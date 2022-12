La sfida USA: gestire il declino della Russia e l’ascesa della Cina

La Russia è in difficoltà strategica. La guerra scelta da Vladimir Putin in Ucraina ha indebolito la posizione globale della Russia ed eroso l’immagine attentamente affinata dell’abilità di grande potenza che Putin ha coltivato per due decenni. Ma la perdita di potere relativo della Russia non è necessariamente una conquista dell’America . La geopolitica moderna è tornata nel quadro delle passate competizioni multipolari tra grandi potenze, l’ultima delle quali è stata disputata prima della seconda guerra mondiale. I politici americani devono aiutare a gestire la negligenza strategica di Mosca in un modo che non danneggi le prospettive di successo di Washington nella rivalità sino-americana a lungo termine .

La coraggiosa e competente resistenza ucraina, rafforzata dall’assistenza esterna, ha messo a nudo la debole mano strategica di Putin e ha eroso la posizione di potere relativo della Russia nei confronti di Cina e Stati Uniti. Washington deve continuare ad aiutare l’Ucraina a prevalere contro la violazione delle norme l’aggressione russa e scoraggiare il potenziale uso di armi nucleari da parte della Russia. Allo stesso tempo, i leader americani dovrebbero guardarsi da altri due brutti potenziali risultati che danneggerebbero i suoi interessi strategici: un rapido collasso russo o la cattura da parte della Cina delle principali risorse energetiche, tecnologie o diritti di accesso alla terra russi in cambio del sostegno al regime di Putin. In questo contesto, ci sono lezioni fondamentali per gli Stati Uniti oggi dal comportamento della Gran Bretagna nei confronti della Russia imperiale e della Germania imperiale all’inizio del XX secolo.

Competizione multipolare di grande potenza contro competizione bipolare di superpotenza

La geopolitica oggi è caratterizzata da una concorrenza multipolare in evoluzione tra le grandi potenze . Gli Stati Uniti, la Cina e la Russia sono rivali per l’influenza globale. Questa realtà geostrategica è con noi almeno dall’inizio degli anni 2010, anche se solo formalmente riconosciuta da Washington nella Strategia di sicurezza nazionale del 2017 . L’ amministrazione Biden ha accettato la competizione tra grandi potenze come condizione geostrategica dominante sia nella sua Guida strategica per la sicurezza nazionale ad interim (INSSG) del 2021 sia nella pubblicazione della sua Strategia per la sicurezza nazionale del 2022 , in cui si riferiva all’interazione a tre tra grandi potenze come “competizione strategica”.

Mentre la norma nella storia moderna, la giostra tra tre o più grandi potenze rivali è una nuova circostanza geostrategica per la psiche della politica estera americana. Dal 1992 fino al 2014 circa, la geopolitica è stata dominata da un’unica grande potenza senza rivali , gli Stati Uniti. Il periodo tra il 1947 e il 1991 è caratterizzato da una rivalità bipolare tra due superpotenze senza eguali : gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. Entrambe erano situazioni anomale e la norma della competizione multipolare tra le grandi potenze è di nuovo con noi oggi.

Una caratteristica significativa della rivalità bipolare della Guerra Fredda era che qualsiasi guadagno da una parte nella sua statura o influenza era una perdita relativa per l’altra. Questa certezza nei relativi guadagni e perdite ha condizionato i politici americani e dell’Unione Sovietica a considerare la competizione della Guerra Fredda come un gioco a somma zero e ragionevolmente stabile .. Ad esempio, Washington potrebbe trovare soddisfazione nel fallimento dell’occupazione dell’Afghanistan da parte di Mosca e quando l’Egitto è passato dall’allineamento sovietico alla parte americana della guerra fredda in Medio Oriente. Allo stesso modo, Mosca potrebbe gioire della relativa perdita di potere e influenza subita dopo il ritiro dell’America nel Vietnam del Sud o quando la rivoluzione iraniana ha espulso la presenza strategica dell’America lì. Le dimensioni e la resilienza di queste grandi potenze bipolari significavano che nessuno dei due temeva una discesa rivale nell’instabilità caotica o un collasso politico a causa delle perdite di potere marginali subite da imbarazzi strategici periferici. Il gioco del potere relativo era a somma zero perché non c’erano altre grandi potenze in grado di convertire una perdita di potere americana o sovietica in guadagni propri.

