Con il destino in bilico dell’accordo internazionale del 2015 che ha frenato il programma nucleare iraniano, le prospettive di maggiore sicurezza e stabilità in Medio Oriente sono scarse con o senza un accordo.

Indubbiamente, la regione starà meglio con un rilancio dell’accordo da cui gli Stati Uniti si sono ritirati nel 2018 che senza un nuovo impegno di Stati Uniti e Iran nell’accordo.

Un nuovo impegno potrebbe arrivare tra pochi giorni se il capo della politica estera dell’Unione europea Josep Borrell ha ragione. In aggiunta, il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha affermato che anche gli Stati Uniti sono «cautamente ottimisti».

Anche così, è probabile che l’impatto sarà limitato. È lecito ritenere che la guerra segreta tra Israele, aspramente contraria a una ripresa dell’accordo, e l’Iran continuerà, indipendentemente dal fatto che Iran e Stati Uniti rinnovino l’accordo. La guerra viene combattuta non solo nel territorio e nel cyberspazio iraniano e israeliano, ma anche in altre parti del Medio Oriente, tra cui Siria, Iraq, Libano, Gaza e potenzialmente Yemen.

«La maggior parte dei leader e degli alti funzionari dell’attuale governo israeliano ritiene che mentre l’acquisizione da parte dell’Iran di tali armi (nucleari) porrà sfide alla sicurezza molto serie, Israele è una potenza regionale che possiede un’ampia gamma di opzioni per affrontare tali sfide. Tra queste molte opzioni c’è una posizione di deterrenza più esplicita, che utilizza la presunta ‘opzione nucleare‘ del Paese. Così, in un recente evento alla Commissione israeliana per l’energia atomica (AEC), (il primo ministro israeliano Yair) Lapid ha fatto riferimento alle ‘altre capacità’ del suo Paese, elogiando i ranghi e la leadership dell’AEC per aver assicurato la sopravvivenza di Israele», ha osservato lo studioso israeliano Shai Feldman.

Israele è, finora, l’unico Stato nucleare del Medio Oriente, anche se non ha mai riconosciuto il possesso di armi nucleari, né ha firmato il Trattato di non proliferazione (NPT).

Gli Stati del Golfo condividono la preoccupazione di Israele che l’accordo, nella migliore delle ipotesi, rallenti il progresso iraniano verso il diventare una potenza nucleare e non faccia nulla per fermare il sostegno iraniano agli attori non statali alleaticome Hezbollah in Libano, le forze filo-iraniane in Iraq, la Jihad islamica a Gaza, e ribelli Houthi nello Yemen o nel programma missilistico iraniano.

Tuttavia, l’Iran ha finora rifiutato di discutere tali questioni. Ciò potrebbe cambiare se fossero considerati parte di una discussione olistica sulla sicurezza regionale. Ciò, a sua volta, dovrebbe coinvolgere tutte le parti, inclusi Israele e Turchia, e potenzialmente essere collegato alla sicurezza nel Mediterraneo orientale, nel Caucaso e nell’Asia meridionale.

All’impatto limitato di una ripresa dell’accordo nucleare si aggiunge l’incertezza sulla sostenibilità dell’attenuazione delle tensioni in Medio Oriente tra Israele, Stati del Golfo, Egitto, Turchia e Iran.

La fragilità di alcune di queste relazioni è evidente nel lento progresso degli sforzi per rinnovare i legami tra Arabia Saudita e Iran; Turchia ed Egitto; e differenze e rivalità tra i vari attori del Medio Oriente, tra cui Turchia, Israele e Iran, e gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar, mentre si esibiscono in Paesi come l’Afghanistan, la Siria, lo Yemen, la Libia e il Kurdistan iracheno.

La fragilità è evidente nella mancanza di fiducia che complica gli sforzi mediati dalla Russia per raggiungere un riavvicinamento tra la Turchia e il presidente siriano Bashar al-Assad. Inoltre, il tentativo russo si riverbera nel Golfo, dove Qatar e Arabia Saudita si oppongono agli sforzi degli Emirati Arabi Uniti per riportare Al-Assad all’ovile arabo, 11 anni dopo che l’adesione della Siria alla Lega Araba era stata sospesa a causa della guerra civile.

Aggiungete a ciò la guerra per procura tra Iran, Turchia e Israele combattuta alle spalle dei curdi iracheni e le tensioni turco-irachene a causa delle operazioni militari turche nel nord dell’Iraq che prendono di mira i ribelli curdi turchi.

I recenti attacchi missilistici contro un giacimento petrolifero di proprietà degli Emirati Arabi Uniti nel nord dell’Iraq hanno convinto gli appaltatori statunitensi ad abbandonare il progetto per la seconda volta. Nessuno ha rivendicato gli attentati.

