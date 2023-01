La space economy spiegata da Simonetta Di Pippo

Space economy è un termine ormai molto usato. Troppo forse, al punto da perderne una connotazione univoca. Per fare un esempio dei due riferimenti occidentali, negli Stati Uniti l’economia dello spazio si indentifica con un’imprenditoria privata molto strutturata, mentre l’approccio europeo è ancora regionalistico e dunque dipendente dagli enti spaziali nazionali. Due orientamenti diversi? Senza dubbio.

Ci prefiggiamo pertanto di fare chiarezza perché l’argomento è molto serio e pieno di aspettative.

Una definizione più universale però ci sta e ce la offre l’astrofisica Simonetta Di Pippo nel suo ultimo libro ‘Space Economy: La nuova frontiera dello sviluppo’ (Egea, 2022) che già rappresenta un punto di riferimento indiscusso tra gli studiosi delle discipline spaziali.

E allora, partiamo proprio da questo punto chiedendo un approfondimento all’autrice, Professoressa di Practice of Space Economy, che oggi è direttore del SEE Lab (Space Economy Evolution), il centro di eccellenza fondato nel 2018 alla SDA Bocconi da Andrea Sommariva sotto la vision di Giovanni Bignami. Qui di seguito le risposte che ci ha dato.

Prof. Di Pippo, che cos’è la space economy per una scienziata?

Per una scienziata, si parte sempre dalle definizioni e dalle evidenze. Per quanto concerne le definizioni, ci dobbiamo riferire all’OCSE che appunto nel 2012 definì la space economy come «l’insieme delle attività e dell’uso delle risorse spaziali che creano valore e benefici per l’umanità nel corso dell’esplorazione, comprensione, gestione e utilizzo dello spazio». E continua indicando che essa include tutti i soggetti, pubblici e privati, impegnati nello sviluppare, fornire e utilizzare prodotti e servizi legati allo spazio: ricerca e sviluppo, costruzione e uso delle infrastrutture spaziali quali stazioni a terra, veicoli di lancio e satelliti, applicazioni derivanti dallo spazio (strumenti di navigazione, telefoni satellitari, servizi meteorologici ecc.), cosi come le conoscenze scientifiche che scaturiscono da tale attività. Come ho anche indicato nella mia recente pubblicazione grazie a Bocconi University Press, Space economy: la nuova frontiera dello sviluppo, che peraltro inizia proprio con la definizione dell’OCSE, per sgombrare il campo da qualunque dubbio o incomprensione, la ricerca di base è fondamentale per innestare sviluppo di tecnologie che magari, non immediatamente, producono benefici sulla Terra. Ho avuto un percorso professionale che partendo dall’astrofisica, mi ha fatto attraversare il terreno della gestione di programmi internazionali e in collaborazione di alta complessità e impatto, dalla loro creazione sino alla messa in orbita, mi ha visto protagonista sullo scenario mondiale con attenzione particolare ai paesi emergenti e in via di sviluppo, ma non solo, nell’ambito della organizzazione multilaterale per eccellenza, vale a dire le Nazioni Unite e tutto questo mi ha concesso il grande privilegio di avere da un lato un profilo unico al mondo accoppiato al privilegio di aver compreso appieno l’importanza dello spazio come bene comune e di quanto sia importante portare i suoi benefici sulla Terra. In altre parole, quando parliamo di space economy, parliamo di attività spaziali e allo stesso tempo, del loro impatto per uno sviluppo socio-economico sostenibile.

Cosa c’è da imparare o da guadagnare dall’uso dello spazio?

Senza lo spazio oggi non potremmo vivere. La space economy è la spina dorsale delle economie del futuro, soprattutto quando andiamo ad integrare le tecnologie spaziali con le nuove tecnologie come intelligenza artificiale e robotica. Da guadagnare in termini economici? moltissimo, se consideriamo che oggi il valore stimato -o sottostimato in realtà- della space economy, definita come l’abbiamo definita; quindi settore spaziale più valore prodotto grazie allo spazio nell’indotto, è pari a circa 470 miliardi di dollari, destinata a diventare una economia da milioni di miliardi ben presto. Lo spazio ci insegna però anche molto dal punto di vista della diplomazia e funge da laboratorio di pace, in alcune circostanze. Ci insegnerebbe anche, se volessimo vedere i segnali, che la prevenzione andrebbe considerata come lo strumento da privilegiare in diplomazia, per affrontare i problemi e sperabilmente risolverli, quando si vedono arrivare. E con molto anticipo. Sono una fautrice della diplomazia preventiva e sono convinta che abbia sempre più chances di successo in termini di risoluzione di conflitti, prevedibili o già in atto, rispetto ad altri potenziali approcci. Facciamo degli esempi recenti: il lancio del Crew 5, alla volta della Stazione Spaziale Internazionale, ad ottobre 2022 da suolo americano, con Dragon e Falcon9 e con a bordo quattro astronauti: due americani, un giapponese e una cosmonauta russa, cosa che non accadeva da un paio di decenni. Così come apprendiamo grazie ad una recente conferenza stampa congiunta russa e americana, che il 20 febbraio prossimo una Soyuz russa andrà in soccorso di tre astronauti, due russi e un americano, che non sarebbero altrimenti potuti tornare a terra dalla ISS a causa di un malfunzionamento del loro veicolo di rientro. È peraltro il primo caso di applicazione del trattato ARRA, meglio conosciuto come il Rescue Agreement, in vigore dal 1968.