Le certezze a somma zero della Guerra Fredda non sono presenti nella moderna competizione tra grandi potenze. Invece, i calcoli odierni multi-stato e di grande potenza richiamano quelli tra i molteplici rivali di grande potenza della fine del XIX e dell’inizio del XX secolo. Durante quell’era, sette o otto grandi potenze gareggiarono vigorosamente per il potere relativo e la statura globale. L’impero britannico era allora ciò che gli Stati Uniti sono oggi, la grande potenza dominante ma sempre più sfidata. La Gran Bretagna ha cercato di sostenere un quadro globale di posizioni e attività economiche, diplomatiche e militari alla base del secolo di dominio globale di Londra contro più di un potente rivale statale.

Gestire il declino di un grande rivale di grande potenza: 1905

Nel 1900, Londra aveva gareggiato vigorosamente con la Russia imperiale in un ” grande gioco ” per il potere e l’influenza in tutto il mondo per quasi un secolo, inclusi attacchi di limitati conflitti armati diretti in Eurasia e Asia centrale. Ma quando la Russia subì una schiacciante sconfitta militare nel maggio 1905 per mano della marina giapponese nello Stretto di Tsushima , i politici britannici ci pensarono due volte prima di tentare di rovesciare il governo Romanov.

Londra ha avuto la possibilità di puntare sulla giugulare strategica russa dopo che i giapponesi hanno inviato la flotta russa sul fondo del Pacifico nord-orientale. Una rivolta popolare rivoluzionaria di milioni di russi ha poi coinvolto il governo di Nicola II. Rivoluzionari anti-russi come Lenin e Trotsky frequentarono spesso la Gran Bretagna dal 1902 al 1907, tramando un’azione contro l’élite russa e cercando sostegno per il loro marchio di rivolta comunista organizzata.

Ma nel 1905, il re britannico Giorgio V e il suo governo vedevano la Germania imperiale come la più pericolosa minaccia di grande potenza per l’ordine globale britannico. Londra ha correttamente valutato che l’errore strategico dello zar Nicola II ha ridotto drasticamente la minaccia della Russia imperiale alla posizione strategica globale della Gran Bretagna in Estremo Oriente e nell’Asia meridionale. Al contrario, il crescente avventurismo geostrategico della Germania imperiale era una nuova minaccia all’ascesa strategica dell’Impero britannico in luoghi critici come il Medio Oriente, vicino al Canale di Suez e nell’Africa meridionale. L’accelerazione della costruzione navale del Kaiser minacciava di fornire alla Germania imperiale la capacità di far fronte a questa sfida globale. La Germania imperiale ora era il principale rivale di Londra sia con l’intento di rimodellare l’ordine internazionale a proprio favore sia con il potere crescente di raggiungerlo. L’instabilità caotica di una Russia completamente sconfitta e crollata ha avvantaggiato il potere relativo tedesco più della Gran Bretagna. La strategia britannica richiedeva che la Russia rimanesse una potenza terrestre europea malconcia ma intatta rivale a est di Berlino come controllo sulle crescenti ambizioni coloniali e navali tedesche.

Inoltre, la Gran Bretagna concordava con un’America diffidente sul fatto che il collasso totale della Russia avrebbe potuto lasciare un vuoto di potere in tutto il nord-est asiatico che Tokyo avrebbe rapidamente riempito, minacciando gli interessi strategici anglo-americani a lungo termine. Londra sostenne così il suo trattato militare del 1902 con il Giappone, sostenne la mediazione del presidente Teddy Roosevelt di un trattato di pace russo-giapponese a Portsmouth alla fine del 1905 e nel 1907 si unì alla Francia in un allineamento strategico della Triplice Intesa con la Russia e contro la Germania imperiale.

