La solidarietà NATO secondo la Turchia

Nonostante i diversi punti di vista, la NATO ha dimostrato di essere l’Alleanza più resiliente al mondo durante tutto il suo inizio settant’anni fa. Durante questo periodo, specialmente in periodi di incertezza o quando l’incapacità del sistema internazionale nel suo complesso ha causato l’inerzia nell’affrontare gravi crisi all’interno e intorno all’area euro-atlantica, la rilevanza o le prestazioni della NATO sono state messe in discussione non solo dagli esterni ma anche dall’interno.

Anche di recente, nel novembre 2019, alcuni eminenti politici e opinionisti hanno messo in discussione il valore, l’efficacia e la funzionalità della NATO. In soli due anni da quella data, quando un’intelligence credibile ha indicato alla fine del 2021 che erano in corso seri preparativi militari da parte della Russia, sfociati poi nella forma della sua ‘operazione speciale’ in Ucraina, quell’approccio dubbioso è stato rapidamente sostituito da una rinnovata fiducia in NATO.

L’Alleanza, infatti, ha sempre trovato consensi per soluzioni pratiche che ne consentano la preparazione interna. In realtà, le tempestive misure difensive e i crescenti investimenti nella difesa a partire dal 2014 da parte degli alleati stavano già dando risultati concreti oltre le attese, garantendo così deterrenza e difesa complessive almeno su alcune frontiere. Tuttavia, l’impressione creata in seguito al ritiro dall’Afghanistan nell’agosto 2021 e la cooperazione poco soddisfacente nella lotta al terrorismo, in particolare contro il PKK e le sue estensioni o gruppi terroristici affiliati in Siria e Iraq, hanno creato alcuni punti interrogativi sulla coerenza e sulla solidarietà dell’Alleanza.

Osservando le carenze esistenti e sviluppando una comprensione verso ulteriori esigenze di adattamento dell’Alleanza in un ambiente di sicurezza in rapido cambiamento, il Segretario generale Jens Stoltenberg ha dimostrato una notevole leadership nel preservare l’unità alleata e preparare la NATO per il nuovo decennio. Su sua iniziativa, si sono svolte intense consultazioni alleate al fine di sviluppare e attuare l’Agenda NATO 2030 e sono stati compiuti notevoli progressi in aree e domini che non erano stati affrontati in precedenza. Con le successive decisioni storiche prese al Vertice NATO di Madrid del 28-30 giugno 2022, anche su un nuovo Concetto strategico, lo scopo, i principi fondamentali e i compiti fondamentali dell’Alleanza sono stati riaffermati e il corso che la NATO e gli alleati devono seguire in il prossimo decennio è diventato più chiaro.

La visione strategica discussa e adottata a Madrid al più alto livello dai leader riflette, come richiesto, un autentico approccio a 360 gradi alla sicurezza alleata e una rinnovata determinazione nell’affrontare l’intera gamma di minacce e sfide che l’Alleanza e gli alleati dovrebbero affrontare affrontare nel prossimo decennio. Questa visione trasformativa, che è pienamente incorporata nel nuovo Concetto strategico, si basa sull’indivisibilità della sicurezza per ogni singolo alleato. Il principio dell’indivisibilità della sicurezza deriva dal fondamento stesso dell’Alleanza NATO, che ne costituisce il centro di gravità, che è l’unità tra tutti gli Alleati. Questa è e rimarrà una condizione sine qua non per qualsiasi credibile deterrenza e difesa che dovrebbe essere portata avanti in modo integrato per l’Alleanza e gli alleati nel loro insieme.

Non è un caso che l’Articolo 1 del nuovo Concetto Strategico recita: “La NATO è determinata a salvaguardare la libertà e la sicurezza degli Alleati. Il suo scopo principale e la sua massima responsabilità è garantire la nostra difesa collettiva, contro tutte le minacce, da tutte le direzioni. Siamo un’Alleanza difensiva”.

Questo linguaggio dovrebbe essere abbastanza chiaro. Tuttavia, il modo in cui verrà applicato il principio di indivisibilità e la misura in cui tutti i compiti fondamentali definiti nel nuovo Concetto strategico dovranno essere attuati nella pratica determineranno il livello di successo e la futura rilevanza della NATO. Se vengono interpretati in un senso più ristretto e se ne consente l’attuazione solo per concentrarsi sulla difesa collettiva di un numero selezionato di alleati che sono attualmente considerati i più esposti alle minacce di tipo articolo 5, mentre i restanti compiti fondamentali, tra cui la lotta al terrorismo che è essenziali per la nostra difesa collettiva come definito nell’Articolo 34 del nuovo Concetto Strategico sono arbitrariamente lasciati per lo più alla discrezione di altre “organizzazioni partner” e/o “coalizioni di volenterosi guidate da uno o pochi Alleati”, il centro di gravità non può essere mantenuto.

