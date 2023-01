La scoperta di terre rare in Svezia apre un capitolo importante per l’industria europea

Se n’è parlato nei giorni scorsi e forse con un po’ di disattenzione, tra la fine di una latitanza durata trent’anni e con altri trent’anni di cronaca davanti. Tra la morte di una diva che ha fatto storia di costume nel nostro Paese e altri riempitivi di poco conto.

Ma che siano stati identificati depositi significativi di elementi di terre rare nell’area di Kiruna, in Svezia, in miniere con giacimenti di ferro, è veramente un fatto rivoluzionario.

Il nome è suggestivo. Prima di entrare in dettaglio è necessaria qualche delucidazione. Il termine, coniato dall’Unione Internazionale di Chimica Pura e Applicata deriva dai minerali dai quali vennero isolati per la prima volta, che erano ossidi non comuni trovati nella gadolinite estratta sempre in Svezia, nel villaggio di Ytterby e con l’eccezione del promezio che è molto instabile, i suoi elementi si trovano in concentrazioni relativamente elevate nella crosta terrestre. Le terre rare devono pertanto il loro appellativo non a una reale scarsità di diffusione, ma perché non sono presenti puri in natura e quindi sono legati a circa 200 tipi di minerali. Lontani da volerci districare nei meandri affascinanti quanto ostici della chimica generale, ci soffermiamo ancora su qualche dettaglio per inquadrare l’argomento in modo più significativo.

Le terre rare sono un gruppo di 17 elementi chimici della tavola periodica, quello schema ideato nel 1869 da Dmitrij Ivanovič Mendeleev con cui sono ordinati gli elementi chimici sulla base del loro numero atomico. Sono metalli superconduttori oggi giorno essenziali per quelle applicazioni che stanno trasformando la Terra da una vecchia palla di pietra ad un universo tecnologico forse più pulito e meno asfissiato da antiche trasformazioni fossili. Tra le applicazioni, questi materiali sono indispensabili come componenti per i sistemi dell’intelligenza artificiale e tutte le nuove frontiere dell’energia rinnovabile, ovvero eolico, solare ed elettrico, la tecnologia di consumo della telefonia più avanzata, dei microchip e per la fibra ottica. Per non parlare delle applicazioni militari di missilistica e radarche non sarebbero possibili senza l’ausilio di questi metalli. Le caratteristiche degli elementi sono analoghe e comprendono lo scandio, l’ittrio e i 15 lantanidi. Sono metalli lucenti, dal grigio ferro all’argenteo, morbidi, malleabili, duttili e reattivi. Una volta raffinati, la struttura dei loro elettroni gli conferisce proprietà magnetiche, ottiche, luminescenti ed elettrochimiche uniche per i magneti permanenti, le batterie ricaricabili, i catalizzatori per auto, per applicazioni elettroniche, satellitari, ottiche, radar e magnetiche. Sono anche essenziali per i sistemi di precisione missilistica, per magneti permanenti e per i dispositivi di imaging medico, come la risonanza magnetica; moderne macchine chirurgiche, come quelle per ambulatori robotizzati non possono far a meno di questi metalli. E ci fermiamo qui per non annoiare oltre la narrazione.

In realtà è il tema dell’impatto ambientale che resta spinoso.

Un po’ per l’estrazione esigua e per le poche miniere esistenti. I minerali in cui si trovano gli elementi però sono complessi, il che ne rende difficile la separazione, con conseguente alto dispendio di energia ed acqua. L’isolamento per rendere commerciabile la materia coinvolge inoltre molte fasi di trattamento con sostanze chimiche potenzialmente dannose per l’ambiente con soluzioni di acido cloridrico o di acido nitrico in vasche di miscelazione-decantazione con reagenti pericolosi per l’uomo e per la produzione di rifiuti anche radioattivi. Dunque una posta pesante, non tanto per la difficoltà del reperimento dei materiali quanto per l’elaborazione del prodotto finale.

Così le terre rare sono una pedina politica perché i requisiti di tali materiali sono di essere economicamente e strategicamente importanti per l’economia, ma di avere un alto rischio di approvvigionamento, patire una mancanza di sostituti praticabili ed essere fondamentali per la svolta energetica pulita. Per l’Europa è stato un passaggio importante la scoperta in Svezia in quanto nessun elemento di terre rare viene attualmente estratto nel nostro continente per cui dipendiamo totalmente dalle importazioni di questi minerali, un fattore che aumenta la vulnerabilità industriale anche se la strada per una possibile estrazione dei metalli è lunga e deve partire dalla richiesta di concessione di sfruttamento del giacimento per indagare sulle condizioni per l’estrazione. L’UE ha del resto cercato sempre di scoraggiare miniere invasive, pertanto sarà un vero processo quello di attivare l’operazione.

È Pechino ad essere non è solo il primo importatore e ma anche il numero uno nella lavorazione di terre rare, ma in Cina si sta anche sviluppando una completa e autosufficiente catena del valore a partire dalla fase estrattiva, con una serie di trattative negoziali non tutte improntate alla massima trasparenza.

Una percezione considerata drammatica dal precedente presidente degli Stati Uniti Donald Trump che chiese al Dipartimento della Difesa di aumentare la produzione magnetica. Ma lo Strategic Materials Advisory Council e il ThREE Consulting -tra i principali organi di pensatori a cui fa riferimento la Casa Bianca- fecero notare la lunghezza degli anni per la realizzazione di capacità di elaborazione interna sufficiente per eguagliare quella cinese.

E infatti questo vantaggio competitivo mostra il rischio che la Cina possa utilizzare le terre rare come l’elemento di pressione nella partita sui dazi e su Taiwan. Il blocco delle esportazioni a questo punto potrebbe essere disastroso per tutti.

Anche la sonnolenta Commissione Europea e il gruppo di pressione industriale Critical Raw Materials Alliance hanno cominciato periodicamente a stilare un elenco delle criticità delle materie prime critiche. La sfida non riguarda solo la produzione ma anche la creazione di un’industria di raffinazione nelle tecniche manifatturiere per utilizzare i metalli nei motori, nelle batterie e nei veicoli elettrici.

In verità il fatto che l’estrazione delle terre rare sia legato essenzialmente alle regioni artiche pone alcune regioni in una situazione di dominanza nelle forniture di capacità industriale.

Poniamo comunque una riflessione: l’estrazione delle terre rare può danneggiare molto l’ambiente e se alcune ricerche sono veritiere, la possibilità di prelevare questi materiali dagli asteroidi potrebbe essere una soluzione che oltre alla salvaguardia del territorio mondiale, sarebbe anche una soluzione di riequilibrio di appropigionamento. Naturalmente oggi l’affermazione può sembrare fantasioso. E lo è, dati i costi di trasporto e una ancora poca conoscenza della composizione chimica dei materiali dei corpuscoli che contornano il sistema solare.

Ma sono molti gli imprenditori convinti che lo spazio sia una miniera inesauribile e pertanto è necessario spingere perché la ricerca spaziale sia sempre in prima linea nelle scelte di governo. Non per passione. Ma semplicemente per non restare dietro in una corsa che è iniziata da tempo.