Queste manovre strategiche non hanno impedito la guerra tra grandi potenze nel 1914 o assicurato la sopravvivenza di un fragile impero politico russo oltre il 1917, ma hanno accresciuto il relativo potere britannico nei confronti della Germania abbastanza da costringere Berlino a ricalcolare i rischi di un futuro guerra su due fronti per un altro decennio. Alla fine, queste manovre bloccarono anche le forze tedesche critiche dal 1914 al 1917 lungo il fronte russo fino all’est della Germania, impedendone l’uso contro la Gran Bretagna, la Francia e i loro alleati a ovest quel tanto che bastava perché l’intervento militare americano sigillasse la sconfitta tedesca nel 1918. Le scelte strategiche di Londra del 1905 delusero il suo alleato dell’Estremo Oriente , Giappone e leader parlamentari britannici frustrati che vedevano la Russia come il principale nemico dell’impero per più di un secolo. Ma le scelte si sono opportunamente allineate con il quadro geostrategico in evoluzione della competizione tra più stati e grandi potenze presente allora come lo è ancora oggi.

Gestire il declino di un grande rivale di grande potenza: 2022

Nel 2022, l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin e l’evidente spreco di potenza militare ed economica russa a causa di quell’errore non vanno necessariamente a beneficio degli interessi strategici della grande potenza americana, né conferiscono un certo vantaggio alla Cina. Le scelte fatte ora a Washington contribuiranno a determinare l’impatto geostrategico a lungo termine. Pensando come Londra nel 1905, come una grande potenza in una competizione rivale multipolare, Washington deve agire per limitare le prospettive di caotica instabilità in Russia o una manna di potere per la Cina dalla debolezza russa. Perché, come scritto nella Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti del 2022 , “Mentre oggi la Russia viola sconsideratamente le leggi fondamentali dell’ordine internazionale… come in Ucraina… la Cina è l’unico paese con l’intento sia di rimodellare l’ordine internazionale… sia sempre più [il] potere di realizzarlo”.

Un precipitoso declino del potere russo e della coesione del governo rischia un’instabilità caotica in tutta l’Eurasia che sarebbe difficile da contenere e imporre responsabilità per la gestione del caos agli Stati Uniti e ai partner occidentali che la Cina non accetterebbe volentieri. Non è difficile immaginare la Cecenia, il Daghestan o altre regioni russe irrequiete che approfittano di un esercito russo umiliato o di un governo russo abdicato per dichiarare l’autonomia o iniziare una guerra civile per strappare il potere regionale. La guerra civile aumenterebbe i rischi derivanti dalla proliferazione di armi di distruzione di massa in mani irresponsabili, mettendo in pericolo sia gli Stati Uniti che la Cina. Anche l’instabilità e il conflitto armato lungo la periferia della Russia sembrano probabili. La Russia ha stabilizzato le regioni tumultuose del Caucaso meridionale e dell’Asia centrale, inclusa la regione irrequieta della valle di Ferghana dove si confrontano Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan. Già negli ultimi tre mesi, il conflitto armato tra Kirghizistan e Tagikistan è divampato e lo status del cessate il fuoco tra Armenia e Azerbaigian sembra sempre più messo in pericolo dall’arretramento della Russia potere diplomatico e impegno militare. I diplomatici americani e gli interlocutori di terze parti devono considerare i modi per inibire l’espansione di queste brutte possibilità.

Gli Stati Uniti ei loro partner dovrebbero chiarire che l’integrità territoriale e la sovranità di base della grande Russia è nell’interesse internazionale. Sebbene il presidente ucraino Volodymyr Zelensky abbia recentemente fatto un passo indietro rispetto al suo precedente rifiuto dichiarato di negoziare i termini di pace fino alla morte di Putin, il leader russo potrebbe ancora richiedere l’esilio prima che la Russia e l’Ucraina possano negoziare una pace giusta data la giusta indignazione ucraina per le scelte di Putin ingiuste guerra e insensibilità nel prendere di mira i non combattenti. Ma come gli sforzi di Recep Tayyip Erdogan , Emmanuel Macron, o altri per trovare una pace giusta – e forse mettere da parte Putin – sono perseguiti nei prossimi mesi, la stabilità in tutta la Russia non dovrebbe essere messa a rischio. L’amministrazione Biden deve continuare ad affermare pubblicamente che il nemico è la leadership guerrafondaia di Putin, non il popolo russo o lo stato russo stesso. Qualsiasi eventuale accordo di pace tra Ucraina e Russia deve prevedere uno stato russo abbastanza forte che l’instabilità caotica non scoppi lì o in tutta l’Eurasia.