A mitigare a favore di una base più solida la riduzione della tensione regionale è il fatto che essa è guidata non solo da fattori economici, come la transizione economica nel Golfo e la crisi economica in Turchia, Iran ed Egitto, ma anche dalla geopolitica.

Cina e Russia hanno precisato che prenderebbero in considerazione la possibilità di un maggiore impegno nella sicurezza regionale solo se gli attori mediorientali si assumessero maggiori responsabilità nella gestione dei conflitti regionali, nella riduzione delle tensioni e nella propria difesa.

Retorica a parte, non è diverso da ciò che gli Stati Uniti, fornitori dell’ombrello di sicurezza del Medio Oriente, cercano nei loro tentativi di riformulare il loro impegno per la sicurezza nel Golfo.

L’implicazione è che una transizione è inevitabile a lungo termine verso un’architettura di sicurezza regionale multilaterale che potrebbe ancora avere gli Stati Uniti come spina dorsale militare.

La tendenza al multilateralismo sarà guidata tanto dall’attenzione strategica degli Stati Uniti sull’Asia, dallo sforzo di ridurre la dipendenza europea dall’energia russa sulla scia dell’invasione dell’Ucraina e, in definitiva, dalla riluttanza cinese a dipendere dagli Stati Uniti ostili per la sua Sicurezza energetica.

Le intese e gli accordi tra tutti gli Stati regionali, compresi quelli che non hanno relazioni diplomatiche, come Israele, Iran e Arabia Saudita,necessari per introdurre un accordo di sicurezza multilaterale, cambierebbero paradigma e sarebbero tettonici.

Il cambiamento radicale dovrebbe basarsi su tre principi, enunciati questa settimana dal Ministro degli Esteri indiano S. Jaishankar, riguardo alle relazioni del suo Paese con la Cina che sono ugualmente applicabili in Medio Oriente: sensibilità reciproca, rispetto reciproco e interesse reciproco.

Le intese e gli accordi dovrebbero comportare un abbandono credibile delle nozioni di cambio di regime; riconoscimento dei confini internazionalmente riconosciuti di tutti gli Stati regionali, incluso Israele; patti di non aggressione;meccanismi di gestione e risoluzione dei conflitti; controllo delle armi; una risoluzione del conflitto israelo-palestinese; e una zona denuclearizzata, per citare quelle più difficili e apparentemente utopiche.

Data la sua ambizione di svolgere un ruolo più importante, l’India potrebbe rafforzare significativamente la sua influenza in Medio Oriente e dare il tono se fosse disposta ad aderire al patto di non proliferazione, certamente travagliato.

Ciò dovrebbe coinvolgere anche l’adesione del Pakistan al Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) sulla scia di un autentico sforzo da parte di entrambi i Paesi per risolvere le loro divergenze e fermare le politiche discriminatorie anti-musulmane del governo del Primo Ministro indiano Narendra Modi -passi che sembrano impossibili.

Le carenze del TNP, al di là del rifiuto di stati nucleari come Israele, India, Pakistan e Corea del Nord di aderire al trattato, sono state evidenziate quando i firmatari non erano d’accordo su una revisione del patto di 50 anni il mese scorso.

Anche così, un recente sondaggio d’opinione in Arabia Saudita ha mostrato che l’India ha molta strada da fare per convincere il Medio Oriente della sua rilevanza rispetto a Stati Uniti, Russia, Cina ed Europa. Solo il 37% degli intervistati credeva che i legami con l’India fossero importanti per il regno.

L’India ha segnalato la sua ambizione di proiettare potere e appartenenza a un club d’élite di Nazioni con la messa in servizio questa settimana della sua prima portaerei di costruzione nazionale, l’INS Vikrant.

Il più grande ostacolo a un’architettura di sicurezza regionale più stabile è l’ostilità e la sfiducia radicate tra Israele e Iran sullo sfondo di una corsa agli armamenti nucleari apparentemente inevitabile, in cui Arabia Saudita e Turchia si sforzerebbero di ottenere capacità proprie.

Tale corsa sarà accelerata se gli sforzi per rilanciare l’accordo nucleare iraniano falliranno, ma non sarà definitivamente contrastata se l’Iran e gli Stati Uniti si impegneranno a raggiungere l’accordo.

Il fatto che il destino del programma nucleare iraniano sia il passaggio a un bivio mediorientale sottolinea la necessità di affrontare questioni delicate a testa alta, piuttosto che buttare giù la lattina per ragioni di politica interna opportunistica.

