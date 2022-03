Il finale di stagione in Serie A si sta rivelando davvero entusiasmante, le scommesse Italia mettono sul podio Milan, Napoli e Inter con la Juventus costretta a inseguire per guadagnarsi non solo un posto Champions ma anche per insediare le prime posizioni e arrivare più in alto possibile.

In un campionato emozionante che ha visto il Napoli dominare nelle prime 12 giornate, l’Inter prendere il primo posto nella parte centrale e il Milan arrivare in vetta con una rincorsa vorace, soltanto nelle ultime gare si saprà con certezza come andrà a finire.

Juventus – Inter è una gara determinante

La partita più entusiasmante che tifosi e appassionati attendono con ansia è sicuramente Juventus – Inter della trentunesima giornata, in scena il 3 aprile alle ore 20:45. Le quote Betfair danno l’Inter leggermente favorita a 2.5 ma la Juve tiene testa e l’1 rimane quotato a 2.6 in una gara aperta a qualsiasi risultato che vede i Bianconeri al top per lo stato di forma e i Nerazzurri in crisi profonda. Questa partita sarà determinante anche in chiave scudetto, una vittoria dei Bianconeri aprirebbe la strada verso le prime posizioni in una delle più grandi rimonte degli ultimi decenni.

Napoli – Fiorentina promette spettacolo

Questo è sicuramente il big match della trentaduesima giornata, una sfida affatto scontata che vede gli azzurri in una prova dura contro i Vola. Se il Napoli si prepara a insidiare la capolista Milan per tenere lontana il più possibile l’Inter dalla vetta, la Fiorentina ha disputato una buona stagione e vorrebbe concludere alla grande.

Napoli – Roma è una sfida a trazione Over 2.5

La trentatreesima giornata presenta questo match interessante che promette una valanga di gol e un risultato per niente scontato. Entrambe le squadre sono in forma e lotteranno fino all’ultimo secondo di recupero per portare i 3 punti a casa. L’unica cosa sicura a quanto pare è l’over 2.5 perché da entrambe le parti c’è tanta voglia di vincere e volontà di riscatto.

Inter – Roma è un’altra sfida dura per i Nerazzurri

Alla trentaquattresima giornata prosegue il tour de force della Roma che in 6 giorni si trova a sfidare le prime della classe. A questo punto il destino dell’Inter sarà già scritto ma i Giallorossi proveranno a insidiare la zona Champions in una remuntada a dir poco difficile ma non impossibile. Nelle ultime gare la Roma è fra le squadre più in forma del campionato, a differenza dell’Inter che sta vivendo un lungo periodo di crisi dopo aver perso il primato.

Lazio – Milan è una gara a trazione over 3.5 + Gol

Sempre nella trentaquattresima giornata c’è un altro match da non perdere ed è Lazio – Milan, una gara impossibile da decifrare ma che promette valanghe di gol per un esito finale a trazione 3.5 per niente scontato. Il Milan coltiva il sogno scudetto e la Lazio di Sarri è imprevedibile: chi la spunterà? Ai posteri la sentenza overona.