Questa enfasi sulla stabilità politica russa a breve termine è comprensibilmente sgradevole per coloro che preferiscono che Mosca affronti rapidamente giustizia e responsabilità per la sua sfacciata aggressione. Come con il governo Romanov russo post-1905, un approccio realista oggi riconoscerà che non esiste un modo praticabile per l’influenza esterna di manovrare per creare un governo a lungo termine, resiliente e responsabile a Mosca. Il miglior risultato possibile per la competizione geostrategica a questo punto è cercare stabilità politica a breve termine con i realisti politici russi che non sarà necessariamente liberale. In un’era di competizione rivale tra grandi potenze, i calcoli della potenza relativa contano di più per il successo a lungo termine tra i principali attori. Pertanto, una Russia castigata ma intatta nel breve termine è un risultato migliore per lo status di potenza relativa degli Stati Uniti nei confronti della Cina rispetto a una Russia completamente sconfitta e frammentata.

In questo contesto, l’Ucraina potrebbe trovarsi simile al Giappone alla fine del 1905 per quanto riguarda i suoi obiettivi bellici. Kiev alla fine potrebbe dover accettare un accordo di pace che raggiunga obiettivi chiave a meno di una giustizia assoluta senza umiliare il popolo russo. Parte di un tale accordo potrebbe assicurare a Kiev il recupero di tutto il suo territorio a est , compreso l’intero Donbass, ma allo stesso tempo stabilire una sorta di status di compromesso provvisorio per la Crimea , dove diventa un protettorato smilitarizzato amministrato a livello internazionale per un periodo prolungato. Anche Kiev, Washington e i partner occidentali potrebbero dover concordare sul fatto che non possono esserci richieste di riparazione di guerra espansive da parte della Russia se vuole rimanere un’entità stabile e autonoma.

Una Russia indebolita e sempre più legata alla Cina è un altro risultato strategico che danneggerebbe la relativa potenza americana nella sua rivalità di grande potenza a lungo termine con Pechino. Putin e Xi hanno proclamato il loro allineamento geopolitico con un’amicizia “senza limiti” nel febbraio 2022, suggerendo che la Cina ha la strada giusta per aumentare il suo potere relativo dal declino della Russia. Quindi, mentre Putin si rivolge sempre più alla Cina per evitare il collasso economico, l’isolamento diplomatico e l’implosione militare, ci sono molti potenziali percorsi per Pechino per sfruttare le risorse di potere russe che svantaggiano gli interessi di potere americani a lungo termine. Tra i più minacciosi di questi percorsi c’è quello in cui la Cina trasforma gran parte dell’Estremo Oriente russo in un vassallo regione. La Russia del dopo Guerra Fredda ha temuto questa possibilità poiché i vantaggi demografici ed economici della Cina continuano a invadere il confine sino-russo.

L’istinto di Mosca di respingere l’aggressiva invasione cinese nel suo Estremo Oriente sarà messo alla prova se Putin dovrà dare beni di valore alla Cina in cambio di un sostegno prolungato. La Cina potrebbe assicurarsi i diritti diretti sui combustibili fossili e sui depositi di minerali rari nell’est della Russia. Pechino potrebbe estorcere concessioni russe per l’accesso esclusivo cinese ai porti russi in acque profonde come quelli di Vladivostok e il controllo delle zone economiche lì e nell’entroterra. La Cina potrebbe anche richiedere alla Russia di concederle maggiori diritti e accesso alla regione artica, un’area in cui Pechino brama l’accesso e la Russia ha custodito gelosamente le sue posizioni esclusive. L’accesso cinese ai corsi d’acqua e alle coste dell’Artico russo darebbe a Pechino un vero impulso in prossimità di combustibili e minerali critici, all’accesso aereo e marittimo da parte del Nord America, e fornirebbe persino a Pechino nuovi nodi molto importanti per espandere lo spazio terrestre e i sistemi di difesa missilistica .

