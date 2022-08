È probabile che una potenziale ripresa dell’accordo nucleare iraniano metta alla prova la sostenibilità degli sforzi del Medio Oriente per attenuare le tensioni e gestire le differenze migliorando le relazioni diplomatiche e favorendo la cooperazione economica.

Nell’ultimo intervento di riparazione della situazione, due Stati del Golfo, il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti, hanno annunciato il ritorno dei loro ambasciatori a Teheran.

I due Paesi, insieme all’Arabia Saudita, hanno ritirato i loro inviati nel 2016 dopo che i rivoltosi che protestavano contro l’esecuzione di un religioso sciita nel regno hanno saccheggiato l’ambasciata saudita nella capitale iraniana.

Da parte sua, l’Arabia Saudita è impegnata in un ciclo di colloqui mediati dall’Iraq con l’Iran incentrati su questioni di sicurezza, inclusa la fine della guerra in Yemen, dove l’Iran sostiene i ribelli Houthi.

L’ultima sensibilizzazione del Golfo all’Iran arriva sulla scia di due anni di diplomazia regionale che ha prodotto il riconoscimento di Israele da parte di Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Marocco e Sudan; maggiore apertura saudita verso lo Stato ebraico; il miglioramento delle relazioni saudite, emiratine ed egiziane con la Turchia; e, più recentemente, il ripristino delle relazioni diplomatiche tra Turchia e Israele.

Per quanto lodevole possa essere, gran parte dello sforzo per gestire le controversie è costruito sul ghiaccio sottile. Presuppone che una migliore comunicazione, interesse economico e una preoccupazione regionale che il conflitto armato potrebbe rivelarsi devastante ridurranno le differenze o addirittura aiuteranno a risolvere le controversie a lungo termine.

Inoltre, lo sforzo è stato in risposta alle maggiori potenze – Stati Uniti, Cina e Russia – che hanno chiarito negli ultimi anni che si aspettavano che gli attori mediorientali si assumessero maggiori responsabilità nella gestione dei conflitti regionali, nella riduzione delle tensioni e nella loro difesa.

Gli Stati del Golfo, insieme agli Stati Uniti e all’Europa, sperano ulteriormente che un allentamento delle tensioni metta alla prova le alleanze regionali iraniane come in Iraq, dove scommettevano sulla campagna dello studioso islamico populista Muqtada al-Sadr, un importante mediatore sciita, per contrastare l’influenza iraniana in Iraq.

Anche così, la rivalità tra le varie potenze regionali continua in modo più sottile. Ad esempio, la competizione per l’influenza regionale ha guidato la battaglia tra Turchia e Qatar da un lato, e gli Emirati Arabi Uniti, dall’altro, per l’appalto per la gestione dell’aeroporto internazionale di Kabul.

Le rivalità sono evidenti anche nelle relazioni regionali ancora fragili della Turchia e nelle mosse saudite.

La rivalità era il sottotesto di una recente visita in Grecia del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, che in precedenza aveva visitato la Turchia, e della vendita da parte di Israele a Cipro del suo sistema di difesa aerea Iron Dome in un momento in cui le tensioni turco-greco-cipriote nell’est Il Mediterraneo rischia di riscaldarsi di nuovo.

Non c’è dubbio che il sistema servirebbe da difesa contro la Turchia, che ha avuto truppe nella repubblica separatista turco-cipriota da quando ha invaso l’isola 38 anni fa.

Allo stesso modo, la Turchia probabilmente guarderà con occhi sgomenti i legami in espansione dell’Arabia Saudita con la Grecia, il suo arcirivale di lunga data.

La Turchia ha anche insistito sul fatto che le relazioni con Israele non smorzerebbero il suo sostegno ai palestinesi, un problema in aumento che sfocia ripetutamente in violenze a spese di civili innocenti e risuona nell’opinione pubblica turca e araba.

Aggiungi a questo che la Turchia potrebbe vedere deluse le sue speranze di trovare un terreno comune nel limitare le aspirazioni curde nel nord della Siria con il Presidente Bashar al-Assad, la cui scomparsa la Turchia ha chiesto nell’ultimo decennio.

Infine, quando si tratta della Turchia, una potenziale spaccatura nella NATO se Ankara rinnovasse la sua opposizione all’adesione di Svezia e Finlandia potrebbe avere un impatto sui calcoli regionali del Paese.

La Turchia ha chiesto l’estradizione da parte dei due paesi nordici di decine di curdi etnici e seguaci del religioso in esilio Fethullah Gulen, alcuni dei quali sono cittadini svedesi.

A dire il vero, una ripresa di un accordo nucleare iraniano, dichiaratamente problematico e imperfetto, è meglio del fallimento dei negoziati che coinvolgono Stati Uniti, Unione Europea, Gran Bretagna, Francia, Germania, Cina e Russia.

