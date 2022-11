La sfida dell’influenza dei media della Cina

Quando nel 2018 è trapelato il famigerato elenco di 14 reclami della Cina con l’Australia, i commentatori hanno notato che alcuni reclami – inclusa la copertura mediatica “ostile” della Cina in Australia – erano questioni considerate nelle democrazie liberali come giustamente al di fuori del controllo del governo del giorno .

Anche se forse è improbabile che abbia successo nel caso dell’Australia, questa tattica di fare pressione sui governi stranieri per regnare su una copertura mediatica locale negativa è quella che il Partito Comunista Cinese (PCC) ha impiegato in tutto il mondo, come dettagliato in un nuovo rapporto di Freedom House .

Il rapporto sostiene che, accanto agli sforzi in corso per “raccontare bene la storia della Cina” attraverso la diplomazia pubblica e la propaganda, l’uso da parte di Pechino di tattiche coercitive e segrete per modellare l’ambiente mediatico internazionale è in aumento.

Il rapporto rileva che la Cina sta acquisendo un certo grado di influenza o controllo su “porzioni chiave dell’infrastruttura dell’informazione”. Questo desiderio di esercitare il controllo sulle infrastrutture dei media – le piattaforme attraverso le quali i messaggi vengono diffusi – piuttosto che dover fare affidamento su media stranieri “ostili” è stato a lungo parte della strategia mediatica internazionale del PCC.

La spinta iniziale è stata quella di espandere i marchi dei media cinesi in attori globali, con punti vendita come CCTV News (ora noto come CGTN) che hanno ricevuto maggiori finanziamenti negli anni successivi alle Olimpiadi di Pechino del 2008. Ma l’idea di esercitare una leva sui guardiani chiave non è una novità.

Una tecnica importante nel controllo dei media nel mercato interno cinese è stata quella di fare pressione sui guardiani, come gli editori e i proprietari dei media, affinché controllino i propri dipendenti e utenti. Ciò ha consentito di controllare efficacemente i contenuti dei media senza che le autorità dovessero controllare ogni singolo elemento prima della sua diffusione. Il rapporto di Freedom House mostra che Pechino ha tentato di internazionalizzare queste tattiche, con vari gradi di successo.

Ma in questione non è semplicemente la portata o la natura del problema dell’influenza autoritaria dei media, ormai ampiamente riconosciuto nelle capitali occidentali, ma il modo migliore per rispondere. Ciò che il rapporto chiarisce è che il respingimento contro l’influenza del PCC può manifestarsi in forme che rafforzano i valori democratici liberali e in forme che minano tali valori. I paesi più resilienti beneficiano di solide leggi sulla trasparenza e sulla proprietà dei media, una società civile vivace e diversificata e media indipendenti, supportati da una forte esperienza locale in Cina.

Recenti sondaggi mostrano che l’atteggiamento pubblico nei confronti della Cina è estremamente negativo in tutto il mondo occidentale. Ma lo scetticismo pubblico nei confronti delle autorità cinesi non elimina la necessità di un’attenta definizione delle politiche in questo settore. I politici possono sfruttare il sentimento pubblico negativo in modi illiberali, posizionandosi come severi con la Cina mentre alimentano il razzismo contro le comunità minoritarie o introducono leggi che soffocano la libertà di parola.

Alcune preoccupazioni sulle attività di Pechino rilevate nel rapporto di Freedom House, come il cyberbullismo e la diffusione della disinformazione attraverso i social media, si sovrappongono a tendenze internazionali più ampie. I privilegiati ei potenti, compresi i ricchi uomini d’affari e le figure politiche nazionali, non sono contrari a usare minacce legali o economiche per intimidire i giornalisti investigativi e le testate giornalistiche critiche.

Non sorprende che attori statali stranieri utilizzino tattiche simili, data l’opportunità e la motivazione per farlo. La buona notizia è che affrontare questi problemi dovrebbe raccogliere un’ampia coalizione di sostegno da tutto lo spettro politico nelle democrazie liberali, non solo da coloro che hanno un occhio attento alle attività del PCC.

Vi sono serie preoccupazioni che Stati autoritari come la Russia e la Cina stiano sfruttando l’apertura dell’ambiente informativo nelle democrazie liberali per diffondere disinformazione e propaganda mantenendo uno stretto controllo sul discorso pubblico all’interno dei propri confini.

Ma questa asimmetria può anche causare problemi agli sforzi di propaganda globale del PCC. Alla CGTN è stato ordinato di interrompere le trasmissioni nel Regno Unito dopo che l’autorità di regolamentazione ha stabilito che era controllata dal PCC. Il canale ha dovuto affrontare sfide simili in una serie di giurisdizioni per la messa in onda di confessioni forzate.

Il rapporto Freedom House sottolinea correttamente l’importanza di regolamenti che impongono la trasparenza e limitano la proprietà dei media stranieri per frenare l’influenza di Pechino in modi equi e non minano i valori liberali. Ma anche l’implementazione di successo di questi passaggi non può garantire che l’influenza della Cina non cresca nel tempo, rende solo più probabile che tale influenza fluisca attraverso canali legittimi.

I legami sociali ed economici con la Cina che si sono notevolmente ampliati nei decenni precedenti, combinati con la vastità dell’economia cinese, rendono inevitabile una qualche forma di influenza cinese sul discorso pubblico in altri paesi. In assenza di un drammatico crollo della forza economica della Cina o di un significativo disaccoppiamento, vale la pena ricordare a noi stessi che un risultato realistico implicherebbe probabilmente incanalare l’influenza di Pechino in forme più favorevoli piuttosto che eliminarla del tutto.

Ironia della sorte, i responsabili politici delle capitali occidentali sembrano ora affrontare un enigma simile a quello che ha tormentato i leader cinesi dai tempi di Deng Xiaoping: come accedere ai benefici della globalizzazione tenendo fuori “mosche e zanzare” che potrebbero minare i valori e le istituzioni nazionali.