Se la Cina capitalizzasse i suoi vantaggi economici e demografici regionali in Estremo Oriente e nell’Artico con una Mosca indebolita e isolata, la perdita di potere della Russia dall’Ucraina potrebbe favorire la Cina nella sua competizione a lungo termine con gli Stati Uniti. La competitività americana sarebbe gravemente danneggiata.

Alcuni analisti sostengono che Washington non può sperare di creare un cuneo tra Russia e Cina. Tale argomento merita esame. “Guidare un cuneo” è molto diverso da “non guidare i due insieme”. Il primo richiede una scelta forzata da parte della Russia per andare contro i suoi interessi strategici a lungo termine; quest’ultimo mira a rafforzare il naturale desiderio di una grande potenza come la Russia di evitare la subordinazione a lungo termine da parte di un’altra, come la Cina. La storia recente suggerisce che quest’ultimo approccio è fattibile. Russia e Cina condividono un antagonismo a breve termine nei confronti degli Stati Uniti, ma Mosca rimane sensibile ai segnali sottili ma evidenti di Pechino che vede Mosca come un futuro partner minore in una “Pax Sinica”. . Come ha osservato all’inizio del 2022 un analista cinese delle relazioni sino-russe , “Senza visioni, obiettivi e approcci condivisi, Cina e Russia si allineeranno contro un nemico comune. Eppure si spezzerà, in modo distruttivo, quando quel delicato equilibrio verrà interrotto da qualsiasi cambiamento strutturale”. Gli Stati Uniti possono rafforzare la naturale cautela geostrategica russa ricordando a Mosca la sua vulnerabilità allo sfruttamento cinese, mostrando prudenza e risolvendo giustamente i pasticci politico-militari di Mosca nell’Europa orientale.

I politici americani possono lavorare ora per mitigare questi rischi a breve termine della guerra russo-ucraina per la sua competizione a lungo termine con la Cina. L’amministrazione Biden deve pensare più a Londra che ha a che fare con la Russia nel 1905 e meno a Washington che ha a che fare con l’Unione Sovietica nel 1979 . canali formali di comunicazione USA-Russia con potenziali successori di Putin, assicurando a questi attori politici russi che un giusto accordo di pace con l’Ucraina può salvare la Russia dal caos completo o dall’umiliazione di cedere il suo Estremo Oriente a Pechino. I russi devono capire che, come la Gran Bretagna nel 1905 con Russia e Giappone, i partner occidentali dell’Ucraina insisteranno sul massimo vantaggio per l’Ucraina nel ripristinare il territorio sovrano e lo status autonomo di Kiev, ma non affronteranno la Russia di oggi, o una Russia post-Putin, con l’umiliante sovversione di territorio o coercizione di risorse che possono essere estratte da Pechino.

Storia fa rima con ragione

La storia non si ripete , ma spesso fa rima quando viene applicato con attenzione un modello ragionato. I politici di Washington dovrebbero considerare con sobrietà le rilevanti continuità e le principali lezioni storiche dalle rivalità multistatali tra le grandi potenze prima della prima guerra mondiale . Tra queste lezioni c’è quella in cui la Gran Bretagna nel 1905 calcolò correttamente il suo fabbisogno energetico a lungo termine contro una minaccia più pericolosa della Germania imperiale e quindi gestì il declino del potere russo in modo che Berlino non ottenesse un relativo vantaggio strategico a breve termine.

Questa lezione dovrebbe incoraggiare oggi Washington a lavorare con Kiev e i partner della coalizione per bilanciare le conseguenze richieste alla Russia per le sue trasgressioni in Ucraina con la moderazione che gestisce il declino di Mosca per limitare il rischio di instabilità caotica in tutta l’Eurasia e minimizzare i relativi guadagni di potere cinesi. Il successo nella competizione a lungo termine tra la Grande Potenza e la Cina richiede che Washington affronti le implicazioni strategiche del declino della potenza russa con un calcolo che si addice all’ambiente geostrategico multipolare di oggi.