Anche così, è improbabile che una ripresa dell’accordo rimodelli l’ambiente regionale dato che, nelle parole dell’analista Trita Parsi, “l’attuale leadership politica statunitense e iraniana… ha pochi incentivi interni per andare oltre la loro comune inimicizia”.

Parsi ha aggiunto che “tuttavia, entrambe le parti possono adottare misure per affrontare queste preoccupazioni e rendere l’accordo più duraturo. In caso contrario, anche questa svolta storica potrebbe essere solo un precursore di una crisi ancora più pericolosa”.

Di conseguenza, una ripresa potrebbe essere tanto uno stabilizzatore quanto un destabilizzatore regionale.

Una ripresa dell’accordo nucleare riporterebbe il petrolio iraniano sui mercati mondiali e compenserebbe la perdita del greggio russo sanzionato. Di conseguenza, probabilmente provocherebbe un calo dei prezzi del petrolio e indebolirebbe la presa saudita-russa sui prezzi.

In ultima analisi, l’Arabia Saudita potrebbe vedere questo come un prezzo da pagare per evitare una conflagrazione regionale in assenza di un accordo nucleare.

Tuttavia, nei colloqui a Washington della scorsa settimana, alti funzionari israeliani, tra cui il ministro della Difesa Benny Gantz e il consigliere per la sicurezza nazionale Eyal Hulata, hanno chiarito le loro obiezioni all’accordo.

Funzionari israeliani hanno affermato di aver trovato un’accoglienza comprensiva a Washington, inclusa la loro richiesta che gli Stati Uniti sviluppino un’opzione militare se tutti gli altri sforzi falliscono per impedire all’Iran di produrre un’arma nucleare.

Gli Stati Uniti hanno colpito due volte negli ultimi giorni contro le forze sostenute dall’Iran in Siria in risposta agli attacchi a una base americana nel paese. Gli analisti hanno suggerito che gli attacchi fossero una rappresaglia per gli attacchi israeliani contro obiettivi iraniani in Siria.

Israele ha insistito sul fatto di mantenere il diritto di colpire da solo gli impianti nucleari iraniani, una mossa che potrebbe innescare una guerra regionale. Inoltre, anche se decidesse di non farlo, la guerra segreta di Israele contro obiettivi iraniani nello stesso Iran così come in Siria rischia il confronto armato con i gruppi sostenuti dall’Iran, compreso il principale alleato non statale della Repubblica islamica Hezbollah, la milizia sciita libanese.

Il confronto con Hezbollah potrebbe scoppiare non solo a causa dell’Iran, ma anche perché il gruppo minaccia di attaccare le piattaforme di perforazione israeliane nel Mediterraneo se non verrà raggiunto un accordo finale nei colloqui mediati dagli Stati Uniti per tracciare il confine marittimo Israele-Libano.

Ad aumentare l’incertezza c’è la possibilità di un ritorno in carica dell’ex primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu dopo le elezioni di novembre. Netanyahu è stato una forza trainante dietro il ritiro di Trump dall’accordo nucleare e la sua fallita strategia di massima pressione.

Come gli Stati del Golfo, Israele sostiene che l’accordo consentirebbe all’Iran di aumentare il suo sostegno ai gruppi militanti alleati in Libano, Iraq e Yemen e non fa nulla per frenare il programma di missili balistici della Repubblica islamica. Nessuno dei due problemi faceva parte dell’accordo originale.

Israele e gli Stati del Golfo sono inoltre preoccupati per il fatto che l’accordo abbia una durata residua di al massimo tre anni, a quel punto l’Iran sarebbe libero di fare ciò che vuole a meno che non possa essere negoziato un accordo successivo.

L’Iran continuerà probabilmente ad essere uno Stato di soglia nucleare con o senza una ripresa dell’accordo nucleare, sollevando lo spettro di una corsa agli armamenti nucleari in Medio Oriente, con Paesi come l’Arabia Saudita e la Turchia che cercherebbero di eguagliare le capacità iraniane. Finora, anche se non dichiarato, Israele è l’unica potenza nucleare della regione.

Il rischio di una corsa agli armamenti è stato accresciuto dal blocco questa settimana da parte della Russia dell’accordo sul documento finale di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare (NPT), vecchio di 50 anni, di cui Israele non è firmatario. Il documento chiedeva per la prima volta senza apparenti obiezioni una zona denuclearizzata in Medio Oriente.

La Russia ha bloccato l’accordo perché era critica nei confronti dell’acquisizione da parte delle truppe russe della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa. Ha detto il politologo Paul Rogers: Ciò che sembra essere stabile, sebbene ingiusto, è più fragile se si guarda più da vicino. Come dice la canzone di Leonard Cohen, ‘Anthem’: ‘C’è una crepa in ogni cosa. È così che entra la luce.’