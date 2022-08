L’anno 2022 segna il 30° anniversario della partnership strategica tra l’ASEAN e l’India, ma ci sono nuove opportunità per una cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Gli stati del sud-est asiatico dovrebbero rafforzare la loro sicurezza marittima regionale cooperando con l’Iniziativa del Golfo del Bengala per la cooperazione tecnica ed economica multisettoriale (BIMSTEC), un’organizzazione internazionale che sostiene la cooperazione economica tra sette nazioni dell’Asia meridionale e del sud-est asiatico, l’India e gli stati litoranei del Golfo del Bengala.

Il Golfo del Bengala è la baia più grande del mondo. Poiché continua a crescere in importanza strategica, gli Stati del sud-est asiatico dovrebbero guardare e agire nel loro immediato ovest per aiutare a rafforzare la sicurezza e la governance marittima regionale. I problemi di sicurezza marittima nel sud-est asiatico si concentrano spesso sull’est di Malacca, ma altre aree marittime più a ovest richiedono lo stesso livello di attenzione. Con i crescenti collegamenti strategici tra il Mar Cinese Meridionale e il Golfo del Bengala, queste due importanti sottoregioni dovrebbero essere viste come un insieme coerente.

Il Golfo del Bengala ospita circa 1,4 miliardi di persone. I suoi Stati costieri ospitano più di un quarto della popolazione mondiale, mentre la sua geografia strategica è sempre più importante per alcune delle grandi potenze mondiali. Mentre l’India si è imposta come un “fornitore di sicurezza della rete” nell’Oceano Indiano, la Cina ha molteplici interessi economici e di sicurezza nella regione e Giappone, Australia e Stati Uniti sono intensamente concentrati sull’area marittima.

L'”Indo-Pacifico” è una regione strategica che prevede un’unione tra gli oceani Indiano e Pacifico. A complemento della “cintura” continentale della Belt and Road Initiative di Pechino, esiste una rotta marittima “via della seta” che collega la costa cinese con il sud-est asiatico, l’Asia meridionale e oltre.

La concorrenza marittima tra una Cina più espansiva e l’India sta convergendo sul Golfo del Bengala. La Cina ha numerosi interessi strategici negli stati litoranei del Golfo del Bengala, come progetti portuali in Sri Lanka e un progetto portuale e ferroviario che collega la città cinese di Chengdu a Yangon in Myanmar. L’India sta sviluppando legami di sicurezza più stretti con gli stati del Mar Cinese Meridionale, compresa la recente fornitura di navi pattuglia al Vietnam e la vendita del sistema missilistico Brahmos alle Filippine.

Le sfide non tradizionali alla sicurezza marittima affrontate dagli stati del Mar Cinese Meridionale potrebbero avere un impatto uguale su Stati come Malesia, Singapore e Indonesia. La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, la pirateria, il terrorismo e l’insurrezione, la tratta di esseri umani, l’immigrazione clandestina e altri crimini transnazionali sono sempre più correlati nel Golfo del Bengala e nel Mar Cinese Meridionale.

Nei prossimi anni sarà sempre più difficile distinguere i problemi di sicurezza marittima legati all’ambiente. I disastri causati dal clima e la disponibilità di risorse per il ripristino di emergenza garantiscono uno spazio marittimo connesso in cui gli stati possono cooperare per affrontare le sfide condivise.

I cambiamenti istituzionali possono aiutare a risolvere alcuni di questi problemi. BIMSTEC è un’organizzazione regionale con sovrapposizione tra il sud-est e l’Asia meridionale e un’appartenenza che include Myanmar e Thailandia. L’espansione di BIMSTEC per includere altri stati del Golfo del Bengala come Malesia, Singapore e Indonesia aiuterebbe il forum ad affrontare i problemi nell’intera baia.

BIMSTEC potrebbe anche ampliare il suo mandato per rafforzare la sua attenzione alla sicurezza marittima. L’India ha assunto la guida del pilastro della sicurezza del gruppo mentre cercava di migliorare la sicurezza marittima nella più ampia regione dell’Oceano Indiano. Ha anche investito sforzi significativi per rafforzare le capacità di consapevolezza del dominio marittimo (MDA). L’MDA è un fattore essenziale per le operazioni di sicurezza marittima e i recenti sforzi dell’India includono l’espansione delle piattaforme operative, il miglioramento delle infrastrutture costiere e una maggiore cooperazione nella condivisione regionale delle informazioni.

C’è ulteriore spazio per gli stati del sud-est asiatico per rafforzare la loro cooperazione con le iniziative di sicurezza marittima guidate dall’India. Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha sottolineato la centralità dell’ASEAN per la sicurezza e la crescita per tutti nella regione dell’India (SAGAR) – la visione di Nuova Delhi per la regione dell’Oceano Indiano – ma è possibile una maggiore diplomazia marittima, come un aumento delle esercitazioni congiunte e dei pattugliamenti marittimi fatto per rafforzare il coinvolgimento con i singoli stati del sud-est asiatico.

L’annuncio del 28 ottobre 2021 della cooperazione tra l’Indo-Pacific Ocean’s Initiative (IPOI) dell’India e l’ASEAN Outlook on the Indo-Pacifico è incoraggiante, ma l’approfondimento di questa relazione istituzionale è il passo successivo e più importante. Singapore e Indonesia sono già impegnati con i pilastri dell’Indo-Pacific Ocean Initiative, con anche Vietnam e Filippine che mostrano interesse.

Gli Stati del sud-est asiatico possono rafforzare la sicurezza marittima migliorando la cooperazione con l’India e altri stati del Golfo del Bengala. La pattuglia coordinata India-Indonesia, una pattuglia navale congiunta delle marine indiana e indonesiana che si tiene regolarmente dal 2002, fornisce un progetto credibile su come condurre la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza marittima in tutta la regione.

I pattugliamenti trilaterali tra Indonesia, Malesia e Filippine hanno mostrato alcuni primi segni di successo nei mari di Sulu e Sulawesi, quindi un’iniziativa minilaterale simile incentrata sul mare nel Golfo del Bengala potrebbe essere praticabile. Per affrontare con successo il numero crescente di problemi di sicurezza marittima dal Mar Cinese Meridionale al Golfo del Bengala, è necessario tracciare rotte strategiche più profonde attraverso lo stretto.