Sottolinea, inoltre, la necessità di uno sforzo regionale e internazionale concertato e di misure di rafforzamento della fiducia ispirate alle concessioni che comporterebbe. Ciò, a sua volta, richiederebbe la volontà politica di rivedere le questioni senza la lente debilitante dell’ideologia, del preconcetto e del pregiudizio.

Il programma nucleare iraniano è un esempio calzante.

Negli anni ’80, i leader iraniani hanno rilanciato il programma nucleare del Paese a seguito della guerra Iran-Iraq. Il programma è stato originariamente avviato negli anni ’60 dallo Scià e inizialmente sospeso sulla scia della rivoluzione islamica del 1979. Tuttavia, la guerra ha convinto il leader iraniano che il programma potrebbe essere un deterrente contro i presunti tentativi degli Stati Uniti di cambiare il regime a Teheran. La convinzione che gli Stati Uniti e il Golfo stessero cercando di rovesciare il regime islamico è stata cementata dal loro sostegno alla guerra di otto anni in Iraq in cui Saddam Hussein, un leader non meno brutale dei rivoluzionari iraniani, ha schierato armi chimiche.

La guerra del Golfo ha anche acceso il programma missilistico balistico della Repubblica islamica e il suo interesse nello sviluppo di una capacità di produzione di armi chimiche. La disponibilità dei leader iraniani a lavorare con gli israeliani ha suggerito che non sono schizzinosi nello scegliere con chi collaborare per raggiungere i loro obiettivi.

A dire il vero, il coltello taglia in entrambi i modi. L’ambizione dichiarata dell’Iran di esportare la rivoluzione, unita ai 444 giorni di occupazione nel 1979 e 1980 dell’ambasciata americana a Teheran, era destinata a provocare una risposta.

Tuttavia, quando nel 1988 il leader iraniano Ayatollah Ruhollah Khomeini ha ingoiato il ‘veleno’ di accettare un cessate il fuoco con l’Iraq, in una guerra che l’Iran non aveva iniziato, il nazionalismo aveva ampiamente sostituito lo zelo rivoluzionario.

Il successivo emergere di milizie filo-iraniane in vari Paesi arabi faceva parte di una strategia di difesa e sicurezza progettata per combattere i detrattori dell’Iran e uno sforzo per garantire l’influenza regionale iraniana piuttosto che esportare la rivoluzione di per sé.

Non vi è alcuna garanzia che un minor sostegno statunitense, europeo e del Golfo per lo sforzo bellico dell’Iraq e un approccio più imparziale al conflitto avrebbero indirizzato la Repubblica islamica e il Medio Oriente su un percorso diverso. Ma, allo stesso modo, non vi è alcuna garanzia che la regione sarebbe peggio se la comunità internazionale avesse tentato di farlo.

In ogni caso, la realtà è che l’Iran oggi è quantomeno vicino a diventare uno stato di soglia nucleare e sarà tutt’uno con o senza una ripresa dell’accordo nucleare. Ciò non significa che l’accordo sia diventato irrilevante. Al contrario, il suo destino, non importa quanto imperfetto o problematico possa essere l’accordo, plasmerà la sicurezza regionale nel prossimo futuro.

Determina l’ambiente in cui la fiducia può o non può essere costruita e le intese possono essere raggiunte su questioni delicate senza le quali qualsiasi tentativo di architettura di sicurezza multilaterale sarà impossibile da costruire o, se creato, rischia di crollare se non nasce morto.

Una valutazione realistica di ciò che è possibile potrebbe aiutare ad avviare un processo per creare una base più sostenibile per attenuare le tensioni regionali.

Una di queste valutazioni sarebbe una valutazione realistica delle opzioni militari per fermare il programma nucleare iraniano.

Il rispettato giornalista israeliano per la sicurezza nazionale Yossi Melman sostiene che Israele non ha le capacità militari per distruggere il programma decentralizzato dell’Iran, nonostante le affermazioni contrarie, in parte perché gli Stati Uniti non hanno venduto le loro bombe anti-bunker.

«Gli Stati Uniti sono l’unico Paese con un’opzione militare contro l’Iran. Ma…(ha) evitato quella strada», ha osservato il signor Melman.

Allo stesso modo, l’Iran e i suoi detrattori rischiano di essere accecati dalle loro percezioni dell’altro, che diventano una profezia che si autoavvera, rafforzata dalla demonizzazione reciproca.

Melman osserva che Paesi come Israele, India, Pakistan e Corea del Nord, determinati a sviluppare armi nucleari, lo hanno fatto entro cinque o sette anni. L’Iran ha rilanciato il suo programma nucleare più di tre decenni fa. «Come possiamo spiegare che 35 anni dopo aver lanciato i suoi sforzi, l’Iran non ha ancora una bomba e non ha nemmeno superato la soglia nucleare?» ha chiesto il signor Melman in una recente analisi.