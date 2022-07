Quando il vertice BRIC inaugurale ha avuto luogo nel 2009, è stato un momento di relativo trionfo per i suoi membri. Mentre l’Occidente ha affrontato la peggiore crisi finanziaria dalla Grande Depressione, i paesi BRIC – Brasile, Russia, India e Cina – hanno goduto di un riparo temporaneo dalle turbolenze. Quando il Sudafrica è entrato a far parte del blocco nel 2010, l’agenda BRICS è andata oltre la cooperazione economica e ora include un’ampia gamma di questioni di governance globale, inclusa la sicurezza.

I BRICS terranno probabilmente il loro 14° vertice nel giugno 2022 sotto la presidenza cinese. Si prevede che sarà il terzo vertice BRICS virtuale poiché la Cina si attiene alla sua politica zero-COVID.

Il mondo è drammaticamente diverso da quello in cui i leader BRICS si sono incontrati l’ultima volta a Brasilia nel 2019. Né la Cina né la Russia, i due pilastri chiave del blocco, stanno crescendo così velocemente come allora. Rispetto a 13 anni fa, le controversie territoriali Cina-India sono aumentate a causa delle scaramucce in Ladakh del 2020. La retorica anti-cinese del presidente brasiliano di estrema destra Jair Bolsonaro ha indotto il governo cinese a intraprendere un’offensiva diplomatica. La pandemia di COVID-19, il successivo shock economico e la riconfigurazione della catena di approvvigionamento globale hanno esacerbato gli interessi divergenti del gruppo.

Ma i BRICS non stanno necessariamente perdendo slancio come blocco politico. Semmai, questo prossimo vertice sarà una testimonianza della solidarietà dei BRICS. Se tenuto, sarà convocato in un momento in cui un membro chiave sta dichiarando guerra a un altro stato sovrano ed è soggetto a severe sanzioni punitive imposte dall’Occidente. All’inizio di marzo 2022, India, Cina e Sud Africa si sono tutte astenute da una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che condannava l’invasione russa dell’Ucraina. Il Brasile ha votato per condannare la Russia, ma ha criticato le sanzioni ‘indiscriminate’ imposte dall’Occidente.

Piaccia o no, i BRICS come architettura di governance globale che rappresenta il Sud del mondo è qui per restare con un’agenda politica ampliata. I BRICS potrebbero anche provare a rafforzare il loro ruolo unico sviluppando un sistema finanziario globale alternativo che non sia basato sul dollaro USA.

La Russia si è preparata ad affrontare le conseguenze delle sanzioni occidentali da quando ha annesso la Crimea nel 2014. Ha lanciato due infrastrutture finanziarie critiche per aumentare la sua autonomia finanziaria e mantenere un certo accesso alla liquidità globale sotto sanzioni. Uno è un sistema di pagamento nazionale indipendente con carte MIR in alternativa a Visa e Mastercard. L’altro è un sistema di messaggistica finanziaria proprietario chiamato “Sistema per il trasferimento di messaggi finanziari” (SPFS), l’analogo russo di SWIFT.

All’interno del blocco BRICS, la Russia ha già sviluppato un’architettura finanziaria per ottenere la de-dollarizzazione in collaborazione con Cina e India. Dopo che la Russia è stata tagliata fuori dal sistema finanziario globale basato sul dollaro e metà delle sue riserve valutarie sono state congelate dall’Occidente, la Russia ha chiesto ai suoi partner BRICS di estendere l’uso delle valute nazionali e integrare i sistemi di pagamento BRICS nell’aprile 2022.

Un sistema finanziario alternativo BRICS integrato non è del tutto insondabile. Potrebbe essere raggiunto attraverso la connessione e l’estensione dei sistemi di pagamento nazionali proprietari sviluppati da Cina e Russia. I BRICS potrebbero in alternativa anticipare il loro sistema BRICS Pay proposto, parte del loro tentativo di stabilire un sistema di pagamento comune tra i membri.

Nel 2020, la presidenza BRICS russa ha proposto l’idea di un sistema commerciale ampliato “BRICS Pay” per “BRICS+“, un raggruppamento più ampio di paesi in via di sviluppo proposto dalla Cina a margine del vertice BRICS di Xiamen nel 2017. Il concetto potrebbe incorporare altri istituzioni — l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), l’Unione economica eurasiatica, l’Unione doganale sudafricana, l’Associazione dell’Asia meridionale per la cooperazione regionale e il Mercosur — in un più ampio dialogo BRICS.

Le sinergie tra i BRICS e la SCO sono particolarmente salienti. Tre dei cinque membri BRICS sono membri SCO e la SCO ha esaminato la cooperazione economica e finanziaria dal 2006. I membri della SCO hanno anche preso in considerazione l’istituzione di una Banca di sviluppo SCO e di un Fondo di sviluppo SCO che rispecchi la New Development Bank (NDB) dei BRICS .

Istituito nel 2014, l’NDB promuove attivamente l’uso della valuta locale nel finanziamento dello sviluppo. Nel 2021, l’NDB ha accolto i suoi primi quattro membri non BRICS: Bangladesh, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Uruguay. Attraverso l’espansione dei membri e la fornitura di prestiti in valuta locale ai membri, l’NDB si avvia a diventare la principale istituzione finanziaria multilaterale per lo sviluppo guidata dal Sud del mondo, per il Sud del mondo.

I raduni BRICS si sono inizialmente tenuti insieme agli incontri del G20, ma negli ultimi 13 anni hanno stabilito il proprio ritmo e perseguito un’agenda in crescita. Con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che ha dichiarato che la Russia dovrebbe essere rimossa dal G20, il G20 potrebbe non riguadagnare mai il suo status di forum intergovernativo preminente del mondo. I membri BRICS potrebbero aver ribadito il loro sostegno alla leadership economica globale del G20 nella loro recente dichiarazione congiunta, ma il gruppo BRICS è già cresciuto dall’ombra del G20.

Permangono preoccupazioni sulla credibilità dell’India come membro impegnato dei BRICS data la sua appartenenza al Quad e la partecipazione all‘Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF). Ma la svolta della politica estera indiana dal non allineamento al multi-allineamento suggerisce che l’India non abbandonerà i BRICS.

La cosa buona del fatto che i BRICS siano un gruppo eterogeneo è che i suoi membri hanno imparato a cercare un terreno comune nonostante abbiano interessi divergenti. I BRICS non hanno mai avuto alcuna coerenza interna, quindi c’è poca preoccupazione di perderla.