Per prevenire tale indesiderabile eventualità, l’Articolo 3 del nuovo Concetto Strategico fornisce la guida necessaria: “La NATO è l’unico, essenziale e indispensabile foro transatlantico per consultare, coordinare e agire su tutte le questioni relative alla nostra sicurezza individuale e collettiva. Rafforzeremo la nostra Alleanza sulla base della nostra indivisibile sicurezza, solidarietà e fermo impegno a difenderci a vicenda, come sancito dall’articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico. La nostra capacità di deterrenza e difesa è la spina dorsale di tale impegno”.

L’efficace deterrenza delle minacce di tipo Articolo 5 – o ‘quasi Articolo 5’ –finora non può e non dovrebbe essere data per scontata nel medio e lungo termine poiché l’Alleanza e gli Alleati si troverebbero ad affrontare così tante diverse minacce e sfide provenienti da molte direzioni e domini. Solo un approccio alla sicurezza veramente autentico, inclusivo e globale può garantire una deterrenza e una difesa sostenibili e continue per l’intera area euro-atlantica. Una divisione del lavoro tra la NATO e l’Unione Europea come contemplata da alcuni sarebbe controproducente e porterebbe inevitabilmente alla biforcazione degli sforzi di difesa. In tutte le circostanze, dobbiamo tener conto del fatto che esiste un solo insieme di forze e un unico quadro di bilancio di risorse disponibili per ogni alleato.

In un momento di competizione tra grandi potenze sempre più pericolosa e data l’esistenza di così tante sfide e minacce diverse, nonché di enormi incertezze che sono estremamente difficili da prevedere, è inconcepibile e controproducente insistere su insensate sanzioni e restrizioni. Non solo sono dannose per le fondamenta stesse di questa Alleanza, ma sono anche in palese contraddizione con la lettera e lo spirito del Trattato del Nord Atlantico.

La NATO non è una semplice ‘Alleanza militare’ o una ‘cassetta degli attrezzi militari’ come contemplata da alcuni. È un’alleanza tra trenta Stati membri liberi e democratici. Le parti del Trattato di Washington convengono che un attacco armato contro uno o più di essi sarà considerato un attacco contro tutti loro e concordano pertanto che si assisteranno reciprocamente nell’esercizio del diritto all’autodifesa individuale o collettiva riconosciuto dall’articolo 51 del la Carta delle Nazioni Unite per ripristinare e mantenere la sicurezza dell’area del Nord Atlantico. Ciò non può essere raggiunto senza la piena solidarietà tra tutti gli alleati anche nelle sfere politiche ed economiche, nonché senza essere uniti nell’affrontare tutti gli altri aspetti rilevanti della resilienza. Non è un caso che l’articolo 3 del Trattato Nord Atlantico stabilisca quanto segue:

La firma del memorandum trilaterale tra Turchia, Svezia e Finlandia il 28 giugno 2022 è stato un contributo decisivo al successo complessivo del vertice di Madrid, che ha consentito al loro invito al vertice di diventare membri della NATO. Ha fissato gli standard per essere un alleato migliore. In qualità di potenziali alleati della NATO, Finlandia e Svezia si sono impegnate “a prevenire le attività del PKK e di tutte le altre organizzazioni terroristiche e loro estensioni, nonché le attività di individui in gruppi o reti affiliati e ispirati collegati a queste organizzazioni terroristiche”. In tal modo, non solo hanno esteso il loro “pieno sostegno alla Turchia contro le minacce alla sua sicurezza nazionale”; hanno anche confermato che non ci sarebbero stati embarghi nazionali sulle armi tra le tre parti.

La Turchia, avendo le seconde forze armate dell’Alleanza, essendo il quinto maggiore contributore alle numerose missioni e operazioni della NATO, essendo l’ottavo maggiore contributore ai programmi e ai bilanci alleati a finanziamento comune, è un importante alleato della NATO indispensabile e insostituibile con la sua importanza geopolitica estremamente critica al fianco sud-orientale dell’Alleanza. La piena e genuina solidarietà verso la Turchia è la responsabilità minima richiesta che gli altri alleati devono dimostrare ora.

La versione originale di questo intervento è qui.