’ Zelensky.

Mi sorprende, a prescindere dai contenuti su cui ho scritto fin troppo, mi sorprendono questi toni, queste parole in un politico esperto, navigato, non ignaro delle realtà delle politiche estere. Capisco perfino il voler mettere le mani avanti di fronte ad un Governo pieno di oscuri e viscidi ‘amici di Putin’. Ma questo non è mettere le mani avanti, è metterci un carro armato!

Come dicevo, mi sbaglierò, spero di sbagliarmi: un messaggio stanco, senza futuro … sui giovani solo roba da zia nubile «Troppi ragazzi perdono la vita di notte per incidenti d’auto, a causa della velocità». Questi sono i problemi dei giovani?

Tra la bella gonnella a Palazzo Chigi e questa frase, viene da dire: a questo stiamo Signor Presidente?