Cosa differenzia la space economy dall’economia della Terra?

La space economy viene suddivisa in space for space e space for earth. In altre parole, c’è la parte di space economy che attraverso l’uso del dato e della infrastruttura spaziale consente di aumentare la qualità della vita dei cittadini sulla Terra, quindi space for earth; e c’è una parte, in forte espansione perché ancora in fasce, dell’economia spaziale che si estrinseca in un contesto che è quello di quando vivremo e lavoreremo nello spazio su base continuativa, quando cioè la specie umana avrà avviato il suo percorso sistematico di esplorazione e uso pacifico del sistema solare. Interessante sarà il dover ripensare ai mestieri tipici sulla Terra, quali ad esempio cuochi, medici, architetti: cucinare nello spazio è ben diverso che farlo sulla Terra, curare le persone in condizioni differenti da quelle date dalla gravità terrestre apre un capitolo diverso nel mondo della medicina che abbiamo solo intuito grazie ai primi esperimenti e valutazioni fatti con astronauti a bordo della ISS, così come costruire strutture complesse nello spazio richiederà materiali, concetti e tempi di realizzazione molto diversi con estrazione di materiali direttamente sul corpo celeste interessato alla costruzione, con strutture che dovranno proteggere gli esseri umani da radiazioni ben diverse da quelle alle quali siamo esposti sul nostro pianeta e attraverso l’impiego di intelligenza artificiale e robot in modo sistematico. Per non parlare del Made in Space, ovvero di tutti quei prodotti che possono essere sviluppati meglio o solo nello spazio. Al momento, l’economia spaziale ha un aggancio fortissimo soprattutto con i suoi derivati terrestri; in un prossimo futuro si svilupperà su due filoni paralleli.

Che prospettive ha un paese come l’Italia, senza accesso diretto alla spazio, di avere una posizione dominante nel settore?

L’Italia ha costruito un piano di azione per i prossimi anni di estrema rilevanza, le competenze ci sono, le prospettive e le aspettative soprattutto sono sfidanti. Guarderei allo sviluppo del capitale umano con una attenzione maggiore, se volessimo ottenere una posizione dominante. Stiamo cercando di impostare tale percorso strategico in SDA Bocconi in modo innovativo e pensando fuori dagli schemi classici. C’è bisogno di un approccio all’educazione in questo settore che sia olistico, a 360 gradi, ma adeguato alla velocità con la quale le cose cambiano e si evolvono nel settore e nella società. Guardando allo spazio come bene comune e allo stesso tempo, come pilastro portante dell’economia del paese.

E cosa manca al sistema italiano per poter necessitare di una legge adeguata?

Lo spazio è un tema portante e strategicamente rilevante per ogni paese al mondo, figuriamoci per un paese del G7. L’ecosistema italiano ha una grande capacità tecnica in tutti i settori e lungimiranza, se pensiamo al prof. Luigi Broglio e al suo San Marco già nel 1964. La lungimiranza deve sposarsi con una visione di medio e lungo termine e con un approccio che sia conservativo e innovativo allo stesso tempo. Questo farebbe crescere il settore in modo strutturale, consentirebbe una maggiore “retention” dei talenti nazionali, rafforzando le basi per un affondo strategico per il posizionamento del paese. Posizionarsi nello spazio, diciamolo, ha anche una valenza che va al di là del settore specifico. Se lo guardiamo dal punto di vista di una possibile legge spaziale nazionale, credo che sia indispensabile “assorbire” a livello nazionale la regolamentazione internazionale dove ciò non sia stato fatto, soprattutto per favorire il fiorire di iniziative di operatori spaziali su base commerciale. Dovremmo incentivare le industrie a guardare con favore ad iniziative commerciali su mercati internazionali e per fare questo ci vuole una conoscenza approfondita e circostanziata dello stato del settore nel nostro paese -che peraltro è uno degli obiettivi strategici di SDA Bocconi e del SEE Lab sotto la mia direzione- e una politica di supporto alle iniziative imprenditoriali di grandi e piccole aziende. E poi, favorire uno sviluppo armonico dell’ecosistema integrato tra ricerca e sviluppo, anche guardando alle tecnologie duali e alle questioni di sicurezza.

Cosa si può fare per migliorare il sistema e renderlo adeguato a quello dei due principali contributori dell’Esa?

Non spetta a me dirlo, certamente. Quello che posso affermare è che dobbiamo guardare allo spazio come uno dei pilastri portanti di una qualunque economia trainante a livello globale, perchè senza lo spazio un vero posizionamento di alto livello è impossibile, o quanto meno, realizzabile parzialmente. Occorre guardare al multilaterale e alle collaborazioni bilaterali con un approccio olistico e valutare che cosa conviene e quando, sulla base di condizioni al contorno invero complesse. Si tratta di un sistema con moltissime parti mobili e quindi questo richiede un coordinamento a livello nazionale molto articolato e strategico. E forse anche un pochino fuori dagli schemi classici, con la consapevolezza che in Italia ci sono competenze altissime in alcuni settori che andrebbero valorizzate appieno, mentre in parallelo si dovrebbe procedere a sviluppare competenze di altrettanto elevato livello in altre aree.